Релиз Firefox 114

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|1.1, Аноним (1), 17:42, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вспоминается басня про черепаху и зайца - никогда фф не угнаться по версиям за хромом, всегда вторые, всегда позади.
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|2.17, Аноним (17), 17:58, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что пишут в комментах на опеннете к темам про хром и фф, я отвечу: ноют про большие числа версий.
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|3.27, Аноним (27), 18:10, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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позабочусь, чтобы тебя никто не будил, чтоб не портил нам тут всю малину
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|1.2, danonimous (?), 17:43, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перегруппировка элементов не нужна.
Ждём поддержку аппаратного декодирования видео в X.org и Wayland на всех типах видеокарт.
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|2.16, Аноним (16), 17:58, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на интеле и радеоне всё работает, а невидия это несмешная шутка, а не видеокарта
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|1.3, Аноним (3), 17:43, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что будет, если из всех браузеров в т.ч. из Firefox по умолчанию выпилить поддержку JS ?
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|4.7, Аноним (5), 17:47, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем, чтобы что? Прогресс ради прогресса? Искусство ради искусство? Тогда иди по переписывай js на раст.
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|5.11, Аноним (16), 17:54, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтобы тратить меньше времени на разработку с более эффективным и красивым результатом
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|4.18, Аноним (18), 18:00, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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JS -- это и есть прогресс. Веб сейчас быстрее и комфортней, чем когда-либо был.
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|1.4, Аноним (5), 17:44, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пятипроцентники счастливы. Пусть даже ФФ разрабатывать уже некому, он по всем тестам отстаёт от Хрома, но держится изо всех сил. ФФ — молодец.
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|2.8, Аноним (5), 17:50, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будет забавно когда доля Фаерфокса на десктопе будет ниже доли Линукса на десктопе.
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|2.9, Аноним (9), 17:51, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Набрасывай потоньше. Может, и отстаёт в паре искусственных тестов (каких, кстати, а то всё больше обходит?), зато плавно работает и не тормозит. Да и нагрузка меньше. Греется меньше, опять же. Есть недостаток, переодически его надо перезапускать -- иногда отваливается ускорение видеокартой (хотя я просил в настройках не делать этого и не делать этого до 1000 ошибок, а не до 25) и это сразу заметно.
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|3.14, Аноним (14), 17:58, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть один печальный тест, который воспроизводится за полминуты.
Откройте 20 тяжёлых сайтов в обоих браузерах и посмотрите на CPU и power use.
Firefox настолько отстал, что пользоваться им можно и нужно только на самом мощном железе.
Это же и касается даже просмотра видео (без аппаратного декодирования).
Chrome ест гораздо меньше.
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|4.20, AleksK (ok), 18:01, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это же и касается даже просмотра видео (без аппаратного декодирования).
А с аппаратным? А, стоп, у хрома под линуксом его же выкинули нафиг, оно им не надо.
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|4.22, Аноним (9), 18:05, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толку то от открытых вкладок? Может, они у тебя там майнят, или дополнения что-то нехорошее делают. Про ест гораздо меньше на видео это ложь, я специально сравнивал без ускорения (потому что в хроме ваапи не работает, лол) и с ним. И я точно знаю, что ютуб-чат более эффективно работает в фф (хотя несколько месяцев назад он тёк примерно на 4гб памяти в час, как сейчас не знаю).
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|3.24, Аноним (5), 18:09, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ФФ с марта потерял 1% доли рынка по статкаунтеру. Это всё что нужно знать про ФФ.
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|2.15, AleksK (ok), 17:58, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда там в хромой вернут обратно vaapi? Или линукс для них не платформа?
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|1.12, Пряник (?), 17:54, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы экспорт всех настроек, вкладок и закладок в JSON сделать. А то на папку с профилем без слёз не взглянешь.
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|2.19, Аноним (14), 18:00, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> всех настроек
prefs.js
key4.db
logins.json
папка extensions
> вкладок и закладок
~/.mozilla/firefox/имя_профиля/bookmarkbackups
Про куки молчу, ибо смысла таскать их нет.
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