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Релиз Firefox 114

06.06.2023 17:34

Состоялся релиз web-браузера Firefox 114 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.12.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 115, релиз которой намечен на 4 июля.

Основные новшества в Firefox 114:

  • Настройки "DNS over HTTPS" перенесены из диалога настройки сети в основной раздел "Конфиденциальность и безопасность". Добавлено несколько уровней защиты на базе "DNS over HTTPS":
    • по умолчанию (Firefox автоматически активирует DoH при поддержке текущим провайдером и возвращается на локальный резолвер в случае проблем);
    • расширенная защита (используется выбранный провайдер DoH, но в случае проблем выполняется откат на резолвер по умолчанию);
    • максимальная защита (используется только DoH и выводится предупреждение в случае отката на локальный резолвер);
    • отключение DoH (используется только локальный резолвер).
  • Реализован интерфейс пользователя для управления списком исключений для "DNS over HTTPS".
  • Предоставлена возможность поиска закладок напрямую из меню "Закладки". Кнопку для вызова меню закладок теперь можно поместить на панель инструментов.
  • Добавлена возможность выборочного поиска только в локальной истории посещений при переходе к поиску из меню History, Library или Application.
  • Добавлена поддержка перегруппировки элементов в списке дополнений.
  • На платформах Linux, macOS и Windows 7 предоставлена поддержка беспарольной аутентификации с использованием USB-устройств, поддерживающих протокол FIDO2 / WebAuthn, с возможностью установки PIN-кода для активации.
  • На платформе macOS добавлена возможность захвата видео с камеры во всех поддерживаемых разрешениях, включая разрешения выше 1280x720.
  • Для пользователей из Франции, Италии и Испании включён вывод статей, рекомендованных сервисом Pocket. Для отключения рекомендованного Pocket контента предусмотрена настройка в конфигураторе (Firefox Home Content/Recommended by Pocket) и опция "browser.newtabpage.activity-stream.feeds.topsites" в about:config.


  • Включена по умолчанию технология WebTransport, определяющая протокол и сопутствующий JavaScript API для отправки и приёма данных между браузером и сервером. Канал связи организуется поверх HTTP/3 с использованием в качестве транспорта протокола QUIC. WebTransport может применяться вместо механизмов Server Push и WebSockets, предлагая такие дополнительные возможности, как организация передачи в несколько потоков, однонаправленные потоки, доставка без учёта порядка отправки пакетов (out-of-order), надёжный и ненадёжный режимы доставки. Реализованы программные интерфейсы WebTransport, WebTransportBidirectionalStream, WebTransportDatagramDuplexStream, WebTransportReceiveStream, WebTransportDatagramDuplexStream и WebTransportError.
  • В API Web Worker (DedicatedWorker и SharedWorker) добавлена возможность загрузки модулей ECMAScript. Возможен как статический, так и динамический импорт модулей при помощи выражения import и синтаксиса import().
  • В CSS-функции calc() разрешено указание значений "infinity", и "NaN".
  • В CSS-псевдоклассе :lang() для определения кодов языка задействована семантика сопоставления строк, в которой может использоваться маска "*", вместо определения по префиксу. Добавлена поддержка списков языков, разделённых запятой.
  • Добавлено CSS-свойство "-webkit-text-security", которое можно использовать для скрытия символов в полях ввода, отображая вместо них однотипные значки.
  • В инструментах для web-разработчиков расширены возможности функции "Копировать как cURL" в панели отслеживания сетевой активности (добавлена поддержка опции "--compressed" в curl). Улучшен интерфейс инспектирования средств для людей с ограниченными возможностями. В панели инспектирования добавлена поддержка нового синтаксиса CSS-правила @import, определённого в спецификации CSS 4, и повышена точность отображения условий импорта.
  • В версии для Android предоставлена возможность открытия диалога вывода на печать при вызове метода window.print(). Во встроенном PDF-просмотрщике добавлена кнопка для открытия PDF-документа во внешнем приложении. Снижена нагрузка на CPU фоновыми вкладками. Обеспечена более плавная анимация в панели вкладок.

Дополнительно можно отметить план по прекращению поддержки в Firefox 115 операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14. Также заявлено о прекращении 20 июня поддержки прокси-сервиса Firefox Private Network, вместо которого рекомендовано использовать Mozilla VPN.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 114 устранено 15 уязвимостей. 14 уязвимостей помечены как опасные, из них 13 уязвимостей (собраны под CVE-2023-34416 и CVE-2023-34417) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Оставшаяся опасная уязвимость CVE-2023-34414 позволяет использовать кликджекинг на страницах с ошибками сертификатов TLS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода
  3. OpenNews: Mozilla внедрила в Firefox показ навязчивой всплывающей рекламы VPN
  4. OpenNews: Релиз Firefox 113
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют автозакрытие запросов использования Cookie
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют автозакрытие запросов использования Cookie
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59254-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:42, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспоминается басня про черепаху и зайца - никогда фф не угнаться по версиям за хромом, всегда вторые, всегда позади.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:58, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что пишут в комментах на опеннете к темам про хром и фф, я отвечу: ноют про большие числа версий.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 18:10, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    позабочусь, чтобы тебя никто не будил, чтоб не портил нам тут всю малину
     

  • 1.2, danonimous (?), 17:43, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перегруппировка элементов не нужна.

    Ждём поддержку аппаратного декодирования видео в X.org и Wayland на всех типах видеокарт.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:58, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на интеле и радеоне всё работает, а невидия это несмешная шутка, а не видеокарта
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:43, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что будет, если из всех браузеров в т.ч. из Firefox по умолчанию выпилить поддержку JS ?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:44, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сделают форк c js на который все перейдут.
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 17:46, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. прогресса как такового не будет?
     
     
  • 4.7, Аноним (5), 17:47, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, чтобы что? Прогресс ради прогресса? Искусство ради искусство? Тогда иди по переписывай js на раст.
     
     
  • 5.11, Аноним (16), 17:54, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы тратить меньше времени на разработку с более эффективным и красивым результатом
     
     
  • 6.28, Аноним (5), 18:11, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя нет времени на разработку не занимайся разработкой.
     
  • 4.18, Аноним (18), 18:00, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JS -- это и есть прогресс. Веб сейчас быстрее и комфортней, чем когда-либо был.
     

  • 1.4, Аноним (5), 17:44, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пятипроцентники счастливы. Пусть даже ФФ разрабатывать уже некому, он по всем тестам отстаёт от Хрома, но держится изо всех сил. ФФ — молодец.
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 17:50, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет забавно когда доля Фаерфокса на десктопе будет ниже доли Линукса на десктопе.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:51, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набрасывай потоньше. Может, и отстаёт в паре искусственных тестов (каких, кстати, а то всё больше обходит?), зато плавно работает и не тормозит. Да и нагрузка меньше. Греется меньше, опять же. Есть недостаток, переодически его надо перезапускать -- иногда отваливается ускорение видеокартой (хотя я просил в настройках не делать этого и не делать этого до 1000 ошибок, а не до 25) и это сразу заметно.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 17:58, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть один печальный тест, который воспроизводится за полминуты.

    Откройте 20 тяжёлых сайтов в обоих браузерах и посмотрите на CPU и power use.

    Firefox настолько отстал, что пользоваться им можно и нужно только на самом мощном железе.

    Это же и касается даже просмотра видео (без аппаратного декодирования).

    Chrome ест гораздо меньше.

     
     
  • 4.20, AleksK (ok), 18:01, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это же и касается даже просмотра видео (без аппаратного декодирования).

    А с аппаратным? А, стоп, у хрома под линуксом его же выкинули нафиг, оно им не надо.

     
     
  • 5.25, Аноним (5), 18:10, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох уж эти сказочники.
     
  • 4.22, Аноним (9), 18:05, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толку то от открытых вкладок? Может, они у тебя там майнят, или дополнения что-то нехорошее делают. Про ест гораздо меньше на видео это ложь, я специально сравнивал без ускорения (потому что в хроме ваапи не работает, лол) и с ним. И я точно знаю, что ютуб-чат более эффективно работает в фф (хотя несколько месяцев назад он тёк примерно на 4гб памяти в час, как сейчас не знаю).
     
     
  • 5.26, Аноним (5), 18:10, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты увидел только то что хотел увидеть.
     
  • 3.24, Аноним (5), 18:09, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФФ с марта потерял 1% доли рынка по статкаунтеру. Это всё что нужно знать про ФФ.
     
  • 2.15, AleksK (ok), 17:58, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда там в хромой вернут обратно vaapi? Или линукс для них не платформа?
     
     
  • 3.23, Анон999 (?), 18:05, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть флаг --enable-features=VaapiVideoDecoder
     

  • 1.10, Аноним (16), 17:52, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а можно отключить websockets, quick, http3 и server push?
     
  • 1.12, Пряник (?), 17:54, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы экспорт всех настроек, вкладок и закладок в JSON сделать. А то на папку с профилем без слёз не взглянешь.
     
     
  • 2.19, Аноним (14), 18:00, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всех настроек

    prefs.js
    key4.db
    logins.json
    папка extensions

    > вкладок и закладок

    ~/.mozilla/firefox/имя_профиля/bookmarkbackups

    Про куки молчу, ибо смысла таскать их нет.

     

  • 1.13, КО (?), 17:57, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    WebTransport
    джва года ждал
     
  • 1.21, Аноним (21), 18:03, 06/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     

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