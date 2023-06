Релиз Firefox 114

2.8 , Аноним ( 5 ), 17:50, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будет забавно когда доля Фаерфокса на десктопе будет ниже доли Линукса на десктопе.

2.9 , Аноним ( 9 ), 17:51, 06/06/2023 Набрасывай потоньше. Может, и отстаёт в паре искусственных тестов (каких, кстати, а то всё больше обходит?), зато плавно работает и не тормозит. Да и нагрузка меньше. Греется меньше, опять же. Есть недостаток, переодически его надо перезапускать -- иногда отваливается ускорение видеокартой (хотя я просил в настройках не делать этого и не делать этого до 1000 ошибок, а не до 25) и это сразу заметно.

3.14 , Аноним ( 14 ), 17:58, 06/06/2023 Есть один печальный тест, который воспроизводится за полминуты. Откройте 20 тяжёлых сайтов в обоих браузерах и посмотрите на CPU и power use. Firefox настолько отстал, что пользоваться им можно и нужно только на самом мощном железе. Это же и касается даже просмотра видео (без аппаратного декодирования). Chrome ест гораздо меньше.

4.20 , AleksK ( ok ), 18:01, 06/06/2023 > Это же и касается даже просмотра видео (без аппаратного декодирования). А с аппаратным? А, стоп, у хрома под линуксом его же выкинули нафиг, оно им не надо.

5.25 , Аноним ( 5 ), 18:10, 06/06/2023 Ох уж эти сказочники.

4.22 , Аноним ( 9 ), 18:05, 06/06/2023 Толку то от открытых вкладок? Может, они у тебя там майнят, или дополнения что-то нехорошее делают. Про ест гораздо меньше на видео это ложь, я специально сравнивал без ускорения (потому что в хроме ваапи не работает, лол) и с ним. И я точно знаю, что ютуб-чат более эффективно работает в фф (хотя несколько месяцев назад он тёк примерно на 4гб памяти в час, как сейчас не знаю).

5.26 , Аноним ( 5 ), 18:10, 06/06/2023 Ты увидел только то что хотел увидеть.

3.24 , Аноним ( 5 ), 18:09, 06/06/2023 ФФ с марта потерял 1% доли рынка по статкаунтеру. Это всё что нужно знать про ФФ.

2.15 , AleksK ( ok ), 17:58, 06/06/2023 Когда там в хромой вернут обратно vaapi? Или линукс для них не платформа?

3.23 , Анон999 ( ? ), 18:05, 06/06/2023 Есть флаг --enable-features=VaapiVideoDecoder