Mozilla анонсировала полноценную экосистему дополнений для Android-версии Firefox

Разработчики из компании Mozilla анонсировали скорую реализацию поддержки в мобильной версии браузера всех имеющихся для Firefox дополнений, представленных в каталоге addons.mozilla.org (AMO). Данная возможность сделает Firefox для Android первым мобильным браузером, поддерживающим полноценную открытую экосистему дополнений. Задуманное планируется реализовать до конца года (точная дата реализации полной поддержки дополнений будет объявлена в начале сентября).

В настоящее время в Firefox для Android поддерживается лишь небольшое подмножество дополнений, которые после установки выполняются в основном потоке. Для того чтобы ошибки в дополнениях не влияли на стабильность браузера в настоящее время в ночные сборки Firefox для Android включена реализация режима многопроцессной работы, в котором дополнения выполняются в отдельном процессе, не влияющем на интерфейс пользователя и работу со страницами в браузере.

Разработчикам дополнений, уже поставляемых для настольной версии Firefox, рекомендовано адаптировать и оптимизировать свои продукты для работы в мобильной версии. Дополнения предлагается перевести с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener).



