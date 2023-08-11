The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Mozilla анонсировала полноценную экосистему дополнений для Android-версии Firefox

11.08.2023 22:49

Разработчики из компании Mozilla анонсировали скорую реализацию поддержки в мобильной версии браузера всех имеющихся для Firefox дополнений, представленных в каталоге addons.mozilla.org (AMO). Данная возможность сделает Firefox для Android первым мобильным браузером, поддерживающим полноценную открытую экосистему дополнений. Задуманное планируется реализовать до конца года (точная дата реализации полной поддержки дополнений будет объявлена в начале сентября).

В настоящее время в Firefox для Android поддерживается лишь небольшое подмножество дополнений, которые после установки выполняются в основном потоке. Для того чтобы ошибки в дополнениях не влияли на стабильность браузера в настоящее время в ночные сборки Firefox для Android включена реализация режима многопроцессной работы, в котором дополнения выполняются в отдельном процессе, не влияющем на интерфейс пользователя и работу со страницами в браузере.

Разработчикам дополнений, уже поставляемых для настольной версии Firefox, рекомендовано адаптировать и оптимизировать свои продукты для работы в мобильной версии. Дополнения предлагается перевести с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Mozilla представила новые возможности по продвижению дополнений к Firefox
  3. OpenNews: В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений
  4. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
  5. OpenNews: Mozilla прекращает поддержку поисковых дополнений на базе технологии OpenSearch
  6. OpenNews: Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59588-firefox
Ключевые слова: firefox, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:01, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вполне в духе современной Мозиллы будет так же через год выбросить полностью всю экосистему дополнений вместе с возможностью писать сами дополнения.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:01, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А когда тормозить перестанет? А то они недавно заявили много попугаев в синтетических молотилках для версии в которой открытие страниц и ввод с клавиатуры лагает
     
  • 1.3, Avririon (ok), 23:07, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше бы xyль вернули.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:31, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И стену!
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:42, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем тебе XUL, если API нужные, включая низкоуровневые (напр. позволяющие подгрузить в браузер shared library из хост-системы и дёргать её методы), доступны кому надо? XUL был выпилен потому, что его поддерживать было лень. Пиши на HTML.
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 01:46, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HTML+JS бесполезны для дополнений. Не позволяют даже нормальную фильтрацию запросов и запрет паскудной активности типа JS гранулярно и нормально реализовать. И стала эта мадригала такой же бесполезной как хром. Вообще ничем не лучше.
     
     
  • 4.24, Аноним (22), 02:04, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё они позволят. Речь идёт не о  WebExtensions API. Нутро Firefox как было на смеси C++ и JS+HTML+CSS, так и осталось. Если ты не умеешь пользоваться сайтом searchfox, документацией и инструментами разработки дополнений - то это твоя личная проблема.
     
  • 4.31, Аноним (31), 03:32, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокировщики рекламы все имеются и работают отлично, не вижу проблем с фильтрацией запросов
     

  • 1.4, nebularia (ok), 23:07, 11/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:10, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Единственная отдушина в мобильно-рекламном мире - Лиса с uBlock'ом. Тихо и спокойно, ничего не мельтешит. Рекомендую.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:43, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в базовой Лисе мне не хватает Proxy Switcher. в ночных сборках работает, но они тащат бесполезные обновления каждый день. в итоге перебрался на Kiwi
     
     
  • 3.18, OpenEcho (?), 01:00, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в базовой Лисе мне не хватает Proxy Switcher.

    SwitchyOmega тогда в помощь

     
  • 2.19, Аноним. (?), 01:08, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Brave на Android еще может подойти. Тот же chromium, но блокировщик есть.
     
  • 2.30, Аноним (31), 03:25, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Samsung Internet можно ещё ставить блокировщики. uBlock'а там нет, но есть AdGuard, AdBlock, AdBlock Plus и ещё несколько. Работают без проблем вообще, лично у меня AdGuard стоит. Ещё в настройках браузера можно включить блокировку трекеров, всплывающих окон, перенаправлений, автозагрузки файлов и форсировать https по умолчанию. А интерфейса браузера нигде удобнее не видел, так что ставлю его на все устройства, даже не самсунговские
     

  • 1.6, Аноним (13), 23:13, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Данная возможность сделает Firefox для Android первым мобильным браузером, поддерживающим полноценную открытую экосистему дополнений

    первым после Kiwi Browser

     
     
  • 2.11, ИмяХ (?), 23:34, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню кракозябры. Такая херня, помню в болтбраузере была. Прикольно было. Помню, хотел научиться их читать без переводчика. Но так и не получилось, не стал я айтишником.
     

  • 1.7, th3m3 (ok), 23:14, 11/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +5 +/
     
  • 1.14, Skullnet (ok), 00:19, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно как они это сделают. Некоторые дополнения физически не будут работать на мобилках из-за говноограниченности Android-а. Я не говорю уже о том, что для дополнений нужен свой гуй. В том же Foxyproxy десктопный гуй, который совершенно не подходит для маленьких экранов мобилок.
     
     
  • 2.15, nebularia (ok), 00:42, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очевидно, дадут возможность работать тому, что может работать. Перекомпоновка GUI на разработчике. Те же Ublock Origin и Dark Reader вполне неплохо чувствуют себя на мобилке в Kiwi уже сейчас.
     
  • 2.17, Тот_ещё_аноним (ok), 00:55, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Киви на ведёрке ставит дополнения от десктоп хрома
    Нужное работает

    Но у мозиллы точно не взлетит)

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 02:58, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да взлетало уже, доквантовая лиса на мобилке почти все жрала
     

  • 1.16, Бульдох (?), 00:50, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Они браузер для десктопа 30 лет не могут сделать, это напоминает шизофрению.
     
     
  • 2.32, soarin (ok), 03:54, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как бы логично идти туда, где всё уже незанято на сто рядов.
     

  • 1.20, Аноним (20), 01:34, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Данная возможность сделает Firefox для Android первым мобильным браузером, поддерживающим полноценную открытую экосистему дополнений.

    Этот титул уже занят доFenixным Firefox for Android. Так что не первый, а второй.

     
  • 1.21, Аноним (20), 01:37, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >включена реализация режима многопроцессной работы

    Перевод с моззильского на русский:

    >выкиньте в мусор ваш калькулятор с 8 гигами оперативы и купите то, что мы вам прикажем.

    Спасибо, Мозилла, очень ценное указание. И браузер такой очень ценный. И вообще корпорация с таким подходом очень ценная.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 02:15, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выкиньте в мусор ваш калькулятор с 8 гигами оперативы

    И как же я умудряюсь сидеть на смартфоне с 512 мегабайтами аж 2010 года выпуска? И не жужжу. Его производительности хватает с головой для звонков, тележки, сёрфинга опеннета и проверки почты, а бОльшего и не нужно.

     
     
  • 3.33, Аноним (31), 04:03, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это всё же уже крайность, с 512 мб телега довольно туго работает и тормозит. Плюс, откроешь одну прогу, вернёшься в другую, а она уже выгрузилась и заново ждёшь. В итоге и скопировать из одной проги в другую ничего не получится даже
     

  • 1.25, Аноним (27), 02:05, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем нужны дополнения? Они только ломают работу сайтов и вэб-приложений. Из всего что надо - переводчик который переводит по выделению и блокировщик рекламы. Но всё это уже есть в яндекс браузере.
     
     
  • 2.26, Аноним (27), 02:10, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > блокировщик рекламы

    Понаставляете себе блокировщиков, потом ломаете голову, почему у Васи всё работает, а у тебя вёрстка посыпалась и половина функционала отпала. Не надо думать что ты самый умный.

     

  • 1.29, BrainFucker (ok), 03:17, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Они только ломают работу сайтов и вэб-приложений.

    Бывают сайты, которые без этого неюзабельны.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру