Mozilla анонсировала полноценную экосистему дополнений для Android-версии Firefox

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|1.1, Аноним (1), 23:01, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вполне в духе современной Мозиллы будет так же через год выбросить полностью всю экосистему дополнений вместе с возможностью писать сами дополнения.
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|1.2, Аноним (2), 23:01, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А когда тормозить перестанет? А то они недавно заявили много попугаев в синтетических молотилках для версии в которой открытие страниц и ввод с клавиатуры лагает
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|2.22, Аноним (22), 01:42, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем тебе XUL, если API нужные, включая низкоуровневые (напр. позволяющие подгрузить в браузер shared library из хост-системы и дёргать её методы), доступны кому надо? XUL был выпилен потому, что его поддерживать было лень. Пиши на HTML.
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|3.23, Аноним (-), 01:46, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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HTML+JS бесполезны для дополнений. Не позволяют даже нормальную фильтрацию запросов и запрет паскудной активности типа JS гранулярно и нормально реализовать. И стала эта мадригала такой же бесполезной как хром. Вообще ничем не лучше.
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|4.24, Аноним (22), 02:04, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё они позволят. Речь идёт не о WebExtensions API. Нутро Firefox как было на смеси C++ и JS+HTML+CSS, так и осталось. Если ты не умеешь пользоваться сайтом searchfox, документацией и инструментами разработки дополнений - то это твоя личная проблема.
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|4.31, Аноним (31), 03:32, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блокировщики рекламы все имеются и работают отлично, не вижу проблем с фильтрацией запросов
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|1.5, Аноним (5), 23:10, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Единственная отдушина в мобильно-рекламном мире - Лиса с uBlock'ом. Тихо и спокойно, ничего не мельтешит. Рекомендую.
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|2.13, Аноним (13), 23:43, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в базовой Лисе мне не хватает Proxy Switcher. в ночных сборках работает, но они тащат бесполезные обновления каждый день. в итоге перебрался на Kiwi
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|3.18, OpenEcho (?), 01:00, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в базовой Лисе мне не хватает Proxy Switcher.
SwitchyOmega тогда в помощь
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|2.19, Аноним. (?), 01:08, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Brave на Android еще может подойти. Тот же chromium, но блокировщик есть.
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|2.30, Аноним (31), 03:25, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Samsung Internet можно ещё ставить блокировщики. uBlock'а там нет, но есть AdGuard, AdBlock, AdBlock Plus и ещё несколько. Работают без проблем вообще, лично у меня AdGuard стоит. Ещё в настройках браузера можно включить блокировку трекеров, всплывающих окон, перенаправлений, автозагрузки файлов и форсировать https по умолчанию. А интерфейса браузера нигде удобнее не видел, так что ставлю его на все устройства, даже не самсунговские
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|1.6, Аноним (13), 23:13, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Данная возможность сделает Firefox для Android первым мобильным браузером, поддерживающим полноценную открытую экосистему дополнений
первым после Kiwi Browser
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|2.11, ИмяХ (?), 23:34, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помню кракозябры. Такая херня, помню в болтбраузере была. Прикольно было. Помню, хотел научиться их читать без переводчика. Но так и не получилось, не стал я айтишником.
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|1.14, Skullnet (ok), 00:19, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно как они это сделают. Некоторые дополнения физически не будут работать на мобилках из-за говноограниченности Android-а. Я не говорю уже о том, что для дополнений нужен свой гуй. В том же Foxyproxy десктопный гуй, который совершенно не подходит для маленьких экранов мобилок.
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|2.15, nebularia (ok), 00:42, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Очевидно, дадут возможность работать тому, что может работать. Перекомпоновка GUI на разработчике. Те же Ublock Origin и Dark Reader вполне неплохо чувствуют себя на мобилке в Kiwi уже сейчас.
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|2.17, Тот_ещё_аноним (ok), 00:55, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Киви на ведёрке ставит дополнения от десктоп хрома
Нужное работает
Но у мозиллы точно не взлетит)
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|1.16, Бульдох (?), 00:50, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Они браузер для десктопа 30 лет не могут сделать, это напоминает шизофрению.
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|2.32, soarin (ok), 03:54, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как бы логично идти туда, где всё уже незанято на сто рядов.
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|1.20, Аноним (20), 01:34, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Данная возможность сделает Firefox для Android первым мобильным браузером, поддерживающим полноценную открытую экосистему дополнений.
Этот титул уже занят доFenixным Firefox for Android. Так что не первый, а второй.
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|1.21, Аноним (20), 01:37, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>включена реализация режима многопроцессной работы
Перевод с моззильского на русский:
>выкиньте в мусор ваш калькулятор с 8 гигами оперативы и купите то, что мы вам прикажем.
Спасибо, Мозилла, очень ценное указание. И браузер такой очень ценный. И вообще корпорация с таким подходом очень ценная.
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|2.27, Аноним (27), 02:15, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выкиньте в мусор ваш калькулятор с 8 гигами оперативы
И как же я умудряюсь сидеть на смартфоне с 512 мегабайтами аж 2010 года выпуска? И не жужжу. Его производительности хватает с головой для звонков, тележки, сёрфинга опеннета и проверки почты, а бОльшего и не нужно.
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|3.33, Аноним (31), 04:03, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это всё же уже крайность, с 512 мб телега довольно туго работает и тормозит. Плюс, откроешь одну прогу, вернёшься в другую, а она уже выгрузилась и заново ждёшь. В итоге и скопировать из одной проги в другую ничего не получится даже
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|1.25, Аноним (27), 02:05, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем нужны дополнения? Они только ломают работу сайтов и вэб-приложений. Из всего что надо - переводчик который переводит по выделению и блокировщик рекламы. Но всё это уже есть в яндекс браузере.
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|2.26, Аноним (27), 02:10, 12/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> блокировщик рекламы
Понаставляете себе блокировщиков, потом ломаете голову, почему у Васи всё работает, а у тебя вёрстка посыпалась и половина функционала отпала. Не надо думать что ты самый умный.
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|1.29, BrainFucker (ok), 03:17, 12/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Они только ломают работу сайтов и вэб-приложений.
Бывают сайты, которые без этого неюзабельны.
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