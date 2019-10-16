Mozilla прекращает поддержку поисковых дополнений на базе технологии OpenSearch

>вызов chrome_settings_overrides Это не вызов, это ключ в JSON-манифесте. Что делает перенос функциoнальности в дополнения бесполезным для пользователя браузера - если нельзя определить JS-кода, контролирующий обработку поискового запроса, то зачем вообще это там, следовало для этого использовать OpenSearch и не мешать xpi, которые могут исполнят ь код и которые надо прежде чем ставить 100 раз подумать и 1 раз разреверсить, с OpenSearch, которые безопасны. >chrome_*_overrides вообще говно какое-то - при установке дополнения переопределяются настройки браузера, такие как домашняя страница и дефолтный поисковый аддон. При установке другого дополнения переопределяются снова. Мечта рекламщиков - насильно всем переставить домашнюю страницу и поиск по умолчанию на свой гoвносайт. Но ЗАЧЕМ ЭТО В FIREFOX? Мозилла что теперь на рекламщиков работает? Видимо пришло то самое время - время форкать Firefox.

