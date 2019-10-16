Mozilla прекращает поддержку поисковых дополнений на базе технологии OpenSearch

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|1.1, Аноним (1), 08:18, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот и всё. Думаю, после этого ни у кого не должно остаться сомнений, куда они движутся.
Хозяева скажут удалить поддержку блокировщиков рекламы — будут удалять.
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|1.2, Аноним (2), 08:28, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть вместо простой декларативной XML-ки предполагается ставить целое расширение?
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|2.10, Dmitry77 (ok), 09:05, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, как сказано в новости
>новый синтаксис описания интерфейса с поисковой системой,
>похожий на OpenSearch, но определённый в формате JSON, а не XML.
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|1.3, Аноним (3), 08:30, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Зато "не тормозит" (нет), зато модно-молодежно, зато не хром...
Опять у мозилловцев начинается зуд, как бы окончательно добить и без того искалеченный браузер.
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|2.19, Anonnon (?), 09:45, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в голову не приходило, что вырезав все легаси и приведя кодовую базу к консистентности "искалеченный" браузер как бы вылечат?
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|1.4, Аноним (4), 08:30, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не знаю, что такое этот ваш OpenSearch, для поиска я всегда использовал ЕДИНСТВЕННЫЙ годный вариант: выделить -> ПКМ -> Искать в .. Да, конечно это расширение.
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|1.6, Аноним (6), 08:33, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как задрали всё ломать. С поиском они выбесили еще раньше, когда убрали возможность создавать кастомный поиск просто добавляя URL с шаблоном %q, вместо которого подставляется содержимого строки поиска. Mozilla Fuck You!
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|1.7, Аноним (12), 08:41, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>вызов chrome_settings_overrides
Это не вызов, это ключ в JSON-манифесте. Что делает перенос функциoнальности в дополнения бесполезным для пользователя браузера - если нельзя определить JS-кода, контролирующий обработку поискового запроса, то зачем вообще это там, следовало для этого использовать OpenSearch и не мешать xpi, которые могут исполнят ь код и которые надо прежде чем ставить 100 раз подумать и 1 раз разреверсить, с OpenSearch, которые безопасны.
>chrome_*_overrides
вообще говно какое-то - при установке дополнения переопределяются настройки браузера, такие как домашняя страница и дефолтный поисковый аддон. При установке другого дополнения переопределяются снова. Мечта рекламщиков - насильно всем переставить домашнюю страницу и поиск по умолчанию на свой гoвносайт. Но ЗАЧЕМ ЭТО В FIREFOX? Мозилла что теперь на рекламщиков работает?
Видимо пришло то самое время - время форкать Firefox.
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|1.8, Дегенератор (ok), 08:42, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зато, на общей машине запускаешь режим "инкогнито" (сделано не для бизнеса, а для людей), запускаешь синхронизацию (ну вот нужно парочку сгенерированных паролей ввести на определенных ресурсах), все шикарно. И вдруг понимаешь, что выйти из учетки невозможно. Ну что ж, на то и режим "инкогнито" - закроешь и все удалится. Закрываешь - и вдруг нежданчик! Все сохранено - такой ЖЕСССКИЙ "инкогнито" от "старающихся для людей".
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|2.14, имя (ok), 09:22, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Видимо ни одного ПРОШЕДШЕГО ЦЕНЗУРУ ответа нет.
Что, надоело хвастаться знаниями матерного инглишского на зарубежных сайтах?
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|3.16, Аноним (16), 09:38, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, просто есть те кто в Совершенстве владеет русским языком. А другим он не понятен.
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|1.15, Аноним (16), 09:37, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, так не интересно уже. Всё предсказуемо. Они банально хромируют лису, но чтобы фанатам не было так больно они это "удовольствие" растягивают. Жаль что у них не своих мозгов.
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|1.17, Аноним (17), 09:39, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лол, это ж единственное преимущество перед Оперой было. Верной дорогой идут, да уж.
Если честно, уже пофиг, мне стало совершенно всё равно что за браузер. Наверно Мазила тоже осознала, что это конец.
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