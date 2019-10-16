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Mozilla прекращает поддержку поисковых дополнений на базе технологии OpenSearch

16.10.2019 07:42

Разработчики компании Mozilla объявили о решении удалить из каталога дополнений к Firefox всех дополнений для интеграции с поисковыми системами, использующих технологию OpenSearch. Также сообщается об удалении в будущем поддержки XML-разметки OpenSearch из Firefox, которая позволяла сайтам определять сценарии для интеграции поисковых систем в панель поиска браузера.

Дополнения на базе OpenSearch будут удалены 5 декабря. Вместо OpenSearch для создания дополнений для интеграции с поисковыми системами рекомендуется использовать API WebExtensions. В частности, для переопределения настроек, связанных с поисковыми системами, следует использовать chrome_settings_overrides и новый синтаксис описания интерфейса с поисковой системой, похожий на OpenSearch, но определённый в формате JSON, а не XML.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Код Firefox полностью избавлен от XBL
  3. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox отключена поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1
  5. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android
  6. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, search, webextensions
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  • 1.1, Аноним (1), 08:18, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот и всё. Думаю, после этого ни у кого не должно остаться сомнений, куда они движутся.

    Хозяева скажут удалить поддержку блокировщиков рекламы — будут удалять.

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:28, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть вместо простой декларативной XML-ки предполагается ставить целое расширение?
     
     
  • 2.10, Dmitry77 (ok), 09:05, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, как сказано в новости
    >новый синтаксис описания интерфейса с поисковой системой,
    >похожий на OpenSearch, но определённый в формате JSON, а не XML.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:10, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, придётся.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:30, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Зато "не тормозит" (нет), зато модно-молодежно, зато не хром...
    Опять у мозилловцев начинается зуд, как бы окончательно добить и без того искалеченный браузер.
     
     
  • 2.19, Anonnon (?), 09:45, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в голову не приходило, что вырезав все легаси и приведя кодовую базу к консистентности "искалеченный" браузер как бы вылечат?
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:30, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не знаю, что такое этот ваш OpenSearch, для поиска я всегда использовал ЕДИНСТВЕННЫЙ годный вариант: выделить -> ПКМ -> Искать в .. Да, конечно это расширение.
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:33, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как задрали всё ломать. С поиском они выбесили еще раньше, когда убрали возможность создавать кастомный поиск просто добавляя URL с шаблоном %q, вместо которого подставляется содержимого строки поиска. Mozilla Fuck You!
     
     
  • 2.11, Аномномномнимус (?), 09:10, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, бомбезная вещь была. Куда полезнее большинства "поисковых" дополнений
     

  • 1.7, Аноним (12), 08:41, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >вызов chrome_settings_overrides

    Это не вызов, это ключ в JSON-манифесте. Что делает перенос функциoнальности в дополнения бесполезным для пользователя браузера - если нельзя определить JS-кода, контролирующий обработку поискового запроса, то зачем вообще это там, следовало для этого использовать OpenSearch и не мешать xpi, которые могут исполнят ь код и которые надо прежде чем ставить 100 раз подумать и 1 раз разреверсить, с OpenSearch, которые безопасны.

    >chrome_*_overrides

    вообще говно какое-то - при установке дополнения переопределяются настройки браузера, такие как домашняя страница и дефолтный поисковый аддон. При установке другого дополнения переопределяются снова. Мечта рекламщиков - насильно всем переставить домашнюю страницу и поиск по умолчанию на свой гoвносайт. Но ЗАЧЕМ ЭТО В FIREFOX? Мозилла что теперь на рекламщиков работает?

    Видимо пришло то самое время - время форкать Firefox.

     
  • 1.8, Дегенератор (ok), 08:42, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зато, на общей машине запускаешь режим "инкогнито" (сделано не для бизнеса, а для людей), запускаешь синхронизацию (ну вот нужно парочку сгенерированных паролей ввести на определенных ресурсах), все шикарно. И вдруг понимаешь, что выйти из учетки невозможно. Ну что ж, на то и режим "инкогнито" - закроешь и все удалится. Закрываешь - и вдруг нежданчик! Все сохранено - такой ЖЕСССКИЙ "инкогнито" от "старающихся для людей".
     
  • 1.13, Аноним (12), 09:19, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://blog.mozilla.org/addons/2019/10/15/search-engine-add-ons-to-be-removed
    >No responses yet

    Видимо ни одного ПРОШЕДШЕГО ЦЕНЗУРУ ответа нет.

     
     
  • 2.14, имя (ok), 09:22, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видимо ни одного ПРОШЕДШЕГО ЦЕНЗУРУ ответа нет.

    Что, надоело хвастаться знаниями матерного инглишского на зарубежных сайтах?

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:38, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто есть те кто в Совершенстве владеет русским языком. А другим он не понятен.
     

  • 1.15, Аноним (16), 09:37, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, так не интересно уже. Всё предсказуемо. Они банально хромируют лису, но чтобы фанатам не было так больно они это "удовольствие" растягивают. Жаль что у них не своих мозгов.
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:39, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол, это ж единственное преимущество перед Оперой было. Верной дорогой идут, да уж.

    Если честно, уже пофиг, мне стало совершенно всё равно что за браузер. Наверно Мазила тоже осознала, что это конец.

     
  • 1.18, Йопта (?), 09:41, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С какой версии начали вырезать все, в новом фаерфоксе?
     

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