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Mozilla представила новые возможности по продвижению дополнений к Firefox

11.09.2020 11:27

Компания Mozilla представила новые возможности по продвижению дополнений в каталоге AMO (addons.mozilla.org). В пилотном режиме с конца сентября до конца ноября будет расширена программа ручной проверки и рецензирования дополнений.

Так как у Mozilla нет ресурсов вручную проверить все дополнения, запущена программа Promoted Add-ons, дающая возможность провести подобную проверку вне очереди на платной основе. Во время действия пилотного режима проверка и продвижение будут производиться бесплатно для избранного числа наиболее интересных дополнений, оформивших заявку. Цены платного сервиса будут названы в ближайшие несколько месяцев.

Предложено два уровня платной проверки:

  • Возможность разместить специальную метку, указывающую на то, что дополнение было проверено сотрудниками Mozilla и полностью соответствует требованиям каталога в отношении безопасности и конфиденциальности. Метка отображается как в каталоге AMO, так и в менеджере дополнений Firefox (about:addons).
  • Размещение дополнения в новой секции "Sponsored extensions" на главной странице сайта addons.mozilla.org.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Общедоступное тестирование сервиса анонимных email-адресов Firefox Relay
  3. OpenNews: Разработчики Dark Reader предупредили о появлении вредоносных подделок
  4. OpenNews: За последние две недели компания Mozilla заблокировала 197 дополнений к Firefox
  5. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox вводится запрет на запутывание кода
  6. OpenNews: Mozilla сворачивает программу Test Pilot и сервис Firefox Screenshots
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53694-amo
Ключевые слова: amo, mozilla
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 11/09/2020 [ответить]  
    		• –5 +/
    А вы друзья, как ни садитесь...
     
  • 1.2, Агл (?), 11:35, 11/09/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    за деньги любой каприз. Проверено  - "деньги уплочены, можно пользоваться"
     
  • 1.3, Гусь умная птица (?), 11:37, 11/09/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Как будто что-то кроме адблокера нужно
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:04, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про ноускрипт забыл
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:13, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как  минимум umatrix и tampermonkey это минимум. Ноускрипт в него не входит по очевидным причинам. А всякие https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/clearurls/ с https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/canvasblocker/ просто приятны.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:38, 11/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Мозилла: Мы не будем разрабатывать функционал который вам нужен, пилите дополнения
    Через некоторое время:
    Мозилла: Мы меняем апи ради стандартизации с хромым и типа безопасности, нам плевать что вам чего то не хватает
    Через еще некоторое время:
    Мозилла: Несите нам деньги за проверку дополнения на безопасность
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 12:13, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноунейм с опеннета: Мазила все делает неправильно! Я уже 10 лет это пишу под каждой новостью!
     

  • 1.8, Х (?), 12:19, 11/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Скоро авторы просто перестанут верить в мозиллу: продвигай - не продвигай, а через пару релизов лисы твои труды окажутся "опять не совместимыми".

    Ну да, "не опять, а снова", но суть это не меняет.

     
  • 1.9, КО (?), 12:22, 11/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Оппа, приехали
     
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