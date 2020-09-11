Mozilla представила новые возможности по продвижению дополнений к Firefox

Компания Mozilla представила новые возможности по продвижению дополнений в каталоге AMO (addons.mozilla.org). В пилотном режиме с конца сентября до конца ноября будет расширена программа ручной проверки и рецензирования дополнений. Так как у Mozilla нет ресурсов вручную проверить все дополнения, запущена программа Promoted Add-ons, дающая возможность провести подобную проверку вне очереди на платной основе. Во время действия пилотного режима проверка и продвижение будут производиться бесплатно для избранного числа наиболее интересных дополнений, оформивших заявку. Цены платного сервиса будут названы в ближайшие несколько месяцев. Предложено два уровня платной проверки: Возможность разместить специальную метку, указывающую на то, что дополнение было проверено сотрудниками Mozilla и полностью соответствует требованиям каталога в отношении безопасности и конфиденциальности. Метка отображается как в каталоге AMO, так и в менеджере дополнений Firefox (about:addons).

Размещение дополнения в новой секции "Sponsored extensions" на главной странице сайта addons.mozilla.org.



