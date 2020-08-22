Общедоступное тестирование сервиса анонимных email-адресов Firefox Relay

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|1.1, Аноним (1), 10:40, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А че только 5? Остальное платно? Надо для каждого сайта свой email, а их десятки и сотни (сайтов).
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|3.5, КО (?), 10:51, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну во-первых что это за сайты, для просмотра контента которого нужно регистрироваться?
Я понимаю если хотите оставить там комментарий или скачать (что обходится)...
Во-вторых, зачем палить аккаунт мозиллы на всяких левых сайтов, для которых эта временная почта и предназначена...
Глупости какие-то...
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|4.12, Аноним (12), 11:24, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На многих форумах не то что скачать вложения, даже картинки не посмотреть. Как пример.
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|1.2, Аноним (3), 10:40, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Хорошая идея. Надеюсь, продержится дольше, чем некоторые проекты Мозиллы.
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|1.6, Аноним (6), 10:53, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это лучше. После регистрации дают Premium доступ на неделю, то есть неограниченное кол-во алиасов. После окончания Premium доступа, доступно 15 алиасов на 1 аккаунт.
https://simplelogin.io
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|1.7, Аноним (7), 10:59, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересное зарезали, зато разивают какую-то хрень, которую все быстро побанят. Займитесь уже браузером.
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|2.10, ыы (?), 11:17, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто еще один сервис одноразовых почтовых ящиков. Почему бы не сделать...
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|1.9, Аноним (9), 11:17, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>В случае взлома сайта или компрометации базы пользователей, злоумышленники не смогут связать
Э? В случае взлома сайта ФФ злоумышленники получат и 5 "анонимных" и 1 реальный и связь между ними.
Или сайт ФФ это пентагон?
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|2.16, Аноним (16), 11:54, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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9 сентября 2011 года Пентагон был атакован террористами, захватившими пассажирский лайнер с пассажирами и эипажем. 125 человек в здании погибли. Мир их праху. Миф о неприступности Пентагона развеян.
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|3.21, Аноним (21), 13:10, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 9 сентября 2011 года Пентагон был атакован...
Но это не точно.
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|1.11, Аноним (9), 11:18, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Для упрощения работы с сервисом дополнительно предлагается дополнение, которое в случае запроса email в web-форме предлагает кнопку для генерации нового email-псевдонима.
Для всего 5 email адресов это дополнение станет бесполезным уже на шестом сайте.
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|1.17, Аноним (17), 11:56, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В случае взлома сайта или компрометации базы пользователей, злоумышленники не смогут связать указанный при регистрации email с фактическим адресом электронной почты пользователя
А в случае взлома самой Мозилы?
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|1.19, Аноним (19), 12:46, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо полагать, уже скоро ящики в @relay.firefox.com попадут в чёрные списки как "неподдерживаемые", "укажите другой адрес"
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|1.22, Аноним (22), 13:26, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Firefox Relay позволяет генерировать временные почтовые адреса для прохождения регистрации на сайтах, чтобы не афишировать свой реальный адрес.
Кто-то из команды увидел майлру анонимайзер и сказал "Вау!"?
А реальный номер телефона афишировать это ОК?
Или они не знают что без номера телефона мало где можно зарегистрироваться?
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|2.28, flkghdfgklh (?), 14:07, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять ты проблемы россиянских сервисов натягиваешь на весь мир
Нигде в мире никакие телефоны не требуются
Это для россиянцев требуют, а у нормальных людей нет, сколько раз повторять
А еще в нормальных странах номера продают в автоматах и нет привязки к паспорту, в отличии от РФ где номер жестко привязан к паспорту и ОПСОСы порой проверяют у того ли человека номер
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|3.29, Аноним (29), 14:16, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, фсе так.. но ты какой-то этот, гомомор.. пользуешься ведь ведроидом, *неприемлемая лексика, блять!*?
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|1.30, Xasd6 (?), 14:38, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и в случае поступления спама станет ясно какой ресурс является источником утечки
ну и что? email мог где-то случайно засветиться (это же не секретная информация), а робот сканирующий интернет -- его найдёт и передаст спамеру.
не проше ли было сделать "белый список" кто может отправлять письма на этот адрес? (с проверкой отправителя по SPF-или-DKIM)
в таком случае даже и генерировать рандомные адреса не нужно
и зачем
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