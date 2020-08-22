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Общедоступное тестирование сервиса анонимных email-адресов Firefox Relay

22.08.2020 10:27

Компания Mozilla предоставила возможность тестирования сервиса Firefox Relay для всех желающих. Если ранее доступ к Firefox Relay можно было получить только по приглашениям, то теперь он доступен любому пользователю через учётную запись в Firefox Account. Firefox Relay позволяет генерировать временные почтовые адреса для прохождения регистрации на сайтах, чтобы не афишировать свой реальный адрес. Всего можно сгенерировать до 5 уникальных анонимных псевдонимов, письма на которые будут перенаправлены на реальный адрес пользователя.

Сгенерированный email можно использовать для входа на сайты или для подписок. Для определённого сайта можно сгенерировать отдельный псевдоним и в случае поступления спама станет ясно какой ресурс является источником утечки. В случае взлома сайта или компрометации базы пользователей, злоумышленники не смогут связать указанный при регистрации email с фактическим адресом электронной почты пользователя. В любой момент можно деактивировать полученный email и не получать больше сообщений через него.

Для упрощения работы с сервисом дополнительно предлагается дополнение, которое в случае запроса email в web-форме предлагает кнопку для генерации нового email-псевдонима.

Дополнительно можно упомянуть появление информации о сокращении Келли Девиса (Kelly Davis), руководителя группы, занимающейся технологиями машинного обучения в Mozilla (Machine Learning Group) и развивающей проекты распознавания и синтеза речи (Deepspeech, Common Voice, Mozilla TTS). Отмечается, что данные проекты скорее всего останутся доступны для совместной разработки на GitHub, но Mozilla больше не будет вкладывать ресурсы в их развитие.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2020/08...)
  2. OpenNews: Mozilla тестирует сервис анонимных email-адресов Firefox Private Relay
  3. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  4. OpenNews: Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation
  5. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send
  6. OpenNews: Mozilla приостановила работу сервиса Firefox Send из-за вредоносной активности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53581-firefox
Ключевые слова: firefox, relay
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:40, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А че только 5? Остальное платно? Надо для каждого сайта свой email, а их десятки и сотни (сайтов).
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:41, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сервера не резиновые.
     
  • 2.4, Nonymous (?), 10:46, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гггг. Любители п0рн0 должны страдать 😄
     
     
  • 3.5, КО (?), 10:51, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну во-первых что это за сайты, для просмотра контента которого нужно регистрироваться?
    Я понимаю если хотите оставить там комментарий или скачать (что обходится)...
    Во-вторых, зачем палить аккаунт мозиллы на всяких левых сайтов, для которых эта временная почта и предназначена...
    Глупости какие-то...
     
     
  • 4.8, InuYasha (??), 11:04, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    госуслуги.рф
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:24, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На многих форумах не то что скачать вложения, даже картинки не посмотреть. Как пример.
     
     
  • 5.13, Урри (?), 11:33, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. bugmenot
    2. Google: "10 minutes mail"
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:40, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хорошая идея. Надеюсь, продержится дольше, чем некоторые проекты Мозиллы.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:53, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это лучше. После регистрации дают Premium доступ на неделю, то есть неограниченное кол-во алиасов. После окончания Premium доступа, доступно 15 алиасов на 1 аккаунт.
    https://simplelogin.io
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:39, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://maildrop.cc
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:43, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://fastmail.com/
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:59, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересное зарезали, зато разивают какую-то хрень, которую все быстро побанят. Займитесь уже браузером.
     
     
  • 2.10, ыы (?), 11:17, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто еще один сервис одноразовых почтовых ящиков. Почему бы не сделать...
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:17, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>В случае взлома сайта или компрометации базы пользователей, злоумышленники не смогут связать

    Э? В случае взлома сайта ФФ злоумышленники получат и 5 "анонимных" и 1 реальный и связь между ними.
    Или сайт ФФ это пентагон?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:54, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    9 сентября 2011 года Пентагон был атакован террористами, захватившими пассажирский лайнер с пассажирами и эипажем. 125 человек в здании погибли. Мир их праху. Миф о неприступности Пентагона развеян.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:10, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 9 сентября 2011 года Пентагон был атакован...

    Но это не точно.

     
  • 2.24, Аноним (24), 13:27, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или сайт ФФ это пентагон?

    NSA

     

  • 1.11, Аноним (9), 11:18, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Для упрощения работы с сервисом дополнительно предлагается дополнение, которое в случае запроса email в web-форме предлагает кнопку для генерации нового email-псевдонима.

    Для всего 5 email адресов это дополнение станет бесполезным уже на шестом сайте.

     
  • 1.14, iPony129412 (?), 11:37, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox Send вот улетел куда подальше
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:49, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla там еще жива?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:01, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, к сожалению. Успели поломать мобильный файрфокс.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:56, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В случае взлома сайта или компрометации базы пользователей, злоумышленники не смогут связать указанный при регистрации email с фактическим адресом электронной почты пользователя

    А в случае взлома самой Мозилы?

     
     
  • 2.25, Аноним (24), 13:28, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не надо её ломать, американский майор и так всё получит.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:46, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо полагать, уже скоро ящики в @relay.firefox.com попадут в чёрные списки как "неподдерживаемые", "укажите другой адрес"
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:26, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firefox Relay позволяет генерировать временные почтовые адреса для прохождения регистрации на сайтах, чтобы не афишировать свой реальный адрес.

    Кто-то из команды увидел майлру анонимайзер и сказал "Вау!"?

    А реальный номер телефона афишировать это ОК?
    Или они не знают что без номера телефона мало где можно зарегистрироваться?

     
     
  • 2.28, flkghdfgklh (?), 14:07, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять ты проблемы россиянских сервисов натягиваешь на весь мир
    Нигде в мире никакие телефоны не требуются
    Это для россиянцев требуют, а у нормальных людей нет, сколько раз повторять
    А еще в нормальных странах номера продают в автоматах и нет привязки к паспорту, в отличии от РФ где номер жестко привязан к паспорту и ОПСОСы порой проверяют у того ли человека номер
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:16, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, фсе так.. но ты какой-то этот, гомомор.. пользуешься ведь ведроидом, *неприемлемая лексика, блять!*?
     

  • 1.23, Аноним (29), 13:26, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мейл.ру же)
     
  • 1.27, Gefest (?), 14:04, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И трудно вам сходить на знаменитый болгарский сервер ??
     
  • 1.30, Xasd6 (?), 14:38, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и в случае поступления спама станет ясно какой ресурс является источником утечки

    ну и что? email мог где-то случайно засветиться (это же не секретная информация), а робот сканирующий интернет -- его найдёт и передаст спамеру.

    не проше ли было сделать "белый список" кто может отправлять письма на этот адрес? (с проверкой отправителя по SPF-или-DKIM)

    в таком случае даже и генерировать рандомные адреса не нужно

    и зачем

     
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