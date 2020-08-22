Общедоступное тестирование сервиса анонимных email-адресов Firefox Relay

Компания Mozilla предоставила возможность тестирования сервиса Firefox Relay для всех желающих. Если ранее доступ к Firefox Relay можно было получить только по приглашениям, то теперь он доступен любому пользователю через учётную запись в Firefox Account. Firefox Relay позволяет генерировать временные почтовые адреса для прохождения регистрации на сайтах, чтобы не афишировать свой реальный адрес. Всего можно сгенерировать до 5 уникальных анонимных псевдонимов, письма на которые будут перенаправлены на реальный адрес пользователя.

Сгенерированный email можно использовать для входа на сайты или для подписок. Для определённого сайта можно сгенерировать отдельный псевдоним и в случае поступления спама станет ясно какой ресурс является источником утечки. В случае взлома сайта или компрометации базы пользователей, злоумышленники не смогут связать указанный при регистрации email с фактическим адресом электронной почты пользователя. В любой момент можно деактивировать полученный email и не получать больше сообщений через него.

Для упрощения работы с сервисом дополнительно предлагается дополнение, которое в случае запроса email в web-форме предлагает кнопку для генерации нового email-псевдонима.

Дополнительно можно упомянуть появление информации о сокращении Келли Девиса (Kelly Davis), руководителя группы, занимающейся технологиями машинного обучения в Mozilla (Machine Learning Group) и развивающей проекты распознавания и синтеза речи (Deepspeech, Common Voice, Mozilla TTS). Отмечается, что данные проекты скорее всего останутся доступны для совместной разработки на GitHub, но Mozilla больше не будет вкладывать ресурсы в их развитие.



