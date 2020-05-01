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Mozilla тестирует сервис анонимных email-адресов Firefox Private Relay

01.05.2020 22:22

Компания Mozilla развивает сервис Firefox Private Relay, дающий возможность генерировать временные почтовые адреса для прохождения регистрации на сайтах, чтобы не афишировать свой реальный адрес. При помощи дополнения в один клик можно получить уникальный анонимный псевдоним, письма на который будут перенаправлены на реальный адрес пользователя. Для использования сервиса предлагается установить дополнение, которое в случае запроса email в web-форме будет предлагать кнопку для генерации нового email-псевдонима.

Сгенерированный email можно использовать для входа на сайты или в приложения, а также для подписок. Для каждого сайта можно сгенерировать отдельный псевдоним и в случае поступления спама станет ясно какой ресурс является источником утечки. В любой момент можно деактивировать полученный email и не получать больше сообщений через него. Кроме того, в случае взлома сервиса или утечки базы пользователей, злоумышленники не смогут связать указанный при регистрации email с фактическим адресом электронной почты пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52861-firefox
Ключевые слова: firefox, remail, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Анон Анонов (?), 22:27, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А потом сайты для борьбы с массовыми регистрациями будут блокировать такие почты. Везде уже давно SSO.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:32, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Как правило, отказ от пользования такими сайтами ни к каким лишениям не приводит (prove me wrong), и им, как правило, есть достойные альтернативы.
     
  • 2.16, Gogi (??), 23:37, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гуано ваше SSO! Всё равно, что для всего дома повесить один и тот же замок - ну не маразм?
    Это не говоря о том, во что выльется утечка пароля.
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:27, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Во, а вот это хороший сервис. На моей памяти это первый хороший сервис тоpмозиллы за 20 лет.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:41, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть еще не менее полезный сервис https://monitor.firefox.com/
     
  • 2.7, petlal (ok), 22:43, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это видимо в продолжение темы с контейнерами, походу кто-то из разрабов с веским мнением там специально придумывает темы для деперсоналирования. Так-то дело хорошее, посмотрим что ещё придумают.

    Но та херня что творится другой рукой мозилы конечно портит хорошие начинания. Почему нельзя быть идеальным браузером :(

     
  • 2.12, Урри (?), 23:20, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подобным сервисам сто лет в обед, начиная со spam.la
    Гугл: "10 minutes mail"
     
     
  • 3.15, AnonPlus (?), 23:30, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Гугл: "10 minutes mail"

    Там адрес дохнет через 10 минут.

    Мозилловская же реализация напоминает "анонимайзер" от mail.ru, где сгенерированные адреса живут вечно. Но у mail.ru есть ограничение на общее число таких прокси-адресов.

     

  • 1.4, фуфлофокс (?), 22:36, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну а мы получим легкий и удобный способ "восстановить" все ваши пароли (а частично и сами пароли, некоторые сайты любят напоминать их почтой)

     
     
  • 2.8, Annoynymous (ok), 22:48, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя ник отклеился, мистер из NSA.
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:28, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, можно подумать ты на личную почту себе дофига доверенный почтовый сервер сам настроил. Наверняка же сам пользуешься gmail или mail.ru простигосподи
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 01:20, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прощаю! Но впредь не балуй!
     

  • 1.6, jurikolo (?), 22:42, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Sorry, the Private Relay Beta is currently by invitation only. Please check again later.

    Спасибо, но пока этим пользоваться нельзя.

     
  • 1.9, Аноним (9), 23:02, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    но ведь уже есть куча таких временных сервисов... все из которых находятся в черном списке у любых худо-бедно популярных сайтов.

    Ну и человек сверху правильно напомнил про невозможность восстановить доступ к аккаунту в случае чего. Не проще ли завести десяток различных почтовых ящиков под разные нужды на разных сервисах? Там, например - один для котиков, другой для социалочек, третий для порносайтов...

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:12, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неа, домены регистрируются сотнями тысяч -- все не перебаните. Не проще, потому что почтовые ящики точно так же дохнут, и в 99.99999% случаев на всех сколько-нибудь нормальных сайтах они совершенно не нужны повторно.
     
  • 2.17, Gogi (??), 23:43, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Создавать мыло под каждое говно, которое мнит себя админом суперсайта?! Много чести!
    Все эти "логины, завязанные на мыло" - порочнейшая практика. Я НЕ ОБЯЗАН читать всё то дерьмо, которое мне будут слать спамеры, потому что хитрожопый админ слил всё мыло.

    Временный мыл - это необходимость. Что забавно, те идиоты, которые рассылают спам, сами же страдают от других идиотов, которые тоже думают, что "спам-реклама работает"! Имбецилы, б_%%%!

    На сайте должен быть простой логин с любым именем + капча. И не трахать юзеру мозг, что должно входить в пароль - пусть это будет 12345, это моё право решать, какой уровень секурности я хочу. А на долю долбешки админа остаётся только позаботиться, чтобы пароли захешировали и никто не украл его вшивую базу.

     
  • 2.21, Licha Morada (ok), 23:49, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > завести десяток различных почтовых ящиков под разные нужды на разных сервисах

    ИМХО, практичнее завести домен и создавать на нём уникальные форвардеры, строго разные под каждый сервис. Например, адрес который про меня знает условный Verizon выглядит как verizon@мойдомен.ком. Если начинается переписка и мен надо ответить с таким From, то создаю новый Identitny в почтовом клиенте, не меняя аккаунта.

    При утечке форвардер можно тупо сменить. А если случается разбирательство, то становится очевидно что адресу такого вида в публичных источниках делать нечего и вериад-ли спамеры его взяли там.
    При регистрации через живого оператора, тот иногда прикольно фигеет, "а чего это у вас в почте название нашей компании?". Кратко описываю модель угрозы и реализацию контроля.

    За последний год у меня сдетектились две утечки. Одна с онлайновым университетом, который слил данные некой стрёмно выглядащей конторе по хедхантингу. Другая с крупным оптовиком комплектующих, на этот адрес начали слать приглашения на вебинары какого-то мелкого консалтера.
    Университет спустил дело на тормозах, не ответил вообще, но мусор слать перестали.
    От оптовика пару раз звонили уточнали детали, почему я думаю что утекло именно через них, и у меня созадалсь впечатление что по результатом кому-то конкретно вставили.

    Работает на персональном уровне и на корпоративном. На персональном просто личный домен. На корпоративном, сначала делали форвардеры на основном домене, потом вывели в поддомен чтобы делегировать администрацию этого дела.

     
     
  • 3.24, Fyjy (?), 00:04, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно такую схему использую с 2012 года
    Очень забавно было видеть, как с разницей буквально в пару дней несколько лет назад утекли логины-пароли у «Из рук в руки» и «Авито», при том что так как я россию покинул, то и ими давно уж не пользуюсь.
     

  • 1.10, Посторонний (?), 23:09, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну да, ну да!
    Сервис анонимных адресов! Мы так и поняли. И гуглу ничего сливать они 146% не будут!
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:21, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Но зачем когда можно на любом бесплатном почтовике завести мусорный адрес? Только спровоцируют больше сайтов идентифицировать пользователей по телефону.
     
     
  • 2.19, Gogi (??), 23:45, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ТЕЛЕФОН?!!! :)))) только идиот будет убивать собственный сайт регистрацией с телефоном! Это не та вещь, которую можно раздавать всякой интернетной шелупони. Я мыло-то даю в основном временное, не то, что номер! Может, им ещё код от сейфа дать?
     
     
  • 3.27, коржик (?), 01:12, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я пошел дальше. я даю всем свой рабочий ящик, и не читаю его. там тупо сотни тысяч писем, важных и нет. кстати, а куда можно зарегаться чтобы больше спама было?
     
  • 2.22, мурзилла (?), 23:49, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но зачем когда можно на любом бесплатном почтовике завести мусорный адрес?

    и как нам тогда продать nsa и товарищмайору твой немусорный адрес?
    Да, бесплатный почтовик, разумеется, им и принадлежит или крышуется, но мы на этом не заработали бы ни копейки.


     

  • 1.18, Пользователь Fedora (?), 23:43, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы сделали сервис анонимных телефонных номеров :)
     
     
  • 2.20, Gogi (??), 23:45, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...причём ПЛАТНЫХ номеров. Хотите - звоните! :)
     
  • 2.23, Аноним (11), 23:51, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользовался каким-то американским. Звонки, смс, всё бесплатно и анонимно. Ограничения в сколько-то там минут разговора в сутки на бесплатном тарифе.
     
     
  • 3.26, дохтурЛол (?), 01:03, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ссылку, пожалуйста.
    я тоже так хотю.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 02:07, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже пользовался,только канадским. Даже Я.Деньги на него зарегал. Загугли, не помню названия
     

  • 1.25, Аноним (-), 01:01, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это работает с Tor? (и TorBrowser)
     
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