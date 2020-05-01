Mozilla тестирует сервис анонимных email-адресов Firefox Private Relay

2.11 , Аноним ( 11 ), 23:12, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Неа, домены регистрируются сотнями тысяч -- все не перебаните. Не проще, потому что почтовые ящики точно так же дохнут, и в 99.99999% случаев на всех сколько-нибудь нормальных сайтах они совершенно не нужны повторно.

2.17 , Gogi ( ?? ), 23:43, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Создавать мыло под каждое говно, которое мнит себя админом суперсайта?! Много чести!

Все эти "логины, завязанные на мыло" - порочнейшая практика. Я НЕ ОБЯЗАН читать всё то дерьмо, которое мне будут слать спамеры, потому что хитрожопый админ слил всё мыло. Временный мыл - это необходимость. Что забавно, те идиоты, которые рассылают спам, сами же страдают от других идиотов, которые тоже думают, что "спам-реклама работает"! Имбецилы, б_%%%! На сайте должен быть простой логин с любым именем + капча. И не трахать юзеру мозг, что должно входить в пароль - пусть это будет 12345, это моё право решать, какой уровень секурности я хочу. А на долю долбешки админа остаётся только позаботиться, чтобы пароли захешировали и никто не украл его вшивую базу.

2.21 , Licha Morada ( ok ), 23:49, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > завести десяток различных почтовых ящиков под разные нужды на разных сервисах ИМХО, практичнее завести домен и создавать на нём уникальные форвардеры, строго разные под каждый сервис. Например, адрес который про меня знает условный Verizon выглядит как verizon@мойдомен.ком. Если начинается переписка и мен надо ответить с таким From, то создаю новый Identitny в почтовом клиенте, не меняя аккаунта. При утечке форвардер можно тупо сменить. А если случается разбирательство, то становится очевидно что адресу такого вида в публичных источниках делать нечего и вериад-ли спамеры его взяли там.

При регистрации через живого оператора, тот иногда прикольно фигеет, "а чего это у вас в почте название нашей компании?". Кратко описываю модель угрозы и реализацию контроля. За последний год у меня сдетектились две утечки. Одна с онлайновым университетом, который слил данные некой стрёмно выглядащей конторе по хедхантингу. Другая с крупным оптовиком комплектующих, на этот адрес начали слать приглашения на вебинары какого-то мелкого консалтера.

Университет спустил дело на тормозах, не ответил вообще, но мусор слать перестали.

От оптовика пару раз звонили уточнали детали, почему я думаю что утекло именно через них, и у меня созадалсь впечатление что по результатом кому-то конкретно вставили. Работает на персональном уровне и на корпоративном. На персональном просто личный домен. На корпоративном, сначала делали форвардеры на основном домене, потом вывели в поддомен чтобы делегировать администрацию этого дела.

3.24 , Fyjy ( ? ), 00:04, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно такую схему использую с 2012 года

Очень забавно было видеть, как с разницей буквально в пару дней несколько лет назад утекли логины-пароли у «Из рук в руки» и «Авито», при том что так как я россию покинул, то и ими давно уж не пользуюсь.

