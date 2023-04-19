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В ночных сборках Firefox тестируют автозакрытие запросов использования Cookie

19.04.2023 13:54

В ночных сборках Firefox, на базе которых 6 июня будет сформирован выпуск Firefox 114, появилась настройка для автоматического закрытия всплывающих диалогов, показываемых на сайтах для получения подтверждения о возможности сохранения идентификаторов в Cookie в соответствии с требованиями по защите персональных данных в Европейском Союзе (GDPR). Так как подобные всплывающие баннеры отвлекают внимание, перекрывают содержимое и требуют траты времени пользователя на закрытие, разработчики Firefox решили встроить в браузер возможность автоматического отклонения запроса.

Для включения функции автоматического реагирования на запросы в настройках в разделе Безопасность и приватность (about:preferences#privacy) появилась новая секция "Cookie Banner Reduction". В настоящее в время в секции присутствует только флаг "Reduce Cookie Banners", при выборе которого Firefox начнёт от имени пользователя отклонять запросы на сохранение идентификаторов в Cookie для заранее определённого списка сайтов.

Для более тонкой настройки в about:config предусмотрены параметры "cookiebanners.service.mode" и "cookiebanners.service.mode.privateBrowsing", запись 0 в которые отключает автозакрытие Cookie-баннеров; 1 - во всех случаях отклоняет запрос полномочий и игнорирует баннеры, допускающие только согласие; 2 - когда это возможно отклоняет запрос полномочий, а когда отклонить невозможно соглашается с сохранением Cookie. В отличие от похожего режима, предоставляемого в браузере Brave и в блокировщиках рекламы, Firefox не скрывает блок, а автоматизирует действие с ним пользователя. Доступно два режима обработки баннеров - симуляция нажатия мышью (cookiebanners.bannerClicking.enabled) и подстановка Cookie c флагом выбранного режима (cookiebanners.cookieInjector.enabled).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2023/04...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 112
  3. OpenNews: Firefox избавлен от применения XUL Layout в интерфейсе
  4. OpenNews: По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%
  5. OpenNews: В Firefox реализован показ поисковых ключей вместо URL в адресной строке
  6. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58999-firefox
Ключевые слова: firefox, cookie
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:10, 19/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Как ни странно - молоцы. Жду в хроме, ставлю ❤️
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:12, 19/04/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    Cookie-баннеры - тот случай, когда законодатели в своей заботе о приватности изрядно нагадили пользователям.
     
     
  • 2.3, oficsu (ok), 14:14, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чисто технически, законодатели не при делах и не обязывали никого пилить такие банеры на каждый чих, но каждый решил, что легче запилить баннер, чем разбираться, действительно ли он требуется в их случае
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:23, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь если бы не лень разбираться в законодательстве от любого сайта (чуть больше подкроватного бложика) - можно было бы считать это итальянской забостовкой от мира web (особенно почитав подробности по ссылкам из этих баннеров).
     

  • 1.4, Аноним (5), 14:14, 19/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Сначала законодательно внести требование показа уведомления.
    Потом скриптами автоматически отклонять куки.

    Зато сколько людей при деле..

     
  • 1.6, Spoofing (?), 14:32, 19/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    они планирую выкатить очередной стандарт для кнопочки "запретить куки"? иначе как браузер намерен обнаруживать на странице окно с вопросом о куках, каким образом он намерен находить кнопку "запретить куки"? очевидно, что напрашивается очередной стандарт, дескать, чтобы браузер смог нажать на эту кнопку, присвойте ей id="declinecookie". нет?
     
  • 1.7, th3m3 (ok), 14:42, 19/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Годно. Нужно. Ждём)
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:43, 19/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вообще то никакой about:config не нужен - включение в стандартных настройках безопасности уже в бету запилили .
     
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