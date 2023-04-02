Firefox избавлен от применения XUL Layout в интерфейсе

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|1.1, EuPhobos (ok), 08:13, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> из кодовой базы Firefox удалены последние компоненты формирования интерфейса, в которых использовалось пространство имён XUL
> В качестве исключения XUL продолжает использоваться для отображения системных меню и всплывающих панелей
Как-то противоречиво выглядит.
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|2.4, пох. (?), 08:48, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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героически продвинулись на еще одну ступеньку в освобождении от навязанного врагами XUL.
Вопрос "чтобы - что?" задавать не принято - можно вылететь за борт без спасательного плотика.
А так - в црм помечено достижение очередного milestone и установлен следующий где-то в туманной дали.
Все кушают водку и пляшут, премия будет выплачена.
Если у тебя опять что-то поломалось в user.css - ты знаешь что делать.
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|3.6, ano (??), 09:17, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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в новости есть ссыллка, где порядочно расписано чтобы что. но по ссылкам ходить - не принято, надо обязательно что-нибудь тупое сморозить.
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|4.10, Аноним (10), 10:48, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Больше всего ноют именно те - кто сами всё равно ничего не умеют . Не будет работать сделанное в незапамятные времена кем то другим и случайно попавшееся , а сами сварганить для нового не могут . Пропала возможность считать себя "крутым" ничего не делая .
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|3.7, Аноним (7), 09:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Вопрос "чтобы - что?" задавать не принято - можно вылететь за борт без спасательного плотика.
Потому что ответ очевиден. Можно сначала избавиться от XUL-движка (что сомнительно, учитывая что движок обычно занимает меньше кода, чем кодовая база, написанная для движка). А потом, убедившись, что интерфейс не использует ничего, кроме того, что есть в Chromium, вообще построить браузер вокруг движка Chromium. А свой - на свалку истории. Рыночек порешал.
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|3.9, Аноним (9), 10:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть PaleMoon для XUL и Epiphany в Linux. Последний сегодня весьма недурён.
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|4.11, Аноним (11), 11:11, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Есть PaleMoon для XUL и Epiphany в Linux. Последний сегодня весьма недурён.
Да, в котором подавляющее большинство XUL-дополнений не работает именно по инициативе капризов разраба. А без старых XUL-дополнений сам XUL и нафиг не нужон.
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|4.13, пох. (?), 11:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но смысл? Современный веб в нем либо не открывается, либо дико тормозит.
Первое имело смысл для устаревших компов (где тормозит еще больше в чудо-многоядерных браузерах, поскольку ядер-то для них нет), но разработчик уже доломал сборку.
А если у тебя в чудо-браузере остался один опеннет, а госуслуги, банк, авиабилеты и втентакль переехали в яндекс-браузер, потому что только там открываются - то логично в общем-то перестать мучаться и опеннет в нем же открывать.
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|1.5, iPony129412 (?), 09:06, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как-то давным-давно понадобилось мне сделать расширение под все браузеры.
И только Firefox 🦊 не осилил.
Какое оно же страшное, аж жуть с этим XUL.
Даже, извиняюсь, под IE было на си плагин писать приятнее.
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|2.14, пох. (?), 11:26, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как-то давным-давно понадобилось мне сделать расширение под все браузеры.
> И только Firefox 🦊 не осилил.
а что ты осилил-то - хром, хромиум, яндекс-браузер и атом, да?
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|2.15, тоже Аноним (ok), 11:29, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот только пока в Thunderbird был XUL, сворачивание ее в трей мог написать сторонний энтузиаст.
Теперь, избавившись от XUL, этого не могут сделать сами разработчики.
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|3.19, ken (??), 12:23, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основные - Интеграция с системой - При сворачивании перемещать Thunderbird в системный трей
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|4.20, тоже Аноним (ok), 12:27, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В темах про TB подоконники каждый раз палятся именно на этом.
В линуксах у ТВ сворачивания в трей нет - в отличие от [длинный список других почтовиков и мессенджеров].
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|2.17, Аноним (17), 12:11, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну-ка, ну-ка, покажи свои плагины на расте, любо-дорого поглядеть.
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|1.8, Аноним (7), 09:42, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если прочитать пост в блоге, то становится понытно, что избавлен именно от своей реализации -moz-box CSS-свойств с заменой её на эмуляцию поверх display: flex; а сам XUL как язык разметки - остался.
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|1.12, Аноним (12), 11:23, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы нужными вещами занимались и исправили древний баг из-за которого вкладка иногда мама себе звук отключает. Как это реально уже задрало...
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|1.18, Аноним (18), 12:22, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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UI на HTML - это, конечно, ад.
Понятно, почему Chrome летает, Firefox тормозит адски даже на 13900KS/7950X3D.
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|1.23, Аноним (23), 13:07, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О каком "интерфейсе браузера" идёт речь? Вкладки, панель инструментов - это тоже html+css или только страница настроек?
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