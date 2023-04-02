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Firefox избавлен от применения XUL Layout в интерфейсе

02.04.2023 07:51

После девяти лет работы из кодовой базы Firefox удалены последние компоненты формирования интерфейса, в которых использовалось пространство имён XUL. Таким образом, за единичными исключениями, для отрисовки пользовательского интерфейса Firefox теперь применяются обычные web-технологии (главным образом CSS flexbox), а не специфичные XUL-обработчики (-moz-box, -moz-inline-box, -moz-grid, -moz-stack, -moz-popup). В качестве исключения XUL продолжает использоваться для отображения системных меню и всплывающих панелей (<xul:menupopup> и <xul:panel>), но в будущем для подобной функциональности планируют задействовать API Popover.

Возможность использования XUL в дополнениях была прекращена в 2017 году, а интерфейс был избавлен от привязок на языке XBL (XML Binding Language, расширение XUL) в 2019 году (XBL-привязки, определяющие поведение XUL-виджетов, были заменены на Web Components), но при этом XUL-обработчики продолжали применяться при формировании элементов интерфейса браузера.

  1. Главная ссылка к новости (https://crisal.io/words/2023/0...)
  2. OpenNews: Firefox прекратит поддержку XUL-дополнений в конце 2017 года
  3. OpenNews: Firefox для Android прекращает использование XUL
  4. OpenNews: Код Firefox полностью избавлен от XBL
  5. OpenNews: Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58906-firefox
Ключевые слова: firefox, xul
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, EuPhobos (ok), 08:13, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > из кодовой базы Firefox удалены последние компоненты формирования интерфейса, в которых использовалось пространство имён XUL
    > В качестве исключения XUL продолжает использоваться для отображения системных меню и всплывающих панелей

    Как-то противоречиво выглядит.

     
     
  • 2.4, пох. (?), 08:48, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    героически продвинулись на еще одну ступеньку в освобождении от навязанного врагами XUL.
    Вопрос "чтобы - что?" задавать не принято - можно вылететь за борт без спасательного плотика.

    А так - в црм помечено достижение очередного milestone и установлен следующий где-то в туманной дали.
    Все кушают водку и пляшут, премия будет выплачена.

    Если у тебя опять что-то поломалось в user.css - ты знаешь что делать.

     
     
  • 3.6, ano (??), 09:17, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в новости есть ссыллка, где порядочно расписано чтобы что. но по ссылкам ходить - не принято, надо обязательно что-нибудь тупое сморозить.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:48, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Больше всего ноют именно те - кто сами всё равно ничего не умеют . Не будет работать сделанное в незапамятные времена кем то другим и случайно попавшееся , а сами сварганить для нового не могут . Пропала возможность считать себя "крутым" ничего не делая .
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 13:07, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сейчас себя очень красочно расписал.  
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Вопрос "чтобы - что?" задавать не принято - можно вылететь за борт без спасательного плотика.

    Потому что ответ очевиден. Можно сначала избавиться от XUL-движка (что сомнительно, учитывая что движок обычно занимает меньше кода, чем кодовая база, написанная для движка). А потом, убедившись, что интерфейс не использует ничего, кроме того, что есть в Chromium, вообще построить браузер вокруг движка Chromium. А свой - на свалку истории. Рыночек порешал.

     
  • 3.9, Аноним (9), 10:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть PaleMoon для XUL и Epiphany в Linux. Последний сегодня весьма недурён.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:11, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Есть PaleMoon для XUL и Epiphany в Linux. Последний сегодня весьма недурён.

    Да, в котором подавляющее большинство XUL-дополнений не работает именно по инициативе капризов разраба. А без старых XUL-дополнений сам XUL и нафиг не нужон.


     
  • 4.13, пох. (?), 11:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но смысл? Современный веб в нем либо не открывается, либо дико тормозит.

    Первое имело смысл для устаревших компов (где тормозит еще больше в чудо-многоядерных браузерах, поскольку ядер-то для них нет), но разработчик уже доломал сборку.

    А если у тебя в чудо-браузере остался один опеннет, а госуслуги, банк, авиабилеты и втентакль переехали в яндекс-браузер, потому что только там открываются - то логично в общем-то перестать мучаться и опеннет в нем же открывать.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:44, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Долгих лет XUL'е
     
  • 1.5, iPony129412 (?), 09:06, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как-то давным-давно понадобилось мне сделать расширение под все браузеры.
    И только Firefox 🦊 не осилил.

    Какое оно же страшное, аж жуть с этим XUL.
    Даже, извиняюсь, под IE было на си плагин писать приятнее.

     
     
  • 2.14, пох. (?), 11:26, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как-то давным-давно понадобилось мне сделать расширение под все браузеры.
    > И только Firefox 🦊 не осилил.

    а что ты осилил-то - хром, хромиум, яндекс-браузер и атом, да?


     
  • 2.15, тоже Аноним (ok), 11:29, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот только пока в Thunderbird был XUL, сворачивание ее в трей мог написать сторонний энтузиаст.
    Теперь, избавившись от XUL, этого не могут сделать сами разработчики.
     
     
  • 3.19, ken (??), 12:23, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основные - Интеграция с системой - При сворачивании перемещать Thunderbird в системный трей
     
     
  • 4.20, тоже Аноним (ok), 12:27, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В темах про TB подоконники каждый раз палятся именно на этом.
    В линуксах у ТВ сворачивания в трей нет - в отличие от [длинный список других почтовиков и мессенджеров].
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:11, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ка, ну-ка, покажи свои плагины на расте, любо-дорого поглядеть.
     

  • 1.8, Аноним (7), 09:42, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если прочитать пост в блоге, то становится понытно, что избавлен именно от своей реализации -moz-box CSS-свойств с заменой её на эмуляцию поверх display: flex; а сам XUL как язык разметки - остался.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:23, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы нужными вещами занимались и исправили древний баг из-за которого вкладка иногда мама себе звук отключает. Как это реально уже задрало...
     
  • 1.16, раст переусложнён (?), 11:46, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Popover

    Poopover

     
  • 1.18, Аноним (18), 12:22, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UI на HTML - это, конечно, ад.

    Понятно, почему Chrome летает, Firefox тормозит адски даже на 13900KS/7950X3D.

     
  • 1.21, Самый Лучший Гусь (?), 12:34, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потом выпустит W3C несовмистимую спецефикацию и крякнет сразу вечсь Firefox. Опрометчиво.
     
  • 1.23, Аноним (23), 13:07, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О каком "интерфейсе браузера" идёт речь? Вкладки, панель инструментов - это тоже html+css или только страница настроек?
     

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