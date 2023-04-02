Firefox избавлен от применения XUL Layout в интерфейсе

2.4 , пох. ( ? ), 08:48, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – героически продвинулись на еще одну ступеньку в освобождении от навязанного врагами XUL.

Вопрос "чтобы - что?" задавать не принято - можно вылететь за борт без спасательного плотика. А так - в црм помечено достижение очередного milestone и установлен следующий где-то в туманной дали.

Все кушают водку и пляшут, премия будет выплачена. Если у тебя опять что-то поломалось в user.css - ты знаешь что делать.

3.6 , ano ( ?? ), 09:17, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – в новости есть ссыллка, где порядочно расписано чтобы что. но по ссылкам ходить - не принято, надо обязательно что-нибудь тупое сморозить.

4.10 , Аноним ( 10 ), 10:48, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Больше всего ноют именно те - кто сами всё равно ничего не умеют . Не будет работать сделанное в незапамятные времена кем то другим и случайно попавшееся , а сами сварганить для нового не могут . Пропала возможность считать себя "крутым" ничего не делая .

5.22 , Аноним ( 22 ), 13:07, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты сейчас себя очень красочно расписал.

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Вопрос "чтобы - что?" задавать не принято - можно вылететь за борт без спасательного плотика. Потому что ответ очевиден. Можно сначала избавиться от XUL-движка (что сомнительно, учитывая что движок обычно занимает меньше кода, чем кодовая база, написанная для движка). А потом, убедившись, что интерфейс не использует ничего, кроме того, что есть в Chromium, вообще построить браузер вокруг движка Chromium. А свой - на свалку истории. Рыночек порешал.

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть PaleMoon для XUL и Epiphany в Linux. Последний сегодня весьма недурён.

4.11 , Аноним ( 11 ), 11:11, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Есть PaleMoon для XUL и Epiphany в Linux. Последний сегодня весьма недурён. Да, в котором подавляющее большинство XUL-дополнений не работает именно по инициативе капризов разраба. А без старых XUL-дополнений сам XUL и нафиг не нужон.

4.13 , пох. ( ? ), 11:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но смысл? Современный веб в нем либо не открывается, либо дико тормозит. Первое имело смысл для устаревших компов (где тормозит еще больше в чудо-многоядерных браузерах, поскольку ядер-то для них нет), но разработчик уже доломал сборку. А если у тебя в чудо-браузере остался один опеннет, а госуслуги, банк, авиабилеты и втентакль переехали в яндекс-браузер, потому что только там открываются - то логично в общем-то перестать мучаться и опеннет в нем же открывать.

