Опубликованы результаты аудита VPN-клиента Mozilla

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|1.1, Аноним (1), 10:15, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучшая — лучшая организация в мире! Как бы я хотел там работать, но я туповат для этого.
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|3.27, мурзилла (?), 12:04, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну нет, сочувствием тут не отделаешься - раз-другой в оппу дать придется!
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|4.41, anonym13 (?), 13:32, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы просто удивительно токсичные мразоты. Не удивительно что вас никто нигде не любит.
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|3.38, Аноним (38), 13:23, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Отношусь к интеллектуальнму меньшинству" и все, не смогут не взять!
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|4.43, Аноним (42), 13:44, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если начнут устраивать сегрегацию по интеллектуальному признаку засудить нафиг.
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|2.14, КО (?), 10:53, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то Speech-to-text у данной организации до сих пор не готов.
Даже элементарный переводчик до сих пор дорабатывают.
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|2.16, Аноним (16), 11:02, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ах если бы... Мозилка в последнее время коллективно поехала кукухой и топит за цензуру.
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|3.48, Аноним (-), 14:14, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В моей сети, например, открыт только TCP 443. WireGuard через него не работает.
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|1.3, iPony129412 (?), 10:24, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль всё ограниченно по территории сильно.
А так заканчивается подписка на protonVPN - жду их ❤🦊
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|1.4, Аноним (4), 10:24, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда будут опубликованы результаты аудита аудитора? И аудита аудитора аудитора?
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|2.17, Аноним (17), 11:02, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда будут опубликованы результаты аудита аудитора с помощью PVS Studio?
пофиксил
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|2.33, Аноним (33), 12:21, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда будут опубликованы результаты аудита аудитора
Когда будут опубликованы результаты проверки аудитора на соответствие требованиям для допуска к гостайне.
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|1.6, ixrws (??), 10:32, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И с каких пор такой аудит считается показателем чего либо? Там работают люди, даже если они свою работу сделали хорошо(а откуда мы знаем?), то они всего лишь люди и могли не заметить массу всего.
Какой-то странный мир стал, люди доверяют каким-то заявлениям просто потому, что одно громкое имя сделало подпись под заявлением. Ну так таким макаром можно доверять и Гитлеру, там громких имён с подписями было достаточно и аудиты разного рода они тоже проводили.
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|2.7, Enamel (ok), 10:35, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По такой логике нужно срочно отключиться от интернета, выкинуть всю технику и уйти в лес
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|2.24, Аноним (24), 11:18, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так таким макаром можно доверять и Гитлеру
Иногда думаешь, что комментаторы с Опеннета уже ничем тебя не удивят, но раз за разом оказываешься неправ.
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|2.39, Alex (??), 13:24, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Гитлеру и доверял весь западный мир. Пока он бомбить не начал теми кто доверял ему больше.
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|1.8, Аноним (8), 10:37, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> вопросы, связанные с криптографией не рассматривались
Кстати, почему?
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|2.10, Аноним (10), 10:42, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На аудите криптографии и кода специализируются разные конторы. Там протокол WireGuard, внешний аудит которого, насколько я могу судить, пока ещё никто не проводил.
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|2.20, Аноним (16), 11:06, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что это не софт мозиллы. Плюс, мозилла на самом деле не заведует VPN-сервисом -- они перепродают Mullvad. А вот те ребята уже упарываются по верификации всего и вся. Почитай про их проект System Transparency, в рамках которого они пытаются гарантировать, что их vpn-cерверы крутят именно тот софт, который заявлен. Весьма крутая штука.
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|3.30, Аноним (30), 12:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Весьма крутая штука на словах. Не забываем из какой страны ложное обвинение Ассанжа пришло.
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|4.37, Аноним (37), 13:18, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так же не забываем, в какой стране появился The Pirate Bay. Я думаю, он один перекрывает десяток поехавших феминисток.
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|3.32, Аноним (32), 12:16, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну доверяют же "безопасному" Телеграмму. А там враньё на вранье и враньем погоняет.
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|2.46, OpenEcho (?), 14:02, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все так же доверять можно лишь ProtonVPN.
Доверять можно только купленному
VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
...
...
...
VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому,
который в свою очередь использует купленные на черном рунке зараженные зомби, проксировав через которые надо чейнить к цепочке
VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
...
VPS за бугром с установленным VPN-om, который соединен к другому
Но презик на всякий случай все равно лучше иметь, т.к. фингерпринт браузера обнулит всю эту хитропопость
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|1.18, Аноним (18), 11:04, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У нас 6 впн сервисов сейчас заблокировали и этот если надо ляжет. Вообще конечно продолжайте делать ставки на спорт и верить в криптомани. Лох не мамонт - лох не вымрет С.Мавроди (с)
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|2.51, Аноним (10), 14:18, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо имелось в виду отдельное приложение, а не дополнение к браузеру.
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|1.53, Аноним (53), 14:27, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Развели заопарк в этой мозиле. Gtk, rust, Qt.
Выбрасывайте всё это и идите на Qt полнсотью. Может тода им пользоваться можно будет. А то таки единственный вменяемый браузер какраз на Qt. Вернее их 2
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