В Mozilla VPN появилась поддержка Linux и macOS

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|2.4, tolstushka.ru (ok), 10:13, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Что толку знать ценник? Сервис не работает нигде, кроме штатов, Канады и еще пары-тройки стран.
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|1.5, cat666 (ok), 10:15, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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The Mozilla VPN clients are compatible with Windows 10 (64-bit only), Mac (10.15 and up), Android (version 6 and up), iOS (13.0 and up), and Linux (Ubuntu-only).
Ну такая себе поддержка Linux, прямо скажем.
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|3.35, iPony129412 (?), 11:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А просто добавить в Wireguard?
Mozilla не предоставляет возможность подключения без приложения.
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|1.6, Аноним (6), 10:18, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах
Телеметрозилла не соврет. Нужно доверять телеметрозилле.
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|2.13, Аноним (13), 10:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А есть адекватные альтернативы? Уж лучше телеметрозилла чем хромозонд.
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|3.21, Пригожин (?), 10:52, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Телеметрозилла призывает к "деплатформингу" неугодных. Такого будущего вы хотите своим детям? Хромоног, хотя бы, хранит молчание.
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|4.63, пох. (?), 12:55, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чего ему разговаривать, гуглокуколды молча вынесли неправильный parler из гуглостора, и довольны собой.
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|3.33, Аноним (33), 11:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А есть адекватные альтернативы?
Ungoogled Chromium, Palemoon.
> Уж лучше телеметрозилла чем хромозонд.
Не лучше. Даже проприетарная опера меньше телеметричит чем телеметризилла. В обычном хромиуме, который сейчас даже не собирают для бубунты - тоже телеметрия есть, но сильно меньше.
В Ungoogled Chromium - я не смог заметить, хоть и не гарантирую что не всё могло быть перепатчено. Тысячи строк кода всё-таки.
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|1.7, Аноним (7), 10:22, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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При работе в сетях, не заслуживающих доверия, всё же лучше использовать свой собственный VPN инстанс, а не сторонний VPN сервис, который так же не заслуживает доверие.
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|1.8, Аноним (8), 10:26, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Работу Mozilla VPN обеспечивает... Mullvad
Тогда уж лучше Mullvad
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|4.24, Аноним (24), 10:54, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут 3 варианта как я погляжу:
- оптом дешевле,
- аттракцион невиданной щедрости и Mozilla доплачивает из своего кармана,
- оплата VPN - не единственный источник дохода для ребят из Mozilla/Mullvad.
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|3.36, Аноним (36), 11:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О боже мой! Целый бакс в месяц разницы! Пользователи опеннета не вытягивают такие гигантские суммы!
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|4.41, iPony129412 (?), 11:15, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Целый бакс в месяц разницы! Пользователи опеннета не вытягивают такие гигантские суммы!
Да. Вот комментариев совсем ничего.
Про дорого - уже четверо.
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|1.9, Аноним (9), 10:27, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередной ненужный сервис, который закроют через годик-другой - т.к. есть либо дешевле (или вообще бесплатно, вроде protonvpn), или возможностей больше, или покрытие лучше.
Хотя для стран, где правят копирасты, впн вполне актуален
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|2.12, iPony129412 (?), 10:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> или вообще бесплатно, вроде protonvpn
Там очень суровые ограничения. Ни P2P фоном нельзя (ну бывает не заметишь же). И одно устройство только.
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|2.68, Аноним (-), 13:02, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот сами пользуйтесь бесплатным protonvpn. Последний раз он сразу отваливался при выходе мобилки в сеть со словами, что где-то там п2п подключается.
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|1.10, Аноним (-), 10:28, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> VPN по цене $4.99 в месяц.
Пик развития IT гиганта
> WireGuard. по соблюдению конфиденциальности
Взаимоисключающие пункты. Либо конфиденциальность, либо wireguard - определитесь уже
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|2.16, Аноним (24), 10:36, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не праздного интереса ради, но информации ценной желая: какие проблемы с конфиденциальностью у WireGuard как протокола?
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|3.17, Аноним (17), 10:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> : какие проблемы с конфиденциальностью у WireGuard
Нет никаких проблем, ее просто нету. Оно даже socks не умеет, а гвоздями прибитый говнокод делает его полностью непригодным к любым попыткам что-то из него слепить. Переход на wireguard - это деградация, pptp и тот вменяемей.
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|4.39, Аноним (36), 11:11, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я шото не понимаю, а какую конфиденциальность ты хочешь от VPN? Это просто шифрованный туннель, не важно openvpn, wireguard или ipsec там под капотом.
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|5.42, Аноним (-), 11:20, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> не важно openvpn, wireguard или ipsec там под капотом.
Важно, wireguard - это антиприватность
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|6.47, Аноним (36), 11:40, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Важно, wireguard - это антиприватность
А точнее? В чём это выражается? И как openvpn здесь лучше?
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|7.58, Аноним (58), 12:32, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну он же написал, wireguard нельзя напрямую прокинуть через socks прокси.
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|5.43, Аноним (-), 11:21, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Точнее ее насильно пытаются пропихнуть на замену openvpn, к тому что оно не умеет того что умеет openvpn. И делается это все с радостного одобрения дурачков которым vpn нужен для почитать твитер.
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|6.74, Аноним (73), 13:47, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что 95% юзеров не нужны все фичи OpenVPN и его излишняя сложность.
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|2.20, Аноним (17), 10:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Минусящим имбицилам на заметку - wireguard, сервис работает только для СШП. Думай , напрягай свою извилину, тужсо даун
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|2.22, onanim (?), 10:53, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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скорее "Либо конфиденциальность, либо Mullvad". в самом протоколе с конфиденциальностью всё хорошо.
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|3.23, Аноним (23), 10:54, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> в самом протоколе с конфиденциальностью всё хорошо
Это где там все хорошо, давайте ка подробнее где там конфидециальность, на какой строке она начинается ?
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|2.38, Аноним (-), 11:10, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сложно не процетировать вас же:
>Ну и петрушиться надо знатно с этим.
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|4.44, Аноним (-), 11:24, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но ведь если сам не отпетрушишся то тебя отпетрушат, или не так ?
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|2.46, Аноним (46), 11:36, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему не купить $5 vps и не настроить там wireguard, openvpn, etc.?
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|3.51, Аноним (51), 11:53, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком сложно для неподготовленного обывателя. Целевая аудитория у них не та, что у вас на уме по умолчанию.
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|3.53, Аноним (51), 11:56, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И, кстати, не забывайте, что даже наиболее близкая ЦА в 99.9% случаев пихает на свои говносайты гугланалитику вместо анализа логов своего же сервера.
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|4.72, admin (??), 13:20, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кружку чая этому господину)
админю много серваков, и никак не могу убедить своих клиентов не ставить говнокод от google-analystics - говорю, я вм огу отчеты автоматом слать кто и куда в txt, но блять, они считают, что если поставить этот говнокод - гугль их поднимет в рейтинге.
PS еще требуют повысить всяких попугаев, но когда тыкаешь их носом в то, что этот говнокод и есть проблема, говорят - наверное гугль просто ошибается в попугаях, ведь я их "клиент"
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|3.54, iPony129412 (?), 11:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покупал как раз за $5 на DigitalOcean. Где-то год пользовался, бросил.
1) много петрушится приходиться с настройкой клиентов
2) нет выбора страны
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|1.19, Xasd6 (?), 10:48, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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опять Мозила со своим типичным подходом:
«««
-- стой кто идёт! назови пароль!
-- пшпшпшпшппшпппшш, вот такой пароль..
-- что-то вас плохо слышно, ну ладно, давайте я откачусь в старый режим где пароль спрашивать не надо.. проходите!
»»»
то есть — VPN работает только из США? да?
и рекомендуете его для публичных точек?
а как будете проверять что публичная точка находится в США — неужели по ip-адресу? а то есть владелец публичной точки точно его (ip) будет подставлять от США? мы же доверяем ему (так?:)) :-)
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|2.45, aa (?), 11:28, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а как будете проверять что публичная точка находится в США — неужели по ip-адресу?
если впн не работает без фирменного приложений - можно и геолокацию смартфона запросить.
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|1.27, Аноним (27), 11:00, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Сервис допускает подключение до 5 устройств пользователя через VPN по цене $4.99 в месяц.
У меня виртаулка дешевле стоит и число устройтсв неограниченно.
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|2.30, onanim (?), 11:03, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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с виртуалкой нужно кpacнoглазить, а в мозилле всего-лишь кликнуть мышкой раз пять. вот удобство кликанья мышкой и стоит $4.99 в месяц
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|2.32, iPony129412 (?), 11:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня виртаулка дешевле
У тебя одна страна на VPS. Это раз. 🤨
Ну и петрушиться надо знатно с этим.
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|2.52, Аноним (52), 11:55, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле нет, просто рубль немножко в вечном затяжном пике.
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|1.49, Аноним (49), 11:42, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну если WireGuard, то какая такая особенная поддержка Linux нужна? Всё должно поддерживаться штатными утилитами.
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|1.55, PnD (??), 12:03, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Browsec. Бесплатный вариант вполне достаточен для "зайти на трекер/флибусту/etc. и скачать что надо". Ну или linkedin wtf_else чего там ещё банят.
Работает и в chromium и в FF. В palemoon — увы.
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|2.75, Anonimous (?), 14:24, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ли другие варианты для паленого для руления проксями кроме FoxyProxy?
Хочется избирательно настраивать, один сайт на одну проксю, второй через тор, а в общем без прокси
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|1.61, Аноним (61), 12:50, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зачем платить мозилле, если можно купить подписку у этого Mullvad за те же 5 долларов и иметь wireguard на любом девайсе, а не только там куда мозилла разрешила
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|2.70, Аноним (-), 13:12, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это для тех, кто доверяет мозиле, а о Mullvad не слышал. Первому хорошо для поддержания бренда и увеличения спектра услуг, для второго - больше клиентов.
Лично я пользуюсь Mullvad и более чем доволен.
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|1.62, пох. (?), 12:52, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Компания Mozilla реализовала поддержку Linux (Ubuntu) и macOS в сервисе
> Mozilla VPN. Ранее сервис был доступен только для Windows 10, Android
> и iOS.
Надо же. А никто и не замечал.
Поскольку нахер никому не надо.
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|1.64, Аноним (64), 12:56, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как минимум, конфиденциальность это не привязка собранной статистики к банковской карте.
Если кто-то сомневается что "успешная" копрорация в отчаянное время не станет подменять тебе сертификаты (а они это умеют мастерски) - то вперед, это самый забавный впн сервис эвер. Wireguard - это какбы вишенка на куче.
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|2.66, iPony129412 (?), 12:59, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот у Mullvad есть оплата криптовалютами.
Так это же такое петрушенье с тем же биткойном. Пошлёшь, и жди неделю. А может и не пролезет.
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|1.67, Аноним (67), 13:00, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 72% россиян не имеют загран паспорта
Почти все и на русском-то не ахти )
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