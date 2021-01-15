В Mozilla VPN появилась поддержка Linux и macOS

Компания Mozilla реализовала поддержку Linux (Ubuntu) и macOS в сервисе Mozilla VPN. Ранее сервис был доступен только для Windows 10, Android и iOS. Список стран не изменился и Mozilla VPN как и раньше ограничен работой в США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре и Малайзии. Сервис допускает подключение до 5 устройств пользователя через VPN по цене $4.99 в месяц.

Подключение к сервису производится при помощи протокола WireGuard. Работу Mozilla VPN обеспечивает около 280 серверов шведского VPN-провайдера Mullvad, размещённых в более чем 30 странах. Mullvad обязался выполнять рекомендации Mozilla по соблюдению конфиденциальности, не отслеживать сетевые запросы и не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах.

Сервис может оказаться полезен при работе в сетях, не заслуживающих доверия, например, при подключении через публичные точки беспроводного доступа, или при желании не показывать свой реальный IP-адрес, например, для скрытия адреса от сайтов и рекламных сетей, подбирающих контент в зависимости от местоположения посетителя.



