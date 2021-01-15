The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Mozilla VPN появилась поддержка Linux и macOS

15.01.2021 09:45

Компания Mozilla реализовала поддержку Linux (Ubuntu) и macOS в сервисе Mozilla VPN. Ранее сервис был доступен только для Windows 10, Android и iOS. Список стран не изменился и Mozilla VPN как и раньше ограничен работой в США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре и Малайзии. Сервис допускает подключение до 5 устройств пользователя через VPN по цене $4.99 в месяц.

Подключение к сервису производится при помощи протокола WireGuard. Работу Mozilla VPN обеспечивает около 280 серверов шведского VPN-провайдера Mullvad, размещённых в более чем 30 странах. Mullvad обязался выполнять рекомендации Mozilla по соблюдению конфиденциальности, не отслеживать сетевые запросы и не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах.

Сервис может оказаться полезен при работе в сетях, не заслуживающих доверия, например, при подключении через публичные точки беспроводного доступа, или при желании не показывать свой реальный IP-адрес, например, для скрытия адреса от сайтов и рекламных сетей, подбирающих контент в зависимости от местоположения посетителя.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Официально запущен сервис Mozilla VPN
  3. OpenNews: Представлен Mozilla VPN
  4. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
  5. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  6. OpenNews: Mozilla сворачивает сервисы Firefox Send и Firefox Notes
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54406-mozilla
Ключевые слова: mozilla, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 15/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
  • 1.2, Аноным (ok), 09:52, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ценник у них приличный, как конкурируют?
     
     
  • 2.4, tolstushka.ru (ok), 10:13, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Что толку знать ценник? Сервис не работает нигде, кроме штатов, Канады и еще пары-тройки стран.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:09, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо просто взять vpn в одной из этих стран, делов-то :)
     

  • 1.5, cat666 (ok), 10:15, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    The Mozilla VPN clients are compatible with Windows 10 (64-bit only), Mac (10.15 and up), Android (version 6 and up), iOS (13.0 and up), and Linux (Ubuntu-only).

    Ну такая себе поддержка Linux, прямо скажем.

     
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 10:28, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Самое-то. Без ненужного 👌
     
     
  • 3.48, удачи (?), 11:41, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cd c:\:$i30:$bitmap
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:59, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка десктопа. На сервере такой впн вряд ли нужен
     
  • 2.29, КО (?), 11:03, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А просто добавить в Wireguard?
     
     
  • 3.35, iPony129412 (?), 11:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А просто добавить в Wireguard?

    Mozilla не предоставляет возможность подключения без приложения.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:18, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах

    Телеметрозилла не соврет. Нужно доверять телеметрозилле.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А есть адекватные альтернативы? Уж лучше телеметрозилла чем хромозонд.
     
     
  • 3.21, Пригожин (?), 10:52, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Телеметрозилла призывает к "деплатформингу" неугодных. Такого будущего вы хотите своим детям? Хромоног, хотя бы, хранит молчание.
     
     
  • 4.63, пох. (?), 12:55, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чего ему разговаривать, гуглокуколды молча вынесли неправильный parler из гуглостора, и довольны собой.

     
  • 4.65, Аноним (-), 12:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А гугл деплатвормировал при первой возможности, да.
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А есть адекватные альтернативы?

    Ungoogled Chromium, Palemoon.
    > Уж лучше телеметрозилла чем хромозонд.

    Не лучше. Даже проприетарная опера меньше телеметричит чем телеметризилла. В обычном хромиуме, который сейчас даже не собирают для бубунты - тоже телеметрия есть, но сильно меньше.
    В Ungoogled Chromium - я не смог заметить, хоть и не гарантирую что не всё могло быть перепатчено. Тысячи строк кода всё-таки.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:22, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    При работе в сетях, не заслуживающих доверия, всё же лучше использовать свой собственный VPN инстанс, а не сторонний VPN сервис, который так же не заслуживает доверие.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:26, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Работу Mozilla VPN обеспечивает... Mullvad

    Тогда уж лучше Mullvad

     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 10:35, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Mozilla - $4.99
    Mullvad - $6,08
     
     
  • 3.18, Аноним (8), 10:47, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozilla - $5
    Mullvad - $6
    +отсутствие прослойки в виде Mozilla
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 10:54, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут 3 варианта как я погляжу:
    - оптом дешевле,
    - аттракцион невиданной щедрости и Mozilla доплачивает из своего кармана,
    - оплата VPN - не единственный источник дохода для ребят из Mozilla/Mullvad.
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О боже мой! Целый бакс в месяц разницы! Пользователи опеннета не вытягивают такие гигантские суммы!
     
     
  • 4.41, iPony129412 (?), 11:15, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Целый бакс в месяц разницы! Пользователи опеннета не вытягивают такие гигантские суммы!

    Да. Вот комментариев совсем ничего.
    Про дорого - уже четверо.

     
  • 4.50, Аноним (50), 11:48, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ловите идею. Надо сделать платные комментарии на опенете!
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 13:45, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть такие, 15 рублей стоимость каждого.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:27, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередной ненужный сервис, который закроют через годик-другой - т.к. есть либо дешевле (или вообще бесплатно, вроде protonvpn), или возможностей больше, или покрытие лучше.
    Хотя для стран, где правят копирасты, впн вполне актуален
     
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 10:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > или вообще бесплатно, вроде protonvpn

    Там очень суровые ограничения. Ни P2P фоном нельзя (ну бывает не заметишь же). И одно устройство только.

     
  • 2.68, Аноним (-), 13:02, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот сами пользуйтесь бесплатным protonvpn. Последний раз он сразу отваливался при выходе мобилки в сеть со словами, что где-то там п2п подключается.
     

  • 1.10, Аноним (-), 10:28, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > VPN по цене $4.99 в месяц.

    Пик развития IT гиганта

    >  WireGuard. по соблюдению конфиденциальности

    Взаимоисключающие пункты. Либо конфиденциальность, либо wireguard - определитесь уже

     
     
  • 2.16, Аноним (24), 10:36, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не праздного интереса ради, но информации ценной желая: какие проблемы с конфиденциальностью у WireGuard как протокола?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > : какие проблемы с конфиденциальностью у WireGuard

    Нет никаких проблем, ее просто нету. Оно даже socks не умеет, а гвоздями прибитый говнокод делает его полностью непригодным к любым попыткам что-то из него слепить. Переход на wireguard - это деградация, pptp и тот вменяемей.

     
     
  • 4.39, Аноним (36), 11:11, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я шото не понимаю, а какую конфиденциальность ты хочешь от VPN? Это просто шифрованный туннель, не важно openvpn, wireguard или ipsec там под капотом.
     
     
  • 5.42, Аноним (-), 11:20, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > не важно openvpn, wireguard или ipsec там под капотом.

    Важно, wireguard - это антиприватность

     
     
  • 6.47, Аноним (36), 11:40, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Важно, wireguard - это антиприватность

    А точнее? В чём это выражается? И как openvpn здесь лучше?

     
     
  • 7.58, Аноним (58), 12:32, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну он же написал, wireguard нельзя напрямую прокинуть через socks прокси.
     
     
  • 8.71, Аноним (36), 13:19, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это типа очень сильно помогает конфиденциальности Что ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.43, Аноним (-), 11:21, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точнее ее насильно пытаются пропихнуть на замену openvpn, к тому что оно не умеет того что умеет openvpn. И делается это все с радостного одобрения дурачков которым vpn нужен для почитать твитер.
     
     
  • 6.74, Аноним (73), 13:47, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что 95% юзеров не нужны все фичи OpenVPN и его излишняя сложность.
     
  • 2.20, Аноним (17), 10:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Минусящим имбицилам на заметку - wireguard, сервис работает только для СШП. Думай , напрягай свою извилину, тужсо даун
     
     
  • 3.25, onanim (?), 10:55, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы из секты свидетелей бэкдоров в chacha20/dh25519?
     
  • 2.22, onanim (?), 10:53, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее "Либо конфиденциальность, либо Mullvad". в самом протоколе с конфиденциальностью всё хорошо.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:54, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > в самом протоколе с конфиденциальностью всё хорошо

    Это где там все хорошо, давайте ка подробнее где там конфидециальность, на какой строке она начинается ?

     
     
  • 4.28, onanim (?), 11:01, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    main.c:34
      wg_noise_init();
                   ^--- вот тут
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 11:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тужсо еще, сильнее, если есть что напрягать конечно.
     
     
  • 6.59, Аноним (58), 12:35, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сначала определение конфиденциальности дай
     

  • 1.14, iPony129412 (?), 10:32, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду в РФ и сбегу с protonVPN.
    А то закисают.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 11:10, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно не процетировать вас же:

    >Ну и петрушиться надо знатно с этим.

     
     
  • 3.40, iPony129412 (?), 11:12, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С приложениями от Mozilla?
    Я не пробовал. Но непонятно с чего бы это.

     
     
  • 4.44, Аноним (-), 11:24, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь если сам не отпетрушишся то тебя отпетрушат, или не так ?
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:36, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не купить $5 vps и не настроить там wireguard, openvpn, etc.?
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 11:53, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком сложно для неподготовленного обывателя. Целевая аудитория у них не та, что у вас на уме по умолчанию.
     
  • 3.53, Аноним (51), 11:56, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И, кстати, не забывайте, что даже наиболее близкая ЦА в 99.9% случаев пихает на свои говносайты гугланалитику вместо анализа логов своего же сервера.
     
     
  • 4.72, admin (??), 13:20, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кружку чая этому господину)
    админю много серваков, и никак не могу убедить своих клиентов не ставить говнокод от google-analystics - говорю, я вм огу отчеты автоматом слать кто и куда в txt, но блять, они считают, что если поставить этот говнокод - гугль их поднимет в рейтинге.

    PS еще требуют повысить всяких попугаев, но когда тыкаешь их носом в то, что этот говнокод и есть проблема, говорят - наверное гугль просто ошибается в попугаях, ведь я их "клиент"

     
  • 3.54, iPony129412 (?), 11:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупал как раз за $5 на DigitalOcean. Где-то год пользовался, бросил.
    1) много петрушится приходиться с настройкой клиентов
    2) нет выбора страны
     

  • 1.19, Xasd6 (?), 10:48, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    опять Мозила со своим типичным подходом:

    «««
    -- стой кто идёт! назови пароль!

    -- пшпшпшпшппшпппшш, вот такой пароль..

    -- что-то вас плохо слышно, ну ладно, давайте я откачусь в старый режим где пароль спрашивать не надо.. проходите!
    »»»

    то есть — VPN работает только из США? да?

    и рекомендуете его для публичных точек?

    а как будете проверять что публичная точка находится в США — неужели по ip-адресу? а то есть владелец публичной точки точно его (ip) будет подставлять от США? мы же доверяем ему (так?:)) :-)

     
     
  • 2.45, aa (?), 11:28, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а как будете проверять что публичная точка находится в США — неужели по ip-адресу?

    если впн не работает без фирменного приложений - можно и геолокацию смартфона запросить.

     

  • 1.27, Аноним (27), 11:00, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сервис допускает подключение до 5 устройств пользователя через VPN по цене $4.99 в месяц.

    У меня виртаулка дешевле стоит и число устройтсв неограниченно.

     
     
  • 2.30, onanim (?), 11:03, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с виртуалкой нужно кpacнoглазить, а в мозилле всего-лишь кликнуть мышкой раз пять. вот удобство кликанья мышкой и стоит $4.99 в месяц
     
  • 2.32, iPony129412 (?), 11:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня виртаулка дешевле

    У тебя одна страна на VPS. Это раз. 🤨
    Ну и петрушиться надо знатно с этим.


     
     
  • 3.57, Аноним (27), 12:30, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем петрушиться? поставил, настроил - пользуешья.
     

  • 1.31, Иваня (?), 11:03, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> US$4.99/month

    Ненужно, дорого!

     
     
  • 2.52, Аноним (52), 11:55, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле нет, просто рубль немножко в вечном затяжном пике.
     

  • 1.49, Аноним (49), 11:42, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну если WireGuard, то какая такая особенная поддержка Linux нужна? Всё должно поддерживаться штатными утилитами.
     
  • 1.55, PnD (??), 12:03, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Browsec. Бесплатный вариант вполне достаточен для "зайти на трекер/флибусту/etc. и скачать что надо". Ну или linkedin wtf_else чего там ещё банят.
    Работает и в chromium и в FF. В palemoon — увы.
     
     
  • 2.69, Аноним (-), 13:09, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бесплатно можно и тором зайти.
     
  • 2.75, Anonimous (?), 14:24, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ли другие варианты для паленого для руления проксями кроме FoxyProxy?
    Хочется избирательно настраивать, один сайт на одну проксю, второй через тор, а в общем без прокси
     

  • 1.56, Аноним (56), 12:06, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Блокировка Трампа и прочих неугодных встроена, я надеюсь?
     
     
  • 2.60, Аноним (-), 12:40, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно, даже петрушиться не прийдется.
     

  • 1.61, Аноним (61), 12:50, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем платить мозилле, если можно купить подписку у этого Mullvad за те же 5 долларов и иметь wireguard на любом девайсе, а не только там куда мозилла разрешила
     
     
  • 2.70, Аноним (-), 13:12, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это для тех, кто доверяет мозиле, а о Mullvad не слышал. Первому хорошо для поддержания бренда и увеличения спектра услуг, для второго - больше клиентов.
    Лично я пользуюсь Mullvad и более чем доволен.
     

  • 1.62, пох. (?), 12:52, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Компания Mozilla реализовала поддержку Linux (Ubuntu) и macOS в сервисе
    > Mozilla VPN. Ранее сервис был доступен только для Windows 10, Android
    > и iOS.

    Надо же. А никто и не замечал.

    Поскольку нахер никому не надо.

     
  • 1.64, Аноним (64), 12:56, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как минимум, конфиденциальность это не привязка собранной статистики к банковской карте.
    Если кто-то сомневается что "успешная" копрорация в отчаянное время не станет подменять тебе сертификаты (а они это умеют мастерски) - то вперед, это самый забавный впн сервис эвер. Wireguard - это какбы вишенка на куче.
     
     
  • 2.66, iPony129412 (?), 12:59, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот у Mullvad есть оплата криптовалютами.
    Так это же такое петрушенье с тем же биткойном. Пошлёшь, и жди неделю. А может и не пролезет.
     

  • 1.67, Аноним (67), 13:00, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 72% россиян не имеют загран паспорта

    Почти все и на русском-то не ахти )

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру