The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания ExpressVPN открыла наработки, связанные с VPN-протоколом Lightway

12.08.2021 09:18

Компания ExpressVPN объявила об открытии исходных текстов реализации протокола Lightway, разработанного для достижения минимального времени установки соединения при сохранении высокого уровня безопасности и надёжности. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Реализация очень компактная и уместилась в две тысячи строк кода. Заявлена поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS, Android, маршрутизаторов (Asus, Netgear, Linksys) и браузеров. Для сборки требуется применение сборочных систем Earthly и Ceedling. Реализация оформлена в виде библиотеки, которую можно использовать для интеграции функций клиента и сервера VPN в свои приложения.

В коде задействованы готовые проверенные криптографические функции, предоставляемые библиотекой wolfSSL, уже используемой в решениях, получивших сертификат FIPS 140-2. В штатном режиме протокол использует UDP для передачи данных и DTLS для создания шифрованного канала связи. В качестве опции для обеспечения работы в ненадёжных или ограничивающих UDP сетях, сервером предоставляется более надёжный, но менее быстрый, потоковый режим, позволяющий передавать данные поверх TCP и TLSv1.3.

Проведённые компанией ExpressVPN тесты показали, что по сравнению с о старыми протоколами (ExpressVPN поддерживает L2TP/IPSec, OpenVPN, IKEv2, PPTP, WireGuard и SSTP, но не детализируется с чем именно было произведено сравнение), переход на Lightway позволил сократить время установки соединения в среднем в 2.5 раза (в более, чем половине случаев канал связи создаётся менее чем за секунду). Новый протокол также дал возможность на 40% снизить число разрывов соединений в ненадёжных мобильных сетях, имеющих проблемы с качеством связи.

Развитие эталонной реализации протокола будет производиться на GitHub с предоставлением возможности участия в разработке представителей сообщества (для передачи изменений требуется подписать CLA-соглашение о передаче имущественных прав на код). К сотрудничеству в том числе приглашаются другие VPN-провайдеры, которые без ограничений могут использовать предложенный протокол.

Безопасность реализации подтверждена результатом независимого аудита, выполненного компанией Cure53, в своё время проводившей аудит NTPsec, SecureDrop, Cryptocat, F-Droid и Dovecot. Аудит затрагивал проверку исходных текстов и включал проведение тестов для выявления возможных уязвимостей (вопросы, связанные с криптографией не рассматривались). В целом качество кода было оценено как высокое, но, тем не менее, проверка выявила три уязвимости, которые могут привести к отказу в обслуживании, и одну уязвимость, которая позволяет использовать протокол в качестве усилителя трафика при проведении DDoS-атак. Указанные проблемы уже устранены, а высказанные замечания по улучшению кода учтены. При аудите также обращено внимание на известные уязвимости и проблемы в задействованных сторонних компонентах, таких как libdnet, WolfSSL, Unity, Libuv и lua-crypt. В основном проблемы несущественные, за исключением MITM в WolfSSL (CVE-2021-3336).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.expressvpn.com/blo...)
  2. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.5.3. Отключение Opera VPN и VyprVPN в РФ
  3. OpenNews: Доступен VPN WireGuard 1.0.0
  4. OpenNews: Открыт код клиентских приложений ProtonVPN
  5. OpenNews: Выпуск SoftEther VPN Developer Edition 5.01.9671
  6. OpenNews: 20% VPN раскрывают внутренний IP-адрес пользователя через WebRTC
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55626-vpn
Ключевые слова: vpn, lightway
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:31, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "на 40% снизить число разрывов".

    Уже какой год использую Wireguard. Ни единого разрыва!!!11

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:46, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такая же нога и не болит
     
  • 2.6, Рефрен (?), 09:54, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну да чем городить велосипед лучше бы объяснили чем их впн, лучше чем wireguard
     
     
  • 3.19, пох. (?), 10:46, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блин, тебе которое слово-то непонятно - "очень-очень быстро устанавливает соединение" !

    Вот объяснить, нахрена вообще поставлена такая задача - это да, это не в отдел маркетинга.

     
     
  • 4.29, НяшМяш (ok), 13:19, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот объяснить, нахрена вообще поставлена такая задача - это да, это не в отдел маркетинга.

    И следующим предложением там именно это и объясняют. Пох такой пох...

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >в более, чем половине случаев канал связи создаётся менее чем за секунду

    На каких RTT, Jitter и Packet Loss канала связи?

     
  • 1.3, Антон Игоревич Уральский (?), 09:34, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >на 40% снизить число разрывов соединений

    Я когда в ноябре подключен был вообще не было разрывов связи, а теперь целых ЧЕТЫРЕ!!!

     
     
  • 2.5, ОноНим (?), 09:49, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сессия гарантированна рвётся каждый 24 часа, это такая реализация. Поэтому в ноябре у вас тоже были разрывы, просто вы не замечали их.
     
     
  • 3.20, Qwerty (??), 11:07, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда не было рааазрыв связи, тупица, не было! Я говорю НЕ БЫЛО! А ты говоришь были!
    (текст со звуком)
     
     
  • 4.26, Админ Анонимов (?), 12:08, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    думаю молодняк юмор туго втягивает
    Звонок в саппорт Стрима в три часа ночи
    https://www.youtube.com/watch?v=BsjAzOGe0cI
     
     
  • 5.31, Антон Игоревич Уральский (?), 13:23, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там еще есть записи из Стрима: "Нарвался, да?", "Не перебивай меня" и "Я требую деньги", открывающие богатые, но непростые отношения Антона и его провайдера.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:58, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем это лучше того что уже сделали Wireguard? Ядерных реализаций нету.
    wolfSSL очень сомнительно...
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:44, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Возможностью работы в ограничивающих UDP сетях поверх TCP и TLSv1.3.
     

  • 1.10, пох. (?), 10:02, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > разработанного для достижения минимального времени установки соединения

    б-ть...

    они реально вот такие т-пые?

    > Для сборки требуется применение сборочных систем Earthly и Ceedling.

    а, ну понятно

     
     
  • 2.12, Аноним (4), 10:14, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вероятно цель иметь vpn на гнилых сотовых
    Система сборки - ну как сумели
     
     
  • 3.16, пох. (?), 10:43, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дык при хэндовере айпишники не меняются, нормальный vpn не будет "быстропереустанавливатьсоединение", оно просто и не порвется.

    А если у тебя не хэндовер а поезд адлер-спб - так там по пол-часа вообще нет никакой сети, ну подождешь еще пол-секунды пока обычный ipsec поднимается, даже не заметишь.

     
     
  • 4.23, Аноним (4), 11:35, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык это понятно и я не агитиру.
    Но быстрое переподключение - единственное что у них есть.
    А поезда ещё бывают париж-милан. Там структура покрытия как раз под вот это.
     
     
  • 5.28, пох. (?), 12:22, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там будет целый один разрыв при переходе в роуминг - думаешь, на этом фоне скорость восстановления vpn кто-то заметит?

    В общем, на мой взгляд - "неверный выбор критерия", и только.
    Хотя может в странах розовых и поней все не так как у нас, где речь не о впнах а чтоб хоть какая-то связь не плавала без конца.

     
  • 4.34, t28 (?), 14:03, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дык при хэндовере айпишники не меняются

    Агащазблин. ⓒ netch
    Это как бог на душу положит. Тут всё зависит не только от прямизны рук в отдельном ОПСОСе.
    Перескочил в другую RA — и на тебе. Или часто бывает, по голосу хендовер прошёл, а по PDP — нет. И т.п.

     
  • 4.38, Аноним (38), 14:38, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дык при хэндовере айпишники не меняются...

    WAN(LTE)<->LAN(WiFi)?

    > ... подождешь еще пол-секунды пока обычный ipsec поднимается, даже не заметишь.

    VoIP и прочий "soft realtime"?

     
  • 3.24, Урри (ok), 11:57, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Система сборки - ну как сумели

    Скорее, как нашли. Вряд ли кто-то в здравом уме будет такое для нового проекта делать.

     
  • 2.21, Siborgium (ok), 11:19, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >они реально вот такие т-пые?

    Ну да: зачем быстро устанавливать постоянно рвущееся на мобильных устройствах соединение?

    >а, ну понятно

    Жаль, что не autotools -- тогда бы точно не взлетело.

     

  • 1.14, Нанобот (ok), 10:23, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Безопасность реализации подтверждена результатом независимого аудита, выполненного компанией Cure53

    Безопасность НЕ подтверждена экспертами опеннета, поэтому не внушает доверия 😂

     
     
  • 2.18, пох. (?), 10:45, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вопросы, связанные с криптографией не рассматривались

    а если тебя беспокоят уязвимости в vpn клиенте коммерческого сервиса (т.е. что он тебя сам же попытается взломать) - тебе по любому п-ц.

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:33, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Взяли sstp, переименовали управляющие команды, запихали в DTLS. Причем уже есть аналог в виде openconnect, который именно так и работает. Революция отменяется.
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:28, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Капец тут все эксперты, читаешь коменты под любой новостью и складывается ощущение тут одни кандидаты наук.... только и могут все обсирать))
     
     
  • 2.27, Админ Анонимов (?), 12:14, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мухи как эксперты, а эксперты как мухи
     

  • 1.25, YetAnotherOnanym (ok), 12:05, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > для достижения минимального времени установки соединения

    Дебильная погоня за быстротой установки соединения напоминает недавнее увлечение тонкодр*черством у производителей смартфонов, а до них - у производителей ноутбуков. Примерно так же, как когда-то производители бритв мерялись у кого лезвий больше.

     
     
  • 2.30, НяшМяш (ok), 13:22, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому дебильная погоня, а кто на удалёнке из созвонов вываливается.
     
     
  • 3.32, пох. (?), 13:30, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому дебильная погоня, а кто на удалёнке из созвонов вываливается.

    быстропереустановить в этом случае ни разу тебе не поможет

     
     
  • 4.35, нах.. (?), 14:18, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде и так понятно что няш любит юзать все самое самое и облитое смузей.
     

  • 1.33, макпыф (ok), 13:39, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Unity

    VPN протокол использует игровой движок? Или кроме игрового движка и DE так называется еще что то?

     
  • 1.36, Аноним (36), 14:20, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там же чёрным по белому написано, что Wireguard у них не поддерживается, поэтому свой велосипед и кажется лучше.
     
  • 1.37, Аноним (37), 14:33, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Brave Browser 1.28.105
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру