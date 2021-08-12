Компания ExpressVPN открыла наработки, связанные с VPN-протоколом Lightway

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|1.1, Аноним (1), 09:31, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"на 40% снизить число разрывов".
Уже какой год использую Wireguard. Ни единого разрыва!!!11
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|2.6, Рефрен (?), 09:54, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну да чем городить велосипед лучше бы объяснили чем их впн, лучше чем wireguard
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|3.19, пох. (?), 10:46, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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блин, тебе которое слово-то непонятно - "очень-очень быстро устанавливает соединение" !
Вот объяснить, нахрена вообще поставлена такая задача - это да, это не в отдел маркетинга.
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|4.29, НяшМяш (ok), 13:19, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот объяснить, нахрена вообще поставлена такая задача - это да, это не в отдел маркетинга.
И следующим предложением там именно это и объясняют. Пох такой пох...
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|1.2, Аноним (2), 09:33, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>в более, чем половине случаев канал связи создаётся менее чем за секунду
На каких RTT, Jitter и Packet Loss канала связи?
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|2.5, ОноНим (?), 09:49, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так сессия гарантированна рвётся каждый 24 часа, это такая реализация. Поэтому в ноябре у вас тоже были разрывы, просто вы не замечали их.
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|3.20, Qwerty (??), 11:07, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда не было рааазрыв связи, тупица, не было! Я говорю НЕ БЫЛО! А ты говоришь были!
(текст со звуком)
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|5.31, Антон Игоревич Уральский (?), 13:23, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там еще есть записи из Стрима: "Нарвался, да?", "Не перебивай меня" и "Я требую деньги", открывающие богатые, но непростые отношения Антона и его провайдера.
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|1.8, Аноним (8), 09:58, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чем это лучше того что уже сделали Wireguard? Ядерных реализаций нету.
wolfSSL очень сомнительно...
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|2.17, Аноним (17), 10:44, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Возможностью работы в ограничивающих UDP сетях поверх TCP и TLSv1.3.
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|1.10, пох. (?), 10:02, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> разработанного для достижения минимального времени установки соединения
б-ть...
они реально вот такие т-пые?
> Для сборки требуется применение сборочных систем Earthly и Ceedling.
а, ну понятно
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|2.12, Аноним (4), 10:14, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вероятно цель иметь vpn на гнилых сотовых
Система сборки - ну как сумели
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|3.16, пох. (?), 10:43, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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дык при хэндовере айпишники не меняются, нормальный vpn не будет "быстропереустанавливатьсоединение", оно просто и не порвется.
А если у тебя не хэндовер а поезд адлер-спб - так там по пол-часа вообще нет никакой сети, ну подождешь еще пол-секунды пока обычный ipsec поднимается, даже не заметишь.
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|4.23, Аноним (4), 11:35, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык это понятно и я не агитиру.
Но быстрое переподключение - единственное что у них есть.
А поезда ещё бывают париж-милан. Там структура покрытия как раз под вот это.
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|5.28, пох. (?), 12:22, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну там будет целый один разрыв при переходе в роуминг - думаешь, на этом фоне скорость восстановления vpn кто-то заметит?
В общем, на мой взгляд - "неверный выбор критерия", и только.
Хотя может в странах розовых и поней все не так как у нас, где речь не о впнах а чтоб хоть какая-то связь не плавала без конца.
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|4.34, t28 (?), 14:03, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дык при хэндовере айпишники не меняются
Агащазблин. ⓒ netch
Это как бог на душу положит. Тут всё зависит не только от прямизны рук в отдельном ОПСОСе.
Перескочил в другую RA — и на тебе. Или часто бывает, по голосу хендовер прошёл, а по PDP — нет. И т.п.
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|4.38, Аноним (38), 14:38, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дык при хэндовере айпишники не меняются...
WAN(LTE)<->LAN(WiFi)?
> ... подождешь еще пол-секунды пока обычный ipsec поднимается, даже не заметишь.
VoIP и прочий "soft realtime"?
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|3.24, Урри (ok), 11:57, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Система сборки - ну как сумели
Скорее, как нашли. Вряд ли кто-то в здравом уме будет такое для нового проекта делать.
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|2.21, Siborgium (ok), 11:19, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>они реально вот такие т-пые?
Ну да: зачем быстро устанавливать постоянно рвущееся на мобильных устройствах соединение?
>а, ну понятно
Жаль, что не autotools -- тогда бы точно не взлетело.
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|1.14, Нанобот (ok), 10:23, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Безопасность реализации подтверждена результатом независимого аудита, выполненного компанией Cure53
Безопасность НЕ подтверждена экспертами опеннета, поэтому не внушает доверия 😂
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|2.18, пох. (?), 10:45, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вопросы, связанные с криптографией не рассматривались
а если тебя беспокоят уязвимости в vpn клиенте коммерческого сервиса (т.е. что он тебя сам же попытается взломать) - тебе по любому п-ц.
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|1.15, Аноним (15), 10:33, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Взяли sstp, переименовали управляющие команды, запихали в DTLS. Причем уже есть аналог в виде openconnect, который именно так и работает. Революция отменяется.
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|1.22, Аноним (22), 11:28, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Капец тут все эксперты, читаешь коменты под любой новостью и складывается ощущение тут одни кандидаты наук.... только и могут все обсирать))
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|1.25, YetAnotherOnanym (ok), 12:05, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> для достижения минимального времени установки соединения
Дебильная погоня за быстротой установки соединения напоминает недавнее увлечение тонкодр*черством у производителей смартфонов, а до них - у производителей ноутбуков. Примерно так же, как когда-то производители бритв мерялись у кого лезвий больше.
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|2.30, НяшМяш (ok), 13:22, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому дебильная погоня, а кто на удалёнке из созвонов вываливается.
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|3.32, пох. (?), 13:30, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому дебильная погоня, а кто на удалёнке из созвонов вываливается.
быстропереустановить в этом случае ни разу тебе не поможет
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|4.35, нах.. (?), 14:18, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде и так понятно что няш любит юзать все самое самое и облитое смузей.
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|1.33, макпыф (ok), 13:39, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Unity
VPN протокол использует игровой движок? Или кроме игрового движка и DE так называется еще что то?
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|1.36, Аноним (36), 14:20, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там же чёрным по белому написано, что Wireguard у них не поддерживается, поэтому свой велосипед и кажется лучше.
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