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Открыт код клиентских приложений ProtonVPN

22.01.2020 10:44

Компания Proton Technologies, развивающая защищённый почтовый сервис и VPN, объявила об открытии исходных текстов клиентских программ ProtonVPN для Windows, macOS, Android и iOS (консольный Linux-клиент открыт изначально). Код открыт под лицензией GPLv3. Одновременно опубликованы отчёты о проведении независимого аудита указанных приложений. Проблем, которые могут привести к расшифровке VPN-трафика или повышению привилегий, в ходе аудита не найдено.

Код открыт в рамках инициативы по обеспечению прозрачности проекта для того, чтобы независимые эксперты могли убедиться в соответствии кода заявленным спецификациям и проконтролировать корректность проведения аудита безопасности. В рамках сотрудничества с Mozilla, которая развивает платный VPN-сервис, для аудита инженерам Mozilla также был открыт доступ и к другим технологиям ProtonVPN. Отмечается, что следующим шагом станет перевод в разряд открытых и остальных приложений ProtonVPN.

Из ранее происходивших инцидентов с ProtonVPN можно отметить выявление уязвимости в приложении для Windows, позволявшей пользователю поднять свои привилегии в системе до администратора (уязвимость была вызвана некорректным взаимодействием между непривилегированным GUI-клиентом и системным сервисом).

Завершившийся несколько дней назад аудит кода приложения для Windows выявил наличие 4 уязвимостей (две средней степени опасности и две незначительные): хранение в сессионных токенов и учётных данных в памяти процесса, предопределённые в файле конфигурации ключи VPN-сервера (не используются для аутентификации), включение отладочной информации и приём соединений на всех сетевых интерфейсах.

В версии для macOS уязвимостей не выявлено. В версии для iOS найдены две незначительные уязвимости (не используется привязка SSL-сертификата и не блокируется работа на устройствах после jailbreak). В версии для Android найдено четыре незначительные проблемы (включение отладочных сообщений, отсутствие блокировки бэкапа при помощи утилиты ADB, шифрование настроек предопределённым ключом, отсутствие привязки SSL-сертификата) и одна уязвимость средней степени опасности (неполное завершение сеанса, допускающее повторное использование сессионных токенов).

Напомним, что компания Proton Technologies основана несколькими исследователями из ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) и зарегистрирована в Швейцарии, имеющей жёсткое законодательство в области защиты частной жизни, не позволяющее спецслужбам контролировать информацию. Проект ProtonVPN обеспечивает высокий уровень защиты канала связи (поток шифруется при помощи AES-256, обмен ключами осуществляется на основе 2048-битных RSA-ключей и HMAC, для аутентификации используется SHA-256, имеется защита от атак, основанных на корреляции потоков данных), отказывается от ведения логов и ориентирован не на получение прибыли, а на повышение безопасности и приватности в Web (проект финансируется фондом FONGIT, поддерживаемым Еврокомиссией).

  1. Главная ссылка к новости (https://protonvpn.com/blog/ope...)
  2. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  3. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  4. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая вклиниваться в TCP-соединения, осуществляемые через VPN-туннели
  6. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: protonvpn
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:47, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Шапочка из фольги швейцарского качества созданная с соблюдением швейцарских традиций)
     
  • 1.2, DerRoteBaron (ok), 10:48, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще бы protonmail открыли (или хотя бы API, чтобы hydroxide не ломался так часто)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:52, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что значит открыли? Клиент выложен на гитхабе
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:11, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пользуюсь официальным bridge от ProtonMail (правда бетой), работает отлично. Советую написать им на саппорт, и попросить участия в бете, они сразу (почти день в день) скидывают ссылочки
     

  • 1.5, odity (ok), 11:05, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понял. выбрал Free лицензию, а она на 7 дней только. что за бесплатное ПО на 7 дней?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    При регистрации Free аккаунта автоматически выдаётся семидневный триал Plus, после истечения срока аккаунт становится Free.
     
     
  • 3.22, Хуиним (?), 12:06, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А спросили, хочу ли я их мега-пупер-супер-ультра-плюс-эдишн?
     
  • 2.17, анонимумуму (?), 11:26, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы путаете открытое ПО с бесплатным. А ещё - ПО с сервисом.
    ПО теперь открытое, а сервис стоит денег.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:05, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без открытия сервера для его подкроватного запуска не нужно.
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 11:07, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понял, что тебе даст открытие сервера? Что ты запускать собрался?
    Даже если бэкенд откроют, то никакой гарантии, что этот код там запущен нет. В любом случае всё упирается в доверие к компании. Пока причин беспокоиться не было.
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 11:10, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такия и говорю о запуске на своем сервере, желательно у друга за границей под кроватью :)
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такия и говорю о запуске на своем сервере, желательно у друга за
    > границей под кроватью :)

    Что мешает у друга под кроватью установить свой почтовый сервер с шифрованием и если надо - VPN?
    Proton просто хипсторская искоробочная реализация с вэбмордой

     
  • 4.15, Аноним (3), 11:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял тебе. Берёшь openvpn и запускаешь
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:09, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ProtonVPN не плох, но NordVPN получше и дешевле и серверов больше, а что касается почты, то criptext mail ничуть не хуже, хотя в современном мире где тотальное доминирование мессенджеров, почта уже второстепенна и не так важна, но proton все равно молодцы
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ProtonVPN не плох, но NordVPN получше и дешевле и серверов больше, а
    > что касается почты, то criptext mail ничуть не хуже, хотя в
    > современном мире где тотальное доминирование мессенджеров, почта уже второстепенна и не
    > так важна, но proton все равно молодцы
    >NordVPN
    >criptext mail

    Что это и позволяют ли они нормально пользоваться в связке с почтовыми клиентами, типа claws mail, thunderbird?
    Можно ли завести ящик без палева мобильного номера и наличия другого email?

     
     
  • 3.14, 00 (?), 11:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну сходи почитай и ознакомся если тебе интересно https://www.criptext.com/en/
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:12, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну сходи почитай и ознакомся если тебе интересно https://www.criptext.com/en/

    Мне интересно спросить у советчика, а советов куда пойти я не спрашивал.

     
  • 2.20, anonymous (??), 11:45, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NordVPN подозрительный. Для параноиков лучше OVPN или Mullvad.
     
     
  • 3.21, 00 (?), 11:53, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неа, параноидальные крипто-шизоиды это тоже не будут юзать, они свои впн сети настроют
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:12, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Напомним, что компания ProtonVPN основана несколькими
    >исследователями из ЦЕРН (Европейская организация по
    >ядерным исследованиям) и зарегистрирована в Швейцарии,
    >имеющей жёсткое законодательство в области защиты
    >частной жизни,
    >не позволяющее спецслужбам контролировать информацию.

    И тем не менее, с российских ip они сразу требуют верификации другой почтой или мобилой, такой вот "непрогиб" жестокого законодательства под законадательства других стран.

     
     
  • 2.16, пох. (?), 11:25, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И тем не менее, с российских ip они сразу требуют верификации другой почтой или мобилой,

    обычный антиспам, как ты себе представляешь это по-другому с открытой регистрацией?

    Они при этом не требуют чтобы мобила была российской, а "персональные данные" той почты хранились в пределах ресурсной ფедерации? Вот именно.

    Если какому товарищмайору что и достанется - то родному (им) швейцару.

     
     
  • 3.28, Аноним (27), 12:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> И тем не менее, с российских ip они сразу требуют верификации другой почтой или мобилой,
    > обычный антиспам, как ты себе представляешь это по-другому с открытой регистрацией?

    Да, только чойта этот "антиспам" распространяется только на ip северных нигерий, а для цивилизованных стран - нет, или спам рассылают только с ip северных нигерий?

    Вообщем, пох как всегда имеет своё офигенно ценное возражение, которое надо везде воткнуть, где только зачесалось

     

  • 1.18, anonymous (??), 11:39, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox Private Network уже на базе Mullvad, а не ProtonVPN:
    https://fpn.firefox.com/vpn
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:43, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1) серверный код закрыт
    2) рекламные рассказы за швейцарскую приватность неимоверно доставляют в свете раскрытия данных о вкладах по запросам из США. Безмозглые ит-хомячки, впрочем, могут верить в настоящую швейцарскую приватность.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:06, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >приватность

    У кого-то есть сомнения? Для любых спецслужб законы не писаны, особенно когда это законы других стран. Тут только вопрос утекут ли данные неблагонадёжным лицам, которые их потом продадут заинтересованным.

     

  • 1.24, 0309 (?), 12:06, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня есть почта протон но она втихорца блокируется , а маил точка ру не блокируется . Может у протон код не такой , пусть проверят , ась
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня есть почта протон но она втихорца блокируется , а маил
    > точка ру не блокируется . Может у протон код не такой
    > , пусть проверят , ась

    Где блокируется? У меня не блокируется, проверьте свою страну проживания и провайдера.

     

  • 1.25, Аноним (25), 12:07, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> В версии для iOS найдены две незначительные уязвимости
    >> не блокируется работа на устройствах после jailbreak

    С каких это пор наличие jailbreak стало уязвимостью?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:20, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> В версии для iOS найдены две незначительные уязвимости
    >>> не блокируется работа на устройствах после jailbreak
    > С каких это пор наличие jailbreak стало уязвимостью?

    С точки зрения эпол, наличие возможности установки jailbreak - это таки уязвимость

     

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