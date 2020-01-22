Открыт код клиентских приложений ProtonVPN

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|1.1, Аноним (1), 10:47, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Шапочка из фольги швейцарского качества созданная с соблюдением швейцарских традиций)
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|2.26, Аноним (26), 12:11, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пользуюсь официальным bridge от ProtonMail (правда бетой), работает отлично. Советую написать им на саппорт, и попросить участия в бете, они сразу (почти день в день) скидывают ссылочки
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|1.5, odity (ok), 11:05, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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не понял. выбрал Free лицензию, а она на 7 дней только. что за бесплатное ПО на 7 дней?
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|2.13, Аноним (13), 11:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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При регистрации Free аккаунта автоматически выдаётся семидневный триал Plus, после истечения срока аккаунт становится Free.
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|2.17, анонимумуму (?), 11:26, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы путаете открытое ПО с бесплатным. А ещё - ПО с сервисом.
ПО теперь открытое, а сервис стоит денег.
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|2.7, Аноним (3), 11:07, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не понял, что тебе даст открытие сервера? Что ты запускать собрался?
Даже если бэкенд откроют, то никакой гарантии, что этот код там запущен нет. В любом случае всё упирается в доверие к компании. Пока причин беспокоиться не было.
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|3.9, Аноним (6), 11:10, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такия и говорю о запуске на своем сервере, желательно у друга за границей под кроватью :)
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|4.12, Аноним (12), 11:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такия и говорю о запуске на своем сервере, желательно у друга за
> границей под кроватью :)
Что мешает у друга под кроватью установить свой почтовый сервер с шифрованием и если надо - VPN?
Proton просто хипсторская искоробочная реализация с вэбмордой
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|1.8, Аноним (8), 11:09, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ProtonVPN не плох, но NordVPN получше и дешевле и серверов больше, а что касается почты, то criptext mail ничуть не хуже, хотя в современном мире где тотальное доминирование мессенджеров, почта уже второстепенна и не так важна, но proton все равно молодцы
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|2.11, Аноним (11), 11:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ProtonVPN не плох, но NordVPN получше и дешевле и серверов больше, а
> что касается почты, то criptext mail ничуть не хуже, хотя в
> современном мире где тотальное доминирование мессенджеров, почта уже второстепенна и не
> так важна, но proton все равно молодцы
>NordVPN
>criptext mail
Что это и позволяют ли они нормально пользоваться в связке с почтовыми клиентами, типа claws mail, thunderbird?
Можно ли завести ящик без палева мобильного номера и наличия другого email?
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|3.21, 00 (?), 11:53, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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неа, параноидальные крипто-шизоиды это тоже не будут юзать, они свои впн сети настроют
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|1.10, Аноним (10), 11:12, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Напомним, что компания ProtonVPN основана несколькими
>исследователями из ЦЕРН (Европейская организация по
>ядерным исследованиям) и зарегистрирована в Швейцарии,
>имеющей жёсткое законодательство в области защиты
>частной жизни,
>не позволяющее спецслужбам контролировать информацию.
И тем не менее, с российских ip они сразу требуют верификации другой почтой или мобилой, такой вот "непрогиб" жестокого законодательства под законадательства других стран.
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|2.16, пох. (?), 11:25, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И тем не менее, с российских ip они сразу требуют верификации другой почтой или мобилой,
обычный антиспам, как ты себе представляешь это по-другому с открытой регистрацией?
Они при этом не требуют чтобы мобила была российской, а "персональные данные" той почты хранились в пределах ресурсной ფедерации? Вот именно.
Если какому товарищмайору что и достанется - то родному (им) швейцару.
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|3.28, Аноним (27), 12:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> И тем не менее, с российских ip они сразу требуют верификации другой почтой или мобилой,
> обычный антиспам, как ты себе представляешь это по-другому с открытой регистрацией?
Да, только чойта этот "антиспам" распространяется только на ip северных нигерий, а для цивилизованных стран - нет, или спам рассылают только с ip северных нигерий?
Вообщем, пох как всегда имеет своё офигенно ценное возражение, которое надо везде воткнуть, где только зачесалось
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|1.19, Аноним (19), 11:43, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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1) серверный код закрыт
2) рекламные рассказы за швейцарскую приватность неимоверно доставляют в свете раскрытия данных о вкладах по запросам из США. Безмозглые ит-хомячки, впрочем, могут верить в настоящую швейцарскую приватность.
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|2.23, Аноним (23), 12:06, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>приватность
У кого-то есть сомнения? Для любых спецслужб законы не писаны, особенно когда это законы других стран. Тут только вопрос утекут ли данные неблагонадёжным лицам, которые их потом продадут заинтересованным.
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|1.24, 0309 (?), 12:06, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня есть почта протон но она втихорца блокируется , а маил точка ру не блокируется . Может у протон код не такой , пусть проверят , ась
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|2.29, Аноним (29), 12:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня есть почта протон но она втихорца блокируется , а маил
> точка ру не блокируется . Может у протон код не такой
> , пусть проверят , ась
Где блокируется? У меня не блокируется, проверьте свою страну проживания и провайдера.
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|1.25, Аноним (25), 12:07, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> В версии для iOS найдены две незначительные уязвимости
>> не блокируется работа на устройствах после jailbreak
С каких это пор наличие jailbreak стало уязвимостью?
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|2.30, Аноним (30), 12:20, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> В версии для iOS найдены две незначительные уязвимости
>>> не блокируется работа на устройствах после jailbreak
> С каких это пор наличие jailbreak стало уязвимостью?
С точки зрения эпол, наличие возможности установки jailbreak - это таки уязвимость
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