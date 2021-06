Обновление OpenVPN 2.5.3. Отключение Opera VPN и VyprVPN в РФ

5.74 , Аноним ( - ), 13:14, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Потому, что не хватает ума обойти блокировку. IT-дарвинизм.

6.82 , Чокнутый виндузятник ( ? ), 13:26, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зачем? Не ради троллинга спрашиваю. Мне действительно интересно. Я пока только нарывался на блокировку сайта с темами гтк3 и один сайт с киношками, но все это лего находится в другом месте и в моем понимании впн нужен для какого либо прямого непотребства, а это значит, что нужен на самом деле очень немногим, а стонут на самом деле поставщики платных впн.

7.113 , Аноним ( - ), 13:38, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Зачем? Не ради троллинга спрашиваю. Мне действительно интересно. Я пока только нарывался на блокировку сайта с темами гтк3 и один сайт с киношками, но все это лего находится в другом месте и в моем понимании впн нужен для какого либо прямого непотребства, а это значит, что нужен на самом деле очень немногим, а стонут на самом деле поставщики платных впн. У тебя очень ограниченный манямирок. В реале заблокированных сайтов гораздо больше. И для непотребства VPN не подходит, для него подходит Tor. Лично я использую VPN хотя бы для того, чтобы скрыть свой трафик от серых глазок провайдера. Не люблю когда за мной подглядывают.

8.142 , Чокнутый виндузятник ( ? ), 14:02, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это уже вкусовщина ... 7.150 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:26, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например, иногда нужно бывает зайти на Linkedin. Например, иногда Телеграм таки не работает - когда действительно надо, чтобы он не работал, а не когда нужно создать иллюзию скрытности у закладчиков наркоты. А ещё иногда использование VPN не связано с обходом ограничений - например, когда веб-кодеру надо проверить корректность работы геолокации на сайте. А ещё иногда попадаются сайты (в тех же США), где юзера из РФ встречает заглушка "Access from your IP address prohibited". Ну, и так далее.

8.161 , СеменСеменыч777 ( ? ), 14:44, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать с закладчиками такая тема - перед началом работы у них требуют СКАН ПАСПОРТА ... 9.175 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:56, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хммм не знал ... 10.179 , СеменСеменыч777 ( ? ), 14:59, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну да с одной стороны, чтобы кладуны не крысили вещества внаглую с другой стор...