Обновление OpenVPN 2.5.3. Отключение Opera VPN и VyprVPN в РФ

3.6 , Аноним ( 1 ), 10:57, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >вы без инета в принципе. пока не напишите объяснительную куда и зачем организовали тоннель Как куда, на свой сайт с котиками. Нужно же его обновлять, вот туда и тоннель. Далее ссылка на сайт.

4.9 , Аноним ( - ), 11:01, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > на свой сайт с котиками бога ради! только ключики приложите к заявлению на право пользования к своим тоннелями, вскам и впнам и гуляйте! примерно так оно и делается! в случае если ключики когда-нибудь не подойдут - штраф с адм. ответственностью и послед. отключением вам интернета, если ешё раз нарушите. как тебе такое, илон маск?

5.13 , Аноним ( 1 ), 11:05, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >как тебе такое Как-то это сильно мрачно получается, надеюсь, что если до этого и дойдет, то очень не скоро.

5.57 , vitalif ( ok ), 12:48, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подойдут. Но там внутри будет еще один туннель, а потом еще один туннель и т.п. А все вариации не проверят. Можно конечно подумать далее о требовании установки фаервола на твой сайт с котиками, но тогда надо ставить всю ОС доверенную требовать, да и с нее потом будет другой сайт с котиками и т.п... Короче это смешно, попка треснет, никому не надо упарываться так

6.86 , Аноним ( 77 ), 13:28, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот, это повод продавливать покупку лицензий и для юридических, и для физических лиц на отечественную ОС Астра.

5.79 , Аноним ( 79 ), 13:25, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да всё проще делается. Интернет отключить, холопов отправить валить лес. Тунели какие-то...

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:02, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но ведь не получится заблокировать Tor?

4.14 , Аноним ( - ), 11:05, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > ведь не получится заблокировать Tor может и не получится, но чё-нибудь с трафиком будут делать, что пользоваться будет невозможно.

как в Иране.

4.155 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:33, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если спецслужба наоткрывает достаточно подконтрольных нод, то через какой-то промежуток времени наберётся статистика, по которой можно будет выцеплять диванных чегевар на "раз-два".

5.169 , СеменСеменыч777 ( ? ), 14:52, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пусть открывают, да побольше, побольше !

в разных локациях, у разных провайдеров и на разных хостингах.

экзит нодов вечно не хватает.

3.53 , Dzen Python ( ok ), 12:43, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Боюсь, что тогда будет противодействие народа, как тогда, в Казахтане, когда поджав хвост свернули.

Ну выйдет конкретно так подсевший на интернет народ на улицы, результаты выборов даже по "теореме 146%" не будут вытанцовываться.

Будут ловить-сажать? Так это не поехавших соболей-выныльнистов, а вполне "своих", умеренных. Особенно в условиях, когда другим странам в РФ необходим госпереворот с заменой на более сговорчивых политиков.

Власть с вакцинацией справится не может, думаешь, что кроме прикрикивания на компании-провайдеры впн дело дальше пойдет?

4.81 , йопт ( ?? ), 13:26, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Противодействие народа - это вопрос власти и денег, тут ресурсы найдутся, и бригады по 20 следаков на одного подозреваемого создадут, тогда как большое количество отказавшихся вакцинироваться в одном из смыслов власти даже выгодно.

4.92 , Аноним ( 79 ), 13:31, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дааа, задачка.

