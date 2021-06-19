Обновление OpenVPN 2.5.3. Отключение Opera VPN и VyprVPN в РФ

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|1.68, Аноним (68), 12:56, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Как решить проблемы с VPN в Opera
Открываем C:\Users\*ВАШ_ПРОФИЛЬ*\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable
Находим файл Secure Preferences
Открываем его в AkelPad или NotePad++
Находим строку "vpn":{"blacklisted_locations":["cn","ru"],"last_established_location":"RU"}}
Заменяем на "vpn":{"blacklisted_locations":["cn"],"last_established_location":"CN"}}
Делаем файл Secure Preferences доступным только для чтения
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|3.106, Онаним (?), 13:35, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну странно бы было думать, что оно одностороннее.
blacklisted - выключение кнопки на клиенте, на своей стороне наверняка геолокация.
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|1.1, Аноним (1), 10:44, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Борьба с ветрянными мельницами! Пусть заблокируют все vpn сервисы, но ssh туннели просто так не забанить. Жалко только, что придется вместо бесплатных сервисов тратится на впску.
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|2.2, Total Anonimus (?), 10:52, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Будут блокировать всё - что не сможет расшифровать DPI . Как некоторые провайдеры блокируют ESNI .
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|3.47, Аноним (-), 12:24, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Пусть блокируют. Для умных существует ShadowSOCKS, поднимается за 5 минут на дешёвом сервере. Дураки же пусть сидят в Чебурнете.
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|6.82, Чокнутый виндузятник (?), 13:26, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем? Не ради троллинга спрашиваю. Мне действительно интересно. Я пока только нарывался на блокировку сайта с темами гтк3 и один сайт с киношками, но все это лего находится в другом месте и в моем понимании впн нужен для какого либо прямого непотребства, а это значит, что нужен на самом деле очень немногим, а стонут на самом деле поставщики платных впн.
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|7.113, Аноним (-), 13:38, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Зачем? Не ради троллинга спрашиваю. Мне действительно интересно. Я пока только нарывался на блокировку сайта с темами гтк3 и один сайт с киношками, но все это лего находится в другом месте и в моем понимании впн нужен для какого либо прямого непотребства, а это значит, что нужен на самом деле очень немногим, а стонут на самом деле поставщики платных впн.
У тебя очень ограниченный манямирок. В реале заблокированных сайтов гораздо больше. И для непотребства VPN не подходит, для него подходит Tor. Лично я использую VPN хотя бы для того, чтобы скрыть свой трафик от серых глазок провайдера. Не люблю когда за мной подглядывают.
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|7.150, YetAnotherOnanym (ok), 14:26, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например, иногда нужно бывает зайти на Linkedin. Например, иногда Телеграм таки не работает - когда действительно надо, чтобы он не работал, а не когда нужно создать иллюзию скрытности у закладчиков наркоты. А ещё иногда использование VPN не связано с обходом ограничений - например, когда веб-кодеру надо проверить корректность работы геолокации на сайте. А ещё иногда попадаются сайты (в тех же США), где юзера из РФ встречает заглушка "Access from your IP address prohibited". Ну, и так далее.
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|2.3, ыы (?), 10:52, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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фиксируется факт использования вами тоннеля.
письмо провайдер. вы без инета в принципе. пока не напишите объяснительную куда и зачем организовали тоннель. следующий выход ваш в инет только с ключами сертифицированными в соответствующем органе...
с мельницами говорите? мельницы очень выгодные могут быть :)
а доступ к порносайтам- через регистрацию на госуслугах... :)
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|3.6, Аноним (1), 10:57, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>вы без инета в принципе. пока не напишите объяснительную куда и зачем организовали тоннель
Как куда, на свой сайт с котиками. Нужно же его обновлять, вот туда и тоннель. Далее ссылка на сайт.
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|4.9, Аноним (-), 11:01, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> на свой сайт с котиками
бога ради! только ключики приложите к заявлению на право пользования к своим тоннелями, вскам и впнам и гуляйте! примерно так оно и делается! в случае если ключики когда-нибудь не подойдут - штраф с адм. ответственностью и послед. отключением вам интернета, если ешё раз нарушите. как тебе такое, илон маск?
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|5.13, Аноним (1), 11:05, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>как тебе такое
Как-то это сильно мрачно получается, надеюсь, что если до этого и дойдет, то очень не скоро.
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|5.57, vitalif (ok), 12:48, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подойдут. Но там внутри будет еще один туннель, а потом еще один туннель и т.п.
А все вариации не проверят. Можно конечно подумать далее о требовании установки фаервола на твой сайт с котиками, но тогда надо ставить всю ОС доверенную требовать, да и с нее потом будет другой сайт с котиками и т.п...
Короче это смешно, попка треснет, никому не надо упарываться так
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|6.86, Аноним (77), 13:28, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот, это повод продавливать покупку лицензий и для юридических, и для физических лиц на отечественную ОС Астра.
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|5.79, Аноним (79), 13:25, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да всё проще делается. Интернет отключить, холопов отправить валить лес. Тунели какие-то...
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|4.14, Аноним (-), 11:05, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> ведь не получится заблокировать Tor
может и не получится, но чё-нибудь с трафиком будут делать, что пользоваться будет невозможно.
как в Иране.
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|4.155, YetAnotherOnanym (ok), 14:33, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если спецслужба наоткрывает достаточно подконтрольных нод, то через какой-то промежуток времени наберётся статистика, по которой можно будет выцеплять диванных чегевар на "раз-два".
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|5.169, СеменСеменыч777 (?), 14:52, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пусть открывают, да побольше, побольше !
в разных локациях, у разных провайдеров и на разных хостингах.
экзит нодов вечно не хватает.
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|3.53, Dzen Python (ok), 12:43, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Боюсь, что тогда будет противодействие народа, как тогда, в Казахтане, когда поджав хвост свернули.
Ну выйдет конкретно так подсевший на интернет народ на улицы, результаты выборов даже по "теореме 146%" не будут вытанцовываться.
Будут ловить-сажать? Так это не поехавших соболей-выныльнистов, а вполне "своих", умеренных. Особенно в условиях, когда другим странам в РФ необходим госпереворот с заменой на более сговорчивых политиков.
Власть с вакцинацией справится не может, думаешь, что кроме прикрикивания на компании-провайдеры впн дело дальше пойдет?
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|4.81, йопт (??), 13:26, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Противодействие народа - это вопрос власти и денег, тут ресурсы найдутся, и бригады по 20 следаков на одного подозреваемого создадут, тогда как большое количество отказавшихся вакцинироваться в одном из смыслов власти даже выгодно.
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|2.4, Аноним (-), 10:53, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Там у них целая программа по бану сервисов впн + введено понятие белого списка с лицензированием деятельности. Через 2-3 года перебанят вообще все впн (постепенно). Потом введу лицензирование деятельности даже для мелких фирмочек (сейчас пока такого нет). Потом доберутся до физ. лиц с их мелкими сервачками и туннелями. У вас шансов не будет, когда будут использовать логику "белых списков". Вы это понимаете или нет?
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|3.88, Аноним (88), 13:30, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, а сайты с проституткаи и интим досугом попадут в белые списки?
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|4.162, псевдонимус (?), 14:47, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они вон в газетах в открытую дают объявления о работе, а ты про сайты.
Конечно будут в белом списке, как и порево. Яндекс-порно, гы.
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|3.100, Аноним (79), 13:34, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>белого списка с лицензированием деятельности
Тоесть за хостинг нужно будет на 100 рублей больше платить в год?
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|2.5, 123123 (?), 10:57, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Борьба с ветрянными мельницами
тебе только пока так кажется...
> ssh туннели просто так не забанить
очень просто... берём и баним... или отключаем клиенту интернет до лицензирования деятельности юр. лица со всем отсюда вытекающим... вполне себе китайские методики...
> Жалко только, что придется вместо бесплатных
> сервисов тратится на впску.
лул чем вам эти впски помогут?
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|3.97, Сейд (ok), 13:33, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все просто — ты меряшь по себе.
И если любое твоё, Михаил, телодвижение измеряется в российских рублях, то тебе сложно подумать, что кто-то майданит просто потому, что он человек. С ценностями повыше.
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|3.176, СеменСеменыч777 (?), 14:56, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> оппорнуху.
порно с оппозиционерками ? хочу !
ps: просмотр порно по паспорту через госуслуги - не хочу.
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|3.200, Ordu (ok), 16:06, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейчас вон vle майданулся, хотя казалось бы -- большой дядя, ни разу не дурак в обычном понимании слова и имевший все возможности сопоставить...
Угу, это явно заболевание, пора возобновлять практики принудительного лечения всех несогласных с Путиным.
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|2.197, Ordu (ok), 15:51, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Борьба с ветрянными мельницами!
Нет, они к выборам готовятся.
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|2.202, Аноним (202), 16:19, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ssh туннели просто так не забанить
Их забанить легче лёгкого. DPI их обнаруживают запросто, так как протокол не обфусцированный. В Китае говорят скорость ssh снижают так, чтобы хватало для посылания команд, а для интернета по ssh не хватало.
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|1.7, Чокнутый виндузятник (?), 10:57, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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И по каким малинам все ходят толпами, что аж Тор-браузер и впн нужно иметь понять невозможно. Ставки на спорт что ли делаете или как?
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|2.17, n00by (ok), 11:13, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Большая часть толпы -- тупо бот-нет для создания белого шума.
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|2.24, Total Anonimus (?), 11:28, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пиратка , порнуха итп . Доходит до глупости : пару сайтов , судя по ссылкам , заблокировали за снимки того - что на самом деле представляет новейший разрекламированный автомат и реакцию посетителей . Админ опеннета - жди ответку за комменты . :)
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|3.28, Аноним (28), 11:31, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всегда смотрел порнуху даже без приватного режима и всем советую. Ведь потом вкус сохраняется и на главном наконец-то появляется "как полить рассаду"
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|3.123, Аноним (79), 13:44, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Коменты трудно премодерировать. Какая ответка? Вы понимаете, что сюда просто нагоняют комментаторов?
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|2.39, Аноним (39), 12:02, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Представь, хожу через vpn по обычным сайтам, как и еще тысячи человек и замедленный твиттер там работал нормально
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|2.72, iPony129412 (?), 13:08, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тор-браузер и впн нужно иметь понять невозможно
Что натыкался: telegram, jolla blog, dailymotion, twitter, derpibooru
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|2.84, AlexYeCu_not_logged (?), 13:28, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И по каким малинам все ходят толпами, что аж Тор-браузер и впн нужно иметь понять невозможно.
Ну смотри, в разное время пытались блокировать, иногда с последующей разблокировкой, иногда без:
1. Самиздат. Графоманские фэнтезийные опусы — стр-рашная угроза эрэфийской государственности.
2. Живой журнал, пока он ещё мог называться живым.
3. Гитхаб. Слыхал про такой?
4. Dreamwidth.org
5. Половину итернета, когда демонстративно гонялись за Телеграмом, в том числе многие онлайн магазины вроде того же DNS.
Так что Tor/VPN в Эрэфии нынче нужен, если ты в принципе хочешь иметь возможность пользоваться интернетом.
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|1.8, Аноним (8), 10:59, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Тут нужно понимать, что под цп подразумеваются мультики и картины (потому что установить возраст рисованного персонажа невозможно), а под суицидальным и пронаркотическим контентом -- в основном шуточный. Зато какие удобные формулировки, под которые можно закрывать все неугодные ресурсы. Клоуны, лишь бы проблем людям создать. Дело даже не в самом ограничении, а в том, что ресурсы теряют трафик и посетителей. Эти прокси никогда не были особо анонимными, они мешают только барыгам трекать пользователей в первую очередь (и барыги естественно недовольны). Ух печёт.
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|2.11, Чокнутый виндузятник (?), 11:03, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не парьтесь уже Белый интернет делают, а вы можете и дальше по этой помойке ползать. Вот недавно один 14 летний негретенок из США выйграл челендж из Тик-тока. Задержал дыхание дольше всех, мозг из-за отсутствия кислорода погиб и врачи сказали, что паренька не спасти теперь. За то победил всех!
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|3.16, Аноним (8), 11:07, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе, этим тиктокерам туда и дорога. На сколько задержал то? Просто интересно, дольше чем я могу, или нет. Люди по 20 минут не дышат, я только 9 могу. Обычно, когда воздуха не хватает, человек отрубается и начинает дышать.
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|5.42, Аноним (39), 12:09, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну раз там такое, то может закрыть интернет и еще машины запретить, столько народа спасти от гибели под колёсами можно
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|6.44, Чокнутый виндузятник (?), 12:18, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Правила и так существуют для автомобилистов и даже права получать необходимо, что не так?Почему вы против правил в Айти?
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|7.54, Аноним (39), 12:45, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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какие правила, запретить тикток? или запретить тикток идиотам? или запретить общаться, чтобы такого не происходило? это не могло произойти в вк?
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|7.69, Другой аноним (?), 13:06, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Дак выступают не против правил, а против идиотских правил, когда из-за небольшого процента критинов основная масса здорового населения испытывает трудности с покупкой полезных в хозяйстве спирта или марганцовки. Ну так для приготовления наркоты не только марганцовку юзают, кастрюльки там, ложки - их тоже запретить надо
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|7.156, Аноним (77), 14:33, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы правила для АйТи регламентировали, как настроить свой файервол, как проверить на взломобезопасность свой сервер, какие программы можно выставить в инет для приёма входящих соединений, то такие правила пусть будут. А то же реально завуалированная и не очень цензура.
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|3.59, Аноним (59), 12:52, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но ведь типичные видосики в тиктоке - ровно минута.
Для прошаренных тиктокеров - максимум три минуты!
Какой то уж слишком маленький у него мозг был, раз три минуты не выдержал.
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|4.90, AlexYeCu_not_logged (?), 13:30, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Какой то уж слишком маленький у него мозг был, раз три минуты не выдержал.
Был бы маленьким — кислорода на большее время хватило бы.
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|3.105, AlexYeCu_not_logged (?), 13:35, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты вообще в курсе, как в человеческом организме процесс дыхания управляется? Задержать дыхание до смерти невозможно в принципе: сперва будет потеря сознания от нехватки кислорода, потом «автоматика» всё поправит и провентилирует. При некоторых поражениях ЦНС это, бывает, не работает, но такие люди и вовсе не способны дышать самостоятельно, особенно во сне. Ну или атмосфера может сыграть — отсутствие в оной кислорода или углеуислого газа. Но тут и без всяких тик-токов можно помереть, если вовремя не начать проветривать/не покинуть опасную зону.
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|2.12, Аноним (-), 11:04, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Роскомнадзор утверждает, что ограничения необходимы для
> "реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к
> детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому
> и иному запрещённому контенту".
Это всего лишь отмазки и завеса. Блокируют материалы про коррупционные расследования, полит. деятельность граждан и прочее, прочее, прочее. Ну типа под видом заботы граждан чисто политич. ограничения, блокирование информации и тп.
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|3.15, Чокнутый виндузятник (?), 11:07, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В самом деле проще бы было Лоббизмом обозвать и не будет коррупции, а они борются и борются с 30 серебряниками, что соросята кушать не могут.)
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|3.61, Аноним (56), 12:53, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда работал в одном провайдыре 7 лет назад, РКН тока начал вводить на тест списки. Коллеге поручили вручную проверить все ссылки из эксельки от РКН и помечать, что открывается, что нет. Я взял эксельку посмотреть, там действительно на 95% было про запрещенный прон, я о таких сайтах даже не знал, остальное политота.
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|2.27, Total Anonimus (?), 11:31, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А непрошибаемость не нужна - достаточно простые (как в опере) методы отключить , что бы толпами не ходили .
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|2.32, Аноним (-), 11:44, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Телегу не заблокировали
а смысл блокировать фсбшнуб шарагу, лол?
как можно сравнивать неподконтрольные впн и шарагу от спецслужбы?
поэтому и не заблокировали, так как это проект фсб...
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|3.55, Dzen Python (ok), 12:47, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Свидетель "телеграм от фсб", пруфцы-то есть?
Ну хотя бы из открытых данных, где Telegram LLC принадлежит котнторе-прикрытию гебе?
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|4.66, Аноним (59), 12:56, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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\\Надел шапочку из фольги.
Пояснить сможешь, почему год назад ВНЕЗАПНО телеграм разблокировали на территории РФ?
А ведь столько лет так усиленно боролись!
\\Снял шапочку из фольги.
Если у тебя паранойя, это еще не значит что за тобой не следят!
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|2.64, Аноним (56), 12:54, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Телега зарегистрирована на симку местного провайдыря, т.ч....
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|1.23, House (?), 11:26, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Блокировка телеграм это был пробный вариант. Дальше действительно будет больше, доберуться до блокировки ВПН, Тора, и i2p. Это просто вопрос времени.
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|2.33, Аноним (-), 11:46, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Блокировка телеграм это был пробный вариант.
как служится? как служба идёт? каково быть паразитом на народном теле, товарищ? как с зарплаткой, пенсией? только не рассказывайте, что вы нас защищаете от рептилоидов и суицидов...
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|1.29, Аноним (39), 11:32, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А они в курсе что чтобы перекрыть все vpn (пути), им придется перерезать кабель в глобальную сеть?
Привет "ЧИБУРНЕТ"
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|2.34, n00by (ok), 11:49, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем резать? Вы там в Торе собрались все пуганые. Напугают снова. Показательно выпорют парочку.
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|3.48, Аноним (39), 12:26, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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за тем что эффект 0.5% от этих блокировок, что то Tor они не спешат блокировать
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|4.75, n00by (ok), 13:18, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы сами не можете сделать выводы из своих же вводных? Эффекта от блокировок нет, значит их надо усилить, так что ли? Нет, значит, следует найти иное решение.
Зачем вы появились в Торе? Это классическая задача "спрятать дерево в чистом поле". Посадить вокруг лес.
Как вас согнали в бот-сеть для генерации белого шума? Напугали тотальной слежкой.
Из этого следует простой вывод - вас надо опять чем-то напугать, вы оттуда убежите, а нужное дерево останется.
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|3.49, Аноним (-), 12:26, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> все пуганые
о чём речь? что значит пуганые?
майор, блатную лексику, поясняйте...
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|4.73, n00by (ok), 13:09, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где майор? Под кроватью? В шкафу? Может, за монитором спрятался? Повсюду майоры мерещатся, а он не пуганый, ага.
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|2.40, Sw00p aka Jerom (?), 12:04, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажите мне, что лучше, умереть мне от суицида или перестреллять в школе детей и потом помереть от смертной казни? Узаконьте уже эвтанизию, чтобы человек сам решал жить ему дальше или нет.
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|3.167, YetAnotherOnanym (ok), 14:52, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, и процедуру прописать - справка от психиатра, справка от нарколога, справка из БКИ об отсутствии долгов по кредитам, справка из ИРЦ об отсутствии долгов по коммунальным платежам, месяц на "подумать", потом собеседование с комиссией, потом согласие ближайших родственников, и т.д., и т.п., пока будущий самоубийца не скажет "да идите вы в *опу со своей эвтаназией!".
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|3.204, Pepenez (?), 16:29, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В России даже смертной казни нет. Так что после того как перестрелял в школе детей - гнить потом до скончания века в Черном Дельфине или Полярной Сове.
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|1.51, Аноним (51), 12:28, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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DNS-over-HTTPS вовремя подоспел в chrome, у меня прекрасно открываются сайты забаненные роскомпозором
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|2.76, Аноним (76), 13:18, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твой провайдер либо ленивый, или имеет устаревшее оборудование. Блокировку по DNS - это наименьшее, что можно сделать. У меня DNS вообще свой, а сайты всё равно не открываются.
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|3.87, Аноним (51), 13:29, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну телеграму то помогает работать именно такой подход. Так что это не провайдер ленивый а сайты твои ленивые раз CDN не пользуются
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|4.95, Аноним (76), 13:32, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеграму помогает то, что его разблокировали. И причем тут телеграм и CDN?
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|5.116, Аноним (51), 13:40, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеграм прекрасно работал и когда его бешенно пытались блокировать. CDN при том что это множество ip для одного контента - такой же подход и телеграм использовал - они задолбались ip банить.
Пусть сайт постоянно меняет ip, текущий браузер будет узнавать через DNS-over-HTTPS.
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|6.128, Аноним (76), 13:47, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Телеграм прекрасно работал и когда его бешенно пытались блокировать.
Не правда. У меня есть несколько знакомых из разных городов, с разными провайдерами, естесственно. У них 50% downtime'а было.
>CDN при том что это множество ip для одного контента
Ты ведь понимаешь, что CDN обычно используется сайтами как 3rd party домен и не имеет никаких отношений к блокировкам? IP адрес 1st party почти никогда не меняется.
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|4.122, Аноним (88), 13:41, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеграм разбанили уже, вот и работает как с DNS-over-HTTPS, так и без него
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|6.137, Аноним (76), 13:55, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего он не менял. Он хостился на куче разных облачных провайдерах одновременно. Сам факт этого затруднял его блокировку. Ты ведь не забыл как половина интернета отвалилась, когда эти пулы адресов решили все-таки заблокировать?
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|4.126, Аноним (-), 13:46, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну телеграму то помогает работать именно такой подход.
что ему там помогать-то лол?
хватит мож ерунды про телеграм? шарага от спецов. блокирнули, сделали рекламу, подсадили хомяков, разблокернули. обычная халупа от фсб. хватит уже форсить эту шляпу!
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|5.134, Аноним (51), 13:52, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты прав что такой вариант возможен особенно если поинтересоваться на чьи деньги дуров официально пилил свой вконтактик
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|1.70, Мертвец (?), 13:06, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ограничения необходимы для "реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту"
А-ха-ха-ха-ха!!
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|1.80, Аноним (51), 13:25, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уважаемый роскомпозор а можно я себе хер отрежу? Я конечно не собираюсь никого насиловать но хер то есть. Я же дурачек мало ли что от меня можно ожидать. Давайте уже лучше отрежу чтобы точно ничего плохого не сделал!
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