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Обновление OpenVPN 2.5.2 и 2.4.11 с устранением уязвимости

22.04.2021 15:37

Подготовлены корректирующие выпуски OpenVPN 2.5.2 и 2.4.11, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.

В новых выпусках устранена уязвимость (CVE-2020-15078), позволяющая удалённому атакующему обойти аутентификацию и ограничения доступа для организации утечки данных о настройках VPN. Проблема проявляется только на серверах, на которых настроено использование отложенной аутентификации (deferred_auth). Атакующий при определённом стечении обстоятельств может вынудить сервер вернуть сообщение PUSH_REPLY c данными о настройках VPN до отправки сообщения AUTH_FAILED. В сочетании с использованием параметра "--auth-gen-token" или применением пользователем собственной схему аутентификации на основе токенов, уязвимость может привести к получению доступа к VPN, используя нерабочую учётную запись.

Из не связанных с безопасностью изменений отмечается расширение вывода информации о TLS-шифрах, согласованных для использования клиентом и сервером. В том числе добавлены корректные сведения о поддержке TLS 1.3 и EC-сертификатов. Кроме того, отсутствие CRL-файла со списком отозванных сертификатов во время запуска OpenVPN теперь трактуется как ошибка, приводящая к завершению работы.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenVPN/ope...)
  2. OpenNews: Корректирующий релиз OpenVPN 2.5.1
  3. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.5.0
  4. OpenNews: В ядро платформы Android перенесена поддержка VPN WireGuard
  5. OpenNews: Официально запущен сервис Mozilla VPN
  6. OpenNews: Выпуск SoftEther VPN Developer Edition 5.01.9671
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55003-openvpn
Ключевые слова: openvpn, vpn
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, ip1982 (ok), 15:52, 22/04/2021 [ответить]  
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