Обновление OpenVPN 2.5.2 и 2.4.11 с устранением уязвимости

Подготовлены корректирующие выпуски OpenVPN 2.5.2 и 2.4.11, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.

В новых выпусках устранена уязвимость (CVE-2020-15078), позволяющая удалённому атакующему обойти аутентификацию и ограничения доступа для организации утечки данных о настройках VPN. Проблема проявляется только на серверах, на которых настроено использование отложенной аутентификации (deferred_auth). Атакующий при определённом стечении обстоятельств может вынудить сервер вернуть сообщение PUSH_REPLY c данными о настройках VPN до отправки сообщения AUTH_FAILED. В сочетании с использованием параметра "--auth-gen-token" или применением пользователем собственной схему аутентификации на основе токенов, уязвимость может привести к получению доступа к VPN, используя нерабочую учётную запись.

Из не связанных с безопасностью изменений отмечается расширение вывода информации о TLS-шифрах, согласованных для использования клиентом и сервером. В том числе добавлены корректные сведения о поддержке TLS 1.3 и EC-сертификатов. Кроме того, отсутствие CRL-файла со списком отозванных сертификатов во время запуска OpenVPN теперь трактуется как ошибка, приводящая к завершению работы.



