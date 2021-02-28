Корректирующий релиз OpenVPN 2.5.1

2.2 , Аноним ( 2 ), 19:09, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Да не стоит благодарности...

2.3 , bergentroll ( ok ), 19:12, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не забудьте задонатить.

2.4 , Аноним ( 4 ), 19:13, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Ну в общем-то это сугубо вендоспецифичная поделка, Есть же правило: хорошую вещь опен/либре не назовут -- лицемерие уже прямо в названии.

3.5 , Аноним ( 5 ), 19:20, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что того же назначения посоветуете для Линукса?

4.7 , Аноним ( 4 ), 19:58, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А что того же назначения посоветуете для Линукса? Лично я использовал softether, но сейчас наверно стоит посмотреть на wireguard.

5.9 , Аноним ( 5 ), 20:03, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо!

6.18 , Аноним ( - ), 21:19, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – посмотреть и удалить. оно не дотягивает до openvpn как примерно рукой до луны дотянуться

5.13 , псевдонимус ( ? ), 20:21, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как обычно скулхацкер сравнил мпх с трамвайной ручкой. ЗЫ: опенвпн не нужен. В быту тоже.

6.15 , Аноним ( 4 ), 20:39, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет. Свой впн не нужен, если у тебя белый айпи, и скажем на телефоне белый айпи проблематично организовать.

5.21 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 22:18, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >wireguard Увы, его «ядерность» в некоторых сценариях не достоинство, а серьёзный недостаток.

4.16 , бублички ( ? ), 20:42, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – IPSec (например Strongswan)

3.11 , Аноним ( 11 ), 20:04, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "сугубо вендоспецифичная поделка" еще один "эксперт"

откуда вы лезете ?

2.8 , Аноним ( - ), 20:00, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Удалена поддержка initd;

> Спасибо вам за ваш вклад в развитие. ОП трололо, а ты повелся

https://github.com/OpenVPN/openvpn/blob/release/2.5/ChangeLog

https://github.com/OpenVPN/openvpn/blob/release/2.5/Changes.rst

2.10 , Аноним ( 11 ), 20:03, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – просто писатель новости не понимает о чом пишет.

не initd, а inetd.

2.17 , iPony129412 ( ? ), 21:06, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты такой же дол..еб, как и автор этой новости.

