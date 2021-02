Корректирующий релиз OpenVPN 2.5.1

Т.е. без systemd оно не устанавливается? https://packages.debian.org/buster/openvpn

Другие пакеты, относящиеся к openvpn

зависимости

рекомендации

предложения

enhances dep: debconf (>= 0.5)

система настройки пакетов Debian

или debconf-2.0

виртуальный пакет, предоставляемый cdebconf, cdebconf-udeb, debconf dep: iproute2

настройка сети и управление трафиком dep: libc6 (>= 2.15) [amd64, mips64el, s390x]

библиотека GNU C: динамически подключаемые библиотеки

также виртуальный пакет, предоставляемый libc6-udeb dep: libc6 (>= 2.17) [arm64, ppc64el] dep: libc6 (>= 2.28) [armel, armhf, i386, mips, mipsel] dep: liblz4-1 (>= 0.0~r130)

библиотека быстрого алгоритма сжатия LZ — динамическая версия dep: liblzo2-2

библиотека для сжатия данных dep: libpam0g (>= 0.99.7.1)

библиотека Подключаемых Модулей Аутентификации (PAM) dep: libpkcs11-helper1 (>= 1.11)

library that simplifies the interaction with PKCS#11 dep: libssl1.1 (>= 1.1.1)

инструментарий Secure Sockets Layer — разделяемые библиотеки dep: libsystemd0

библиотека утилит systemd dep: lsb-base (>= 3.0-6)

основа для сценариев инициализации - Linux Standard Base rec: easy-rsa

Simple shell based CA utility sug: openssl

инструменты протокола защищённых сокетов — криптографические утилиты sug: openvpn-systemd-resolved

integrates OpenVPN with systemd-resolved sug: resolvconf

обработчик информации о DNS-серверах

также виртуальный пакет, предоставляемый openresolv