Корректирующий релиз OpenVPN 2.5.1

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|1.1, Аноним (1), 19:02, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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>>Удалена поддержка initd;
Спасибо вам за ваш вклад в развитие. Пойду срочно обновляться. Это то что так долго мы все ждали. Постепенно вообще весь код можете удалить.
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|2.4, Аноним (4), 19:13, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ну в общем-то это сугубо вендоспецифичная поделка, Есть же правило: хорошую вещь опен/либре не назовут -- лицемерие уже прямо в названии.
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|4.7, Аноним (4), 19:58, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что того же назначения посоветуете для Линукса?
Лично я использовал softether, но сейчас наверно стоит посмотреть на wireguard.
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|6.18, Аноним (-), 21:19, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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посмотреть и удалить. оно не дотягивает до openvpn как примерно рукой до луны дотянуться
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|5.13, псевдонимус (?), 20:21, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как обычно скулхацкер сравнил мпх с трамвайной ручкой.
ЗЫ: опенвпн не нужен. В быту тоже.
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|6.15, Аноним (4), 20:39, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет. Свой впн не нужен, если у тебя белый айпи, и скажем на телефоне белый айпи проблематично организовать.
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|3.11, Аноним (11), 20:04, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"сугубо вендоспецифичная поделка"
еще один "эксперт"
откуда вы лезете ?
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|2.10, Аноним (11), 20:03, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто писатель новости не понимает о чом пишет.
не initd, а inetd.
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|1.6, Аноним (5), 19:28, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. без systemd оно не устанавливается?
https://packages.debian.org/buster/openvpn
Другие пакеты, относящиеся к openvpn
зависимости
рекомендации
предложения
enhances
dep: debconf (>= 0.5)
система настройки пакетов Debian
или debconf-2.0
виртуальный пакет, предоставляемый cdebconf, cdebconf-udeb, debconf
dep: iproute2
настройка сети и управление трафиком
dep: libc6 (>= 2.15) [amd64, mips64el, s390x]
библиотека GNU C: динамически подключаемые библиотеки
также виртуальный пакет, предоставляемый libc6-udeb
dep: libc6 (>= 2.17) [arm64, ppc64el]
dep: libc6 (>= 2.28) [armel, armhf, i386, mips, mipsel]
dep: liblz4-1 (>= 0.0~r130)
библиотека быстрого алгоритма сжатия LZ — динамическая версия
dep: liblzo2-2
библиотека для сжатия данных
dep: libpam0g (>= 0.99.7.1)
библиотека Подключаемых Модулей Аутентификации (PAM)
dep: libpkcs11-helper1 (>= 1.11)
library that simplifies the interaction with PKCS#11
dep: libssl1.1 (>= 1.1.1)
инструментарий Secure Sockets Layer — разделяемые библиотеки
dep: libsystemd0
библиотека утилит systemd
dep: lsb-base (>= 3.0-6)
основа для сценариев инициализации - Linux Standard Base
rec: easy-rsa
Simple shell based CA utility
sug: openssl
инструменты протокола защищённых сокетов — криптографические утилиты
sug: openvpn-systemd-resolved
integrates OpenVPN with systemd-resolved
sug: resolvconf
обработчик информации о DNS-серверах
также виртуальный пакет, предоставляемый openresolv
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|2.14, псевдонимус (?), 20:27, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это дуби..современный дистр Линукс, детка. Без либсистемда в нем будет работать не только лишь все. "Небольшая библиотека", говорили они, "что, мешает тебе что-ли?" Твердили они...
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|1.19, Аноним (-), 21:22, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что и зачем там inetd был нужен ? Слабо представляю себе крипто приложение с инетом
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|2.20, бублички (?), 22:01, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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слабо представляешь, факт. stunnel никогда не запускал в inetd чтоб незашифрованный какой сервис зашифровать? inetd так-же широко применялся для запуска сервисов в обход системы инициализации
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