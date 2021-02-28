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Корректирующий релиз OpenVPN 2.5.1

28.02.2021 17:24

Подготовлен корректирующий релиз OpenVPN 2.5.1, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.

Нововведения:

  • В список состояний соединения добавлено новое состояние AUTH_PENDING, которое позволяет в интерфейсе отображать более корректное состояние соединения;
  • Оформлена предварительная версия документации на "Management Interface "echo" protocol", канал передачи команд в GUI;
  • Удалена поддержка inetd;
  • Добавлена поддержка EKM (Exported Keying Material,RFC 5705) для получения векторов encryption/hmac/iv (data channel keys). Прежний механизм остался неизменным.

Основные исправления:

  • Устранена утечка памяти в режиме сервера в модуле tls-crypt-v2 (около 600 байт на каждого подключающегося клиента);
  • Устранена утечка памяти в функции net_iface_mtu_set() (Linux);
  • Устранена потенциальная ошибка порчи кучи и аварийного завершения дочернего процесса клиента при использовании опции registerdns (Windows);
  • Wintun не поддерживает DHCP. Теперь DHCP renew запускается только для TAP-Windows6 (Windows).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenVPN/ope...)
  2. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.5.0
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenVPN, которая может привести к выполнению кода на сервере
  4. OpenNews: Выпуск SoftEther VPN Developer Edition 5.01.9671
  5. OpenNews: Во FreeBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
Автор новости: Тыгра
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54673-openvpn
Ключевые слова: openvpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 19:02, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    >>Удалена поддержка initd;

    Спасибо вам за ваш вклад в развитие. Пойду срочно обновляться. Это то что так долго мы все ждали. Постепенно вообще весь код можете удалить.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:09, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да не стоит благодарности...
     
  • 2.3, bergentroll (ok), 19:12, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не забудьте задонатить.
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:13, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ну в общем-то это сугубо вендоспецифичная поделка, Есть же правило: хорошую вещь опен/либре не назовут -- лицемерие уже прямо в названии.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 19:20, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что того же назначения посоветуете для Линукса?
     
     
  • 4.7, Аноним (4), 19:58, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А что того же назначения посоветуете для Линукса?

    Лично я использовал softether, но сейчас наверно стоит посмотреть на wireguard.

     
     
  • 5.9, Аноним (5), 20:03, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо!
     
     
  • 6.18, Аноним (-), 21:19, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    посмотреть и удалить. оно не дотягивает до openvpn как примерно рукой до луны дотянуться
     
  • 5.13, псевдонимус (?), 20:21, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обычно скулхацкер сравнил мпх с трамвайной ручкой.

    ЗЫ: опенвпн не нужен. В быту тоже.

     
     
  • 6.15, Аноним (4), 20:39, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет. Свой впн  не нужен, если у тебя белый айпи, и скажем на телефоне белый айпи проблематично организовать.
     
  • 5.21, AlexYeCu_not_logged (?), 22:18, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >wireguard

    Увы, его «ядерность» в некоторых сценариях не достоинство, а серьёзный недостаток.

     
  • 4.16, бублички (?), 20:42, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IPSec (например Strongswan)
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:04, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "сугубо вендоспецифичная поделка"

    еще один "эксперт"
    откуда вы лезете ?

     
  • 2.8, Аноним (-), 20:00, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Удалена поддержка initd;
    > Спасибо вам за ваш вклад в развитие.

    ОП трололо, а ты повелся
    https://github.com/OpenVPN/openvpn/blob/release/2.5/ChangeLog
    https://github.com/OpenVPN/openvpn/blob/release/2.5/Changes.rst

     
  • 2.10, Аноним (11), 20:03, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто писатель новости не понимает о чом пишет.
    не initd, а inetd.
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 21:06, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты такой же дол..еб, как и автор этой новости.
     

  • 1.6, Аноним (5), 19:28, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. без systemd оно не устанавливается?

    https://packages.debian.org/buster/openvpn


    Другие пакеты, относящиеся к openvpn
        зависимости
        рекомендации
        предложения
        enhances

        dep: debconf (>= 0.5)
            система настройки пакетов Debian
        или debconf-2.0
            виртуальный пакет, предоставляемый cdebconf, cdebconf-udeb, debconf

        dep: iproute2
            настройка сети и управление трафиком

        dep: libc6 (>= 2.15) [amd64, mips64el, s390x]
            библиотека GNU C: динамически подключаемые библиотеки
            также виртуальный пакет, предоставляемый libc6-udeb

        dep: libc6 (>= 2.17) [arm64, ppc64el]

        dep: libc6 (>= 2.28) [armel, armhf, i386, mips, mipsel]

        dep: liblz4-1 (>= 0.0~r130)
            библиотека быстрого алгоритма сжатия LZ — динамическая версия

        dep: liblzo2-2
            библиотека для сжатия данных

        dep: libpam0g (>= 0.99.7.1)
            библиотека Подключаемых Модулей Аутентификации (PAM)

        dep: libpkcs11-helper1 (>= 1.11)
            library that simplifies the interaction with PKCS#11

        dep: libssl1.1 (>= 1.1.1)
            инструментарий Secure Sockets Layer — разделяемые библиотеки

        dep: libsystemd0
            библиотека утилит systemd

        dep: lsb-base (>= 3.0-6)
            основа для сценариев инициализации - Linux Standard Base

        rec: easy-rsa
            Simple shell based CA utility

        sug: openssl
            инструменты протокола защищённых сокетов — криптографические утилиты

        sug: openvpn-systemd-resolved
            integrates OpenVPN with systemd-resolved

        sug: resolvconf
            обработчик информации о DNS-серверах
            также виртуальный пакет, предоставляемый openresolv

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 20:05, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    inetd !
     
  • 2.14, псевдонимус (?), 20:27, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это дуби..современный дистр Линукс, детка. Без либсистемда в нем будет работать не только лишь все. "Небольшая библиотека", говорили они, "что, мешает тебе что-ли?" Твердили они...
     

  • 1.19, Аноним (-), 21:22, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что и зачем там inetd был нужен ? Слабо представляю себе крипто приложение с инетом
     
     
  • 2.20, бублички (?), 22:01, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слабо представляешь, факт. stunnel никогда не запускал в inetd чтоб незашифрованный какой сервис зашифровать? inetd так-же широко применялся для запуска сервисов в обход системы инициализации
     
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