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|1.1, Аноним (1), 12:05, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Используется каскадное шифрования с тремя разными шифрами в цепочке.
А как же основной постулат криптографов, что комбинирование разных алгоритмов шифрования лишь ухудшает стойкость общего шифра?
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|2.10, Cradle (?), 13:36, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это не постулат, это риск о котором нужно помнить. А постулат: не городите свои собственные алгоритмы, облажаетесь
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|2.14, Аноним (14), 14:52, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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без лоха и жизнь плоха.. а так - появилось конкурентное преимущество ;-)
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|2.18, Аноним (18), 17:18, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>основной постулат криптографов
Назовите автора сего постулата.
Криптографы же постулаты не любят, это математика, тут теоремы в цене.
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|1.2, Аноним (2), 12:09, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Следует отметить, что шифр RC6 используется с 256-битным блоком и увеличенным количеством раундов, что по всей видимости допустимо спецификацией RC6
Так допустимо или нет?
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|2.6, leibniz (ok), 12:44, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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по всей видимости
вообще да, можно использовать блок 256, а количество раундов не нормировано
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|1.3, InuYasha (??), 12:25, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Странный комбайн какой-то, пока не понятно, в чём его преимущества.
> Проект написан на языке Java
Ещё один кандидат на съедение OOM killer-у? )
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|1.4, h31 (ok), 12:35, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Человек, очевидно, не разбирается в криптографии, если так вольготно оперирует криптопримитивами. Любому хоть немного разбирающемуся в теме человеку понятно, что в 99% случаев проблема безопасности не в количестве раундов шифра, а в программном коде и архитектуре софта. А судя по популярности проекта на Гитхабе и количеству репозиториев у пользователя, ждать авторитетного ревью ещё очень долго. Ничего не имею против Java, но это объективно странный выбор для подобного рода приложений.
Окей, человек захотел попрактиковаться в Джаве, хорошая мысль, взял проект на злобу дня. Только зачем тянуть этот эксперимент на Опеннет как новость?
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|2.9, eyeDM (?), 13:27, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может, автор хорош именно в Джаве, [b]умеет[/b] изъясняться с железками на этом языке, и забацал Континент как демонстрацию концепции. Никто ведь никого не принуждает пользоваться этим инструментом.
"зачем тянуть этот эксперимент на Опеннет"? К сведению любознательных читателей, очевидно.
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|3.15, Юрий (??), 15:48, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А как этим пользоваться?
И вообще это имеет какое - то отношение к Российскому Виндовозному Континент TLS VPN Клиент?
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|1.12, vrein (ok), 14:42, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>military-grade encryption
После этих слов точно можно на проект не смотреть
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|1.16, flkghdfgklh (?), 16:29, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> VPN может запускаться в виде прокси Socks5
Чо? На каком уровне OSI работает VPN(подсказываю на L2/L3) и на каком носки(подсказываю на L4). VPN не может запускаться в виде прокси, это технически невозможно.
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|2.17, пох. (?), 17:09, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что такое "уровни OSI" и кто такой этот ося?
Отвечаем: это мертвая от рождения попытка написать сетевой стек - с "уровнями" и прочей херней - в рамках попила денег от госконтракта.
Не имеющая _ни_малейшего_ отношения к ныне существующим сетям, разработанным людьми, которые ни с каким Осей отродясь никаких дел не вели (*). Абсолютно высосанная из пальца теоретическая ненужная похабень.
Поэтому vpn в реально существующих сетях - вполне может работать как socks5 proxy. А в существующих только на бумаге, соответствующих "модели OSI" - никакого socks не существует. Его для них нет, и vpn тоже.
(*) За исключением неописуемо уродливого протокола isis, обычно не работающего дальше connected-интерфейсов и используемого не по (теоретическому) назначению.)
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