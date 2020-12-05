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Continent - VPN клиент/сервер и зашифрованный файл-контейнер

05.12.2020 11:45

Опубликован проект Continent, который объединяет в себе VPN клиент/сервер и зашифрованный файл-контейнер. Проект может применяться как для создания шифрованных туннелей для различных сетевых протоколов (SSH, SMTP, IMAP, HTTP), так и для шифрования файлов с использованием обычных и одноразовых паролей или открытых ключей. Проект написан на языке Java и распространяется под лицензией BSD.

В качестве генератора случайных чисел используется CPU-jitter. Для обмена ключами задействован шифр NTRU. Используется каскадное шифрования с тремя разными шифрами в цепочке. Среди поддерживаемых шифров: RC6, CAST6, Twofish, Threefish, Serpent, SkeinStream, HC256. Следует отметить, что шифр RC6 используется с 256-битным блоком и увеличенным количеством раундов, что по всей видимости допустимо спецификацией RC6. Размер ключей может варьироваться от 768 до 3328 бит.

VPN может запускаться в виде прокси Socks5 или туннелей. Поддерживаются механизмы защиты от определения системами глубокого инспектирования пакетов, такие как рандомизация трафика, добавление шума, использование случайного размера пакетов и случайных задержек. Для обхода межсетевых экранов шифрованный трафик может инкапсулироваться в HTTPS. Поддерживается режим совершенной прямой секретности (PFS, Perfect Forward Secrecy), при котором компрометация одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать ранее перехваченный сеанс.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jmiller-sof...)
  2. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.5.0
  3. OpenNews: Доступен VPN WireGuard 1.0.0
  4. OpenNews: Проект GNU выпустил GVPE 3.1, инструментарий для создания многоузлового VPN
  5. OpenNews: Релиз свободного безопасного цензуроустойчивого VPN-демона GoVPN 4.0
  6. OpenNews: Выпуск SoftEther VPN Developer Edition 5.01.9671
Автор новости: Stepan
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54199-vpn
Ключевые слова: vpn, continent, tunnel, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:05, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Используется каскадное шифрования с тремя разными шифрами в цепочке.

    А как же основной постулат криптографов, что комбинирование разных алгоритмов шифрования лишь ухудшает стойкость общего шифра?

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 13:19, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто бред.
     
  • 2.10, Cradle (?), 13:36, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не постулат, это риск о котором нужно помнить. А постулат: не городите свои собственные алгоритмы, облажаетесь
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:52, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без лоха и жизнь плоха.. а так - появилось конкурентное преимущество ;-)
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:18, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >основной постулат криптографов

    Назовите автора сего постулата.

    Криптографы же постулаты не любят, это математика, тут теоремы в цене.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:09, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Следует отметить, что шифр RC6 используется с 256-битным блоком и увеличенным количеством раундов, что по всей видимости допустимо спецификацией RC6

    Так допустимо или нет?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:37, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Highly likely
     
  • 2.6, leibniz (ok), 12:44, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    по всей видимости

    вообще да, можно использовать блок 256, а количество раундов не нормировано

     

  • 1.3, InuYasha (??), 12:25, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странный комбайн какой-то, пока не понятно, в чём его преимущества.
    > Проект написан на языке Java

    Ещё один кандидат на съедение OOM killer-у? )

     
  • 1.4, h31 (ok), 12:35, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Человек, очевидно, не разбирается в криптографии, если так вольготно оперирует криптопримитивами. Любому хоть немного разбирающемуся в теме человеку понятно, что в 99% случаев проблема безопасности не в количестве раундов шифра, а в программном коде и архитектуре софта. А судя по популярности проекта на Гитхабе и количеству репозиториев у пользователя, ждать авторитетного ревью ещё очень долго. Ничего не имею против Java, но это объективно странный выбор для подобного рода приложений.

    Окей, человек захотел попрактиковаться в Джаве, хорошая мысль, взял проект на злобу дня. Только зачем тянуть этот эксперимент на Опеннет как новость?

     
     
  • 2.9, eyeDM (?), 13:27, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может, автор хорош именно в Джаве, [b]умеет[/b] изъясняться с железками на этом языке, и забацал Континент как демонстрацию концепции. Никто ведь никого не принуждает пользоваться этим инструментом.

    "зачем тянуть этот эксперимент на Опеннет"? К сведению любознательных читателей, очевидно.

     
     
  • 3.15, Юрий (??), 15:48, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как этим пользоваться?
    И вообще это имеет какое - то отношение к Российскому Виндовозному Континент TLS VPN Клиент?
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:01, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > и зашифрованный фaп-контент

    .

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:45, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    После слова java дальше можно не читать.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:43, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без указателей и переполнения, даже в кино пользуются
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:28, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в кино (про хакИров) пусть и пользуются.
     

  • 1.12, vrein (ok), 14:42, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >military-grade encryption

    После этих слов точно можно на проект не смотреть

     
  • 1.16, flkghdfgklh (?), 16:29, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > VPN может запускаться в виде прокси Socks5

    Чо? На каком уровне OSI работает VPN(подсказываю на L2/L3) и на каком носки(подсказываю на L4). VPN не может запускаться в виде прокси, это технически невозможно.

     
     
  • 2.17, пох. (?), 17:09, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что такое "уровни OSI" и кто такой этот ося?
    Отвечаем: это мертвая от рождения попытка написать сетевой стек - с "уровнями" и прочей херней - в рамках попила денег от госконтракта.

    Не имеющая _ни_малейшего_ отношения к ныне существующим сетям, разработанным людьми, которые ни с каким Осей отродясь никаких дел не вели (*). Абсолютно высосанная из пальца теоретическая ненужная похабень.

    Поэтому vpn в реально существующих сетях - вполне может работать как socks5 proxy. А в существующих только на бумаге, соответствующих "модели OSI" - никакого socks не существует. Его для них нет, и vpn тоже.

    (*) За исключением неописуемо уродливого протокола isis, обычно не работающего дальше connected-интерфейсов и используемого не по (теоретическому) назначению.)

     
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