Релиз Firefox 112

2.5 , Аноним ( 5 ), 17:13, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ESR точно запускается и обновляется https://www.techspot.com/news/98122-firefox-support-windows-78-until-least-202

2.9 , Старовер ( ? ), 17:27, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, работает. Исправно

2.11 , kawaii_girl ( ok ), 17:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –22 + / – >Windus 7 Windows 7 уже давно не поддерживается. Зачем вам эта устаревшая ОС? Если вам нужна Windows, то вам стоит обновиться до Windows 11. В 11 значительно улучшили дизайн, безопасность и функциональность. Если же у вас старый или слабый компьютер или возможно есть какие-то личные убеждения против новых версий Windows, то вам стоит перейти на GNU/Linux. Все равно современный софт для Windows уже не работает на 7, а старые версии нужных вам программ скорее всего можно запустить через wine.

3.26 , Аноним ( 26 ), 17:57, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Опеннетчики ставят Win11, пока гении на 10ке ждут 12-ю

4.31 , kawaii_girl ( ok ), 18:04, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – 11 это по сути та же 10, но с значительно более приятным дизайном и некоторыми мелкими улучшениями функциональности.

5.35 , Аноним ( 35 ), 18:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – По мнению какой-то кавайной девочки? Дизайн там полный отстой 10-ка лучше по всем статьям это даже не обсуждается.

6.46 , kawaii_girl ( ok ), 18:47, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – >Дизайн там полный отстой Абсолютно не согласна. Fluent это наверное самый красивый дизайн за всю историю майкрософта(лично по моему мнению). В 10 дизайн не самый удачный. Все слишком квадратное, плоское и примитивное.

7.53 , Аноним ( 53 ), 19:09, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В этом и его силы. А кругляшки бесят

7.75 , Аноним ( 75 ), 20:57, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я графический дизайнер в прошлом и могу сказать что все мажорные/популярные версии Windows имели хорошие визуальное оформление и UX (начиная с 2000 Microsoft серьезно занялись изучением пользовательского опыта), называть оформление 10 или 7 или 8 хуже было бы странным (первые версии 10ки выглядели хорошо), в 8 разве что удобство и привычность поломали в UX, но это исправимо тоже

7.76 , FF ( ? ), 21:02, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема в том, что этот дизайн только в меньшей доле системных окон, а уж в приложениях формошлепов на делфях и прочих шарпистах все прибито гвоздями навечно, включая восьмой наношрифт под VGA-мониторы, как и в закоулках настроек со времен Win NT 4. И они каких-то параметров поверх костылей наворотили уже для какой-то совместимости.

А еще этот дизайн люто лагает в виртуалбоксе, анимации нельзя отключить через классические настройки. А если включить темную тему - то все пропало, белый, даже не серый шрифт на темном фоне, панель задач классическая белая, половина окон тоже.

В проводник уже завезли рекламу, скоро даже калькулятор могут сделать на электроне.

8.84 , kawaii_girl ( ok ), 21:28, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать В первой версии это действительно было так Сейчас вроде бы более менее поправил... 9.94 , Аноним ( 94 ), 22:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать эксперты, которых мы воспитали ... 5.36 , Аноним ( 26 ), 18:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 11 это по сути та же 10, но с значительно более приятным дизайном и некоторыми мелкими улучшениями функциональности. Не знаю насчет дизайна. Никогда не любовался рабочим столом. Система должна быть удобной, а эта панель задач ущербна..

Насчет то что разницы нет, то я вам скажу, что ничего подобного. На 11ке куча мелких неприятных багов с той же панелью задач, с проаодником, с непонятной задержкой запуска некоторых программ (будто проц от медиатек)

10ке сейчас более чем допилена и сохранила в себе удобства ХР и 7ки

6.50 , kawaii_girl ( ok ), 19:01, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >(будто проц от медиатек) Было такое в бета версиях. Сейчас вроде бы поправили и последняя версия 11 не хуже последней версии 10. >а эта панель задач ущербна.. Обычная панель задач вроде бы. Такая же как в 10, но только красивее и пуск теперь расположен по центру, а не слева. 7.52 , Аноним ( 26 ), 19:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Было такое в бета версиях. Сейчас вроде бы поправили и последняя версия 11 не хуже последней версии 10. А вот нет. Сижу на последней стабильной версии (22h2). Все осталось спустя год... > Обычная панель задач вроде бы. Такая же как в 10, но только красивее и пуск теперь расположен по центру, а не слева. Недавно вроде токо добавили возможность прикреплять свои значки перетащив ярлык. Где полное описание открытой проги, мне было на хр,7,8,10 так удобнее о новых сообщениях в вк, почте или еще где-то. А кнопку я сразу влево убрал, так как никогда этим меню пуск не пользовался, поэтому по центру он только отвлекает глаз. 7.78 , FF ( ? ), 21:07, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если у вас кроме мессенджера, браузера и видеоплеера не открыто ничего, это не значит, что комп стал удобным в работе: ищи там где какое окно, лишние клики, и это во времена широких мониторов и нескольких раб столов наконец.

5.47 , YM2608 ( ? ), 18:56, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – мне больше всего нравится дизайн Windus 95/98, поэтому я ещё не переходил на Windus 10/11

6.51 , kawaii_girl ( ok ), 19:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >мне больше всего нравится дизайн Windus 95/98 Тогда наверное стоит перейти на Linux c каким нибудь "ретро" DE типо xfce и темой Windows 98) Потому что Windows 7 больше не получает обновлений. Вообще никаких. Даже расширенная поддержка для корпоратов уже закончилась. А это значит что продолжать использовать эту ОС не безопасно, так как уязвимости теперь никто патчить не будет.

7.55 , YM2608 ( ? ), 19:20, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – а всегда не устанавливаю обновления на 7ку - переустановил винду и сразу отключаю департамент обновления

7.66 , Аноним ( 66 ), 20:32, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Лундюка нечто подобное было: https://lunduke.substack.com/p/make-linux-look-exactly-like-windows

5.62 , Tron is Whistling ( ? ), 20:14, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 11 это по сути та же 10, но с значительно более вырвиглазным дизайном в духе windows 3.1 и некоторыми мелкими ухудшениями функциональности, особенно на процах с распределённым L3

5.77 , Аноним ( 77 ), 21:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и некоторыми мелкими улучшениями функциональности. Например, реклама в Пуске.

6.81 , kawaii_girl ( ok ), 21:16, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Реклама в пуске в виде ссылок на различные приложения из ms store была и в Windows 10. И вроде бы даже в Windows 8 такое было.

3.59 , Ivan_83 ( ok ), 19:52, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Виндовс вообще сам весь устаревший, я перешёл на фрю на десктопе.

Но на старых ноутах где ХР а где семёрка - там железо слабое и дров нет.

3.70 , Аноним ( 70 ), 20:37, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В 11 значительно улучшили дизайн, безопасность и функциональность. Разве так не для всех версий писали?..

3.74 , Аноним ( 75 ), 20:51, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это все околомаркетинговые аргументы, Win7 способна запускать много всего не хуже Win11, не имея шпионского агента Microsoft (в оригинальных старых билдах, а не последних обновлениях), что это значит? На старом и среднем ПК все ещё есть смысл использовать Win7.

4.96 , Аноним ( 96 ), 22:37, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На старом и среднем ПК все ещё есть смысл использовать Win7 чтоб безпасно сидеть без интернета...

