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Релиз Firefox 112

11.04.2023 16:34

Состоялся релиз web-браузера Firefox 112. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.10.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 113, релиз которой намечен на 9 мая.

Основные новшества в Firefox 112:

  • В контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопкой мыши на поле ввода пароля, добавлена опция "Reveal password" для отображения вместо звёздочек пароля открытым текстом.
  • Для пользователей Ubuntu предоставлена возможность импорта закладок и данных браузера из Chromium, установленного в форме snap-пакета (пока работает только если Firefox установлен не из пакета snap).
  • В выпадающем меню со списком вкладок (вызывается через кнопку "V" в правой части панели со вкладками) появилась возможность закрытия вкладки через нажатие на элементе списка средней кнопкой мыши.
  • В конфигуратор содержимого панели добавлен элемент (символ ключа) для быстрого вызова менеджера паролей.
  • Клавиатурная комбинация Ctrl-Shift-T, применявшаяся для восстановления закрытой вкладки, теперь также может использоваться для восстановления предыдущего сеанса, если для повторного открытия больше не осталось закрытых вкладок из того же сеанса.
  • Оптимизировано перемещение элементов на панель вкладок, содержащую большое число вкладок.
  • Для пользователей усиленного режима (strict) работы механизма защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection) расширен список известных параметров отслеживания перехода между сайтами, подлежащих удалению из URL (таких как utm_source).
  • На страницу about:support добавлены сведения о возможности включения API WebGPU.
  • Добавлена поддержка DNS-over-Oblivious-HTTP, сохраняющего конфиденциальность пользователя при отправке запросов DNS-резолверу. Чтобы скрыть IP-адрес пользователя от DNS-сервера применяется промежуточный прокси, который перенаправляет запросы клиента к DNS-серверу и транслирует через себя ответы. Включается через network.trr.use_ohttp, network.trr.ohttp.relay_uri и network.trr.ohttp.config_uri в about:config.
  • На системах с Windows и GPU Intel при применении программного декодирования видео улучшена работа операций уменьшения масштаба и снижена нагрузка на GPU.
  • По умолчанию отключён JavaScript API U2F, предназначенный для организации работы двухфакторной аутентификации в различных web-сервисах. Данный API признан устаревшим и вместо него для использования протокола U2F следует применять API WebAuthn. Для возвращения API U2F в about:config предусмотрена настройка security.webauth.u2f.
  • Добавлено CSS-свойство forced-color-adjust для отключения принудительного ограничения цветов для отдельных элементов, оставляя для них полные возможности управления цветами через CSS.
  • В CSS добавлены функции pow(), sqrt(), hypot(), log() и exp().
  • В CSS-свойство "overflow" добавлена возможность указания значения "overlay", которое аналогично значению "auto".
  • В интерфейс выбора даты в полях web-форм добавлена кнопка Clear, позволяющая быстро очистить содержимое полей с типами date и datetime-local.
  • Прекращена поддержка JavaScript-интерфейсов IDBMutableFile, IDBFileRequest, IDBFileHandle и IDBDatabase.createMutableFile(), которые не определены в спецификациях и уже не поддерживаются в других браузерах.
  • Добавлена поддержка метода navigator.getAutoplayPolicy(), позволяющего настроить поведение автовоспроизведения (параметра autoplay) в мультимедийных элементах. По умолчанию активирована настройка dom.media.autoplay-policy-detection.enabled.
  • Добавлены функции CanvasRenderingContext2D.roundRect(), Path2D.roundRect() и OffscreenCanvasRenderingContext2D.roundRect() для отрисовки прямоугольников со скруглёнными углами.
  • В инструменты для web-разработчика добавлен вывод дополнительных деталей о соединении, таких как шифрование заголовка Client Hello, применение DNS-over-HTTPS, Delegated Credentials и OCSP.
  • В версии для Android предоставлена возможность настройки поведения при открытии ссылки в другом приложении (выводить запрос один раз или каждый раз). Добавлен экранный жест сдвига вниз пальцем (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы. Налажено воспроизведение видео с 10-битами цвета на канал. Решена проблема с воспроизведением полноэкранных видео с YouTube.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 112 устранено 46 уязвимостей. 34 уязвимости помечены как опасные, из них 26 уязвимостей (собраны под CVE-2023-29550 и CVE-2023-29551) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 111
  3. OpenNews: Релиз Firefox 110
  4. OpenNews: По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%
  5. OpenNews: В Firefox реализован показ поисковых ключей вместо URL в адресной строке
  6. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58949-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, _kp (ok), 17:03, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>параметра autoplay

    А автовоспоизведение только содержимого, или и вмего хлама?
    А то это важно ;)

     
  • 1.2, YM2608 (?), 17:07, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно на Windus 7 ещё запускается ?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:13, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ESR точно запускается и обновляется

    https://www.techspot.com/news/98122-firefox-support-windows-78-until-least-202

     
  • 2.9, Старовер (?), 17:27, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, работает. Исправно
     
  • 2.11, kawaii_girl (ok), 17:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –22 +/
    >Windus 7

    Windows 7 уже давно не поддерживается. Зачем вам эта устаревшая ОС? Если вам нужна Windows, то вам стоит обновиться до Windows 11. В 11 значительно улучшили дизайн, безопасность и функциональность. Если же у вас старый или слабый компьютер или возможно есть какие-то личные убеждения против новых версий Windows, то вам стоит перейти на GNU/Linux. Все равно современный софт для Windows уже не работает на 7, а старые версии нужных вам программ скорее всего можно запустить через wine.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 17:57, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опеннетчики ставят Win11, пока гении на 10ке ждут 12-ю
     
     
  • 4.31, kawaii_girl (ok), 18:04, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    11 это по сути та же 10, но с значительно более приятным дизайном и некоторыми мелкими улучшениями функциональности.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 18:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    По мнению какой-то кавайной девочки? Дизайн там полный отстой 10-ка лучше по всем статьям это даже не обсуждается.  
     
     
  • 6.46, kawaii_girl (ok), 18:47, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >Дизайн там полный отстой

    Абсолютно не согласна. Fluent это наверное самый красивый дизайн за всю историю майкрософта(лично по моему мнению). В 10 дизайн не самый удачный. Все слишком квадратное, плоское и примитивное.  

     
     
  • 7.53, Аноним (53), 19:09, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В этом и его силы. А кругляшки бесят
     
  • 7.75, Аноним (75), 20:57, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я графический дизайнер в прошлом и могу сказать что все мажорные/популярные версии Windows имели хорошие визуальное оформление и UX (начиная с 2000 Microsoft серьезно занялись изучением пользовательского опыта), называть оформление 10 или 7 или 8 хуже было бы странным (первые версии 10ки выглядели хорошо), в 8 разве что удобство и привычность поломали в UX, но это исправимо тоже
     
  • 7.76, FF (?), 21:02, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что этот дизайн только в меньшей доле системных окон, а уж в приложениях формошлепов на делфях и прочих шарпистах все прибито гвоздями навечно, включая восьмой наношрифт под VGA-мониторы, как и в закоулках настроек со времен Win NT 4. И они каких-то параметров поверх костылей наворотили уже для какой-то совместимости.
    А еще этот дизайн люто лагает в виртуалбоксе, анимации нельзя отключить через классические настройки. А если включить темную тему - то все пропало, белый, даже не серый шрифт на темном фоне, панель задач классическая белая, половина окон тоже.
    В проводник уже завезли рекламу, скоро даже калькулятор могут сделать на электроне.
     
     
  • 8.84, kawaii_girl (ok), 21:28, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В первой версии это действительно было так Сейчас вроде бы более менее поправил... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.94, Аноним (94), 22:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эксперты, которых мы воспитали ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.36, Аноним (26), 18:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 11 это по сути та же 10, но с значительно более приятным дизайном и некоторыми мелкими улучшениями функциональности.

    Не знаю насчет дизайна. Никогда не любовался рабочим столом. Система должна быть удобной, а эта панель задач ущербна..
    Насчет то что разницы нет, то я вам скажу, что ничего подобного. На 11ке куча мелких неприятных багов с той же панелью задач, с проаодником, с непонятной задержкой запуска некоторых программ (будто проц от медиатек)
    10ке сейчас более чем допилена и сохранила в себе удобства ХР и 7ки

     
     
  • 6.50, kawaii_girl (ok), 19:01, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >(будто проц от медиатек)

    Было такое в бета версиях. Сейчас вроде бы поправили и последняя версия 11 не хуже последней версии 10.

    >а эта панель задач ущербна..

    Обычная панель задач вроде бы. Такая же как в 10, но только красивее и пуск теперь расположен по центру, а не слева.

     
     
  • 7.52, Аноним (26), 19:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Было такое в бета версиях. Сейчас вроде бы поправили и последняя версия 11 не хуже последней версии 10.

    А вот нет. Сижу на последней стабильной версии (22h2). Все осталось спустя год...

    > Обычная панель задач вроде бы. Такая же как в 10, но только красивее и пуск теперь расположен по центру, а не слева.

    Недавно вроде токо добавили возможность прикреплять свои значки перетащив ярлык. Где полное описание открытой проги, мне было на хр,7,8,10 так удобнее о новых сообщениях в вк, почте или еще где-то. А кнопку я сразу влево убрал, так как никогда этим меню пуск не пользовался, поэтому по центру он только отвлекает глаз.

     
  • 7.78, FF (?), 21:07, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если у вас кроме мессенджера, браузера и видеоплеера не открыто ничего, это не значит, что комп стал удобным в работе: ищи там где какое окно, лишние клики, и это во времена широких мониторов и нескольких раб столов наконец.
     
  • 5.47, YM2608 (?), 18:56, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мне больше всего нравится дизайн Windus 95/98, поэтому я ещё не переходил на Windus 10/11
     
     
  • 6.51, kawaii_girl (ok), 19:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >мне больше всего нравится дизайн Windus 95/98

    Тогда наверное стоит перейти на Linux c каким нибудь "ретро" DE типо xfce и темой Windows 98) Потому что Windows 7 больше не получает обновлений. Вообще никаких. Даже расширенная поддержка для корпоратов уже закончилась. А это значит что продолжать использовать эту ОС не безопасно, так как уязвимости теперь никто патчить не будет.

     
     
  • 7.55, YM2608 (?), 19:20, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а всегда не устанавливаю обновления на 7ку - переустановил винду и сразу отключаю департамент обновления
     
  • 7.66, Аноним (66), 20:32, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Лундюка нечто подобное было: https://lunduke.substack.com/p/make-linux-look-exactly-like-windows
     
  • 5.62, Tron is Whistling (?), 20:14, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    11 это по сути та же 10, но с значительно более вырвиглазным дизайном в духе windows 3.1 и некоторыми мелкими ухудшениями функциональности, особенно на процах с распределённым L3
     
  • 5.77, Аноним (77), 21:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и некоторыми мелкими улучшениями функциональности.

    Например, реклама в Пуске.

     
     
  • 6.81, kawaii_girl (ok), 21:16, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Реклама в пуске в виде ссылок на различные приложения из ms store была и в Windows 10. И вроде бы даже в Windows 8 такое было.
     
  • 3.59, Ivan_83 (ok), 19:52, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндовс вообще сам весь устаревший, я перешёл на фрю на десктопе.
    Но на старых ноутах где ХР а где семёрка - там железо слабое и дров нет.
     
  • 3.70, Аноним (70), 20:37, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В 11 значительно улучшили дизайн, безопасность и функциональность.

    Разве так не для всех версий писали?..

     
  • 3.74, Аноним (75), 20:51, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все околомаркетинговые аргументы, Win7 способна запускать много всего не хуже Win11, не имея шпионского агента Microsoft (в оригинальных старых билдах, а не последних обновлениях), что это значит? На старом и среднем ПК все ещё есть смысл использовать Win7.
     
     
  • 4.96, Аноним (96), 22:37, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На старом и среднем ПК все ещё есть смысл использовать Win7

    чтоб безпасно сидеть без интернета...

     

  • 1.3, Аноним (3), 17:08, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. теперь дополнение удаляющее трекинговые метки уже можно выкинуть или тут как обычно делают самый минимум, а то и вовсе ведут белые списки тех, кому "можно"? А идентификацию по canvas когда уберут? Тот аддон создавал некоторые проблемы емнип.
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:11, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Mozilla молодцы, зрят в корень:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:28, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > Мы обещаем бороться за здоровье Интернета

    Ну так когда начнут бороться-то? Сейчас ситуация такая:

    - гугл хром содержит телеметрию гугла
    - файрфокс содержит телеметрию мозиллы И телеметрию гугла одновременно (да)

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 17:48, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Это телеметрия содержит их )
     
     
  • 4.21, Аноним (35), 17:52, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Т.е. готов подставить свою ж...личную информацию лишь бы фф на ней заработал?
     
  • 4.65, Аноним (65), 20:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но противоречие с пунктом про борьбу за свободу интернета от этого никуда не девается. Более того, есть браузеры, которые как-то и без телеметрии существуют. Качество при этом не сильно и хуже. Тот же falkon хотя бы
     
     
  • 5.68, Аноним (66), 20:35, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ungoogled Chromium, LibreWolf, Epiphany.
     

  • 1.6, alexandr_0503 (ok), 17:16, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для пользователей Ubuntu предоставлена возможность импорта закладок и данных браузера из Chromium, установленного в форме snap-пакета (работает только если Firefox тоже установлен из пакета snap).
    Лучше бы оно работало бы и с обычным deb пакетом, установленным из ppa
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 18:19, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё лучше бы работало наоборот.
     
  • 2.60, eugener (ok), 19:56, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оригинале там:

    Ubuntu Linux users can now import their browser data from the Chromium Snap package. Currently, this will only work if Firefox is *not* also installed as a Snap package, but work is underway to address this!

     

  • 1.8, Rev (?), 17:20, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ю Добавлен экранный жест сдвига вниз пальцем (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы.

    Очень надеюсь, что это отключается!

     
     
  • 2.82, Роман (??), 21:18, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    firefox на андроиде, года полтора если не больше - удобно вполне
     
     
  • 3.92, Аноним (94), 22:29, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сейчас как? пиши почаще
     

  • 1.18, Аноним (18), 17:49, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А доля по статкаунтеру все падает и падает.
     
  • 1.24, soarin (ok), 17:56, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока не засадили
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1725245
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 18:00, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вэйланд - позор опенсорса. Диды из иксов явно не одобрили бы вэйланд в юниксе, а смузихлебы и рады пользоваться этой поделкой.
     
     
  • 3.40, Аноним (10), 18:12, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > юникс

    кому нужна эта мертвая закрытая проприетарная операционная система?

    > не одобрили бы

    кому вообще нужно одобрение давно умерших авторов мертвой закрытой проприетарной операционной системы?

     
     
  • 4.58, Аноним (58), 19:41, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно. Но хочу уточнить, что Гну/Линукс, Юникс-вэй и Позикс - это то тру, которое оличает нас от маздая и яблочников.
     
     
  • 5.69, Аноним (66), 20:37, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огрызок - тоже unix(SUS-certified) и posix. А вантуз - только позикс.
     
     
  • 6.73, Аноним (35), 20:44, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все равно они ненужны.
     

  • 1.45, Аноним (45), 18:26, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В CSS-свойство "overflow" добавлена возможность указания значения "overlay", которое аналогично значению "auto".

    Ну, почти:

    > overlay: behaves the same as auto, but with the scrollbars drawn on top of content instead of taking up space.

     
  • 1.48, Eddhie (ok), 18:57, 11/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.49, name (??), 18:59, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Каждая новая циферка ФФ является числом ЗП ее руководителя. Миллионов в год. Release soon, release fast!
     
     
  • 2.54, Аноним (4), 19:12, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58141
     
     
  • 3.57, Аноним (18), 19:26, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа ты дал ссылку чтобы все убедились что это так?
     
  • 2.56, Аноним (18), 19:26, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это же хорошо.
     

  • 1.61, Аноним (61), 20:01, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На простейшем видео с Youtube (говорящая голова, статичный бэкграунд)
    Chrome обычно полностью загружает 2-а ядра (~200%). Для Firefox это надо умножать на 1.5. Притом, что это же видео, скачанное c помощью yt-dlp и затем воспроизведенное mpv загружает только ~70% (на одном ядре).

    А они все интерфейс улучшают, ну-ну...

     
     
  • 2.64, Аноним (64), 20:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если у тебя нет аппаратного ускорения видео в 2023, могу тебе только сильно пособолезновать.
     
  • 2.71, Аноним (4), 20:38, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пора обновляться, даже i3-12100 или мобильный i3-1215u со встроенными UHD Graphics, могут показывать 8k видео на YouTube.
     
  • 2.72, Аноним (35), 20:42, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже фигня аппаратного ускорения в браузере в линуксе нет и не будет.
     
     
  • 3.80, Аноним (77), 21:11, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мне делать, если у меня ускорение есть?
     
     
  • 4.91, Аноним (94), 22:28, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скинуть ссылку на туториал
     
  • 2.83, Аноним (3), 21:18, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фф кстати меньше загружает. Описанное я вижу только если отключить любое ускрорение полностью. А так утуп фуллхд@60 на nvidia около 15-20% загружает и с работающим vaapi около 10 (может быть ещё меньше я так понимаю, на иксах просто с копированием аналогично vaapi-copy). Хромиум похоже недавно обзавёлся ускорением всё же, на фф намного раньше появилось и на потуги хрома было жалко смотреть. Но vaapi  в хромиуме всё ещё не работает и нагрузка всегда выше.
     
  • 2.90, Аноним (94), 22:27, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Chrome обычно полностью загружает 2-а ядра (~200%). Для Firefox это надо умножать на 1.5

    ну останется у тебя 29 ядер вместо 30, вот беда

     

  • 1.85, анон (?), 21:30, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странные эти люди из мозилы, мне нужна лишь возможность ставить плагины на андроиде, а они пилят какой-то шлак уровня гугла, уф.
     
     
  • 2.88, Аноним (94), 22:25, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да можно даже всю систему плагинов там вырезать, если вшить в браузер umatrix, ublock, sponsorblock, ublacklist, dark reader и tempmail. без этого функционала интернетом пользоваться невозможно
     

  • 1.86, Аноним (94), 22:22, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  при нажатии правой кнопкой мыши

    что такое мышь?

     
  • 1.87, Аноним (94), 22:23, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  также может использоваться для восстановления предыдущего сеанса

    переведите кто-нибудь на нормальный: что за сеанс? окно? закрытое окно через ctrl+shift+n открывается

     
  • 1.89, Аноним (94), 22:26, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати, бесит в андроиде, когда открывается в какой-то ff-вьюхе вместо браузера
     
  • 1.93, Жяваман (?), 22:31, 11/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.98, FF (?), 22:41, 11/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.95, Аноним (95), 22:32, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! firefox по номеру версии догнал chrome.
     

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