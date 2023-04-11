Релиз Firefox 112

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|1.1, _kp (ok), 17:03, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>параметра autoplay
А автовоспоизведение только содержимого, или и вмего хлама?
А то это важно ;)
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|2.11, kawaii_girl (ok), 17:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–22 +/–
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>Windus 7
Windows 7 уже давно не поддерживается. Зачем вам эта устаревшая ОС? Если вам нужна Windows, то вам стоит обновиться до Windows 11. В 11 значительно улучшили дизайн, безопасность и функциональность. Если же у вас старый или слабый компьютер или возможно есть какие-то личные убеждения против новых версий Windows, то вам стоит перейти на GNU/Linux. Все равно современный софт для Windows уже не работает на 7, а старые версии нужных вам программ скорее всего можно запустить через wine.
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|4.31, kawaii_girl (ok), 18:04, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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11 это по сути та же 10, но с значительно более приятным дизайном и некоторыми мелкими улучшениями функциональности.
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|5.35, Аноним (35), 18:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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По мнению какой-то кавайной девочки? Дизайн там полный отстой 10-ка лучше по всем статьям это даже не обсуждается.
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|6.46, kawaii_girl (ok), 18:47, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>Дизайн там полный отстой
Абсолютно не согласна. Fluent это наверное самый красивый дизайн за всю историю майкрософта(лично по моему мнению). В 10 дизайн не самый удачный. Все слишком квадратное, плоское и примитивное.
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|7.75, Аноним (75), 20:57, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я графический дизайнер в прошлом и могу сказать что все мажорные/популярные версии Windows имели хорошие визуальное оформление и UX (начиная с 2000 Microsoft серьезно занялись изучением пользовательского опыта), называть оформление 10 или 7 или 8 хуже было бы странным (первые версии 10ки выглядели хорошо), в 8 разве что удобство и привычность поломали в UX, но это исправимо тоже
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|7.76, FF (?), 21:02, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что этот дизайн только в меньшей доле системных окон, а уж в приложениях формошлепов на делфях и прочих шарпистах все прибито гвоздями навечно, включая восьмой наношрифт под VGA-мониторы, как и в закоулках настроек со времен Win NT 4. И они каких-то параметров поверх костылей наворотили уже для какой-то совместимости.
А еще этот дизайн люто лагает в виртуалбоксе, анимации нельзя отключить через классические настройки. А если включить темную тему - то все пропало, белый, даже не серый шрифт на темном фоне, панель задач классическая белая, половина окон тоже.
В проводник уже завезли рекламу, скоро даже калькулятор могут сделать на электроне.
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|5.36, Аноним (26), 18:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 11 это по сути та же 10, но с значительно более приятным дизайном и некоторыми мелкими улучшениями функциональности.
Не знаю насчет дизайна. Никогда не любовался рабочим столом. Система должна быть удобной, а эта панель задач ущербна..
Насчет то что разницы нет, то я вам скажу, что ничего подобного. На 11ке куча мелких неприятных багов с той же панелью задач, с проаодником, с непонятной задержкой запуска некоторых программ (будто проц от медиатек)
10ке сейчас более чем допилена и сохранила в себе удобства ХР и 7ки
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|6.50, kawaii_girl (ok), 19:01, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>(будто проц от медиатек)
Было такое в бета версиях. Сейчас вроде бы поправили и последняя версия 11 не хуже последней версии 10.
>а эта панель задач ущербна..
Обычная панель задач вроде бы. Такая же как в 10, но только красивее и пуск теперь расположен по центру, а не слева.
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|7.52, Аноним (26), 19:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Было такое в бета версиях. Сейчас вроде бы поправили и последняя версия 11 не хуже последней версии 10.
А вот нет. Сижу на последней стабильной версии (22h2). Все осталось спустя год...
> Обычная панель задач вроде бы. Такая же как в 10, но только красивее и пуск теперь расположен по центру, а не слева.
Недавно вроде токо добавили возможность прикреплять свои значки перетащив ярлык. Где полное описание открытой проги, мне было на хр,7,8,10 так удобнее о новых сообщениях в вк, почте или еще где-то. А кнопку я сразу влево убрал, так как никогда этим меню пуск не пользовался, поэтому по центру он только отвлекает глаз.
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|7.78, FF (?), 21:07, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если у вас кроме мессенджера, браузера и видеоплеера не открыто ничего, это не значит, что комп стал удобным в работе: ищи там где какое окно, лишние клики, и это во времена широких мониторов и нескольких раб столов наконец.
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|5.47, YM2608 (?), 18:56, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мне больше всего нравится дизайн Windus 95/98, поэтому я ещё не переходил на Windus 10/11
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|6.51, kawaii_girl (ok), 19:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>мне больше всего нравится дизайн Windus 95/98
Тогда наверное стоит перейти на Linux c каким нибудь "ретро" DE типо xfce и темой Windows 98) Потому что Windows 7 больше не получает обновлений. Вообще никаких. Даже расширенная поддержка для корпоратов уже закончилась. А это значит что продолжать использовать эту ОС не безопасно, так как уязвимости теперь никто патчить не будет.
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|7.55, YM2608 (?), 19:20, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а всегда не устанавливаю обновления на 7ку - переустановил винду и сразу отключаю департамент обновления
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|5.62, Tron is Whistling (?), 20:14, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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11 это по сути та же 10, но с значительно более вырвиглазным дизайном в духе windows 3.1 и некоторыми мелкими ухудшениями функциональности, особенно на процах с распределённым L3
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|5.77, Аноним (77), 21:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и некоторыми мелкими улучшениями функциональности.
Например, реклама в Пуске.
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|6.81, kawaii_girl (ok), 21:16, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Реклама в пуске в виде ссылок на различные приложения из ms store была и в Windows 10. И вроде бы даже в Windows 8 такое было.
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|3.59, Ivan_83 (ok), 19:52, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Виндовс вообще сам весь устаревший, я перешёл на фрю на десктопе.
Но на старых ноутах где ХР а где семёрка - там железо слабое и дров нет.
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|3.70, Аноним (70), 20:37, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В 11 значительно улучшили дизайн, безопасность и функциональность.
Разве так не для всех версий писали?..
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|3.74, Аноним (75), 20:51, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это все околомаркетинговые аргументы, Win7 способна запускать много всего не хуже Win11, не имея шпионского агента Microsoft (в оригинальных старых билдах, а не последних обновлениях), что это значит? На старом и среднем ПК все ещё есть смысл использовать Win7.
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|4.96, Аноним (96), 22:37, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На старом и среднем ПК все ещё есть смысл использовать Win7
чтоб безпасно сидеть без интернета...
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|1.3, Аноним (3), 17:08, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Т.е. теперь дополнение удаляющее трекинговые метки уже можно выкинуть или тут как обычно делают самый минимум, а то и вовсе ведут белые списки тех, кому "можно"? А идентификацию по canvas когда уберут? Тот аддон создавал некоторые проблемы емнип.
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|2.10, Аноним (10), 17:28, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> Мы обещаем бороться за здоровье Интернета
Ну так когда начнут бороться-то? Сейчас ситуация такая:
- гугл хром содержит телеметрию гугла
- файрфокс содержит телеметрию мозиллы И телеметрию гугла одновременно (да)
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|4.21, Аноним (35), 17:52, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Т.е. готов подставить свою ж...личную информацию лишь бы фф на ней заработал?
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|4.65, Аноним (65), 20:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но противоречие с пунктом про борьбу за свободу интернета от этого никуда не девается. Более того, есть браузеры, которые как-то и без телеметрии существуют. Качество при этом не сильно и хуже. Тот же falkon хотя бы
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|1.6, alexandr_0503 (ok), 17:16, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для пользователей Ubuntu предоставлена возможность импорта закладок и данных браузера из Chromium, установленного в форме snap-пакета (работает только если Firefox тоже установлен из пакета snap).
Лучше бы оно работало бы и с обычным deb пакетом, установленным из ppa
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|2.60, eugener (ok), 19:56, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В оригинале там:
Ubuntu Linux users can now import their browser data from the Chromium Snap package. Currently, this will only work if Firefox is *not* also installed as a Snap package, but work is underway to address this!
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|1.8, Rev (?), 17:20, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ю Добавлен экранный жест сдвига вниз пальцем (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы.
Очень надеюсь, что это отключается!
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|2.82, Роман (??), 21:18, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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firefox на андроиде, года полтора если не больше - удобно вполне
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|2.28, Аноним (28), 18:00, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вэйланд - позор опенсорса. Диды из иксов явно не одобрили бы вэйланд в юниксе, а смузихлебы и рады пользоваться этой поделкой.
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|3.40, Аноним (10), 18:12, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> юникс
кому нужна эта мертвая закрытая проприетарная операционная система?
> не одобрили бы
кому вообще нужно одобрение давно умерших авторов мертвой закрытой проприетарной операционной системы?
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|4.58, Аноним (58), 19:41, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно. Но хочу уточнить, что Гну/Линукс, Юникс-вэй и Позикс - это то тру, которое оличает нас от маздая и яблочников.
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|5.69, Аноним (66), 20:37, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Огрызок - тоже unix(SUS-certified) и posix. А вантуз - только позикс.
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|1.45, Аноним (45), 18:26, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В CSS-свойство "overflow" добавлена возможность указания значения "overlay", которое аналогично значению "auto".
Ну, почти:
> overlay: behaves the same as auto, but with the scrollbars drawn on top of content instead of taking up space.
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|1.49, name (??), 18:59, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Каждая новая циферка ФФ является числом ЗП ее руководителя. Миллионов в год. Release soon, release fast!
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|1.61, Аноним (61), 20:01, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На простейшем видео с Youtube (говорящая голова, статичный бэкграунд)
Chrome обычно полностью загружает 2-а ядра (~200%). Для Firefox это надо умножать на 1.5. Притом, что это же видео, скачанное c помощью yt-dlp и затем воспроизведенное mpv загружает только ~70% (на одном ядре).
А они все интерфейс улучшают, ну-ну...
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|2.64, Аноним (64), 20:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если у тебя нет аппаратного ускорения видео в 2023, могу тебе только сильно пособолезновать.
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|2.71, Аноним (4), 20:38, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пора обновляться, даже i3-12100 или мобильный i3-1215u со встроенными UHD Graphics, могут показывать 8k видео на YouTube.
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|2.72, Аноним (35), 20:42, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже фигня аппаратного ускорения в браузере в линуксе нет и не будет.
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|2.83, Аноним (3), 21:18, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фф кстати меньше загружает. Описанное я вижу только если отключить любое ускрорение полностью. А так утуп фуллхд@60 на nvidia около 15-20% загружает и с работающим vaapi около 10 (может быть ещё меньше я так понимаю, на иксах просто с копированием аналогично vaapi-copy). Хромиум похоже недавно обзавёлся ускорением всё же, на фф намного раньше появилось и на потуги хрома было жалко смотреть. Но vaapi в хромиуме всё ещё не работает и нагрузка всегда выше.
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|2.90, Аноним (94), 22:27, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Chrome обычно полностью загружает 2-а ядра (~200%). Для Firefox это надо умножать на 1.5
ну останется у тебя 29 ядер вместо 30, вот беда
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|1.85, анон (?), 21:30, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Странные эти люди из мозилы, мне нужна лишь возможность ставить плагины на андроиде, а они пилят какой-то шлак уровня гугла, уф.
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|2.88, Аноним (94), 22:25, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да можно даже всю систему плагинов там вырезать, если вшить в браузер umatrix, ublock, sponsorblock, ublacklist, dark reader и tempmail. без этого функционала интернетом пользоваться невозможно
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|1.87, Аноним (94), 22:23, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> также может использоваться для восстановления предыдущего сеанса
переведите кто-нибудь на нормальный: что за сеанс? окно? закрытое окно через ctrl+shift+n открывается
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|1.89, Аноним (94), 22:26, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кстати, бесит в андроиде, когда открывается в какой-то ff-вьюхе вместо браузера
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