Релиз Firefox 110

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|1.1, Аноним (1), 23:14, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я считаю, у мозиллы поучиться надо. Так сильно игнорировать мнения пользователей (а помните сайтик, где пользователи могли что-то предложить, в надежде, что разработчикам не похер?) даже мелкомягкие не могут.
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|2.2, Аноним (2), 23:19, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Я считаю, у анонима с опеннета поучиться надо. Так сильно жаловаться, не говоря на что, даже пользователи Реддита не умеют.
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|4.14, Аноним (2), 23:37, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пока вёрджин-коммунисты жалуются начальству в надежде, что оно приедет, расстреляет кого попало, а оставшихся заставит сделать как им надо, чад-рыночники переключаются на браузер, в котором хорошо всё, или делают свой.
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|6.19, Аноним (2), 23:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будь как чад-рыночник - поменьше нытья про поедаемый кактус и побольше смелого пользования лучшим из доступного ассортимента фруктов и овощей. А если ты гигачад-рыночник, то выращивай свои наливные груши и продавай тем, кто пока ещё ест кактус.
Так и только так кактусы заменяются на что-то съедобное. Но вёрджин-коммунисты не поймут, так как слишком заняты нытьём в ожидании момента, когда начальство освободится и приедет наводить порядок к ним на кактусную ферму. А у него, знаете ли, плотный график. Очень плотный.
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|7.26, Аноним (15), 00:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ясно, бот.
Спасибо ChatGPT, теперь 99% интернета действительно составляет инфомусор, которые пишут такие вот боты не смотря на контекст. Теперь либо вообще в Интернет не выходить, либо в альтернативных сетях сидеть.
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|6.28, Аноним (2), 00:09, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>вообще-то коммунисты сами вкладывались трудом
Это да, в соседнем городе три текстильные фабрики, построенные до революции, переименовали в свою честь. Вроде всё. Хотя вру, ещё улицы переименовали, тоже в свою честь.
Если серьёзно, то как известно, при настоящем коммунизме, которого ещё не было (и не будет), нет и начальства, а в отечественной истории почему-то целые исторические периоды названы именем начальства: "при Сталине", "при Хрущёве" и т.п. Так что эти вёрджины и не коммунисты вовсе, но так уж повелось их называть.
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|5.24, Ор (?), 00:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свой браузер это не порядок такого не может быть. Должен быть только хороший браузер и плохой. Два браузера в природе это норма никак иначе.
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|6.31, Аноним (2), 00:17, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этом что-то есть: если ещё и третий будет, то всякие посторонние начнут предлагать на него перейти вместо того, чтобы ныть на опеннете, а это же невозможно - про что тогда ныть?
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|2.6, Аноним (6), 23:27, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> даже мелкомягкие не могут.
с этим можно поспорить, но можно упомянуть и других рекордсменов типа яблок и гугла
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|1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:26, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 109 устранено 25 уязвимостей. 16 уязвимостей помечены как опасные, из них 8 уязвимостей (собраны под CVE-2023-25745 и CVE-2023-25744) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти.
Вот вроде раст есть у людей, а ошибки никуда не делись. Почему они дальше не переписывают код на раст с плюсов? Или ошибки в расте?
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|2.7, Аноним (6), 23:28, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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потому что тогда оно реально вечность будет собираться. раст не поддерживает всяких там distcc и не особо планирует
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|3.18, 244 (?), 23:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Clang / GCC с lto точно также будет долго собираться.
Точнее не собираться, а линковаться. Rust собирается быстро, лигкуется (из-за LTO и статической сборе) долго.
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|2.8, Аноним (3), 23:29, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что ыффективная магенриня выписала себе зп на несколько лямов, а разрабов отправила на кислород?
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|2.9, Аноним (15), 23:30, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ошибки в коде на плюсах, а на раст переписывать дорого(или банально не могут). Но больше всего меня удивило, что бразер написан в стиле "Си с классами". Почему так?
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|3.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:13, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ошибки в коде на плюсах, а на раст переписывать дорого(или банально не
> могут). Но больше всего меня удивило, что бразер написан в стиле
> "Си с классами". Почему так?
Старая база кода, наверное.
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|1.11, Аноним (11), 23:31, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>На платформе Windows включена sandbox-изоляция процессов, взаимодействующих с GPU.
>В Windows 10/11 включено аппаратное декодирование видео на GPU, отличных от Intel
Да неужели. Вот сейчас лиса торт
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