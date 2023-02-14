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Релиз Firefox 110

14.02.2023 23:02

Состоялся релиз web-браузера Firefox 110. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.8.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 111, релиз которой намечен на 14 марта.

Основные новшества в Firefox 110:

  • Добавлена возможность импорта закладок, истории посещений и паролей из браузеров Opera, Opera GX и Vivaldi (ранее подобный импорт поддерживался для Edge, Chrome и Safari).
  • На платформах Linux и macOS обеспечено использование GPU для ускорения растеризации Canvas2D.
  • На платформах Linux, Windows и macOS увеличена производительность WebGL.
  • Предоставлена возможность очистки полей с датами и временем (типы date, time, datetime-local в элементе <input>) через нажатие Cmd+Backspace и Cmd+Delete в macOS и Ctrl+Backspace в Linux и Windows.
  • Прекращена поставка встроенного дополнения Colorways, предлагавшего коллекцию цветовых тем для изменения внешнего вида области контента, панелей и строки переключения вкладок. Возобновить работу дополнения и вернуться к сохранённым настройкам можно установив внешнее дополнение Colorways с сайта addons.mozilla.org.
  • На платформе Windows включена sandbox-изоляция процессов, взаимодействующих с GPU.
  • В Windows 10/11 включено аппаратное декодирование видео на GPU, отличных от Intel, позволяющее повысить производительность воспроизведения видео и поднять качество масштабирования.
  • На платформе Windows реализована поддержка блокировки встраивания сторонних модулей в Firefox. Например, внешние модули могут подставляться антивирусными пакетами и архиваторами, и приводить к сбоям, нарушению поведения, проблемам с совместимостью и снижению производительности, что пользователи связывают с низкой стабильностью самого Firefox. Для контроля над внешними модулями предложена страница "about:third-party".
  • Во встроенном просмотрщике PDF реализовано плавное масштабирование.
  • В CSS-запрос "@container", позволяющий формировать стиль элементов в зависимости от размера родительского элемента (аналог запроса "@media", применяемый не к размеру всей видимой области, а к размеру блока (контейнера), в который помещён элемент), добавлена поддержка единиц измерения cqw (1% от ширины), cqh (1% от высоты), cqi (1% от inline-размера), cqb (1% от размера блока), cqmin (наименьшее значение cqi или cqb) и cqmax (наибольшее значение cqi или cqb).
  • В CSS добавлена поддержка именованных страниц, задаваемых через свойство "page", при помощи которого можно указать тип страницы, на которой допускается отображение элемента. Возможность позволяет задавать оформление в привязке к страницам и в декларативной форме добавлять разрывы страниц при выводе на печать.
  • В CSS добавлен медиа-запрос color-gamut для применения стилей на основе приблизительного диапазона цветовой палитры, поддерживаемой браузером и устройством вывода.
  • В элемент <input type="color"> добавлена поддержка атрибута "list" для вывода интерфейса выбора цвета из списка.
  • В API Permissions добавлена поддержка флага "midi" для проверки наличия полномочий для доступа к API Web MIDI.
  • В API ReadableStream добавлена поддержка синтаксиса "for await...of". для асинхронного перебора блоков в потоке.
  • Улучшения в версии для Android: На устройствах с Android 13+ добавлена поддержка пиктограмм приложений, привязанных к теме оформления или цвету фонового изображения. Улучшено выделения многострочных блоков текста.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 109 устранено 25 уязвимостей. 16 уязвимостей помечены как опасные, из них 8 уязвимостей (собраны под CVE-2023-25745 и CVE-2023-25744) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 109
  3. OpenNews: В Firefox реализован показ поисковых ключей вместо URL в адресной строке
  4. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58649-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:14, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я считаю, у мозиллы поучиться надо. Так сильно игнорировать мнения пользователей (а помните сайтик, где пользователи могли что-то предложить, в надежде, что разработчикам не похер?) даже мелкомягкие не могут.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:19, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Я считаю, у анонима с опеннета поучиться надо. Так сильно жаловаться, не говоря на что, даже пользователи Реддита не умеют.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:22, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неужели ты не понял?? Всё плохо! Вообще ВСЁ!!!111
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 23:26, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы все умрём?
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 23:48, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же. Смертность человеков 100%. Вопрос только кто когда.
     
  • 4.14, Аноним (2), 23:37, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пока вёрджин-коммунисты жалуются начальству в надежде, что оно приедет, расстреляет кого попало, а оставшихся заставит сделать как им надо, чад-рыночники переключаются на браузер, в котором хорошо всё, или делают свой.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 23:41, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Каким образом это вообще приплетено?
     
     
  • 6.19, Аноним (2), 23:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь как чад-рыночник - поменьше нытья про поедаемый кактус и побольше смелого пользования лучшим из доступного ассортимента фруктов и овощей. А если ты гигачад-рыночник, то выращивай свои наливные груши и продавай тем, кто пока ещё ест кактус.

    Так и только так кактусы заменяются на что-то съедобное. Но вёрджин-коммунисты не поймут, так как слишком заняты нытьём в ожидании момента, когда начальство освободится и приедет наводить порядок к ним на кактусную ферму. А у него, знаете ли, плотный график. Очень плотный.

     
     
  • 7.26, Аноним (15), 00:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно, бот.
    Спасибо ChatGPT, теперь 99% интернета действительно составляет инфомусор, которые пишут такие вот боты не смотря на контекст. Теперь либо вообще в Интернет не выходить, либо в альтернативных сетях сидеть.
     
     
  • 8.27, Аноним (2), 00:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая идея, Интернет от этого только выиграет большой палец вверх ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.30, Аноним (15), 00:16, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С такими комментаторами у него мало шансов ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.32, Аноним (2), 00:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, но у вас слишком большое мнение о ценности вашего вклада в Интернет В... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.34, Аноним (15), 00:24, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я про себя ничего и не говорил, прекратите фантазировать Дв и когда малолет... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.36, Аноним (2), 00:30, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы не исключаете такую возможности, что ваш собеседник видит что-то, что есть,... текст свёрнут, показать
     
  • 5.23, idontlikewebmonkeys (?), 23:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вёрджин-коммунисты

    вообще-то коммунисты сами вкладывались трудом, а это просто инфантилы

     
     
  • 6.28, Аноним (2), 00:09, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >вообще-то коммунисты сами вкладывались трудом

    Это да, в соседнем городе три текстильные фабрики, построенные до революции, переименовали в свою честь. Вроде всё. Хотя вру, ещё улицы переименовали, тоже в свою честь.

    Если серьёзно, то как известно, при настоящем коммунизме, которого ещё не было (и не будет), нет и начальства, а в отечественной истории почему-то целые исторические периоды названы именем начальства: "при Сталине", "при Хрущёве" и т.п. Так что эти вёрджины и не коммунисты вовсе, но так уж повелось их называть.

     
  • 5.24, Ор (?), 00:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой браузер это не порядок такого не может быть. Должен быть только хороший браузер и плохой. Два браузера в природе это норма никак иначе.  
     
     
  • 6.31, Аноним (2), 00:17, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом что-то есть: если ещё и третий будет, то всякие посторонние начнут предлагать на него перейти вместо того, чтобы ныть на опеннете, а это же невозможно - про что тогда ныть?
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:27, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже мелкомягкие не могут.

    с этим можно поспорить, но можно упомянуть и других рекордсменов типа яблок и гугла

     

  • 1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:26, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 109 устранено 25 уязвимостей. 16 уязвимостей помечены как опасные, из них 8 уязвимостей (собраны под CVE-2023-25745 и CVE-2023-25744) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти.

    Вот вроде раст есть у людей, а ошибки никуда не делись. Почему они дальше не переписывают код на раст с плюсов? Или ошибки в расте?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:28, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    потому что тогда оно реально вечность будет собираться. раст не поддерживает всяких там distcc и не особо планирует
     
     
  • 3.18, 244 (?), 23:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Clang / GCC с lto точно также будет долго собираться.
    Точнее не собираться, а линковаться. Rust собирается быстро, лигкуется (из-за LTO и статической сборе) долго.
     
  • 3.21, Ор (?), 23:57, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вечность он будет писаться.  
     
  • 2.8, Аноним (3), 23:29, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что ыффективная магенриня выписала себе зп на несколько лямов, а разрабов отправила на кислород?
     
  • 2.9, Аноним (15), 23:30, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ошибки в коде на плюсах, а на раст переписывать дорого(или банально не могут). Но больше всего меня удивило, что бразер написан в стиле "Си с классами". Почему так?
     
     
  • 3.20, idontlikewebmonkeys (?), 23:57, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы переписать на раст было проще
     
  • 3.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:13, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ошибки в коде на плюсах, а на раст переписывать дорого(или банально не
    > могут). Но больше всего меня удивило, что бразер написан в стиле
    > "Си с классами". Почему так?

    Старая база кода, наверное.

     

  • 1.10, Аноним (10), 23:30, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Mozilla молодцы !
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58038
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:31, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >На платформе Windows включена sandbox-изоляция процессов, взаимодействующих с GPU.
    >В Windows 10/11 включено аппаратное декодирование видео на GPU, отличных от Intel

    Да неужели. Вот сейчас лиса торт

     
     
  • 2.13, Аноним (10), 23:37, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раньше как было ?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не аппаратное декодирование, а video overlay.

    Правда, я не настолько глубоко в теме, чтобы понять, чем этот оверлей отличается от yuv overlay, который был включен, но через несколько выпусков выключен из-за багов (и остаётся выключенным).

    https://hg.mozilla.org/integration/autoland/rev/bad8e9fa7ae3

     

  • 1.12, Аноньимъ (ok), 23:32, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Жду релиза LibreWolf!
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 23:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arkenfox же есть, а не это убогое поделие.
     
     
  • 3.35, Аноним (3), 00:30, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господину Эскобару есть что сказать по этому поводу
     

  • 1.22, Аноним (22), 23:57, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на двоичную нумерацию версий перешли? 110, 111, 1000
     
  • 1.33, Nick (??), 00:21, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как всегда, не завезли группировку вкладок и pwa?
     
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