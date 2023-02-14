Релиз Firefox 110

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:19, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Я считаю, у анонима с опеннета поучиться надо. Так сильно жаловаться, не говоря на что, даже пользователи Реддита не умеют.

3.3 , Аноним ( 3 ), 23:22, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Неужели ты не понял?? Всё плохо! Вообще ВСЁ!!!111

4.5 , Аноним ( 5 ), 23:26, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мы все умрём?

5.16 , Аноним ( 16 ), 23:48, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же. Смертность человеков 100%. Вопрос только кто когда.

4.14 , Аноним ( 2 ), 23:37, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Пока вёрджин-коммунисты жалуются начальству в надежде, что оно приедет, расстреляет кого попало, а оставшихся заставит сделать как им надо, чад-рыночники переключаются на браузер, в котором хорошо всё, или делают свой.

5.15 , Аноним ( 15 ), 23:41, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Каким образом это вообще приплетено?

6.19 , Аноним ( 2 ), 23:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будь как чад-рыночник - поменьше нытья про поедаемый кактус и побольше смелого пользования лучшим из доступного ассортимента фруктов и овощей. А если ты гигачад-рыночник, то выращивай свои наливные груши и продавай тем, кто пока ещё ест кактус. Так и только так кактусы заменяются на что-то съедобное. Но вёрджин-коммунисты не поймут, так как слишком заняты нытьём в ожидании момента, когда начальство освободится и приедет наводить порядок к ним на кактусную ферму. А у него, знаете ли, плотный график. Очень плотный.

7.26 , Аноним ( 15 ), 00:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ясно, бот.

Спасибо ChatGPT, теперь 99% интернета действительно составляет инфомусор, которые пишут такие вот боты не смотря на контекст. Теперь либо вообще в Интернет не выходить, либо в альтернативных сетях сидеть.

8.27 , Аноним ( 2 ), 00:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хорошая идея, Интернет от этого только выиграет большой палец вверх ... 9.30 , Аноним ( 15 ), 00:16, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать С такими комментаторами у него мало шансов ... 10.32 , Аноним ( 2 ), 00:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Простите, но у вас слишком большое мнение о ценности вашего вклада в Интернет В... 11.34 , Аноним ( 15 ), 00:24, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так я про себя ничего и не говорил, прекратите фантазировать Дв и когда малолет... 12.36 , Аноним ( 2 ), 00:30, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А вы не исключаете такую возможности, что ваш собеседник видит что-то, что есть,... 5.23 , idontlikewebmonkeys ( ? ), 23:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вёрджин-коммунисты вообще-то коммунисты сами вкладывались трудом, а это просто инфантилы

6.28 , Аноним ( 2 ), 00:09, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >вообще-то коммунисты сами вкладывались трудом Это да, в соседнем городе три текстильные фабрики, построенные до революции, переименовали в свою честь. Вроде всё. Хотя вру, ещё улицы переименовали, тоже в свою честь. Если серьёзно, то как известно, при настоящем коммунизме, которого ещё не было (и не будет), нет и начальства, а в отечественной истории почему-то целые исторические периоды названы именем начальства: "при Сталине", "при Хрущёве" и т.п. Так что эти вёрджины и не коммунисты вовсе, но так уж повелось их называть.

5.24 , Ор ( ? ), 00:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Свой браузер это не порядок такого не может быть. Должен быть только хороший браузер и плохой. Два браузера в природе это норма никак иначе.

6.31 , Аноним ( 2 ), 00:17, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этом что-то есть: если ещё и третий будет, то всякие посторонние начнут предлагать на него перейти вместо того, чтобы ныть на опеннете, а это же невозможно - про что тогда ныть?

2.6 , Аноним ( 6 ), 23:27, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > даже мелкомягкие не могут. с этим можно поспорить, но можно упомянуть и других рекордсменов типа яблок и гугла

