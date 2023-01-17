Релиз Firefox 109

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|4.6, Аноним (6), 18:48, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уже по несколько и ещё раз по несколько раз проходили, в последующих обновлениях такие настройки по тихому убирают.
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|6.22, Аноним (6), 19:31, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и не ожидай нечего, отправляйся на хлев убежище йогов. Где монахи научат вообще нечего от жизни не ждать и радоваться тем что дают.
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|5.29, Аноним (29), 19:53, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда уберут тогда и будете ныть, сейчас то чего ноете? А лучше включите флаг и включите телеметрию, что бы в Мозилле знали что этим флагом кто-то пользуется.
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|4.41, Аноним (41), 20:06, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем в зондофоксе вообще нужно меню настроек если есть about:config?
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|5.46, Аноним (29), 20:14, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линуксоиды такие странные, в одном случае хейтят GUI и молятся на консоль, а в другом наоборот предпочитают графический интерфейс текстовым флагам. По моему about:config вполне удобен, если на каждую настройку добавлять элемент в GUI то потом в нем можно будет заблудиться, в конце концов несколько лишних пикселей в табах это совершенно не критично.
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|6.50, Аноним (41), 20:28, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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About:config станет удобным только тогда, когда его переделают по образцу chrome://flags, не раньше. Ибо опции в chrome://flags документированы и понятны
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|5.47, Аноним (29), 20:16, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто теперь нужно другую настройку крутить browser.uidensity и никакие фиксы не нужны.
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|4.48, Аноним (29), 20:18, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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browser.uidensity 1 убирает воздух из табов, менюшек и панелей.
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|2.10, Гога (?), 19:00, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну были бы они меньше на пару пикселей, поменяло бы это что-то глобально?
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|2.42, Аноним (29), 20:08, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если учесть что они теперь отображают дополнительную информацию второй строкой, то они не особо и гигантские. Стало гораздо удобнее, например искать среди нескольких вкладок с музыкой/видео какая конкретно вкладка сейчас воспроизводит видео/звук.
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|1.3, Аноним (3), 18:36, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> добавлена кнопка "Unified Extensions"
Ну совершенно не похоже на хром! Ни разу не слизали!
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|1.4, Деанон (?), 18:38, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Поддержка второй версии манифеста в обозримом будущем будет сохранена
память тиктокера 4 секунды, а дальность будущего измеряется не секундами, а ощущениями и эмоциональными позывами
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|2.9, Гога (?), 18:58, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Железо просто нужно обновлять. На старом, естественно, становится хуже, так как железо устаревает с каждым днём.
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|4.26, НяшМяш (ok), 19:39, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня официальный хром такое на 5950Х исполняет, что я лучше уж на лисе "поторможу".
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|4.49, Гога (?), 20:23, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не видел железа, где тормозит файрфокс, вот реально, ни маки ни винды ни линуксы — просто не видел, ровно как и хром нигде не тормозит... если в этих браузерах ничего не открывать. Что одно, что другое жрёт память и виснет, так как тот же реакт с редаксом жрут память и делают кучу асинхрона из разных мест. Для этого нужны ресурсы. Веб бухнет от всяких костылей, если перезаписывать сторы и всю морду писать в SPA, то никакие дебаунсеры и прочее не помогут — браузер будет тупить. Если инет тугой — браузер будет тупить. На опеннете ничего не тупит. Вывод за Вами.
Меня могут минусовать сколько угодно, но чёртовы фреймворки и библиотеки развиваются и разбухают каждый день. Если сидеть на старом железе, то прогресс всё-равно пойдёт сам по себе, только работать от этого на старом железе лучше не будет.
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|3.20, Аноним (21), 19:27, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> железо устаревает с каждым днём
это мозиловцы с каждой версией всё больше лажают.
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|3.40, Аноним (40), 20:05, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда половина интернета перестанет нормально открываться. Мир не ограничивается сайтами с дизайном а-ля опеннет.
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|1.11, Rev (?), 19:04, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самый лучший браузер! И релиз ничего так, ничего вроде не сломали, дали кучу новых возможностей. Молодцы!
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|1.16, InuYasha (??), 19:21, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> На системах с GTK реализована возможность
Реализуйте нативный интерейс на системах с KDE, пожалуйста. Даже хром уже начал.
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|2.19, Аноним (21), 19:25, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на системах с KDE
забудь про кутэ, есть только один нативный гуй.
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|1.18, Аноним (21), 19:24, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> проблемами работы с памятью
а что, на расте там совсем не пишут, что ли?
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|1.23, DEF (?), 19:34, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сломали flex layout, теперь мои милые mathml-формулы не центрируются.
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|1.25, Аноним (25), 19:36, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В сборках для платформы Windows включено использование аппаратного механизма защиты ACG (Arbitrary Code Guard) для блокирования эксплуатации уязвимостей в процессах, обеспечивающих воспроизведение мультимедийного содержимого.
>The Arbitrary Code Guard (ACG) is an optional mitigation added to the Windows OS
>аппаратного
Обыкновенный W^X, который уже давно стандарт для процев, заэнофорсенный ОС. То, что в OpenBSD и линукс уже давно есть.
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|3.39, Аноним (37), 20:03, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RDD_SANDBOX на линуксе тоже приходится приходится отключать кстати, иначе vaapi ничего не ускоряет.
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|1.30, Лисобог (?), 19:53, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавили неубираемый значок дополнений! Именно его-то и не хватало!
Ура! Наконец-то годное обновление!
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|2.36, Лисобог (?), 20:00, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя в оффициальном (тм) блоге и сказано, что никак кнопку отключить нельзя, браузер ещё не добит окончательно.
about:config > extensions.unifiedExtensions.enabled > false
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|1.45, iZEN (ok), 20:13, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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In file included from /usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/layers/TextureClient.h:22:
/usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/gfx/CriticalSection.h:55:3: warning: mutex 'mMutex' is still held at the end of function [-Wthread-safety-analysis]
}
^
/usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/gfx/CriticalSection.h:53:26: note: mutex acquired here
DebugOnly<int> err = pthread_mutex_lock(&mMutex);
^
/usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/gfx/CriticalSection.h:58:26: warning: releasing mutex 'mMutex' that was not held [-Wthread-safety-analysis]
DebugOnly<int> err = pthread_mutex_unlock(&mMutex);
^
2 warnings generated.
— всё так же не может быть откомпилирован Clang 15.
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