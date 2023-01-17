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Релиз Firefox 109

17.01.2023 18:28

Состоялся релиз web-браузера Firefox 109. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.7.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 110, релиз которой намечен на 14 февраля.

Основные новшества в Firefox 109:

  • По умолчанию включена поддержка третьей версии манифеста Chrome, который определяет возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Поддержка второй версии манифеста в обозримом будущем будет сохранена. Так как третья версия манифеста стала объектом критики и приведёт к нарушению работы некоторых дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности, компания Mozilla отошла от обеспечения полной совместимости с манифестом в Firefox и реализовала некоторые возможности иначе. Например, не прекращена поддержка старого блокирующего режима работы API webRequest, на смену которому в Chrome пришёл новый декларативный API фильтрации контента.

    Также немного по другому реализована поддержка гранулированной модели запроса полномочий, в соответствии с которой дополнение не может активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"). В Firеfox конечное решение о предоставлении доступа предоставлено пользователю, который может выборочно решать какому дополнению предоставить доступ к своим данным на том или ином сайте. Для управления полномочиями в интерфейс добавлена кнопка "Unified Extensions", при помощи которой пользователь может предоставить и отозвать доступ дополнения к любому сайту. Управление полномочиями применяется только к дополнениям на основе третьей версии манифеста, для дополнений на второй версии манифеста гранулированное управление доступом к сайтам не производится.

  • На странице Firefox View улучшено оформление пустых секций с недавно закрытыми вкладками и вкладками, открытыми на других устройствах.
  • В списке недавно закрытых вкладок, показываемом на странице Firefox View, добавлены кнопки для удаления отдельных ссылок из списка.
  • Добавлена возможность отображения в адресной строке введённого поискового запроса, вместо показа URL-адреса поисковой системы (т.е. ключи показываются в адресной строке не только в процессе ввода, но и после обращения к поисковой системе и показа связанных с введёнными ключами результатов поиска). Возможность пока отключена по умолчанию и для активации требует выставления в about:config настройки "browser.urlbar.showSearchTerms.featureGate".
  • Диалог выбора даты для поля <input> с типами "date" и "datetime" адаптирован для управления c клавиатуры, что позволило обеспечить корректную поддержку экранных ридеров и использовать клавиатурные комбинации для навигации по календарю.
  • Завершился эксперимент по использованию встроенного дополнения Colorways для изменения внешнего вида браузера (на выбор предлагалось коллекция цветовых тем для области контента, панелей и строки переключения вкладок). Доступ к ранее сохранённым цветовым темам можно получить на странице "Add-ons and themes".
  • На системах с GTK реализована возможность одновременного перемещения нескольких файлов в файловый менеджер. Налажено перемещение изображений из одной вкладки в другую.
  • В системе автонажатия на баннеры, запрашивающие полномочия по использованию Cookie на сайтах (cookiebanners.bannerClicking.enabled и cookiebanners.service.mode в about:config), реализована возможность добавления сайтов в список исключений, для которых не применяется автонажатие.
  • По умолчанию включена настройка network.ssl_tokens_cache_use_only_once для исключения повторного использования сессионных тикетов в TLS.
  • Включена настройка network.cache.shutdown_purge_in_background_task, решающая проблему с корректным завершением файлового ввода/вывода при завершении работы.
  • В контекстное меню дополнений добавлен элемент ("Pin to toolbar") для закрепления кнопки дополнения в панели.
  • Предоставлена возможность использования Firefox в качестве просмотрщика документов, выбираемого в системе через контекстное меню "Open With".
  • На страницу с настройками синхронизации добавлены секции управления учётной записью и выбора наборов данных для синхронизации.
  • На страницу about:support добавлены сведения о частоте обновления экрана.
  • Добавлены настройки ui.font.menu, ui.font.icon, ui.font.caption, ui.font.status-bar, ui.font.message-box и т.п. для переопределения системных шрифтов.


  • Включена по умолчанию поддержка события scrollend, генерируемого при завершении пользователем прокрутки (когда позиция перестаёт изменяться) в объектах Element и Document.
  • Добавлены новые события impression, abandonment и engagement.
  • Обеспечено секционирование доступа через API Storage при обработке стороннего контента, независимо от API Storage Access.
  • В элемент range добавлена поддержка атрибута list, в котором передаётся идентификатор элемента <datalist> со списком предопределённых значений, предлагаемых к вводу.
  • В CSS-свойство content-visibility, применяемое для исключения лишней отрисовки областей вне поля видимости, добавлено значение 'auto', при выставлении которого видимость определяется браузером на основании близости элемента к границе видимой области.
  • В CSS-тип <system-color>, определяющий значения по умолчанию цветов различных компонентов страницы, добавлена поддержка значений Mark, MarkText и ButtonBorder.
  • В Web Auth добавлена возможность аутентификации с использованием протокола CTAP2 (Client to Authenticator Protocol) с использованием токенов на базе USB HID.
  • В инструментах для web-разработчиков в отладчике JavaScript добавлен новый вариант точек останова, срабатывающий при переходе к обработчику события scrollend.
  • В протокол удалённого управления браузером WebDriver BiDi добавлена поддержка команд "session.subscribe" и "session.unsubscribe".
  • В сборках для платформы Windows включено использование аппаратного механизма защиты ACG (Arbitrary Code Guard) для блокирования эксплуатации уязвимостей в процессах, обеспечивающих воспроизведение мультимедийного содержимого.
  • На платформе macOS изменено действие комбинаций Ctrl/Cmd + trackpad или Ctrl/Cmd + колесо мыши, которые теперь приводят к прокрутке (как в остальных браузерах), а не масштабированию.
  • Улучшения в версии для Android:
    • При просмотре полноэкранного видео отключён вывод адресной строки при прокрутке.
    • Добавлен кнопка для отмены изменения после удаления закреплённого сайта.
    • Обеспечено обновление списка поисковых систем после смены языка.
    • Устранено аварийное завершение, возникающее при помещении большой порции данных в буфер обмена или адресную строку.
    • Повышена производительность вывода элементов canvas.
    • Решена проблема с видеовызовами, для которых может использоваться только кодек H.264.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 108 устранена 21 уязвимость. 15 уязвимостей помечены как опасные, из них 13 уязвимостей (собраны под CVE-2023-23605 и CVE-2023-23606) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Уязвимость CVE-2023-23597 вызвана логической ошибкой в коде создания новых дочерних процессов и позволяет запустить новый процесс в контексте file:// для чтения содержимого произвольных файлов. Уязвимость CVE-2023-23598 вызвана ошибкой обработки действий drag&drop в обвязке над GTK и позволяет прочитать содержимое произвольных файлов через вызов DataTransfer.setData.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox реализован показ поисковых ключей вместо URL в адресной строке
  3. OpenNews: Релиз Firefox 108
  4. OpenNews: Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.2, продолжающего развитие Firefox Reality
  6. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58495-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Skullnet (ok), 18:31, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    За гигантские табы дизайнера нужно расстрелять два раза.
     
     
  • 2.2, анонна (?), 18:36, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а лучше всех 5))  но надо придумать способ воскрешения))
     
     
  • 3.5, Анонимбус (?), 18:39, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не надо ничего придумывать
    browser.compactmode.show true
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 18:48, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже по несколько и ещё раз по несколько раз проходили, в последующих обновлениях такие настройки по тихому убирают.
     
     
  • 5.8, Анонимбус (?), 18:56, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    «Ваши ожидания — ваши проблемы» ©
     
     
  • 6.22, Аноним (6), 19:31, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и не ожидай нечего, отправляйся на хлев убежище йогов. Где монахи научат вообще нечего от жизни не ждать и радоваться тем что дают.
     
  • 5.29, Аноним (29), 19:53, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда уберут тогда и будете ныть, сейчас то чего ноете? А лучше включите флаг и включите телеметрию, что бы в Мозилле знали что этим флагом кто-то пользуется.
     
  • 4.41, Аноним (41), 20:06, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в зондофоксе вообще нужно меню настроек если есть about:config?
     
     
  • 5.46, Аноним (29), 20:14, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксоиды такие странные, в одном случае хейтят GUI и молятся на консоль, а в другом наоборот предпочитают графический интерфейс текстовым флагам. По моему about:config вполне удобен, если на каждую настройку добавлять элемент в GUI то потом в нем можно будет заблудиться, в конце концов несколько лишних пикселей в табах это совершенно не критично.
     
     
  • 6.50, Аноним (41), 20:28, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    About:config станет удобным только тогда, когда его переделают по образцу chrome://flags, не раньше. Ибо опции в chrome://flags документированы и понятны
     
  • 4.43, Skullnet (ok), 20:10, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь подкрутить пару проперти в about:config совершенно недостаточно, нужно ставить фиксы для темы прямо в профиль https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix
     
     
  • 5.47, Аноним (29), 20:16, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто теперь нужно другую настройку крутить browser.uidensity и никакие фиксы не нужны.
     
  • 4.48, Аноним (29), 20:18, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    browser.uidensity 1 убирает воздух из табов, менюшек и панелей.
     
  • 2.10, Гога (?), 19:00, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну были бы они меньше на пару пикселей, поменяло бы это что-то глобально?
     
     
  • 3.33, iPony129412 (?), 19:58, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно нет
    Но всё же не Slim&&Smexy

    https://u.smutty.horse/mlhmfnazxtf.png

     
  • 2.14, AleksK (ok), 19:12, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и счастливые обладатели 1366*768 экранов подъехали
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:21, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что это не табы, а кнопки.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:29, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а кнопки

    и что? у кнопок нельзя высоту менять?!

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 19:54, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у дизайнера пальцы толстые, сразу 3 вкладки задевает
     
  • 2.42, Аноним (29), 20:08, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если учесть что они теперь отображают дополнительную информацию второй строкой, то они не особо и гигантские. Стало гораздо удобнее, например искать среди нескольких вкладок с музыкой/видео какая конкретно вкладка сейчас воспроизводит видео/звук.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:36, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > добавлена кнопка "Unified Extensions"

    Ну совершенно не похоже на хром! Ни разу не слизали!

     
  • 1.4, Деанон (?), 18:38, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Поддержка второй версии манифеста в обозримом будущем будет сохранена

    память тиктокера 4 секунды, а дальность будущего измеряется не секундами, а ощущениями и эмоциональными позывами

     
  • 1.7, Аноним (6), 18:49, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Браузер становится всё хуже и хуже...
     
     
  • 2.9, Гога (?), 18:58, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Железо просто нужно обновлять. На старом, естественно, становится хуже, так как железо устаревает с каждым днём.
     
     
  • 3.13, darkshvein (ok), 19:08, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хром не тормозит на том же железе
     
     
  • 4.26, НяшМяш (ok), 19:39, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня официальный хром такое на 5950Х исполняет, что я лучше уж на лисе "поторможу".
     
  • 4.49, Гога (?), 20:23, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не видел железа, где тормозит файрфокс, вот реально, ни маки ни винды ни линуксы — просто не видел, ровно как и хром нигде не тормозит... если в этих браузерах ничего не открывать. Что одно, что другое жрёт память и виснет, так как тот же реакт с редаксом жрут память и делают кучу асинхрона из разных мест. Для этого нужны ресурсы. Веб бухнет от всяких костылей, если перезаписывать сторы и всю морду писать в SPA, то никакие дебаунсеры и прочее не помогут — браузер будет тупить. Если инет тугой — браузер будет тупить. На опеннете ничего не тупит. Вывод за Вами.

    Меня могут минусовать сколько угодно, но чёртовы фреймворки и библиотеки развиваются и разбухают каждый день. Если сидеть на старом железе, то прогресс всё-равно пойдёт сам по себе, только работать от этого на старом железе лучше не будет.

     
  • 3.20, Аноним (21), 19:27, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > железо устаревает с каждым днём

    это мозиловцы с каждой версией всё больше лажают.

     
  • 2.24, Аноним (24), 19:34, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помогайте:
    https://bugzilla.mozilla.org/home
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/all/#product-desktop-beta
     
     
  • 3.27, Аноним (6), 19:40, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут другой вид помощи требуется, а именно психиатрический.
     
  • 2.32, анон (?), 19:55, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если не обновлять, то - нет.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 20:05, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда половина интернета перестанет нормально открываться. Мир не ограничивается сайтами с дизайном а-ля опеннет.
     

  • 1.11, Rev (?), 19:04, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самый лучший браузер! И релиз ничего так, ничего вроде не сломали, дали кучу новых возможностей. Молодцы!
     
  • 1.12, darkshvein (ok), 19:06, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    он перестанет тормозить при запуске?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:58, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже перестал, начиная с 57 версии. Обновись.
     

  • 1.15, Аноним (6), 19:15, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отказавшись от раста, они отказались от будущего!
     
  • 1.16, InuYasha (??), 19:21, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > На системах с GTK реализована возможность

    Реализуйте нативный интерейс на системах с KDE, пожалуйста. Даже хром уже начал.

     
     
  • 2.19, Аноним (21), 19:25, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на системах с KDE

    забудь про кутэ, есть только один нативный гуй.

     
     
  • 3.28, InuYasha (??), 19:48, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да. Телетайп. vt100.
     

  • 1.18, Аноним (21), 19:24, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > проблемами работы с памятью

    а что, на расте там совсем не пишут, что ли?

     
  • 1.23, DEF (?), 19:34, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сломали flex layout, теперь мои милые mathml-формулы не центрируются.
     
  • 1.25, Аноним (25), 19:36, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В сборках для платформы Windows включено использование аппаратного механизма защиты ACG (Arbitrary Code Guard) для блокирования эксплуатации уязвимостей в процессах, обеспечивающих воспроизведение мультимедийного содержимого.
    >The Arbitrary Code Guard (ACG) is an optional mitigation added to the Windows OS
    >аппаратного

    Обыкновенный W^X, который уже давно стандарт для процев, заэнофорсенный ОС. То, что в OpenBSD и линукс уже давно есть.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 20:01, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну DEP фф отключает потому что малварь не будет работать.
     
     
  • 3.39, Аноним (37), 20:03, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RDD_SANDBOX на линуксе тоже приходится приходится отключать кстати, иначе vaapi ничего не ускоряет.
     

  • 1.30, Лисобог (?), 19:53, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавили неубираемый значок дополнений! Именно его-то и не хватало!
    Ура! Наконец-то годное обновление!
     
     
  • 2.36, Лисобог (?), 20:00, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя в оффициальном (тм) блоге и сказано, что никак кнопку отключить нельзя, браузер ещё не добит окончательно.

    about:config > extensions.unifiedExtensions.enabled > false

     

  • 1.35, Аноним (35), 19:59, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как убрать значек дополнений из панели?
     
  • 1.38, Аноним (40), 20:02, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Браузер для скачивания хрома.
     
     
  • 2.44, Аноним (34), 20:11, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox тоже мой любимый пакетный менеджер.
     

  • 1.45, iZEN (ok), 20:13, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/


    In file included from /usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/layers/TextureClient.h:22:
    /usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/gfx/CriticalSection.h:55:3: warning: mutex 'mMutex' is still held at the end of function [-Wthread-safety-analysis]
      }
      ^
    /usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/gfx/CriticalSection.h:53:26: note: mutex acquired here
        DebugOnly<int> err = pthread_mutex_lock(&mMutex);
                             ^
    /usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/gfx/CriticalSection.h:58:26: warning: releasing mutex 'mMutex' that was not held [-Wthread-safety-analysis]
        DebugOnly<int> err = pthread_mutex_unlock(&mMutex);
                             ^
    2 warnings generated.



    — всё так же не может быть откомпилирован Clang 15.
     
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