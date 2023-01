Релиз Firefox 109

In file included from /usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/layers/TextureClient.h:22:

/usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/gfx/CriticalSection.h:55:3: warning: mutex 'mMutex' is still held at the end of function [-Wthread-safety-analysis]

}

^

/usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/gfx/CriticalSection.h:53:26: note: mutex acquired here

DebugOnly<int> err = pthread_mutex_lock(&mMutex);

^

/usr/ports/www/firefox/work/.build/dist/include/mozilla/gfx/CriticalSection.h:58:26: warning: releasing mutex 'mMutex' that was not held [-Wthread-safety-analysis]

DebugOnly<int> err = pthread_mutex_unlock(&mMutex);

^

2 warnings generated.







— всё так же не может быть откомпилирован Clang 15.