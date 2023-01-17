Релиз Firefox 109

Состоялся релиз web-браузера Firefox 109. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.7.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 110, релиз которой намечен на 14 февраля. Основные новшества в Firefox 109: По умолчанию включена поддержка третьей версии манифеста Chrome, который определяет возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Поддержка второй версии манифеста в обозримом будущем будет сохранена. Так как третья версия манифеста стала объектом критики и приведёт к нарушению работы некоторых дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности, компания Mozilla отошла от обеспечения полной совместимости с манифестом в Firefox и реализовала некоторые возможности иначе. Например, не прекращена поддержка старого блокирующего режима работы API webRequest, на смену которому в Chrome пришёл новый декларативный API фильтрации контента. Также немного по другому реализована поддержка гранулированной модели запроса полномочий, в соответствии с которой дополнение не может активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"). В Firеfox конечное решение о предоставлении доступа предоставлено пользователю, который может выборочно решать какому дополнению предоставить доступ к своим данным на том или ином сайте. Для управления полномочиями в интерфейс добавлена кнопка "Unified Extensions", при помощи которой пользователь может предоставить и отозвать доступ дополнения к любому сайту. Управление полномочиями применяется только к дополнениям на основе третьей версии манифеста, для дополнений на второй версии манифеста гранулированное управление доступом к сайтам не производится.

На странице Firefox View улучшено оформление пустых секций с недавно закрытыми вкладками и вкладками, открытыми на других устройствах.

В списке недавно закрытых вкладок, показываемом на странице Firefox View, добавлены кнопки для удаления отдельных ссылок из списка.

Добавлена возможность отображения в адресной строке введённого поискового запроса, вместо показа URL-адреса поисковой системы (т.е. ключи показываются в адресной строке не только в процессе ввода, но и после обращения к поисковой системе и показа связанных с введёнными ключами результатов поиска). Возможность пока отключена по умолчанию и для активации требует выставления в about:config настройки "browser.urlbar.showSearchTerms.featureGate".

Диалог выбора даты для поля <input> с типами "date" и "datetime" адаптирован для управления c клавиатуры, что позволило обеспечить корректную поддержку экранных ридеров и использовать клавиатурные комбинации для навигации по календарю.

Завершился эксперимент по использованию встроенного дополнения Colorways для изменения внешнего вида браузера (на выбор предлагалось коллекция цветовых тем для области контента, панелей и строки переключения вкладок). Доступ к ранее сохранённым цветовым темам можно получить на странице "Add-ons and themes".

На системах с GTK реализована возможность одновременного перемещения нескольких файлов в файловый менеджер. Налажено перемещение изображений из одной вкладки в другую.

В системе автонажатия на баннеры, запрашивающие полномочия по использованию Cookie на сайтах (cookiebanners.bannerClicking.enabled и cookiebanners.service.mode в about:config), реализована возможность добавления сайтов в список исключений, для которых не применяется автонажатие.

По умолчанию включена настройка network.ssl_tokens_cache_use_only_once для исключения повторного использования сессионных тикетов в TLS.

Включена настройка network.cache.shutdown_purge_in_background_task, решающая проблему с корректным завершением файлового ввода/вывода при завершении работы.

В контекстное меню дополнений добавлен элемент ("Pin to toolbar") для закрепления кнопки дополнения в панели.

Предоставлена возможность использования Firefox в качестве просмотрщика документов, выбираемого в системе через контекстное меню "Open With".

На страницу с настройками синхронизации добавлены секции управления учётной записью и выбора наборов данных для синхронизации.

На страницу about:support добавлены сведения о частоте обновления экрана.

Добавлены настройки ui.font.menu, ui.font.icon, ui.font.caption, ui.font.status-bar, ui.font.message-box и т.п. для переопределения системных шрифтов.







Включена по умолчанию поддержка события scrollend, генерируемого при завершении пользователем прокрутки (когда позиция перестаёт изменяться) в объектах Element и Document.

Добавлены новые события impression, abandonment и engagement.

Обеспечено секционирование доступа через API Storage при обработке стороннего контента, независимо от API Storage Access.

В элемент range добавлена поддержка атрибута list, в котором передаётся идентификатор элемента <datalist> со списком предопределённых значений, предлагаемых к вводу.

В CSS-свойство content-visibility, применяемое для исключения лишней отрисовки областей вне поля видимости, добавлено значение 'auto', при выставлении которого видимость определяется браузером на основании близости элемента к границе видимой области.

В CSS-тип <system-color>, определяющий значения по умолчанию цветов различных компонентов страницы, добавлена поддержка значений Mark, MarkText и ButtonBorder.

В Web Auth добавлена возможность аутентификации с использованием протокола CTAP2 (Client to Authenticator Protocol) с использованием токенов на базе USB HID.

В инструментах для web-разработчиков в отладчике JavaScript добавлен новый вариант точек останова, срабатывающий при переходе к обработчику события scrollend.

В протокол удалённого управления браузером WebDriver BiDi добавлена поддержка команд "session.subscribe" и "session.unsubscribe".

В сборках для платформы Windows включено использование аппаратного механизма защиты ACG (Arbitrary Code Guard) для блокирования эксплуатации уязвимостей в процессах, обеспечивающих воспроизведение мультимедийного содержимого.

На платформе macOS изменено действие комбинаций Ctrl/Cmd + trackpad или Ctrl/Cmd + колесо мыши, которые теперь приводят к прокрутке (как в остальных браузерах), а не масштабированию.

Улучшения в версии для Android: При просмотре полноэкранного видео отключён вывод адресной строки при прокрутке. Добавлен кнопка для отмены изменения после удаления закреплённого сайта. Обеспечено обновление списка поисковых систем после смены языка. Устранено аварийное завершение, возникающее при помещении большой порции данных в буфер обмена или адресную строку. Повышена производительность вывода элементов canvas. Решена проблема с видеовызовами, для которых может использоваться только кодек H.264.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 108 устранена 21 уязвимость. 15 уязвимостей помечены как опасные, из них 13 уязвимостей (собраны под CVE-2023-23605 и CVE-2023-23606) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Уязвимость CVE-2023-23597 вызвана логической ошибкой в коде создания новых дочерних процессов и позволяет запустить новый процесс в контексте file:// для чтения содержимого произвольных файлов. Уязвимость CVE-2023-23598 вызвана ошибкой обработки действий drag&drop в обвязке над GTK и позволяет прочитать содержимое произвольных файлов через вызов DataTransfer.setData.



