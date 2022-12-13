Релиз Firefox 108

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|2.11, Аноним (11), 19:17, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Site Permission Add-on для ... возможности, способные физически повредить оборудование, внести неотменяемые изменения, использоваться для установки вредоносного кода на устройства или привести к утечке данных о пользователе.
Крутяк!
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|2.20, alvitg (?), 19:37, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чем Вас Хромиум с флагом --ozone-platform-hint=auto в файле ~/.config/chromium-flags.conf не устраивает?
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|1.3, neon1ks (ok), 18:57, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В CSS предоставлен набор тригонометрических функций sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan() и atan2().
> В CSS реализована функция round() для выбора стратегии округления.
Хочу интегралы и производные. Будут?
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|1.5, Аноним (11), 19:06, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При выводе на печать и сохранении PDF-форм, предоставлена возможность использования символов на языках, отличных от английского
Обалдеть! 21 век!
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|1.6, Аноним (6), 19:07, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Site permission add-ons are a type of software that websites can ask you to install to modify Firefox’s default security behavior and give them extra privileges
Они там на кого работают? Теперь будет
>установи шпионский аддон и дай нам за собой шпионить на всех сайтах, или иди копать хрен
вместо
>установи Гугл Хром / Яндекс Браузер / Амиго, или иди копать хрен
. Подали, блин, идею.
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|2.9, Аноним (9), 19:12, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не парься, жабосайт все равно свой код пихает с определением откуда ты и если ты из России, то фейсбучнуть кого-нибуть в рыло тебе не дадут.
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|2.17, Аноним (17), 19:32, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того, чтобы сайт мог взаимодействовать с MIDI-устройством, да, нужно обеспечить канал взаимодействия, поскольку Firefox по-максимуму изолирует веб-контент, а процессы свои держит в песочнице.
Дополнение даёт этому конкретному сайту возможность обойти изоляцию. Не отключать же всю песочницу ради одного сайта.
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|3.23, Аноним (6), 20:01, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем дополнение для каждого сайта в отдельности? Можно в сам Firefox добавить привелигированное дополнение для работы с MIDI (разумеется, очень ограниченное), и выдавать разрешения сайтам. Вообще сама идея "ты обязан поставить вредоносное ПО, чтобы получить доступ к сайту, или иди копать хрен" ведёт к злоупотреблениям. Тут по техническим причинам для MIDI, но прецедент браузерописаками создан.
Если вендору или владельцу сайта необходимо добавить функциональность в код низкоуровневой работы с устройством - то не "ставь наше дополнение", а "вот вам GitHub-репозиторий, и либо вы присылаете нам патчи для поддержки вашего устройства, выполняете ВСЕ требования по обезопашиванию работы с устройством, и когда мы сливаем это с мастером, то строится новая версия привелигированного дополнения и доставляется всем юзерам, пользуйте на здоровье новое API, либо сами идёте копать хрен".
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|1.8, Аноним (9), 19:11, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что черный список лучше белого? Негры же вроде негодуют. А FMA3 это западная математика с числом Пи равным 4-м по-видимому.
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|2.16, Аноним (17), 19:26, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В данном случае лучше. До этого, приходилось добавлять в белый список каждый новый графический адаптер.
Что неудобно, как для разработчиков (постоянно выходят новые видеокарты и процы со встроенной графикой), так и для пользователей (купил железку, а для неё аппаратный WebRender включили лишь через N месяцев).
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|1.10, Константавр (ok), 19:13, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена клавиатурная комбинация Shift+ESC для быстрого открытия страницы менеджера процессов (about:processes), позволяющего оценить какие процессы и внутренние потоки потребляют излишние ресурсы памяти и CPU.
Что это даст конечному пользователю? Ну сижу я на сайте, он жрёт как не в себя, что мне делать? Убивать сайт? А смотреть его я буду как? Нужно было не давать сайтам творить такое! Надо было не выпускать джинов из бутылки!
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|2.15, Аноним (17), 19:22, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, это даст разработчику сайта понимание, сколько жрёт его сайт.
Браузером же не только потребители контента пользуются.
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|1.22, Аноним (22), 19:57, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В сделанные PDF заметки перестали плыть вниз?
Маппинги на ts от вебпака всё так и отваливаются.
Фильтра запросов по контенту нет и не предвидится.
Ещё и vimium для вкладки открытой по Ctrl+T не работает пока хоть какой-то хлам не откроется
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