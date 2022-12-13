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Релиз Firefox 108

13.12.2022 18:40

Состоялся релиз web-браузера Firefox 108. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.6.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 109, релиз которой намечен на 17 января.

Основные новшества в Firefox 108:

  • Добавлена клавиатурная комбинация Shift+ESC для быстрого открытия страницы менеджера процессов (about:processes), позволяющего оценить какие процессы и внутренние потоки потребляют излишние ресурсы памяти и CPU.
  • Оптимизировано планирование вывода кадров анимации в условиях высокой нагрузки, что позволило улучшить результаты прохождения теста MotionMark.
  • При выводе на печать и сохранении PDF-форм, предоставлена возможность использования символов на языках, отличных от английского.
  • Реализована поддержка правильной цветовой коррекции изображений, в соответствии с цветовыми профилями ICCv4.
  • Обеспечено корректное срабатывание режима показа панели закладок "только на новых вкладках" (настройка "Only show on New Tab") для пустых новых вкладок.
  • В about:config добавлены настройки cookiebanners.bannerClicking.enabled и cookiebanners.service.mode для автонажатия на баннеры, запрашивающие полномочия по использованию Cookie на сайтах. В интерфейсе ночных сборок реализованы переключатели для управления автонажатием на Cookie-баннеры в привязке к определённым доменам.


  • Добавлен API Web MIDI, позволяющий из web-приложения взаимодействовать с подключёнными к компьютеру пользователя музыкальными устройствами с интерфейсом MIDI. API доступен только для страниц, загруженных через HTTPS. При вызове метода navigator.requestMIDIAccess() при наличии подключённых к компьютеру MIDI-устройств пользователю выводится диалог с предложением установить дополнение "Site Permission Add-on", необходимое для активации доступа (см. описание ниже).
  • Предложен экспериментальный механизм Site Permission Add-on для управления доступом сайтов к потенциально опасным API и возможностям, требующим расширенных привилегий. Под опасными подразумеваются возможности, способные физически повредить оборудование, внести неотменяемые изменения, использоваться для установки вредоносного кода на устройства или привести к утечке данных о пользователе. Например, в контексте API Web MIDI дополнение Permission Add-on используется для предоставления доступа к устройству синтеза звука, подключённому к компьютеру.
  • Включена по умолчанию поддержка карт импорта ("import map"), позволяющих управлять тем, какие URL будут загружены при импорте JavaScript-файлов через выражения import и import(). Карта импорта задаётся в формате JSON в элементе <script> с новым атрибутом "importmap". Например: 
    
   <script type="importmap">
   {
     "imports": {
       "moment": "/node_modules/moment/src/moment.js",
       "lodash": "/node_modules/lodash-es/lodash.js"
     }
   }
   </script>

    После объявления данной карты импорта в JavaScript-коде для загрузки и выполнения JavaScript-модуля "/node_modules/moment/src/moment.js" можно использовать выражение 'import moment from "moment";' не детализируя путь (эквивалент 'import moment from "/node_modules/moment/src/moment.js";').

  • В элементе "<source>" реализована поддержка атрибутов "height" и "width", определяющих высоту и ширину изображения в пикселях. Указанные атрибуты действуют только когда элемент "<source>" вложен в элемент "<picture>" и игнорируются при вложении в элементы <audio> и <video>. Для отключения обработки "height" и "width" в <source> в about:config добавлена настройка "dom.picture_source_dimension_attributes.enabled".
  • В CSS предоставлен набор тригонометрических функций sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan() и atan2().
  • В CSS реализована функция round() для выбора стратегии округления.
  • В CSS реализован тип <calc-constant>, позволяющий использовать в математических функциях известные математические константы, такие как числа Пи и E, а также значения бесконечности и NaN. Например, "rotate(calc(1rad * pi))".
  • В CSS-запрос "@container", позволяющий формировать стиль элементов в зависимости от размера родительского элемента (аналог запроса "@media", применяемый не к размеру всей видимой области, а к размеру блока (контейнера), в который помещён элемент), добавлена экспериментальная поддержка единиц измерения cqw (1% от ширины), cqh (1% от высоты), cqi (1% от inline-размера), cqb (1% от размера блока), cqmin (наименьшее значение cqi или cqb) и cqmax (наибольшее значение cqi или cqb). Возможность по умолчанию отключена и включается через параметр layout.css.container-queries.enabled в about:config.
  • В JavaScript добавлен метод Array.fromAsync для создания массива из асинхронно поступающих данных.
  • В HTTP-заголовок CSP (Content Security Policy) добавлена поддержка директив "style-src-attr", "style-src-elem", "script-src-attr" и "script-src-elem", предоставляющих функциональность директив style и script, но с возможностью их применения к отдельным элементам и обработчикам событий, таким как onclick.
  • Добавлено новое событие domContentLoaded, вызываемое после завершения загрузки содержимого.
  • В метод .get() добавлена опция forceSync для принудительной синхронизации.


  • Реализована отдельная область панели для размещения виджетов WebExtension-дополнений.
  • Изменена логика работы чёрного списка Linux-драйверов, несовместимых с WebRender. Вместо поддержания белого списка с рабочими драйверами осуществлён переход на ведение чёрного списка проблемных драйверов.
  • Улучшена поддержка протокола Wayland. Добавлена обработка переменной окружения XDG_ACTIVATION_TOKEN с токеном активации для протокола xdg-activation-v1, при помощи которого одно приложение может переключить фокус на другое. Решены проблемы, возникающие при перемещении мышью закладок.
  • На большинстве систем Linux включена анимация панели.
  • В about:config предоставлена настройка gfx.display.max-frame-rate для ограничения максимальной частоты обновления кадров.
  • Добавлена поддержка спецификации символов Emoji 14.
  • По умолчанию включено WebGL-расширение OES_draw_buffers_indexed.
  • Реализована возможность использования GPU для ускорения растеризации Canvas2D.
  • На платформе Windows включена sandbox-изоляция процессов, взаимодействующих с GPU.
  • Добавлена поддержка SIMD-инструкций FMA3 (умножение-сложение с однократным округлением).
  • Процессы, применяемые для обработки фоновых вкладок, на платформе Windows 11 теперь запускаются в режиме "Efficiency", при котором планировщик задач уменьшает приоритет выполнения для снижения потребления ресурсов CPU.
  • Улучшения в версии для Android:
    • Добавлена возможность сохранения web-страницы в виде PDF-документа.
    • Реализована поддержка группировки вкладок в панели (вкладки можно поменять местами после удерживания касания к вкладке).
    • Предоставлена кнопка для открытия всех закладок из указанного раздела в новых вкладках в новом окне или в режиме инкогнито.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 108 устранено 20 уязвимостей. 16 уязвимостей помечены как опасные, из них 14 уязвимостей (собраны под CVE-2022-46879 и CVE-2022-46878) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Уязвимость CVE-2022-46871 связана с использованием кода из устаревшей версии библиотеки libusrsctp, содержащей неисправленные уязвимости. Уязвимость CVE-2022-46872 позволяет атакующему, получившему доступ к процессу обработки страниц, обойти sandbox-изоляцию в Linux и прочитать содержимое произвольных файлов через манипуляции с IPC-сообщениями, связанными с буфером обмена.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 107
  3. OpenNews: Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
  4. OpenNews: Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.2, продолжающего развитие Firefox Reality
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58319-firefox
Ключевые слова: firefox, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:52, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Единственный рабочий браузер под wayland/sway.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 18:53, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению, да.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:17, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Site Permission Add-on для ... возможности, способные физически повредить оборудование, внести неотменяемые изменения, использоваться для установки вредоносного кода на устройства или привести к утечке данных о пользователе.

    Крутяк!

     
  • 2.20, alvitg (?), 19:37, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чем Вас Хромиум с флагом --ozone-platform-hint=auto в файле ~/.config/chromium-flags.conf не устраивает?
     

  • 1.3, neon1ks (ok), 18:57, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В CSS предоставлен набор тригонометрических функций sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan() и atan2().
    > В CSS реализована функция round() для выбора стратегии округления.

    Хочу интегралы и производные. Будут?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:07, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не можешь взять производную от sin()?
     

  • 1.5, Аноним (11), 19:06, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При выводе на печать и сохранении PDF-форм, предоставлена возможность использования символов на языках, отличных от английского

    Обалдеть! 21 век!

     
  • 1.6, Аноним (6), 19:07, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Site permission add-ons are a type of software that websites can ask you to install to modify Firefox’s default security behavior and give them extra privileges

    Они там на кого работают? Теперь будет

    >установи шпионский аддон и дай нам за собой шпионить на всех сайтах, или иди копать хрен

    вместо

    >установи Гугл Хром / Яндекс Браузер / Амиго, или иди копать хрен

    . Подали, блин, идею.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:12, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не парься, жабосайт все равно свой код пихает с определением откуда ты и если ты из России, то фейсбучнуть кого-нибуть в рыло тебе не дадут.
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:32, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, чтобы сайт мог взаимодействовать с MIDI-устройством, да, нужно обеспечить канал взаимодействия, поскольку Firefox по-максимуму изолирует веб-контент, а процессы свои держит в песочнице.

    Дополнение даёт этому конкретному сайту возможность обойти изоляцию. Не отключать же всю песочницу ради одного сайта.

     
     
  • 3.19, Аноним (11), 19:35, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте сразу общий случай доступа на PCI шину сделаем, а?
     
  • 3.23, Аноним (6), 20:01, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем дополнение для каждого сайта в отдельности? Можно в сам Firefox добавить привелигированное дополнение для работы с MIDI (разумеется, очень ограниченное), и выдавать разрешения сайтам. Вообще сама идея "ты обязан поставить вредоносное ПО, чтобы получить доступ к сайту, или иди копать хрен" ведёт к злоупотреблениям. Тут по техническим причинам для MIDI, но прецедент браузерописаками создан.

    Если вендору или владельцу сайта необходимо добавить функциональность в код низкоуровневой работы с устройством - то не "ставь наше дополнение", а "вот вам GitHub-репозиторий, и либо вы присылаете нам патчи для поддержки вашего устройства, выполняете ВСЕ требования по обезопашиванию работы с устройством, и когда мы сливаем это с мастером, то строится новая версия привелигированного дополнения и доставляется всем юзерам, пользуйте на здоровье новое API, либо сами идёте копать хрен".

     

  • 1.8, Аноним (9), 19:11, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что черный список лучше белого? Негры же вроде негодуют. А FMA3 это западная математика с числом Пи равным 4-м по-видимому.
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 19:26, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В данном случае лучше. До этого, приходилось добавлять в белый список каждый новый графический адаптер.
    Что неудобно, как для разработчиков (постоянно выходят новые видеокарты и процы со встроенной графикой), так и для пользователей (купил железку, а для неё аппаратный WebRender включили лишь через N месяцев).
     

  • 1.10, Константавр (ok), 19:13, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена клавиатурная комбинация Shift+ESC для быстрого открытия страницы менеджера процессов (about:processes), позволяющего оценить какие процессы и внутренние потоки потребляют излишние ресурсы памяти и CPU.

    Что это даст конечному пользователю? Ну сижу я на сайте, он жрёт как не в себя, что мне делать? Убивать сайт? А смотреть его я буду как? Нужно было не давать сайтам творить такое! Надо было не выпускать джинов из бутылки!

     
     
  • 2.15, Аноним (17), 19:22, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Например, это даст разработчику сайта понимание, сколько жрёт его сайт.

    Браузером же не только потребители контента пользуются.

     

  • 1.12, Аноним (12), 19:17, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как раз собираю. D
     
  • 1.21, iPony129412 (?), 19:50, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка спецификации символов Emoji 14.

    Уже 15 надо 🫤
    https://emojipedia.org/emoji-15.0/

     
  • 1.22, Аноним (22), 19:57, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В сделанные PDF заметки перестали плыть вниз?
    Маппинги на ts от вебпака всё так и отваливаются.
    Фильтра запросов по контенту нет и не предвидится.
    Ещё и vimium для вкладки открытой по Ctrl+T не работает пока хоть какой-то хлам не откроется
     
  • 1.24, darkshvein (ok), 20:06, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в нём уже появился интернет, лол?
    в снап-версии
     

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