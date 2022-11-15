Релиз Firefox 107

Состоялся релиз web-браузера Firefox 107. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.5.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 108, релиз которой намечен на 13 декабря. Основные новшества в Firefox 107: В интерфейс профилирования (вкладка Performance в инструментах для разработчика) добавлена возможность анализа энергопотребления на системах Linux и macOS с процессорами Intel (ранее профилирование энергопотребления было доступно только на системах с Windows 11 и на компьютерах Apple с чипом M1).

Реализованы CSS-свойства "contain-intrinsic-size", "contain-intrinsic-width", "contain-intrinsic-height", "contain-intrinsic-block-size" и "contain-intrinsic-inline-size", позволяющие указать размер элемента, который будет использован независимо от влияния на размер дочерних элементов (например, когда увеличение размера дочернего элемента может растянуть родительский элемент). Предложенные свойства позволяют браузеру сразу определить размер, не дожидаясь отрисовки дочерних элементов. В случае выставления значения "auto" для фиксация размера будет использован последний отрисованный размер элемента.

В инструментах для web-разработчиков упрощена отладка дополнений на базе технологии WebExtension. В утилите webext добавлена опция "--devtools" (webext run --devtools), позволяющая автоматически открыть браузерное окно с инструментами для web-разработчиков, например, для выявления причины ошибки. Упрощено инспектирование всплывающих окон. В панель добавлена кнопка Reload для перезагрузки WebExtension после внесения изменений в код.

Увеличена производительности Windows-сборок в Windows 11 22H2 при обработке перехода по ссылкам в подсистемах IME (Input Method Editor) и Microsoft Defender.

Улучшения в версии для Android: Добавлен режим полной защиты Cookie (Total Cookie Protection), который ранее применялся только при открытии сайтов в режиме приватного просмотра и при выборе строгого режима блокировки нежелательного контента (strict). В режиме Total Cookie Protection для Cookie каждого сайта применяется отдельное изолированное хранилище, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами, так как все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков (iframe, js и т.п.), привязываются к сайту, с которого эти блоки были загружены, и не передаются при обращении к этим блокам с других сайтов. Обеспечена упреждающая загрузка промежуточных сертификатов для сокращения числа ошибок при открытии сайтов по HTTPS. В текстах на сайтах включено увеличение содержимого при выделении текста. Добавлена поддержка появившихся начиная с Android 7.1 панелей выбора изображений (Image keyboard, механизм для отправки изображений и другого мультимедийного контента напрямую в формы редактирования текста в приложениях).

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 107 устранена 21 уязвимость. Десять уязвимостей помечены как опасные. Семь уязвимостей (собраны под CVE-2022-45421, CVE-2022-45409, CVE-2022-45407, CVE-2022-45406, CVE-2022-45405) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Две уязвимости (CVE-2022-45408, CVE-2022-45404) позволяют обойти уведомление о работе в полноэкранном режиме, например, для симуляции интерфейса браузера и введения пользователя в заблуждение при фишинге.



