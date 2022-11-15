Релиз Firefox 107

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|1.1, Аноним (-), 17:52, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+43 +/–
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Единственный нормальный браузер. Больше нет их! Не сказать, что и этот идеален, но аналогов нет.
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|2.8, Аноним (8), 18:10, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Телеметрию уже отключил? Вернее спрошу так: создал ли файрфокс для тебя видимость, будто ты отключил всю телеметрию?
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|3.35, Аноним (35), 20:07, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некогда им было, они на раст переписывали. Ой, не получилось...
> Семь уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью
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|3.44, Аноним (44), 20:45, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Файрфокс открытый браузер, в том числе в вопросах телеметрии, если ты ее включил то можешь через меню посмотреть передаваемое содержимое, посмотри и скажи что такого криминального там есть.
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|3.16, rvs2016 (ok), 18:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> qutebrowser
Из него сейчас на этой странице сообщение и пишу. :-)
С Файрфокса на qute перешёл потому, что Файрфокс начал ненужные ему (а не мне) вкладки закрывать самостоятельно не только без моего разрешения, но даже без уведомления меня об этих проделках!
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|4.49, Аноним (49), 21:04, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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browser.tabs.unloadOnLowMemory
Хотя у меня на линуксе false по дефолту.
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|5.64, rvs2016 (ok), 22:09, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> browser.tabs.unloadOnLowMemory
Ага! Вот он, змей, в окне маячит!
Установил сюда false. Понаблюдаю-ка теперь. (хотя и к qutebrowser за много месяцев привык уж :-) )
Спасибо тебе, добрый человек!
> Хотя у меня на линуксе false по дефолту.
А у меня было значение true. :-(
Памяти-то физической у меня 4 ГБ. А кушает Файрфокс порою и по 6 ГБ, и поболее.
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|3.47, Аноним (44), 20:50, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поставил на мобиле приложение яндекс такси, и смарт перестал нормально спать, хотя я даже разрешений никаких не давал этому приложению. В итоге удалил, при необходимости пользуюсь веб версией.
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|4.50, _kp (ok), 21:07, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так с большинством недоприложений-оберток над онлайн сервисами.
Они и жрут батарею, и захламляют Гигабайтами диски, при том что во многих случаях приложения менее удобны чем веб версии, хотя не всегда.
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|5.54, Аноним (54), 21:24, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С Яндексом там похуже творится всё. Даже если все приложения от него принудительно остановлены, при запуске любого из них в фоне стартуют все остальные. А ещё любое приложение проверяет подписи всех остальных. Можно ставить либо все оригинальные, либо все модифицированные с вырезанной проверкой, иначе оригинальные работать не будут
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|3.15, НяшМяш (ok), 18:33, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Давно не меняли внешний вид. И не все геометрические фигуры перепробовали.
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|2.39, . (?), 20:14, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему не изменили табы, это ошибка или халатность?
Забыли почитать икспертов с опеннета
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|2.9, Аноним (9), 18:10, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Из альтернатив только хромиум, где все прибито гвоздями и забетонировано
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|3.17, rvs2016 (ok), 18:44, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Укажи путь к этому Лептону.
А то в поисковиках какой-то мусор сыпется в результатах поиска.
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|5.36, ИмяХ (?), 20:08, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня Firefox выглядит точно так же без всяких липтонов и прочих фиксов. Просто зашёл в настройки и настроил. Что я делаю не так?
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|5.40, Аноним (40), 20:21, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я правильно понимаю, что это 0 отличий от обычного фф на стандартных темах?
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|5.52, BrainFucker (ok), 21:09, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выглядеть будет примерно вот так в светлой теме https://i.imgur.com/nl0eBCc.png
Проблему не решает особо, просто бордеры табов переделали. Но проблема текущего дизайна только в том что панель вкладок слишком широкая, раньше был компактный режим, но его выкинули после какого-то обновления.
Хотя и дизайн текущего Firefox компактнее чем древний 2.чего-то-там, но всё равно можно лучше.
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|1.11, th3m3 (ok), 18:19, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут как-то один анон писал, что в бете Firefox 107 ускорили Javascript - не вошло в релиз что ли?
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|2.13, Аноним (9), 18:28, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было бы интересно сравнить результат в JetStream 2.1
В SpeeDOMetr'е разницы никакой
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|2.30, Kuromi (ok), 19:54, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Однозначно утверждать не буду, но что-то мне ничего такого по открытым источникам не попадалось. Откровенно говоря, в последних версиях ФФ вообще непонятно что именно делают, каких-то заметных прожектов вроде WebRender или даже перепиливая интерфейса не происходит, зато технические баги фиксятся что-то совсем никак (Не случайно же у них в 106-ом была серия падений специфичных для Intel, OsFile все никак удалить не могут из кода, хотя год назад уже сказали "Фсе, хана ему". Разве что активность в WebAssembly есть.
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|1.20, Аноним (-), 18:56, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Увеличена производительности Windows-сборок в Windows 11 22H2
Спорное заявление, особенно учитывая, что этот отвратительный допотопный браузер, как имел стабильные пропуски кадров при проигрывании видео, так и имеет.
Даже при низком фрейфмрейте: https://www.youtube.com/watch?v=ecFIAqIsiFg
HDR вообще не определяется - SRGB хватит всем!
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|3.37, Аноним (40), 20:13, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3 день подряд вижу ссылки на этот мусор тут. Видимо, в наши ряды проникли наивные дети, больше никто это шлак не смотрит.
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|2.24, iPony129412 (?), 19:02, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробовал 8K на Firefox - прикольно.
Хотя железо аппаратно не умеет в AV1.
Кадры не пропускает.
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|3.33, Аноним (-), 20:00, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Железо умеет в AV1, но Тормозилла почему-то предпочитает не замечать его на любом разрешении ниже 8К
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|3.29, Apple Jack (?), 19:38, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же можно забыть, что все промоутеры линукса на десктопе не видят никаких проблем?
Даже ШГ в упор не замечают!
А разгадка проста - они все поголовно сидят на яблоках и только на них, очень плотно
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|4.46, fumanchez (ok), 20:47, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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freetype уже давно у всех одинаковый после утрясения патентов, и ШГ у всех тоже должен быть одинаковый, разве что Ш у каждого свои
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|5.53, Аноним (40), 21:15, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот тоже не понимаю почему в венде (например у файлов в интерфейсе файлового менеджера) иероглифы кристально чистые и читаемые, а в линуксе это в лучшем случае мутное пятно, как ты фритайп не настраивай. Я решил проблему кардинально -- поставил растровый шрифт в качестве интерфейсного. Так удачно сложилось, что есть целый 1 такой шрифт для бесплатного использования.
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|7.58, Аноним (40), 21:41, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Название шрифта?
Efont-unicode в репах -- http://openlab.jp/efont/unicode/
Там 3 шрифта в пакете, на диске это просто куча растровых файлов для разных размеров и толщины, наклонности и т.д. Я слышал, в Гноме собирались дропнуть поддержку растровых шрифтов, но в моём КДЕ пока что работает.
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|6.60, fumanchez (ok), 21:52, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже попробовал наверное все комбинации LCD-фильтров и степеней хинтинга, но при 150% скейлинге (144 dpi) все равно немного мыло, а powerline-символы из нердовских шрифтов отказываются стыковаться без зазоров или выступов (хотя они почти на всех скринах так). Хз, в чем дело - нестандартный dpi, или просто Ш сами по себе Г.
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|1.23, Аноним (40), 19:02, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучше бы добавили профилирование памяти утечек памяти на ютубе, которое не отображается нигде кроме системного менеджера ресурсов.
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|2.32, . (?), 19:59, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А еще ublock счётчик за тысячу переваливает на ютубе
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|1.38, Kirikekeks (ok), 20:13, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неделю как снес. Тяжелый стал. Fennec еще ничего, оставил на ведроиде, за неимением лучшего. Я когда без uBlok в сеть вхожу, чувствую себя пигмеем в Манхеттене. Поэтому Ябр не предлагать, он только усиливает это ощущение. Испоганил красивое Советское имя, вычеркнул из словаря. Почему было Донной не назвать Алису?
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|1.41, Аноним (41), 20:33, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Клепают и клепают.., такое ощущение, что выпуски выходят еженедельные. Сильно отвлекает читать с такой частотой новостя и ченджлоги!
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|1.42, Аноним (41), 20:35, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда запилят группы во вкладках как в Хроме(скоро подвезут)? А то придётся бежать на хром
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|1.48, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:02, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вроде на раст частично переписали, а уязвимости все лезут и лезут. Что с лицом, растоманы. Только не говорите, что уязвимости в другом месте. Что вам мешает все переписать на раст?
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|3.61, Аноним (35), 21:54, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос чела был в том, почему на раст не переписывают... Невозможно, что ли?
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|4.63, Anonymous777 (?), 22:00, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо недостаточно ресурсов, в частности финансовых.
В 20-м году у них была реструкторизация и большие сокращения персонала.
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