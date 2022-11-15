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Релиз Firefox 107

15.11.2022 17:43

Состоялся релиз web-браузера Firefox 107. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.5.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 108, релиз которой намечен на 13 декабря.

Основные новшества в Firefox 107:

  • В интерфейс профилирования (вкладка Performance в инструментах для разработчика) добавлена возможность анализа энергопотребления на системах Linux и macOS с процессорами Intel (ранее профилирование энергопотребления было доступно только на системах с Windows 11 и на компьютерах Apple с чипом M1).
  • Реализованы CSS-свойства "contain-intrinsic-size", "contain-intrinsic-width", "contain-intrinsic-height", "contain-intrinsic-block-size" и "contain-intrinsic-inline-size", позволяющие указать размер элемента, который будет использован независимо от влияния на размер дочерних элементов (например, когда увеличение размера дочернего элемента может растянуть родительский элемент). Предложенные свойства позволяют браузеру сразу определить размер, не дожидаясь отрисовки дочерних элементов. В случае выставления значения "auto" для фиксация размера будет использован последний отрисованный размер элемента.
  • В инструментах для web-разработчиков упрощена отладка дополнений на базе технологии WebExtension. В утилите webext добавлена опция "--devtools" (webext run --devtools), позволяющая автоматически открыть браузерное окно с инструментами для web-разработчиков, например, для выявления причины ошибки. Упрощено инспектирование всплывающих окон. В панель добавлена кнопка Reload для перезагрузки WebExtension после внесения изменений в код.
  • Увеличена производительности Windows-сборок в Windows 11 22H2 при обработке перехода по ссылкам в подсистемах IME (Input Method Editor) и Microsoft Defender.
  • Улучшения в версии для Android:
    • Добавлен режим полной защиты Cookie (Total Cookie Protection), который ранее применялся только при открытии сайтов в режиме приватного просмотра и при выборе строгого режима блокировки нежелательного контента (strict). В режиме Total Cookie Protection для Cookie каждого сайта применяется отдельное изолированное хранилище, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами, так как все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков (iframe, js и т.п.), привязываются к сайту, с которого эти блоки были загружены, и не передаются при обращении к этим блокам с других сайтов.
    • Обеспечена упреждающая загрузка промежуточных сертификатов для сокращения числа ошибок при открытии сайтов по HTTPS.
    • В текстах на сайтах включено увеличение содержимого при выделении текста.
    • Добавлена поддержка появившихся начиная с Android 7.1 панелей выбора изображений (Image keyboard, механизм для отправки изображений и другого мультимедийного контента напрямую в формы редактирования текста в приложениях).

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 107 устранена 21 уязвимость. Десять уязвимостей помечены как опасные. Семь уязвимостей (собраны под CVE-2022-45421, CVE-2022-45409, CVE-2022-45407, CVE-2022-45406, CVE-2022-45405) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Две уязвимости (CVE-2022-45408, CVE-2022-45404) позволяют обойти уведомление о работе в полноэкранном режиме, например, для симуляции интерфейса браузера и введения пользователя в заблуждение при фишинге.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 106
  3. OpenNews: В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie
  4. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  5. OpenNews: В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.2, продолжающего развитие Firefox Reality
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58119-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 17:52, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +43 +/
    Единственный нормальный браузер. Больше нет их! Не сказать, что и этот идеален, но аналогов нет.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:10, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Телеметрию уже отключил? Вернее спрошу так: создал ли файрфокс для тебя видимость, будто ты отключил всю телеметрию?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 20:07, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некогда им было, они на раст переписывали. Ой, не получилось...

    > Семь уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью

     
  • 3.43, fumanchez (ok), 20:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нахрена ее вообще отключать, не хочешь телеметрии - иди туда, где ее нет
     
  • 3.44, Аноним (44), 20:45, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Файрфокс открытый браузер, в том числе в вопросах телеметрии, если ты ее включил то можешь через меню посмотреть передаваемое содержимое, посмотри и скажи что такого криминального там есть.
     
  • 2.10, youranon (?), 18:14, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    qutebrowser
     
     
  • 3.16, rvs2016 (ok), 18:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > qutebrowser

    Из него сейчас на этой странице сообщение и пишу. :-)
    С Файрфокса на qute перешёл потому, что Файрфокс начал ненужные ему (а не мне) вкладки закрывать самостоятельно  не только без моего разрешения, но даже без уведомления меня об этих проделках!

     
     
  • 4.45, Аноним (44), 20:47, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что? Файрфокс не закрывает вкладки самостоятельно.
     
  • 4.49, Аноним (49), 21:04, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    browser.tabs.unloadOnLowMemory
    Хотя у меня на линуксе false по дефолту.
     
     
  • 5.64, rvs2016 (ok), 22:09, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > browser.tabs.unloadOnLowMemory

    Ага! Вот он, змей, в окне маячит!
    Установил сюда false. Понаблюдаю-ка теперь. (хотя и к qutebrowser за много месяцев привык уж :-) )
    Спасибо тебе, добрый человек!

    > Хотя у меня на линуксе false по дефолту.

    А у меня было значение true. :-(
    Памяти-то физической у меня 4 ГБ. А кушает Файрфокс порою и по 6 ГБ, и поболее.

     
  • 2.18, Аноним (18), 18:46, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Единственный нормальный браузер

    Яндекс.Браузер

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 19:20, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как много опечаток в QQ Browser.
     
  • 3.31, . (?), 19:55, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  Яндекс.Браузер

    BolgenOS.Линукс

     
  • 3.47, Аноним (44), 20:50, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставил на мобиле приложение яндекс такси, и смарт перестал нормально спать, хотя я даже разрешений никаких не давал этому приложению. В итоге удалил, при необходимости пользуюсь веб версией.
     
     
  • 4.50, _kp (ok), 21:07, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так с большинством недоприложений-оберток над онлайн сервисами.
    Они и жрут батарею, и захламляют Гигабайтами диски, при том что во многих случаях приложения менее удобны чем веб версии, хотя не всегда.
     
     
  • 5.54, Аноним (54), 21:24, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Яндексом там похуже творится всё. Даже если все приложения от него принудительно остановлены, при запуске любого из них в фоне стартуют все остальные. А ещё любое приложение проверяет подписи всех остальных. Можно ставить либо все оригинальные, либо все модифицированные с вырезанной проверкой, иначе оригинальные работать не будут
     
  • 2.34, Аноним (34), 20:00, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голоса накручены.
     
  • 2.57, Аноним (57), 21:32, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или волк или котэ, но таки оба базируются на лисе, да.
     
  • 2.59, Без аргументов (?), 21:51, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но кое-кто умудряется клепать сайты так, что...
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:53, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не изменили табы, это ошибка или халатность?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:56, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве должны были?
     
  • 2.7, Аноним (44), 18:08, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так с табами?
     
     
  • 3.15, НяшМяш (ok), 18:33, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Давно не меняли внешний вид. И не все геометрические фигуры перепробовали.
     
  • 3.19, Аноним (19), 18:48, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пора вниз переносить
     
     
  • 4.21, Anonymus (?), 19:00, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по диагонали от верхнего левого к нижнему правому углу.
     
     
  • 5.25, Аноним (19), 19:03, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А хорошая идея же - активные углы с каруселями вкладок
     
  • 2.39, . (?), 20:14, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему не изменили табы, это ошибка или халатность?

    Забыли почитать икспертов с опеннета

     

  • 1.6, Аноним (6), 18:02, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Единственный нормальный бровсер, но с ненормальным интерфейсом
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:10, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Из альтернатив только хромиум, где все прибито гвоздями и забетонировано
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:28, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь Lepton, и будет тебе нормальный интерфейс.
     
     
  • 3.17, rvs2016 (ok), 18:44, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Укажи путь к этому Лептону.
    А то в поисковиках какой-то мусор сыпется в результатах поиска.
     
     
  • 4.28, минона (?), 19:23, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix

    Выглядеть будет примерно вот так в светлой теме https://i.imgur.com/nl0eBCc.png
    и вот так — в тёмной https://i.imgur.com/8PknCBY.png

     
     
  • 5.36, ИмяХ (?), 20:08, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня Firefox выглядит точно так же без всяких липтонов и прочих фиксов. Просто зашёл в настройки и настроил. Что я делаю не так?
     
  • 5.40, Аноним (40), 20:21, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что это 0 отличий от обычного фф на стандартных темах?
     
  • 5.52, BrainFucker (ok), 21:09, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выглядеть будет примерно вот так в светлой теме https://i.imgur.com/nl0eBCc.png

    Проблему не решает особо, просто бордеры табов переделали. Но проблема текущего дизайна только в том что панель вкладок слишком широкая, раньше был компактный режим, но его выкинули после какого-то обновления.

    Хотя и дизайн текущего Firefox компактнее чем древний 2.чего-то-там, но всё равно можно лучше.

     

  • 1.11, th3m3 (ok), 18:19, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут как-то один анон писал, что в бете Firefox 107 ускорили Javascript - не вошло в релиз что ли?
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 18:28, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы интересно сравнить результат в JetStream 2.1
    В SpeeDOMetr'е разницы никакой
     
  • 2.30, Kuromi (ok), 19:54, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Однозначно утверждать не буду, но что-то мне ничего такого по открытым источникам не попадалось. Откровенно говоря, в последних версиях ФФ вообще непонятно что именно делают, каких-то заметных прожектов вроде WebRender или даже перепиливая интерфейса не происходит, зато технические баги фиксятся что-то совсем никак (Не случайно же у них в 106-ом была серия падений специфичных для Intel, OsFile все никак удалить не могут из кода, хотя год назад уже сказали "Фсе, хана ему". Разве что активность в WebAssembly есть.
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:32, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Vivaldi
    2. FireFox
    2. Yandex
     
  • 1.20, Аноним (-), 18:56, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Увеличена производительности Windows-сборок в Windows 11 22H2

    Спорное заявление, особенно учитывая, что этот отвратительный допотопный браузер, как имел стабильные пропуски кадров при проигрывании видео, так и имеет.

    Даже при низком фрейфмрейте: https://www.youtube.com/watch?v=ecFIAqIsiFg

    HDR вообще не определяется - SRGB хватит всем!

     
     
  • 2.22, Anonymus (?), 19:01, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это чё за бородатый продажный боров там? Зачем это здесь?
     
     
  • 3.37, Аноним (40), 20:13, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3 день подряд вижу ссылки на этот мусор тут. Видимо, в наши ряды проникли наивные дети, больше никто это шлак не смотрит.
     
  • 2.24, iPony129412 (?), 19:02, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал 8K на Firefox - прикольно.
    Хотя железо аппаратно не умеет в AV1.
    Кадры не пропускает.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 20:00, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Железо умеет в AV1, но Тормозилла почему-то предпочитает не замечать его на любом разрешении ниже 8К
     
  • 2.26, iPony129412 (?), 19:06, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HDR тоже вполне фапабельно https://u.smutty.horse/mkgdezefhfn.png
     
     
  • 3.29, Apple Jack (?), 19:38, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же можно забыть, что все промоутеры линукса на десктопе не видят никаких проблем?
    Даже ШГ в упор не замечают!
    А разгадка проста - они все поголовно сидят на яблоках и только на них, очень плотно
     
     
  • 4.46, fumanchez (ok), 20:47, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freetype уже давно у всех одинаковый после утрясения патентов, и ШГ у всех тоже должен быть одинаковый, разве что Ш у каждого свои
     
     
  • 5.53, Аноним (40), 21:15, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот тоже не понимаю почему в венде (например у файлов в интерфейсе файлового менеджера) иероглифы кристально чистые и читаемые, а в линуксе это в лучшем случае мутное пятно, как ты фритайп не настраивай. Я решил проблему кардинально -- поставил растровый шрифт в качестве интерфейсного. Так удачно сложилось, что есть целый 1 такой шрифт для бесплатного использования.
     
     
  • 6.55, ааноним (?), 21:27, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название шрифта?
     
     
  • 7.58, Аноним (40), 21:41, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Название шрифта?

    Efont-unicode в репах -- http://openlab.jp/efont/unicode/

    Там 3 шрифта в пакете, на диске это просто куча растровых файлов для разных размеров и толщины, наклонности и т.д. Я слышал, в Гноме собирались дропнуть поддержку растровых шрифтов, но в моём КДЕ пока что работает.

     
  • 6.60, fumanchez (ok), 21:52, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже попробовал наверное все комбинации LCD-фильтров и степеней хинтинга, но при 150% скейлинге (144 dpi) все равно немного мыло, а powerline-символы из нердовских шрифтов отказываются стыковаться без зазоров или выступов (хотя они почти на всех скринах так). Хз, в чем дело - нестандартный dpi, или просто Ш сами по себе Г.
     

  • 1.23, Аноним (40), 19:02, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше бы добавили профилирование памяти утечек памяти на ютубе, которое не отображается нигде кроме системного менеджера ресурсов.
     
     
  • 2.32, . (?), 19:59, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А еще ublock счётчик за тысячу переваливает на ютубе
     

  • 1.38, Kirikekeks (ok), 20:13, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неделю как снес. Тяжелый стал. Fennec еще ничего, оставил на ведроиде, за неимением лучшего. Я когда без uBlok в сеть вхожу, чувствую себя пигмеем в Манхеттене. Поэтому Ябр не предлагать, он только усиливает это ощущение. Испоганил красивое Советское имя, вычеркнул из словаря. Почему было Донной не назвать Алису?
     
  • 1.41, Аноним (41), 20:33, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Клепают и клепают.., такое ощущение, что выпуски выходят еженедельные. Сильно отвлекает читать с такой частотой новостя и ченджлоги!
     
     
  • 2.62, Аноним (35), 21:55, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версионная диарея.
     

  • 1.42, Аноним (41), 20:35, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда запилят группы во вкладках как в Хроме(скоро подвезут)? А то придётся бежать на хром
     
  • 1.48, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:02, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вроде на раст частично переписали, а уязвимости все лезут и лезут. Что с лицом, растоманы. Только не говорите, что уязвимости в другом месте. Что вам мешает все переписать на раст?
     
     
  • 2.56, Anonymous777 (?), 21:27, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://4e6.github.io/firefox-lang-stats/

    В Firefox на Rust написан WebRender и вроде CSS движок.
    А теперь посмотри где были найдены уязвимости...
    Смекаешь?)

     
     
  • 3.61, Аноним (35), 21:54, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос чела был в том, почему на раст не переписывают... Невозможно, что ли?
     
     
  • 4.63, Anonymous777 (?), 22:00, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо недостаточно ресурсов, в частности финансовых.
    В 20-м году у них была реструкторизация и большие сокращения персонала.
     

  • 1.51, Songo (ok), 21:07, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Версия ради цифорки в версии, в погоне за циферками хрома.
     

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