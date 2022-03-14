Обновление Firefox 98.0.1 с удалением поисковых систем Yandex и Mail.ru

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|2.14, feudor (ok), 21:05, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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причина удаления - террорристическая деятельность американских компаний
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|1.2, rshadow (ok), 20:24, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скоро все будем на яндекс браузере сидеть, без вариантов. Закончится эпичный холивар браузеров.
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|1.3, anal_lord (ok), 20:26, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже нашли, как пофиксить? Ибо если сейчас и гугл загнется, то адекватных поисковиков будет нема. Можно searx использовать, в принципе, но там поиска по картинкам нет.
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|2.7, myhand (ok), 20:34, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Английский язык учи. Пока на настоящий чебурнет денег у фюрера не хватает, так что обойти его - развивающая задачка для младшего школьного возраста.
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|2.8, derghast (ok), 20:35, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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зайди на сайт яндекса и в адресной строке добавь его в поиск. Потом перейди в настройки и там уже выстави по умолчанию
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|1.4, antontony91 (ok), 20:29, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Остался ютуб.
Дальше VPN-ы и европейские ДЦ.
Дальше чебурнет.
Дальше Северная Корея и Туркменистан.
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|1.9, vinsent2002 (ok), 20:48, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поддерживаю удаление мусорного Mail ru, но Яндекс зачем ?? У Яндекс порой даже лучше чем google работает.
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|2.12, A.Stahl (ok), 21:00, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ещё куклу вуду сшей в виде лисы/панды или что там у них на логотипе. Может так твоё желание будет выглядеть хоть сколько-то грозно.
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|2.13, myhand (ok), 21:00, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фу чмыри, а не свободный проект. Желаю им загнуться.
Не подчиняются указивкам Третьего Рейх^WРима?
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