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Обновление Firefox 98.0.1 с удалением поисковых систем Yandex и Mail.ru

14.03.2022 20:15

Компания Mozilla опубликовала корректирующий выпуск браузера Firefox 98.0.1, наиболее заметным изменением в котором стало удаление Yandex и Mail.ru из списка поисковых систем, доступных для применения в качестве провайдеров поиска. Причины удаления не поясняются.

Кроме того, Yandex перестал использоваться в русскоязычной и турецкой сборках, в которых он предлагался по умолчанию в соответствии с ранее заключённым договором о передаче поискового трафика. Yandex и Mail.ru также будут удалены из установок Firefox в которых они были вручную выбраны пользователями. Вернуть поддержку Yandex можно вручную установив поисковый виджет (добавить можно через подсказку в адресной строке при открытии сайта Yandex).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox 98 для некоторых пользователей будет изменена поисковая система по умолчанию
  3. OpenNews: В Firefox проводится эксперимент по использованию поисковой системы Bing по умолчанию
  4. OpenNews: Mozilla прекращает поддержку поисковых дополнений на базе технологии OpenSearch
  5. OpenNews: В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам
  6. OpenNews: Релиз Firefox 98
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56852-firefox
Ключевые слова: firefox, yandex
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Songo (ok), 20:24, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Причину удаления забыли написать.
     
     
  • 2.14, feudor (ok), 21:05, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причина удаления - террорристическая деятельность американских компаний
     

  • 1.2, rshadow (ok), 20:24, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Скоро все будем на яндекс браузере сидеть, без вариантов. Закончится эпичный холивар браузеров.
     
  • 1.3, anal_lord (ok), 20:26, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже нашли, как пофиксить? Ибо если сейчас и гугл загнется, то адекватных поисковиков будет нема. Можно searx использовать, в принципе, но там поиска по картинкам нет.
     
     
  • 2.7, myhand (ok), 20:34, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Английский язык учи.  Пока на настоящий чебурнет денег у фюрера не хватает, так что обойти его - развивающая задачка для младшего школьного возраста.
     
  • 2.8, derghast (ok), 20:35, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зайди на сайт яндекса и в адресной строке добавь его в поиск. Потом перейди в настройки и там уже выстави по умолчанию
     

  • 1.4, antontony91 (ok), 20:29, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Остался ютуб.
    Дальше VPN-ы и европейские ДЦ.
    Дальше чебурнет.
    Дальше Северная Корея и Туркменистан.

     
     
  • 2.6, SilverCutePony (ok), 20:32, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если даже Корею заблокируют, то что тогда?
     

  • 1.9, vinsent2002 (ok), 20:48, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю удаление мусорного Mail ru, но Яндекс зачем ?? У Яндекс порой даже лучше чем google работает.
     
  • 1.10, Fracta1L (ok), 20:48, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фу чмыри, а не свободный проект. Желаю им загнуться.
     
     
  • 2.11, paulus (ok), 20:55, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Желаю загнуться

    чмыри, начинайте...

     
  • 2.12, A.Stahl (ok), 21:00, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё куклу вуду сшей в виде лисы/панды или что там у них на логотипе. Может так твоё желание будет выглядеть хоть сколько-то грозно.
     
  • 2.13, myhand (ok), 21:00, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Фу чмыри, а не свободный проект. Желаю им загнуться.

    Не подчиняются указивкам Третьего Рейх^WРима?

     



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