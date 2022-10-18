Релиз Firefox 106

Состоялся релиз web-браузера Firefox 106. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.4.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 107, релиз которой намечен на 15 ноября. Основные новшества в Firefox 106: Оформление окна просмотра сайтов в приватном режиме переделано так, чтобы его труднее было спутать с обычным режимом. Окно приватного режима теперь выводится с тёмным фоном панелей, а помимо специальной пиктограммы выводится и явное текстовое пояснение.

В панель вкладок добавлена кнопка "Firefox View", упрощающая доступ к ранее просматриваемому содержимому. При нажатии на кнопку открывается служебная страница со списком недавно закрытых вкладок и интерфейсом для просмотра вкладок на других устройствах. Для упрощения доступа к вкладкам на других устройствах пользователя рядом с адресной строкой также размещена отдельная кнопка.

На странице Firefox View также предоставлена возможность изменения внешнего вида браузера при помощи встроенного дополнения Colorways, предлагающего интерфейс для выбора шести цветовых тем, для которых предложено три варианта оттенка, влияющих выбор тона для области контента, панелей и строки переключения вкладок. Цветовые темы будут доступны до 17 января.

Во встроенном просмотрщике документов в формате PDF включён по умолчанию режим редактирования, предоставляющий инструменты для рисования графических меток (рисунки линиями от руки) и прикрепления текстовых комментариев. Возможна настройка цвета, толщины линий и размера шрифта.

Для Linux-систем с пользовательскими окружениями на основе протокола Wayland реализована поддержка управляющего жеста, позволяющего переходить к прошлым и следующим страницам в истории посещений через скольжение двумя пальцами по тачпаду влево или вправо.

Добавлена поддержка распознавания текста на изображениях, что позволяет извлекать текст из размещённых на web-странице изображений и помещать распознанный текст в буфер обмена или озвучивать для людей с ослабленным зрением при помощи синтезатора речи. Распознавание выполняется при выборе пункта "Copy Text from Image" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на изображении. Функция пока доступна только на системах с macOS 10.15+ (используется системный API VNRecognizeTextRequestRevision2).

Пользователям Windows 10 и Windows 11 предоставлена возможность закрепления на панели окон с приватным режимом просмотра.

На платформе Windows предоставлена возможность использования Firefox в качестве программы по умолчанию для просмотра документов в формате PDF.

Значительно улучшена поддержка WebRTC (библиотека libwebrtc обновлена с версии 86 до 103), в том числе повышена производительность RTP, расширена предоставляемая статистика, снижена нагрузка на CPU, повышена совместимость с различными сервисами и улучшены средства для предоставления доступа к экрану в окружениях на базе протокола Wayland.

В версии для Android на домашней странице обеспечен показ синхронизированных вкладок, в коллекцию Independent Voices добавлены новые фоновые изображения, устранены ошибки, приводящие к аварийному завершению, например, при выборе времени в web-форме или открытии около 30 вкладок. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 106 устранено 8 уязвимостей, из которых 2 помечены как опасные: CVE-2022-42927 (обход ограничений same-origin, позволяющий получить доступ к результату редиректа) и CVE-2022-42928 (повреждение памяти в движке JavaScript). Три уязвимости CVE-2022-42932, которым присвоен умеренный уровень опасности, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



