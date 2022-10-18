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Релиз Firefox 106

18.10.2022 17:36

Состоялся релиз web-браузера Firefox 106. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.4.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 107, релиз которой намечен на 15 ноября.

Основные новшества в Firefox 106:

  • Оформление окна просмотра сайтов в приватном режиме переделано так, чтобы его труднее было спутать с обычным режимом. Окно приватного режима теперь выводится с тёмным фоном панелей, а помимо специальной пиктограммы выводится и явное текстовое пояснение.
  • В панель вкладок добавлена кнопка "Firefox View", упрощающая доступ к ранее просматриваемому содержимому. При нажатии на кнопку открывается служебная страница со списком недавно закрытых вкладок и интерфейсом для просмотра вкладок на других устройствах. Для упрощения доступа к вкладкам на других устройствах пользователя рядом с адресной строкой также размещена отдельная кнопка.
  • На странице Firefox View также предоставлена возможность изменения внешнего вида браузера при помощи встроенного дополнения Colorways, предлагающего интерфейс для выбора шести цветовых тем, для которых предложено три варианта оттенка, влияющих выбор тона для области контента, панелей и строки переключения вкладок. Цветовые темы будут доступны до 17 января.
  • Во встроенном просмотрщике документов в формате PDF включён по умолчанию режим редактирования, предоставляющий инструменты для рисования графических меток (рисунки линиями от руки) и прикрепления текстовых комментариев. Возможна настройка цвета, толщины линий и размера шрифта.
  • Для Linux-систем с пользовательскими окружениями на основе протокола Wayland реализована поддержка управляющего жеста, позволяющего переходить к прошлым и следующим страницам в истории посещений через скольжение двумя пальцами по тачпаду влево или вправо.
  • Добавлена поддержка распознавания текста на изображениях, что позволяет извлекать текст из размещённых на web-странице изображений и помещать распознанный текст в буфер обмена или озвучивать для людей с ослабленным зрением при помощи синтезатора речи. Распознавание выполняется при выборе пункта "Copy Text from Image" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на изображении. Функция пока доступна только на системах с macOS 10.15+ (используется системный API VNRecognizeTextRequestRevision2).
  • Пользователям Windows 10 и Windows 11 предоставлена возможность закрепления на панели окон с приватным режимом просмотра.
  • На платформе Windows предоставлена возможность использования Firefox в качестве программы по умолчанию для просмотра документов в формате PDF.
  • Значительно улучшена поддержка WebRTC (библиотека libwebrtc обновлена с версии 86 до 103), в том числе повышена производительность RTP, расширена предоставляемая статистика, снижена нагрузка на CPU, повышена совместимость с различными сервисами и улучшены средства для предоставления доступа к экрану в окружениях на базе протокола Wayland.
  • В версии для Android на домашней странице обеспечен показ синхронизированных вкладок, в коллекцию Independent Voices добавлены новые фоновые изображения, устранены ошибки, приводящие к аварийному завершению, например, при выборе времени в web-форме или открытии около 30 вкладок.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 106 устранено 8 уязвимостей, из которых 2 помечены как опасные: CVE-2022-42927 (обход ограничений same-origin, позволяющий получить доступ к результату редиректа) и CVE-2022-42928 (повреждение памяти в движке JavaScript). Три уязвимости CVE-2022-42932, которым присвоен умеренный уровень опасности, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 105
  3. OpenNews: В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF
  4. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  5. OpenNews: Релиз Firefox 104
  6. OpenNews: В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57934-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:46, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Что со свежими зондами под предлогом заботы о приватности и безопасности?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:51, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не переживай, у Мозиллы не настолько длинный зонд, чтобы засунуть его в твой Хром
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 18:02, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ungoogled chromium вообще-то.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:45, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    говори себе это почаще
     
     
  • 5.36, Аноним (1), 19:40, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не поделиями зондозиллы же пользоваться, чувак.
     
  • 4.45, Аноним (-), 20:18, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >У меня ungoogled chromium вообще-то.

    ОК! Ангугловцы берут релиз Хрома, выпиливают все известные зонды.

    Проблема.
    1. Выпиливать зонды приходится каждый раз при каждом релизе Хрома.
    2. А как быть с неизвестными зондами? Их придётся каждый раз, с каждым релизом искать. Прикинь, как это муторно, всё время сидеть и мониторить сетевую активность Хрома. На какие-такие сервера Хром отправляет данные пользователей? Также периодически придётся просматривать исходники.

    Возникает вопрос: "А кто-то говорит - Спасибо, за такой адский труд"? А не лучше ли просто взять и скачать Лису.

     
     
  • 5.49, Аноним (20), 20:34, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man diff
    man git
     

  • 1.3, Songo (ok), 17:50, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лиса наконец догнала хромого по версии, теперь будут соревноваться, кто перегонит с отрывом :)))
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:54, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Диарея версий...
     
     
  • 3.51, Аноним (20), 20:35, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сокращённо диверсия. совпадение?
     
  • 2.23, Аноним (23), 18:55, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то именно хром добавил полуверсии специально для циферок и он же "терянием" версий отличился .
     
     
  • 3.33, Songo (ok), 19:31, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А лиса взяла и поддержала гонку версий.
    Как и Win11 вышла из за того, что Яблоко выпустило 11 версию своей оси :)
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 20:21, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думал, что пошутил? А бездари из Майкрософта всеръёз по-жизни всё тырят из других экосистем.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:50, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Окно приватного режима теперь выводится с тёмным фоном панелей, а помимо специальной пиктограммы выводится и явное текстовое пояснение.

    Решили сделать режим вконец неюзабельным? Норм, чо.

    > В панель вкладок добавлена кнопка "Firefox View", упрощающая доступ к ранее просматриваемому содержимому.

    И нельзя ли не добавлять мне ваших «интересных» кнопочек, о которых я не прошу?

     
     
  • 2.19, Васян (?), 18:39, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    browser.tabs.firefox-view - false
     
     
  • 3.21, nebularia (ok), 18:46, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Она просто убирается с панельки, без всяких about:config
     
     
  • 4.29, penetrator (?), 19:15, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) как убрать говнокнопку справа (стрелку вниз)
    2) как убрать текст Firefox Suggest, который показывает в урл баре, в выпадающем списке
     
     
  • 5.30, nebularia (ok), 19:17, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я похож на гугл? Тебе надо, ты и разбирайся
     
     
  • 6.32, penetrator (?), 19:25, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я похож на гугл? Тебе надо, ты и разбирайся

    одно Г убирается а второе нет, морда у фф все хуже и хуже

     
     
  • 7.52, Нонимус (?), 20:38, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сторону юзерхром.ксс ищи в гугле. Через него можно весь интерфейс настроить как хочешь в лисе.
     

  • 1.6, Аноним (7), 17:53, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > повреждение памяти в движке JavaScript ... переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти

    На расте эти части невозможно написать, что ли?!

     
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 18:12, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно конечно, ждём от тебя патчей.
     
  • 2.35, За всё хорошее против всего плохого (?), 19:38, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> повреждение памяти в движке JavaScript ... переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти
    > На расте эти части невозможно написать, что ли?!

    Это что же ты, еретик, предлагаешь за крамолу?!..
    Это что же, всех JS-макак на мароз, а растоманов в амбар?!
    Ты чтож это, совсем вейпом мозги прокурил или смузисосингом пробулькал?! А куда всех инклюзивных и копчёных прошлой хипстотной волны девать?! С голоду они будут штoлe пухнуть?!
    Ты это, заканчивай, а то сдадим тебя куда надо, для опытов!!!11

     

  • 1.8, Аноним (-), 17:54, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как можно так об_сраться с переводом:
    > Дополнение Colorways будет активно до 17 января.

    Оригинал:
    > The collection will be available through Jan 16.

    Более подробно:
    > The 18 new themes remain available through January 16th, 2023.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:58, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оригинал:
    >> The collection will be available through Jan 16.

    Посмотрите внимательно на второй скриншот, мало ли что в release notes написали, в самом браузере указано "Expires January 17".

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 18:06, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимы и время.
     
  • 3.15, Аноним (-), 18:13, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже поправили, ошибка не в таймзоне, а в "Дополнение Colorways будет активно до", речь же была про "темы".
     
  • 2.31, nebularia (ok), 19:19, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Colorways можно вернуть через about:config старые, если так уж надо. Странная фича с ограничением по времени, конечно
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:57, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно обнаружили на работе что FF следует спецификациям по переносу текста, а Хром нет. А из-за ужасной работы RTL и округления в Хроме (а теперь и в едже) мы постепенно всё переделываем на SVG...
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:37, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Недавно обнаружили на работе, что хром следует спецификациям по FF, а перенос текста нет. А из-за ужасной работы FF в SVG мы постепенно все переделываем на RTL и при помощи округлений.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 19:00, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Недавно обнаружили на работе, что ГУГЛ не следует спецификациям по БЕЗОПАСНОСТИ, а перенос текста нет. А из-за ужасной работы ХРОМА в СЕТИ_ИНТЕРНЕТ мы постепенно все переделываем на RUST и при помощи округлений.
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:01, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну так вот же он Юзаешь ты допустим лису как PDF читалку и все PDF что ты читае... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:30, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, в новости вполне ясно написано, что используется компонент ОС для OCR.
     

  • 1.18, pic (?), 18:37, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Т.е. они ещё кастомные темы и сервис с такими дополнениями в январе прибьют?

    Хорошо 2 года назад слез с него.

     
     
  • 2.25, Аноним (23), 18:59, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поменяют один набор оформлений на другой . Но залезшему на хром это не интересно ?
     

  • 1.22, user90 (?), 18:47, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже не знаю, что может заставить юзать не-ESR. Мне и с ним-то хватало гемора в приведении к адекватному состоянию..
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 18:58, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Галоперидол, кроме шуток.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 19:02, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без рецепта не дают. Давай ещё советов.
     

  • 1.27, Аноним (28), 19:01, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Прошу особо в новости подчеркнуть, что это единственный нормальный браузер.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 19:57, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
    👍
     

  • 1.34, Аноним (34), 19:37, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    странно, что этим поделием после 11года ещё кто-то пользуется..
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 19:48, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что произошло в 11 году?
     
     
  • 3.44, ИмяХ (?), 20:15, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Милицию в полицию переименовали
     
  • 2.41, Chlen22sm (?), 19:54, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > странно, что этим поделием после 11года ещё кто-то пользуется..

    Пользуются опеннетовские пенсионеры на 775 сокете

     
     
  • 3.47, Аноним (-), 20:25, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русские пенсионеры имеют привычку использовать исключительно браузер Opera.
     
     
  • 4.50, Chlen22sm (?), 20:34, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От возраста зависит. Те кто совсем постарше сидят на WinXP и Opera на Presto.
     

  • 1.37, Аноним (37), 19:47, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда он уже течь перестанет?
     
     
  • 2.48, Аноним (-), 20:26, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про версию 106 пруфы в студию.
     

  • 1.43, Аноним (-), 20:04, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лиса стала ещё более модной. Ура!
     

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