Релиз Firefox 106

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|1.1, Аноним (1), 17:46, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Что со свежими зондами под предлогом заботы о приватности и безопасности?
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|2.5, Аноним (5), 17:51, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не переживай, у Мозиллы не настолько длинный зонд, чтобы засунуть его в твой Хром
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|4.45, Аноним (-), 20:18, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>У меня ungoogled chromium вообще-то.
ОК! Ангугловцы берут релиз Хрома, выпиливают все известные зонды.
Проблема.
1. Выпиливать зонды приходится каждый раз при каждом релизе Хрома.
2. А как быть с неизвестными зондами? Их придётся каждый раз, с каждым релизом искать. Прикинь, как это муторно, всё время сидеть и мониторить сетевую активность Хрома. На какие-такие сервера Хром отправляет данные пользователей? Также периодически придётся просматривать исходники.
Возникает вопрос: "А кто-то говорит - Спасибо, за такой адский труд"? А не лучше ли просто взять и скачать Лису.
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|1.3, Songo (ok), 17:50, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лиса наконец догнала хромого по версии, теперь будут соревноваться, кто перегонит с отрывом :)))
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|2.23, Аноним (23), 18:55, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще то именно хром добавил полуверсии специально для циферок и он же "терянием" версий отличился .
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|3.33, Songo (ok), 19:31, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А лиса взяла и поддержала гонку версий.
Как и Win11 вышла из за того, что Яблоко выпустило 11 версию своей оси :)
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|4.46, Аноним (-), 20:21, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты думал, что пошутил? А бездари из Майкрософта всеръёз по-жизни всё тырят из других экосистем.
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|1.4, Аноним (4), 17:50, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Окно приватного режима теперь выводится с тёмным фоном панелей, а помимо специальной пиктограммы выводится и явное текстовое пояснение.
Решили сделать режим вконец неюзабельным? Норм, чо.
> В панель вкладок добавлена кнопка "Firefox View", упрощающая доступ к ранее просматриваемому содержимому.
И нельзя ли не добавлять мне ваших «интересных» кнопочек, о которых я не прошу?
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|4.29, penetrator (?), 19:15, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1) как убрать говнокнопку справа (стрелку вниз)
2) как убрать текст Firefox Suggest, который показывает в урл баре, в выпадающем списке
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|6.32, penetrator (?), 19:25, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я похож на гугл? Тебе надо, ты и разбирайся
одно Г убирается а второе нет, морда у фф все хуже и хуже
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|7.52, Нонимус (?), 20:38, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В сторону юзерхром.ксс ищи в гугле. Через него можно весь интерфейс настроить как хочешь в лисе.
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|1.6, Аноним (7), 17:53, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> повреждение памяти в движке JavaScript ... переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти
На расте эти части невозможно написать, что ли?!
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|2.35, За всё хорошее против всего плохого (?), 19:38, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> повреждение памяти в движке JavaScript ... переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти
> На расте эти части невозможно написать, что ли?!
Это что же ты, еретик, предлагаешь за крамолу?!..
Это что же, всех JS-макак на мароз, а растоманов в амбар?!
Ты чтож это, совсем вейпом мозги прокурил или смузисосингом пробулькал?! А куда всех инклюзивных и копчёных прошлой хипстотной волны девать?! С голоду они будут штoлe пухнуть?!
Ты это, заканчивай, а то сдадим тебя куда надо, для опытов!!!11
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|1.8, Аноним (-), 17:54, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как можно так об_сраться с переводом:
> Дополнение Colorways будет активно до 17 января.
Оригинал:
> The collection will be available through Jan 16.
Более подробно:
> The 18 new themes remain available through January 16th, 2023.
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|2.10, Аноним (10), 17:58, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оригинал:
>> The collection will be available through Jan 16.
Посмотрите внимательно на второй скриншот, мало ли что в release notes написали, в самом браузере указано "Expires January 17".
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|3.15, Аноним (-), 18:13, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже поправили, ошибка не в таймзоне, а в "Дополнение Colorways будет активно до", речь же была про "темы".
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|2.31, nebularia (ok), 19:19, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Colorways можно вернуть через about:config старые, если так уж надо. Странная фича с ограничением по времени, конечно
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|1.9, Аноним (9), 17:57, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно обнаружили на работе что FF следует спецификациям по переносу текста, а Хром нет. А из-за ужасной работы RTL и округления в Хроме (а теперь и в едже) мы постепенно всё переделываем на SVG...
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|2.17, Аноним (17), 18:37, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно обнаружили на работе, что хром следует спецификациям по FF, а перенос текста нет. А из-за ужасной работы FF в SVG мы постепенно все переделываем на RTL и при помощи округлений.
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|3.26, Аноним (26), 19:00, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно обнаружили на работе, что ГУГЛ не следует спецификациям по БЕЗОПАСНОСТИ, а перенос текста нет. А из-за ужасной работы ХРОМА в СЕТИ_ИНТЕРНЕТ мы постепенно все переделываем на RUST и при помощи округлений.
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|1.11, Аноним (11), 18:01, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну так вот же он Юзаешь ты допустим лису как PDF читалку и все PDF что ты читае... большой текст свёрнут, показать
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|2.16, Аноним (16), 18:30, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел, в новости вполне ясно написано, что используется компонент ОС для OCR.
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|1.18, pic (?), 18:37, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Т.е. они ещё кастомные темы и сервис с такими дополнениями в январе прибьют?
Хорошо 2 года назад слез с него.
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|2.25, Аноним (23), 18:59, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поменяют один набор оформлений на другой . Но залезшему на хром это не интересно ?
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|1.22, user90 (?), 18:47, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Даже не знаю, что может заставить юзать не-ESR. Мне и с ним-то хватало гемора в приведении к адекватному состоянию..
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|1.27, Аноним (28), 19:01, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Прошу особо в новости подчеркнуть, что это единственный нормальный браузер.
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|2.41, Chlen22sm (?), 19:54, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> странно, что этим поделием после 11года ещё кто-то пользуется..
Пользуются опеннетовские пенсионеры на 775 сокете
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|3.47, Аноним (-), 20:25, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Русские пенсионеры имеют привычку использовать исключительно браузер Opera.
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|4.50, Chlen22sm (?), 20:34, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От возраста зависит. Те кто совсем постарше сидят на WinXP и Opera на Presto.
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