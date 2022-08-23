The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Firefox 104

23.08.2022 17:20

Состоялся релиз web-браузера Firefox 104. Кроме того, сформированы обновления веток с длительным сроком поддержки - 91.13.0 и 102.2.0. На стадию бета-тестирования в ближайшие часы будет переведена ветка Firefox 105, релиз которой намечен на 20 сентября.

Основные новшества в Firefox 104:

  • Добавлен экспериментальный механизм QuickActions, позволяющий выполнять различные типовые действия с браузером из адресной строки. Например, для быстрого перехода к просмотру дополнений, закладок, сохранённых учётных записей (менеджер паролей) и открытия режима приватного просмотра можно ввести в адресной строке команды addons, bookmarks, logins, passwords и private, при распознании которых в выпадающем списке будет показана кнопка для перехода к соответствующему интерфейсу. Для включения QuickActions следует установить параметры browser.urlbar.quickactions.enabled=true и browser.urlbar.shortcuts.quickactions=true в about:config.
  • Во встроенный интерфейс для просмотра документов в формате PDF добавлен режим редактирования, в котором предложены такие возможности, как рисование графических меток (рисунки линиями от руки) и прикрепление текстовых комментариев. Цвет, толщина линий и размер шрифта настраиваются через новые кнопки, добавленные в панель просмотрщика PDF. Для включения нового режима на странице about:config следует выставить параметр pdfjs.annotationEditorMode=0.
  • По аналогии с регулированием ресурсов, выделяемых фоновым вкладкам, интерфейс пользователя теперь переводится в режим экономии энергопотребления в случае сворачивания окна браузера.
  • В интерфейсе профилирования добавлена возможность анализа энергопотребления, связанного с работой сайта. Анализатор энергопотребления пока доступен только на системах с Windows 11 и на компьютерах Apple с чипом M1.
  • В режиме "картинка в картинке" обеспечен показ субтитров, при просмотре видео с сервиса Disney+. Ранее субтитры показывались только для YouTube, Prime Video, Netflix, HBO Max, Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar и SonyLIV и сайтов, использующих формат WebVTT (Web Video Text Track).
  • Добавлена поддержка CSS-свойства scroll-snap-stop, которое позволяет настроить поведение при прокрутке при помощи тачпада: в режиме 'always' прокрутка останавливается на каждом элементе, а в режиме 'normal' при инерциальной прокрутке жестом допускается пропуск элементов. Также реализована поддержка корректировки позиции прокрутки в случае изменения содержимого (например, для сохранения той же позиции после удаления части вышестоящего контента).
  • В JavaScript-объекты Array и TypedArrays добавлены методы Array.prototype.findLast(), Array.prototype.findLastIndex(), TypedArray.prototype.findLast() и TypedArray.prototype.findLastIndex(), позволяющие искать элементы c выводом результата относительно конца массива. 
    
   [1,2,3,4].findLast((el) => el % 2 === 0)
   // → 4 (последний чётный элемент)
  • В метод HTMLElement.focus() добавлена поддержка параметра option.focusVisible, при помощи которого можно включить отображение наглядного индикатора изменения фокуса ввода.
  • Добавлено свойство SVGStyleElement.disabled, при помощи которого можно включить или отключить таблицы стилей для определённого элемента SVG или проверить их состояние (по аналогии с HTMLStyleElement.disabled).
  • Повышена стабильность и производительность сворачивания и восстановления окон на платформе Linux при использовании web-фреймворка Marionette (WebDriver). Добавлена возможность прикрепления обработчиков касания к экрану (touch action).
  • В версии для Android обеспечена поддержка автозаполнение форм с адресами на основе ранее указываемых адресов. В настройках предоставлена возможность редактирования и добавления адресов. Добавлена поддержка выборочного удаления истории, позволяющая удалить историю перемещений за последний час или за последние два дня. Устранено аварийное завершение при открытии ссылки из внешнего приложения.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 104 устранены 10 уязвимостей, из которых 8 помечены как опасные (6 сведены под CVE-2022-38476 и CVE-2022-38478) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 103
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox
  5. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
  6. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57667-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:40, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Догнали Google Chrome!
     
     
  • 2.4, anonymous (??), 17:44, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Догнать и перегнать хром в производстве багов на единицу кода!
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 17:46, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сколько там багов на строчку кода?
     
     
  • 4.10, anonymous (??), 17:47, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по регулярным CVE, достаточно для АНБ, ЦРУ, ФБР и прочих спецслужб.
     
     
  • 5.13, BuildPrice (?), 17:51, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это фичи!
     
     
  • 6.37, anonymous (??), 18:58, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищ майор!
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:45, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В принципе, как они свой квантум выпустили, так со скоростью получше стало. Надо бы и дальше работать в этом направлении, чтобы движок еще быстрее был, чем есть.
     
  • 2.8, ттфтттф (?), 17:46, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обогнули
     

  • 1.2, anonymous (??), 17:44, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Одна минорщина, сколько версий назад была новость, что мозилла *рассматривает* самые популярные пользовательские предложения: вертикальные вкладки и группировка вкладок, а воз и ныне там. Мозилла лишний раз доказала, что на пользователе ей глубоко плевать, то, что действительно может популяризировать браузер не делается, зато какие-то абсолютно непонятные нововведения в каждой новой версии.
     
     
  • 2.34, arthi747 (ok), 18:39, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто мозилловцы теперь озабочены.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:44, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > ввести в адресной строке команды ... , при распознании которых в выпадающем списке будет показана кнопка для перехода к соответствующему интерфейсу

    В классическом меню это гораздо быстрее делалось.

     
  • 1.6, Google (?), 17:45, 23/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +5 +/
     
     
  • 2.11, Мозилла (?), 17:48, 23/08/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.17, Rev (?), 17:54, 23/08/2022 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.12, InuYasha (??), 17:50, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Во встроенный интерфейс для просмотра документов в формате PDF

    Есть какой-нибудь дистр ФФ где это вырезано? :)

     
     
  • 2.19, Rev (?), 17:56, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём сложность выключить это в about:config?
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:58, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем плодить дистры на каждый чих? Сложно самостоятельно переключить опцию 'pdfjs.disabled' на 'true'?
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 19:07, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обожаю bool переменные со словом "disabled" в названии
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:53, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже месяца два как слез с ФФ на edge. Со всем и насовсем. Надоели фризы и статтеры при скроллинге в ФФ.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:02, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скинь сайты, а то я что-то не замечаю. Сравню хоть.
     
  • 2.25, Аноним (1), 18:14, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Надоели фризы и статтеры при скроллинге

    Говорите по-русски: надоели замирания и подёргивания при прокрутке.

     
     
  • 3.29, Аноним (38), 18:28, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Minęły dwa miesiące od łez od FF do krawędzi. Całkowicie i całkowicie. Masz dość fryzów i trzasków podczas przewijania w FF.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 19:20, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратно в Империю, домой? )
     

  • 1.23, Аноним (23), 18:03, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему анализатор в линуксе и десятке не пашет?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 18:45, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в Win11 больше способов конфиденциально слить инфу?
     

  • 1.24, ИмяХ (?), 18:14, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>  PDF добавлен режим редактирования

    Теперь осталось добавить режим редактирования изображений, аудио, видео, 3d моделей и тогда, наконец,  получится полноценный веб-браузер.

     
     
  • 2.26, Аноним (1), 18:15, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полноценная ОС.
     
     
  • 3.30, Google (?), 18:29, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спешу вас проинформировать что полноценная ОС это Google Chrome OS и Google Chrome OS Flex.
     
  • 2.32, Аноним (32), 18:30, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пдф смотрелка у них очень норм.
     
     
  • 3.36, timur.davletshin (ok), 18:57, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А цветовые профили так и не научилась...
     

  • 1.39, Аноним (39), 19:12, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/

    > "Во встроенный интерфейс для просмотра документов в формате PDF добавлен режим редактирования"

    Ос сразу тогда делайте!

     
  • 1.40, Аноним (40), 19:14, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > browser.urlbar.quickactions.enabled=false
    > browser.urlbar.shortcuts.quickactions=false

    Зойпесал.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру