Релиз Firefox 104

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|4.10, anonymous (??), 17:47, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Судя по регулярным CVE, достаточно для АНБ, ЦРУ, ФБР и прочих спецслужб.
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|2.5, Аноним (5), 17:45, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В принципе, как они свой квантум выпустили, так со скоростью получше стало. Надо бы и дальше работать в этом направлении, чтобы движок еще быстрее был, чем есть.
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|1.2, anonymous (??), 17:44, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Одна минорщина, сколько версий назад была новость, что мозилла *рассматривает* самые популярные пользовательские предложения: вертикальные вкладки и группировка вкладок, а воз и ныне там. Мозилла лишний раз доказала, что на пользователе ей глубоко плевать, то, что действительно может популяризировать браузер не делается, зато какие-то абсолютно непонятные нововведения в каждой новой версии.
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|1.3, Аноним (3), 17:44, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> ввести в адресной строке команды ... , при распознании которых в выпадающем списке будет показана кнопка для перехода к соответствующему интерфейсу
В классическом меню это гораздо быстрее делалось.
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|1.12, InuYasha (??), 17:50, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Во встроенный интерфейс для просмотра документов в формате PDF
Есть какой-нибудь дистр ФФ где это вырезано? :)
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|2.20, Аноним (20), 17:58, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем плодить дистры на каждый чих? Сложно самостоятельно переключить опцию 'pdfjs.disabled' на 'true'?
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|1.15, Аноним (15), 17:53, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже месяца два как слез с ФФ на edge. Со всем и насовсем. Надоели фризы и статтеры при скроллинге в ФФ.
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|2.25, Аноним (1), 18:14, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Надоели фризы и статтеры при скроллинге
Говорите по-русски: надоели замирания и подёргивания при прокрутке.
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|3.29, Аноним (38), 18:28, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Minęły dwa miesiące od łez od FF do krawędzi. Całkowicie i całkowicie. Masz dość fryzów i trzasków podczas przewijania w FF.
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|1.24, ИмяХ (?), 18:14, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> PDF добавлен режим редактирования
Теперь осталось добавить режим редактирования изображений, аудио, видео, 3d моделей и тогда, наконец, получится полноценный веб-браузер.
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|3.30, Google (?), 18:29, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спешу вас проинформировать что полноценная ОС это Google Chrome OS и Google Chrome OS Flex.
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|1.39, Аноним (39), 19:12, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> "Во встроенный интерфейс для просмотра документов в формате PDF добавлен режим редактирования"
Ос сразу тогда делайте!
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|1.40, Аноним (40), 19:14, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> browser.urlbar.quickactions.enabled=false
> browser.urlbar.shortcuts.quickactions=false
Зойпесал.
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