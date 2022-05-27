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Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox

27.05.2022 14:42

Компания Canonical приступила к решению проблем с производительностью snap-пакета с Firefox, который был предложен по умолчанию в Ubuntu 22.04 вместо обычного deb-пакета. Основное недовольство пользователей связано с очень медленным запуском Firefox. Например, на ноутбуке Dell XPS 13 первый запуск Firefox после установки занимает 7.6 секунд, на ноутбуке Thinkpad X240 - 15 секунд, а на плате Raspberry Pi 400 - 38 секунд. Повторные запуски выполняются уже за 0.86, 1.39 и 8.11 секунд соответственно.

В ходе анализа проблемы были выявлены 4 основные причины медленного запуска, решению которых будет уделено основное внимание:

  • Высокие накладные расходы при поиске файлов внутри сжатого образа squashfs, которые особенно заметны на маломощных системах. Проблему планируется решить через группировку содержимого для минимизации операций перемещения по образу во время запуска.
  • На Raspberry Pi и системах с GPU AMD большие задержки оказались связаны со сбоем при определении графического драйвера и откатом на применение программной отрисовки c очень медленной компиляцией шейдеров. Патч для решения проблемы уже добавлен в snapd.
  • Много времени тратилось на копирование встроенных в пакет дополнений в каталог пользователя. В snap-пакет было встроено 98 языковых пакетов, которые все копировались, независимо от выбранного языка.
  • Задержки также возникали из-за определения всех доступных шрифтов, тем пиктограмм и конфигураций шрифтов.

При запуске Firefox из snap также наблюдались отдельные проблемы с производительностью в процессе работы, но разработчиками Ubuntu уже подготовлены исправления, улучшающие производительность. Например, начиная с Firefox 100.0 при сборке включены оптимизации на этапе связывания (LTO) и на основе результатов профилирования кода (PGO). Для решения проблем с обменом сообщениями между Firefox и внешними подсистемами подготовлен новый XDG Desktop Portal, поддержка которого находится на стадии рецензирования для включения в Firefox.

В качестве причин продвижения формата snap для браузеров отмечается желание упростить сопровождение и унифицировать разработку для разных версий Ubuntu - пакет deb требует отдельного сопровождения для всех поддерживаемых веток Ubuntu и, соответственно, сборки и тестирования с учётом разных версий системных компонентов, а пакет snap может формироваться сразу для всех веток Ubuntu. Более того, предлагаемый в Ubuntu snap-пакет с Firefox сопровождают сотрудники Mozilla, т.е. он формируется из первых рук без посредников. Поставка в формате snap также позволила ускорить доведение новых версий браузера до пользователей Ubuntu и дала возможность запускать Firefox в изолированном окружении, созданном при помощи механизма AppArmor, для дополнительной защиты остальной системы от эксплуатации уязвимостей в браузере.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/how-ar...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  3. OpenNews: Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с Flatpak вместо Snap
  4. OpenNews: Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap
  5. OpenNews: Локальные root-уязвимости в инструментарии управления пакетами Snap
  6. OpenNews: Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57262-firefox
Ключевые слова: firefox, snap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:28, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Создали сами себе проблему, сами же с ней и начали бороться. Цирк.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:53, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Убунту - это синоним слова цирк!
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 15:54, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хотя скоре зоопарк:)
     
  • 3.40, jin (??), 16:32, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Более того, предлагаемый в Ubuntu snap-пакет с Firefox сопровождают сотрудники Mozilla, т.е. он формируется из первых рук без посредников.

    Какого этим должна заниматься Ubuntu?

    Достаточно было заикнуться, что Firefox выкидывают из Ubuntu, как мозилловцы сами бы собрали бы отбагрепортили snapd.

     
  • 2.12, Аноним (12), 15:57, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типичные современные программисты.
     
     
  • 3.27, my_name_is_Mud (ok), 16:16, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь тут дело не в "современности" программистов. Убунту всю дорогу такой была.
    Сделали своё облако, чёт там костылили несколько лет. - Закрыли
    Сделали свой айтюнс, немного костылей. - Закрыли
    Сделали свою оболочку для телефонов, покостылили. - Закрыли
    Сделали своё DE, обложили костылями. - Закрыли.

    Это что навскидку вспомнил. Там наверняка ещё много чего было.
    Они выпускают полусырой продукт, испарвляют его и потом, как только пользователь начинает к нему привыкать и даже пользоваться, они его закрывают.
    Не удивлюсь если через пару-тройку лет на опеннете прочитаю новость "Каноникал отказывается от снап в пользу флатпак".

     
  • 3.28, Аноним (28), 16:17, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раньше было лучше\n
    раньше было лучше\n
    раньше было лучше\n
    во, ща за_бись.jpg
     
  • 2.41, jin (??), 16:33, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Более того, предлагаемый в Ubuntu snap-пакет с Firefox сопровождают сотрудники Mozilla, т.е. он формируется из первых рук без посредников.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:28, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да всё очень просто — изначально не надо было "улучшать" то, что не сломано.
     
  • 1.3, Аноним (28), 15:33, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У - Убунтокачество
     
     
  • 2.21, Ooiiii (?), 16:11, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю в названии заменить U на E
     

  • 1.4, null (??), 15:33, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сами выср@ли, сами чинят. Почему перед высером не проверили - непонятно.
     
  • 1.5, Имя (?), 15:33, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Могу предложить мгновенное решение проблемы — перестать заниматься херней и вернуть обратно deb пакет. Еле выковырял эту снап дрянь из 22.04.

    А стратегически — выкинуть снап и поддерживать flatpak если нужно такое.

     
  • 1.6, Аноним (6), 15:44, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Задержки также возникали из-за определения всех доступных шрифтов, тем пиктограмм

    Фигасе, каждый раз что-ли? А кэши/индексы зачем тогда?

    Вообще, неплохо будет, если не FF обкостыляют, а сам snapd сделают повменяемее. (Сам не фанат, snapd из системы выпилен.)

     
  • 1.7, Агл (?), 15:50, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а почему этим canoncial занимается а не mozilla?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:54, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что снап это каноникловый заскок?
     
  • 2.37, Анто Нимно (?), 16:26, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а почему этим canoncial занимается а не mozilla?

    Т.к. это Канониколова идея. Не заниматься экосистемой. А продавать сервис.

     

  • 1.11, Аноним (11), 15:55, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто расскажет почему пути к либам для линуксовых бинарников записываются в абсолютных путях в бинаре? Да еще и почему пути потом нельзя менять?

    Заодно почему в дистрах всегда ссылаются на либу по названию, а не по конкретной версии. Но при этом с либы с точной версии есть симлинк, на упрощенное название, а потом еще и просто на имя либы.  

    Может надо было как-то сделать попроще чтобы вот эти все снапы, флатшнаги и иные докеры были не нужны?

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 16:03, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в абсолютных путях в бинаре? Да еще и почему пути потом нельзя менять?

    Это какой-то современный мазохизм. У меня старая (14-я) убунта, дак там линкер сам определяет, в которую либу линковать конкретную точку импорта. Т.е. нет жёсткой привязки "функция -> библиотека".

     

  • 1.13, Аноним (13), 16:00, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Много времени тратилось на копирование встроенных в пакет дополнений в каталог пользователя.

    Я один не понимаю нахрена копировать файлы каждый раз при запуске?! Почему бы не создать, ну я не знаю, символьную ссылку хотя бы, блин?

    Это что за смузихлёбский подход к программированию?! Они бы ещё каждый раз скачивали и разворачивали образ docker. Капец, я надеюсь не все программисты поколения Z такие лишнехромосомные.

     
     
  • 2.16, Аноним (12), 16:05, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надеюсь не все программисты поколения Z такие лишнехромосомные

    Увы, в радужном цивилизованном мире - почти все.

     
     
  • 3.20, Fracta1L (ok), 16:10, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот бы изолироваться от западного мира с его тотальным ожирением во всех сферах....
     
     
  • 4.31, Ooiiii (?), 16:20, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкидываешь все западное из дома и покупаешь отечественное, и пиши на русском языке программирования. В чем проблема-то?
     
     
  • 5.33, Fracta1L (ok), 16:23, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот опять малолетние максималисты полезли) Западный мир до некоторого времени был вполне годным, но потом почему-то покатился в полнейшую деградацию, причём амбивалетно-шизоидную: с одной стороны, потогонные галеры с производством тонн дерьма да побыстрее, с другой - обсасывание "ценнейших" страданий каждой маминой снежиночки
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:18, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Они бы ещё каждый раз скачивали и разворачивали образ docker

    Судя по всему, там что-то подобное и происходит.

     

  • 1.15, Аноним (15), 16:04, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Например, на ноутбуке Dell XPS 13 первый запуск Firefox после установки занимает 7.6 секунд, на ноутбуке Thinkpad X240 - 15 секунд, а на плате Raspberry Pi 400 - 38 секунд. Повторные запуски выполняются уже за 0.86, 1.39 и 8.11 секунд соответственно.

    Почему повторный запуск быстрее? Продолжает висеть фоном как вирусня?

     
     
  • 2.17, Аноним (12), 16:05, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 2.19, Fracta1L (ok), 16:09, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что кэш висит в памяти. Госпади, чему вас вообще учат
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 16:15, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как всегда. Крайне глупый, безграмотный и позорный комментарий всепланетного неосилятора.
     
     
  • 4.30, Fracta1L (ok), 16:19, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не плачь ты так)
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:24, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть оно не только медленее запускается, занимает больше места на диске, вообще не интегрируется в окружение, но и постоянно жрёт память даже когда не работает? И это типа новая классная смузихлёбская технология 2.0 на которую все обязаны срочно переходить? А... зачем? Чтобы обеспечивать рабочие места новым смузихлёбам?
     
     
  • 4.36, Fracta1L (ok), 16:26, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Снап это трэш полный. Флатпак намного лучше, но тоже не идеал.
     

  • 1.18, Fracta1L (ok), 16:09, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А флатпак, кстати, очень бодро работает. Только установка первого пакета была медленной.
     
     
  • 2.23, Аноним (25), 16:14, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну от тебя никто ничего умного и не ожидал.
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:15, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как хорошо что Фракталя познает мир.
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 16:15, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет тешь себя надеждой. Неосилит.
     

  • 1.22, Аноним (25), 16:14, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем? уже есть решение.

    Не использовать весь этот флатоснапошлак. Есть нормальные нативные пакеты и нет проблем.

     
     
  • 2.35, Fracta1L (ok), 16:24, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть нормальные нативные пакеты

    Правда, не всегда, кекеке

     

  • 1.32, Анто Нимно (?), 16:23, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Snap is badness. Snap shutdown.
     
  • 1.38, Аноним (38), 16:27, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока есть Mozilla Team PPA - можно послать этот snap куда подальше
     
  • 1.39, Ананий (?), 16:28, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно узнать, чому на фре осилили сжатые образы uzip, тормозов при использовании которых нет? По-крайней мере той жести что в новости.
    Забытые технологии древних? Протечка смузи?

     
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