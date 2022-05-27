Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox

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|1.1, Аноним (1), 15:28, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Создали сами себе проблему, сами же с ней и начали бороться. Цирк.
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|3.40, jin (??), 16:32, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Более того, предлагаемый в Ubuntu snap-пакет с Firefox сопровождают сотрудники Mozilla, т.е. он формируется из первых рук без посредников.
Какого этим должна заниматься Ubuntu?
Достаточно было заикнуться, что Firefox выкидывают из Ubuntu, как мозилловцы сами бы собрали бы отбагрепортили snapd.
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|3.27, my_name_is_Mud (ok), 16:16, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь тут дело не в "современности" программистов. Убунту всю дорогу такой была.
Сделали своё облако, чёт там костылили несколько лет. - Закрыли
Сделали свой айтюнс, немного костылей. - Закрыли
Сделали свою оболочку для телефонов, покостылили. - Закрыли
Сделали своё DE, обложили костылями. - Закрыли.
Это что навскидку вспомнил. Там наверняка ещё много чего было.
Они выпускают полусырой продукт, испарвляют его и потом, как только пользователь начинает к нему привыкать и даже пользоваться, они его закрывают.
Не удивлюсь если через пару-тройку лет на опеннете прочитаю новость "Каноникал отказывается от снап в пользу флатпак".
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|3.28, Аноним (28), 16:17, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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раньше было лучше\n
раньше было лучше\n
раньше было лучше\n
во, ща за_бись.jpg
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|2.41, jin (??), 16:33, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Более того, предлагаемый в Ubuntu snap-пакет с Firefox сопровождают сотрудники Mozilla, т.е. он формируется из первых рук без посредников.
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|1.2, Аноним (2), 15:28, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да всё очень просто — изначально не надо было "улучшать" то, что не сломано.
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|1.4, null (??), 15:33, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сами выср@ли, сами чинят. Почему перед высером не проверили - непонятно.
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|1.5, Имя (?), 15:33, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Могу предложить мгновенное решение проблемы — перестать заниматься херней и вернуть обратно deb пакет. Еле выковырял эту снап дрянь из 22.04.
А стратегически — выкинуть снап и поддерживать flatpak если нужно такое.
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|1.6, Аноним (6), 15:44, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Задержки также возникали из-за определения всех доступных шрифтов, тем пиктограмм
Фигасе, каждый раз что-ли? А кэши/индексы зачем тогда?
Вообще, неплохо будет, если не FF обкостыляют, а сам snapd сделают повменяемее. (Сам не фанат, snapd из системы выпилен.)
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|2.37, Анто Нимно (?), 16:26, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а почему этим canoncial занимается а не mozilla?
Т.к. это Канониколова идея. Не заниматься экосистемой. А продавать сервис.
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|1.11, Аноним (11), 15:55, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто расскажет почему пути к либам для линуксовых бинарников записываются в абсолютных путях в бинаре? Да еще и почему пути потом нельзя менять?
Заодно почему в дистрах всегда ссылаются на либу по названию, а не по конкретной версии. Но при этом с либы с точной версии есть симлинк, на упрощенное название, а потом еще и просто на имя либы.
Может надо было как-то сделать попроще чтобы вот эти все снапы, флатшнаги и иные докеры были не нужны?
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|2.14, Аноним (12), 16:03, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в абсолютных путях в бинаре? Да еще и почему пути потом нельзя менять?
Это какой-то современный мазохизм. У меня старая (14-я) убунта, дак там линкер сам определяет, в которую либу линковать конкретную точку импорта. Т.е. нет жёсткой привязки "функция -> библиотека".
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|1.13, Аноним (13), 16:00, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Много времени тратилось на копирование встроенных в пакет дополнений в каталог пользователя.
Я один не понимаю нахрена копировать файлы каждый раз при запуске?! Почему бы не создать, ну я не знаю, символьную ссылку хотя бы, блин?
Это что за смузихлёбский подход к программированию?! Они бы ещё каждый раз скачивали и разворачивали образ docker. Капец, я надеюсь не все программисты поколения Z такие лишнехромосомные.
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|2.16, Аноним (12), 16:05, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> надеюсь не все программисты поколения Z такие лишнехромосомные
Увы, в радужном цивилизованном мире - почти все.
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|3.20, Fracta1L (ok), 16:10, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот бы изолироваться от западного мира с его тотальным ожирением во всех сферах....
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|4.31, Ooiiii (?), 16:20, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выкидываешь все западное из дома и покупаешь отечественное, и пиши на русском языке программирования. В чем проблема-то?
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|5.33, Fracta1L (ok), 16:23, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот опять малолетние максималисты полезли) Западный мир до некоторого времени был вполне годным, но потом почему-то покатился в полнейшую деградацию, причём амбивалетно-шизоидную: с одной стороны, потогонные галеры с производством тонн дерьма да побыстрее, с другой - обсасывание "ценнейших" страданий каждой маминой снежиночки
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|2.29, Аноним (29), 16:18, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Они бы ещё каждый раз скачивали и разворачивали образ docker
Судя по всему, там что-то подобное и происходит.
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|1.15, Аноним (15), 16:04, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, на ноутбуке Dell XPS 13 первый запуск Firefox после установки занимает 7.6 секунд, на ноутбуке Thinkpad X240 - 15 секунд, а на плате Raspberry Pi 400 - 38 секунд. Повторные запуски выполняются уже за 0.86, 1.39 и 8.11 секунд соответственно.
Почему повторный запуск быстрее? Продолжает висеть фоном как вирусня?
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|3.25, Аноним (25), 16:15, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как всегда. Крайне глупый, безграмотный и позорный комментарий всепланетного неосилятора.
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|3.34, Аноним (34), 16:24, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть оно не только медленее запускается, занимает больше места на диске, вообще не интегрируется в окружение, но и постоянно жрёт память даже когда не работает? И это типа новая классная смузихлёбская технология 2.0 на которую все обязаны срочно переходить? А... зачем? Чтобы обеспечивать рабочие места новым смузихлёбам?
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|1.18, Fracta1L (ok), 16:09, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А флатпак, кстати, очень бодро работает. Только установка первого пакета была медленной.
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|1.22, Аноним (25), 16:14, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем? уже есть решение.
Не использовать весь этот флатоснапошлак. Есть нормальные нативные пакеты и нет проблем.
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|1.39, Ананий (?), 16:28, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно узнать, чому на фре осилили сжатые образы uzip, тормозов при использовании которых нет? По-крайней мере той жести что в новости.
Забытые технологии древних? Протечка смузи?
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