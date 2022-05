Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox

2.17 , Аноним ( 12 ), 16:05, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да.

2.19 , Fracta1L ( ok ), 16:09, 27/05/2022 Потому что кэш висит в памяти. Госпади, чему вас вообще учат

3.25 , Аноним ( 25 ), 16:15, 27/05/2022 Как всегда. Крайне глупый, безграмотный и позорный комментарий всепланетного неосилятора.

4.30 , Fracta1L ( ok ), 16:19, 27/05/2022 Да не плачь ты так)

3.34 , Аноним ( 34 ), 16:24, 27/05/2022 То есть оно не только медленее запускается, занимает больше места на диске, вообще не интегрируется в окружение, но и постоянно жрёт память даже когда не работает? И это типа новая классная смузихлёбская технология 2.0 на которую все обязаны срочно переходить? А... зачем? Чтобы обеспечивать рабочие места новым смузихлёбам?

4.36 , Fracta1L ( ok ), 16:26, 27/05/2022 Да. Снап это трэш полный. Флатпак намного лучше, но тоже не идеал.