Релиз Firefox 103

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|1.2, Аноним (2), 17:06, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Омерзительный хэндлинг нажатия на полосу прокрутки - ползунок сразу помещается в это место, а в божественном хроме это вызывает лишь прокрутку.
Никогда не буду пользоваться этим браузером, пока не починят.
// b.
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|3.6, birdie (ok), 17:20, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изначально я так подписывался, но кто-то решил подхватить. Пишет в основном ахинею.
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|1.5, Аноним (5), 17:20, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше жира и али постоянно отваливали авторизацию, а теперь вообще логиниться перестанет?))
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|3.18, НяшМяш (ok), 17:43, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это точно статистика китайских браузеров, а не браузеров из Китая, замеченных в наружнем интернете?
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|2.13, НяшМяш (ok), 17:36, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жира у меня не разлогинивается. Алишка выкидывает, но это и с мобильным приложением происходит.
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|1.7, Аноним (7), 17:21, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из настроек удалена возможность возвращения поддержки в сертификатах цифровых подписей на основе хэшей SHA-1, которые уже достаточно давно считаются небезопасными.
Опять мозилла решает за пользователей.
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|2.9, birdie (ok), 17:26, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Опять мозилла решает за пользователей.
Ничто не мешает вам сидеть на Windows XP и ходить по сети с помощью IE8.
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|1.10, Аноним (7), 17:27, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В Windows 10 и 11 обеспечено закрепление значка Firefox в панели во время установки.
А прекратить поддержку семёрки не хотят? А то всякие <censored> из <censored> Software Foundation взяли и прекратили, как раньше прекратили поддержку XP, послав всех пользователей указанных систем на 3 буквы, потому что есть <censored>, которым обязательно такую свистоперделку как f-строки и match задействовать, и таких <censored> там достаточно для того, чтобы поломать значительную часть важных пакетов, которые в зависимостях имеют пакеты от <censored>.
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