The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Firefox 103

26.07.2022 16:19

Состоялся релиз web-браузера Firefox 103. Кроме того, сформированы обновления веток с длительным сроком поддержки - 91.12.0 и 102.1.0. На стадию бета-тестирования в ближайшие часы будет переведена ветка Firefox 104, релиз которой намечен на 23 августа.

Основные новшества в Firefox 103:

  • По умолчанию включён режим полной защиты Cookie (Total Cookie Protection), который ранее применялся только при открытии сайтов в режиме приватного просмотра и при выборе строгого режима блокировки нежелательного контента (strict). В режиме Total Cookie Protection для Cookie каждого сайта применяется отдельное изолированное хранилище, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами, так как все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков (iframe, js и т.п.), привязываются к сайту, с которого эти блоки были загружены, и не передаются при обращении к этим блокам с других сайтов.
  • Повышена производительность в системах с мониторами c высокой частотой обновления (120Hz+).
  • Во встроенном просмотрщике PDF для документов с формами ввода обеспечена подсветка обязательных для заполнения полей.
  • В режиме "картинка в картинке" добавлена возможность изменения размера шрифта субтитров. Обеспечен показ субтитров, при просмотре видео с сайтов Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar и SonyLIV. Ранее субтитры показывались только для YouTube, Prime Video, Netflix, HBO Max, Funimation, Dailymotion, Disney+ и сайтов, использующих формат WebVTT (Web Video Text Track).
  • Для перемещения по кнопкам в панели вкладок теперь можно использовать клавиши управления курсором, Tab и Shift+Tab.
  • Функция увеличения текста для людей с ослабленным зрением ("Make text bigger") распространена на все элементы интерфейса и содержимое (ранее затрагивала только системный шрифт).
  • Из настроек удалена возможность возвращения поддержки в сертификатах цифровых подписей на основе хэшей SHA-1, которые уже достаточно давно считаются небезопасными.
  • При копировании текста из web-форм обеспечено сохранение неразрывных пробелов для предотвращения автоматического разрыва строк.
  • На платформе Linux решены проблемы с производительностью WebGL при использовании проприетарных драйверов NVIDIA в сочетании с DMA-Buf.
  • Устранена проблема с очень медленным запуском из-за обработки содержимого в локальном хранилище.
  • В Streams API добавлена поддержка переносимых потоков, позволяющих передавать объекты ReadableStream, WritableStream и TransformStream в форме аргументов при вызове postMessage(), для того чтобы вынести выполнение операции в web worker с клонированием данных в фоновом режиме.
  • Для страниц, открытых без HTTPS, и из блоков iframe запрещено обращение к API caches, CacheStorage и Cache.
  • Прекращена поддержка атрибутов scriptminsize и scriptsizemultiplier, ранее объявленных устаревшими.
  • В Windows 10 и 11 обеспечено закрепление значка Firefox в панели во время установки.
  • На платформе macOS осуществлён переход на более современный API для управления блокировками, что привело к улучшению отзывчивости интерфейса во время высокой нагрузки на CPU.
  • В версии для Android устранён крах при переходе в режим разделения экрана или при изменении размера окна. Решена проблема, приводившая к обратному воспроизведению видео. Исправлена ошибка, при определённом редком стечении обстоятельств приводившая к аварийному завершению при открытии экранной клавиатуры в окружении Android 12.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 103 устранены 10 уязвимости, из которых 4 помечены как опасные (сведены под CVE-2022-2505 и CVE-2022-36320) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Из уязвимостей с умеренным уровнем опасности можно отметить возможность определения позиции курсора через манипуляции с CSS-свойствами overflow и transform, и зависание версии для Android при обработке очень длинного URL.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 102
  3. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
  4. OpenNews: Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox
  5. OpenNews: В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie
  6. OpenNews: В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57555-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, zram (?), 17:04, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Идём собирать...
     
  • 1.2, Аноним (2), 17:06, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Омерзительный хэндлинг нажатия на полосу прокрутки - ползунок сразу помещается в это место, а в божественном хроме это вызывает лишь прокрутку.

    Никогда не буду пользоваться этим браузером, пока не починят.

    // b.

     
     
  • 2.3, НяшМяш (ok), 17:09, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня прокручивает на одну страницу.
     
  • 2.4, Аноним (-), 17:14, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > // b

    b — от слова болван?

     
     
  • 3.6, birdie (ok), 17:20, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально я так подписывался, но кто-то решил подхватить. Пишет в основном ахинею.
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:32, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что-то с имиджборд.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:20, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше жира и али постоянно отваливали авторизацию, а теперь вообще логиниться перестанет?))
     
     
  • 2.8, birdie (ok), 17:24, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все крупные китайские сайты, с которыми я имел дело, сделаны через одно место: что aliexpress, что alibaba, что JD.com.

    И совершенно непонятно почему: в китае пользуются теми же браузерами, что и весь остальной мир: https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/china

     
     
  • 3.18, НяшМяш (ok), 17:43, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это точно статистика китайских браузеров, а не браузеров из Китая, замеченных в наружнем интернете?
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 17:36, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жира у меня не разлогинивается. Алишка выкидывает, но это и с мобильным приложением происходит.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:21, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из настроек удалена возможность возвращения поддержки в сертификатах цифровых подписей на основе хэшей SHA-1, которые уже достаточно давно считаются небезопасными.

    Опять мозилла решает за пользователей.

     
     
  • 2.9, birdie (ok), 17:26, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Опять мозилла решает за пользователей.

    Ничто не мешает вам сидеть на Windows XP и ходить по сети с помощью IE8.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 17:35, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же MyPal68 от fedor2 на github.
     

  • 1.10, Аноним (7), 17:27, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В Windows 10 и 11 обеспечено закрепление значка Firefox в панели во время установки.

    А прекратить поддержку семёрки не хотят? А то всякие <censored> из <censored> Software Foundation взяли и прекратили, как раньше прекратили поддержку XP, послав всех пользователей указанных систем на 3 буквы, потому что есть <censored>, которым обязательно такую свистоперделку как f-строки и match задействовать, и таких <censored> там достаточно для того, чтобы поломать значительную часть важных пакетов, которые в зависимостях имеют пакеты от <censored>.

     
  • 1.14, Аноним (14), 17:36, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хуже деградирующего chromium может быть только деградирующий Firefox 😄
     
  • 1.15, Аноним (15), 17:37, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подпалю:
    лучший, чтобы не говорили
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:42, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Легко быть лучших, когда кругом одни хромоиды.
     

  • 1.17, w201403 (ok), 17:42, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На первый взгляд, всё хорошо.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру