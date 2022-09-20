Релиз Firefox 105

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|1.1, Аноним (1), 19:09, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Значительно повышена стабильность работы на платформе Windows в условиях нехватки памяти в системе.
Каким образом?
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|2.7, Аноним (7), 19:20, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так же как и Гугл выгружают из памяти фоновые вкладки, возможно раньше по большей части отдавали работу системе чтобы та свапала ОЗУ на диск.
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|1.2, Аноним (2), 19:11, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне нравится Firefox. Это лучший браузер, лишь он повёрнут лицом к пользователю. Но к чему эта гонка с нумерацией версий?
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|2.9, Аноним (-), 19:22, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чтоб от хромоножки не отставать.
95% пользователей верит в "магию чисел".
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|2.12, Аноним (12), 19:26, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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файрфокс повернут лицом лишь к эффективным менеджерам самого файрфокса.
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|2.15, Аноним (16), 19:28, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Гугле сказали сменить нумерацию, они и сменили. В Гугле сказали перейти на раст, они перешли. Им скажу закрываться они закроются.
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|1.3, Аноним (3), 19:11, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Уже не актуально. Даже я, ярый апологет лисы на протяжении 10+ лет, недавно перешёл на нативный для винды edge! Не жалею. Лиса слишком убога по функционалу, тормозит.
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|2.8, Аноним (-), 19:20, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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10+ фигня. С нетшкафы еще юзал.
Но даже я по мере прорастания ржавчиной начал искать альтернативы. В итоге на флаконе. Все норм. Лиса должна умереть, как и гугл собсно.
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|1.6, fumanchez (ok), 19:14, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Его можно, как хромиум, запустить в "лысом" режиме, т.е. без вкладок?
В хромиуме за это отвечает флажок --app, а в фаерфоксе есть --kiosk, но он полноэкранный, и какого-то хрена влияет на последующие запуски
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|1.10, Аноним (-), 19:25, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость о источнике эпидемии вселенского зла (раст), а о самой бацилле ни слова в тексте. Непорядок!
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|2.13, Аноним (16), 19:26, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уже избавили себя от очага инфекции. И больше не разрабатывают ничего на расте, даже движек Servo.
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|1.17, Аноним (17), 19:36, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> во встроенном PDF-просмотрщике включена по умолчанию возможность рисование графических меток (рисунки линиями от руки)
xD
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