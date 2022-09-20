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Релиз Firefox 105

20.09.2022 18:45

Состоялся релиз web-браузера Firefox 105. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.3.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 106, релиз которой намечен на 18 октября.

Основные новшества в Firefox 105:

  • В диалог предпросмотра перед выводом на печать добавлена опция для печати только текущей страницы.
  • Реализована поддержка секционированых Service Worker в блоках iframe, загружаемых со сторонних сайтов (Service Worker можно зарегистрировать в стороннем iframe и он будет изолирован в привязке к домену, с которого загружен этот iframe).
  • На платформе Windows реализована возможность использования жеста, скользящего по тачпаду двумя пальцами вправо или влево, для навигации по истории посещений.
  • Обеспечена совместимость со спецификацией User Timing Level 3, определяющей программный интерфейс для измерения разработчиками производительности своих web-приложений. В новой версии в методах performance.mark и performance.measure реализованы дополнительные аргументы для задания собственного начального/конечного времени, продолжительности и прикреплённых данных.
  • Проведена оптимизация методов array.includes и array.indexOf с использованием SIMD-инструкций, что позволило в два раза поднять производительность поиска в больших списках.
  • В Linux снижена вероятность исчерпания в процессе работы Firefox всей доступной памяти и повышена эффективность работы при нехватке свободной памяти.
  • Значительно повышена стабильность работы на платформе Windows в условиях нехватки памяти в системе.
  • Добавлен API OffscreenCanvas, позволяющий в отдельном потоке отрисовывать canvas-элементы в буфер, независимо от DOM. В OffscreenCanvas реализована работа в контекстах Window и Web Worker, а также обеспечена поддержка шрифтов.
  • Добавлены API TextEncoderStream и TextDecoderStream, упрощающие преобразование потоков с бинарными данными в текст и обратно.
  • Для определяемых в дополнениях скриптах обработки контента реализован параметр RegisteredContentScript.persistAcrossSessions, позволяющий создавать постоянные скрипты (persistent), сохраняющие состояние между сеансами.
  • В версии для Android интерфейс переведён на использование шрифта, предлагаемого в Android по умолчанию. Реализовано открытие вкладок, предоставленных из Firefox на других устройствах.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 105 устранены 13 уязвимостей, из которых 9 помечены как опасные (7 сведены под CVE-2022-40962) и вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

В бета-версии Firefox 106 во встроенном PDF-просмотрщике включена по умолчанию возможность рисования графических меток (рисунки линиями от руки) и прикрепления текстовых комментариев. Значительно улучшена поддержка WebRTC (библиотека libwebrtc обновлена с версии 86 до 103), в том числе повышена производительность RTP и улучшены средства для предоставления доступа к экрану в окружениях на базе протокола Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 104
  3. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  4. OpenNews: В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF
  5. OpenNews: В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie
  6. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57806-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:09, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Значительно повышена стабильность работы на платформе Windows в условиях нехватки памяти в системе.

    Каким образом?

     
     
  • 2.5, аноноо (?), 19:12, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хардфолтится сразу при запуске
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:20, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же как и Гугл выгружают из памяти фоновые вкладки, возможно раньше по большей части отдавали работу системе чтобы та свапала ОЗУ на диск.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 19:28, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фаерфокс существует на искусственном дыхании от компании Гугл.  
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:11, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне нравится Firefox. Это лучший браузер, лишь он повёрнут лицом к пользователю. Но к чему эта гонка с нумерацией версий?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 19:12, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играют на "больше значит лучше"
     
  • 2.9, Аноним (-), 19:22, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтоб от хромоножки не отставать.
    95% пользователей верит в "магию чисел".
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:26, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    файрфокс повернут лицом лишь к эффективным менеджерам самого файрфокса.
     
  • 2.15, Аноним (16), 19:28, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Гугле сказали сменить нумерацию, они и сменили. В Гугле сказали перейти на раст, они перешли. Им скажу закрываться они закроются.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:11, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Уже не актуально. Даже я, ярый апологет лисы на протяжении 10+ лет, недавно перешёл на нативный для винды edge! Не жалею. Лиса слишком убога по функционалу, тормозит.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 19:20, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10+ фигня. С нетшкафы еще юзал.
    Но даже я по мере прорастания ржавчиной начал искать альтернативы. В итоге на флаконе. Все норм. Лиса должна умереть, как и гугл собсно.
     

  • 1.6, fumanchez (ok), 19:14, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Его можно, как хромиум, запустить в "лысом" режиме, т.е. без вкладок?

    В хромиуме за это отвечает флажок --app, а в фаерфоксе есть --kiosk, но он полноэкранный, и какого-то хрена влияет на последующие запуски

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:27, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно их css хаками отключить
     

  • 1.10, Аноним (-), 19:25, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость о источнике эпидемии вселенского зла (раст), а о самой бацилле ни слова в тексте. Непорядок!
     
     
  • 2.13, Аноним (16), 19:26, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже избавили себя от очага инфекции. И больше не разрабатывают ничего на расте, даже движек Servo.
     

  • 1.11, Аноним (16), 19:25, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После того как они стали делать раст браузер скатился в дно.
     
  • 1.17, Аноним (17), 19:36, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > во встроенном PDF-просмотрщике включена по умолчанию возможность рисование графических меток (рисунки линиями от руки)

    xD

     
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