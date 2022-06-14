В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie

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|1.3, Аноним (3), 20:02, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эту штуку включили уже как пару месяцев, поломав передачу куки через CORS.
Как бы понятно что без CORS нету доступа, но когда ты прописываешь всё, а ковыряешься в песочке, FF катится в тотальное уг.
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|2.9, timur.davletshin (ok), 20:32, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эту штуку включили некоторым через Remote features. Смотреть в about:support, называется bug-1759000-rollout-initial-rollout-of-tcp-release-91-99. Вопреки названию (91-99), оно вкатывается и на 101.0.1, без этого total cookie protection у меня выключен.
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|3.15, Аноним (15), 21:19, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эту штуку включили некоторым через Remote features
Охеренно... Это они ещё и настройки браузера за меня менять будут?!
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|1.5, Аноним (5), 20:05, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В виде исключения возможность межсайтовой передачи Cookie оставлена для сервисов, не связанных с трекингом пользователей, например, применяемых для единой аутентификации.
А списком искключения будут рулить, конечно, мозилловцы.
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|2.13, Аноним (15), 21:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь все "правильные" трекеры станут сертифицированными аутентификаторами.
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|1.7, Аноним (7), 20:27, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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контейнеры + cookie audelete + белый список сайтов на очистку при закрытии
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|2.14, Аноним (15), 21:18, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ещё в старых-старых FF можно было сделать: хранить куки только для белых сайтов + блок сторонних кук. И все эти f******k трекеры сосут от слова совсем.
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|1.11, Аноним (11), 20:35, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> не связанных с трекингом пользователей
> применяемых для единой аутентификации
Ошибка: деление на ноль. Останов.
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|1.16, Аноним (15), 21:21, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всё просто: эти F-трекеры (с картинки) научились трекать и без куков.
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