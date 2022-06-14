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В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie

14.06.2022 19:30

Компания Mozilla объявила о включении по умолчанию для всех пользователей режима полной защиты Cookie (Total Cookie Protection). Ранее данный режим включался только при открытии сайтов в режиме приватного просмотра и при выборе строгого режима блокировки нежелательного контента (strict).

Предложенный метод защиты подразумевает использование для каждого сайта отдельного изолированного хранилища для Cookie, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами, так как все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков (iframe, js и т.п.), привязываются к сайту, с которого эти блоки были загружены, и не передаются при обращении к этим блокам с других сайтов.

В виде исключения возможность межсайтовой передачи Cookie оставлена для сервисов, не связанных с трекингом пользователей, например, применяемых для единой аутентификации. Информация о заблокированных и разрешённых межсайтовых Cookiе отображается в меню, показываемом при нажатии на символ щита в адресной строке.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/pr...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 91
  3. OpenNews: Релиз Chrome 83
  4. OpenNews: EFF считает, что замена отслеживающих Cookie на FLoC может привести к новым проблемам
  5. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
  6. OpenNews: Прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome отложено до 2023 года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57357-firefox
Ключевые слова: firefox, cookie
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  • 1.1, А где же каменты (?), 19:49, 14/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:00, 14/06/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.4, Иван (??), 20:02, 14/06/2022 Скрыто модератором
    		• –7 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:27, 14/06/2022 Скрыто модератором
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  • 2.10, timur.davletshin (ok), 20:35, 14/06/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.3, Аноним (3), 20:02, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эту штуку включили уже как пару месяцев, поломав передачу куки через CORS.
    Как бы понятно что без CORS нету доступа, но когда ты прописываешь всё, а ковыряешься в песочке, FF катится в тотальное уг.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 20:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю насчёт этого, но вот этот аддон маст хев, можно спарсить весь интернет при необходимости https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cors-everywhere/ (очень удобно). Наверное, тут тоже поможет.
     
  • 2.9, timur.davletshin (ok), 20:32, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эту штуку включили некоторым через Remote features. Смотреть в about:support, называется bug-1759000-rollout-initial-rollout-of-tcp-release-91-99. Вопреки названию (91-99), оно вкатывается и на 101.0.1, без этого total cookie protection у меня выключен.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:19, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эту штуку включили некоторым через Remote features

    Охеренно... Это они ещё и настройки браузера за меня менять будут?!

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 21:33, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если давал согласие на экспериментальные функции.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:05, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В виде исключения возможность межсайтовой передачи Cookie оставлена для сервисов, не связанных с трекингом пользователей, например, применяемых для единой аутентификации.

    А списком искключения будут рулить, конечно, мозилловцы.

     
     
  • 2.13, Аноним (15), 21:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь все "правильные" трекеры станут сертифицированными аутентификаторами.
     
     
  • 3.17, Аноним (5), 21:23, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За разумное пожертвование, конечно.
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:27, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    контейнеры + cookie audelete + белый список сайтов на очистку при закрытии
     
     
  • 2.14, Аноним (15), 21:18, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё в старых-старых FF можно было сделать: хранить куки только для белых сайтов + блок сторонних кук. И все эти f******k трекеры сосут от слова совсем.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:35, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > не связанных с трекингом пользователей
    > применяемых для единой аутентификации

    Ошибка: деление на ноль. Останов.

     
     
  • 2.12, А где же каменты (?), 21:04, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АВОСТ.

    Вы не достаточно олдскульны.

     
     
  • 3.18, Аноним (5), 21:27, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕГГОГ
     

  • 1.16, Аноним (15), 21:21, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё просто: эти F-трекеры (с картинки) научились трекать и без куков.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 21:38, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У файрфокса есть аддон который изолирует трекеры f.
     

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