Прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome отложено до 2023 года

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|1.1, Жироватт (ok), 11:14, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ха-ха-ха.
На самом деле - смех сквозь слезы. Таки ведь продавят свои когорты. Не мытьём, так поражением в правах на топ в выдаче.
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|2.3, Аноним (3), 11:19, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Товарищ Жироватт, вас очень много: вы "отрабатываете" свой ник таким образом?
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|3.33, КО (?), 14:18, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хех, думаешь этот монополист не продавит? Да ты наивный.
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|1.2, Аноним (2), 11:18, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> так как внедрение замены сторонним Cookie требует больше времени, чем ожидалось.
Замены кем? Т.е. Гугл на своих сервисах не успела заменить? А мы? Я например даже и не пытался пока ещё менять и не факт что буду.
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|2.4, OnTheEdge (ok), 11:21, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Тестовое внедрение FLoC в Chrome вызвало
> Замены кем?
FLoC
> Я например даже и не пытался пока ещё менять и не факт что буду
не переживайте, за вас всё сделают
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|1.5, InuYasha (??), 11:26, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Веб-шпецалисты, расскажите, какие сейчас существуют новые адекватные средства удержания сессии кроме куки? Вот, только из-за логинов их не вырубаю. Да, наверное, практически все бы отключали.
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|2.9, Anonymus (?), 12:01, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>какие сейчас существуют новые адекватные средства удержания сессии
А какие вообще существуют?
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|2.14, Аноним (14), 12:14, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сия новость рассказывает не про отключение кук как класса а только сторонних кук. Куки для хранения сессии и логинов останутся.
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|3.21, InuYasha (??), 12:54, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно. Но меня интересуют именно альтернативы. Даже без флэша в браузерах десяток всяких API и хранилищ - вдруг что-то полезное для этих целей найдётся?
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|4.28, Аноним (28), 13:48, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тогда начинаешь зависеть от js
Включен не везде + блокировщики
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|1.7, Аноним (7), 11:54, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно зачем гуглу закапывать куки? Пчёлы против меда? А в чём выгода?
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|2.10, Rev (?), 12:01, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Так ведь они и не закапывают. В очередной раз откладывают, и скорее всего будут тянуть до последнего. Как вы сказали - пчёлы не будут против мёда.
Так что кто ещё не перешёл на Firefox - переходим. Только этот браузер реально заботится о приватности пользователей. (Ну может кроеме Tor).
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|3.13, Аноним (31), 12:11, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Браузеры заботятся о приватности пользователей? Спасибо. Проржался.
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|4.16, Rev (?), 12:22, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну не браузеры, а их разработчики. Я думал будет понятно.
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|3.15, Аноним (25), 12:20, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Firefox - переходим. Только этот браузер реально заботится о приватности пользователей.
Ты пьян? Или приболел совсем?
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|4.17, Rev (?), 12:23, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что такое? Местные анонимусы вам тоже привили страх перед отключаемой телеметрией?
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|2.12, Аноним (12), 12:10, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугл закапывает инструмент, с помощью которого пришёл к успеху.
Они и без cookie знают о тебе всё: у них есть твой номер телефона и данные о тебе с сотен сайтов которые ты посещаешь в Хроме (и на которых есть их капча). Они знают, где ты живёшь и работаешь, есть ли у тебя семья. Они читают твои письма и СМС-ки. Захватывают и отправляют себе на сервера всё что ты печатаешь на их Android-клавиатуре.
Гугл уже может гораздо больше, чем спец-службы большинства государств. Зачем им cookie? А вот конкуренцию они не любят. Поэтому и стремятся закрыть ту дыру, с помощью которой долгие годы окучивали народ до появления Android.
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|3.18, Rev (?), 12:25, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только всё наоборот. Если вы прочитаете новость, то поймёте, что они _не_закрывают_ ничего. Наоборот, оттягивают это как могут.
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|4.26, Аноним (28), 13:35, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы прочитаете эту новость, несколько предыдущих по теме и включите критическое мышление, то поймёте что:
Гугл против сторонних кук, чтоб не кормить конкурентов
Гугл придумал floc и завязал на себя
Floc пока не готов технически и рынок не готов смирится прямо сейчас, нужно время на пропаганду и доработки
Цели как всегда благие - прибыль гугла и только гугла, через chrome и только chrome
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|2.27, Аноним (28), 13:40, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Интересно зачем гуглу закапывать куки? Пчёлы против меда? А в чём выгода?
Прибить мелких конкурентов
Не столько про поиск речь, а скорее системы аналитики типа я.метрики и роистат
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|1.19, Я (??), 12:38, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сколько-то лет уже живу с расширением блокирующим кроссдоменные куки...
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|2.37, Гость (??), 14:44, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем расширение? оно в настройках есть очень очень давно, возможно даже с первых версий.
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|1.22, Oe (?), 12:56, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пару лет уже стоит "блокировать сторонние cookie", просто задолбало уже вычищать тысячи сторонних куки из хранилища за месяц работы браузера. Сайты работает как обычно, очень редко какие глюки всплывают, зато хранилище куки раздувается на порядок меньше.
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|2.36, Гость (??), 14:36, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минимум лет семь тоже самое. Редко, но метко, на алиэкспрессе не очень давно, были проблемы с профилем и заказами с блокировкой сторонних.
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|2.32, пох. (?), 14:16, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Камни с неба тебе уже занесли, так радуйся, сиди тихо, коли вакцину
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