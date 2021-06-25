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Прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome отложено до 2023 года

25.06.2021 10:39

Компания Google объявила об изменении планов, касающихся прекращения в Chrome поддержки сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики.

Изначально поддержку сторонних Cookie в Chrome планировалось прекратить до 2022 года, но теперь этот срок сдвинут как минимум на полтора года, так как внедрение замены сторонним Cookie требует больше времени, чем ожидалось. До конца 2022 года планируется завершить тестирование идущих на смену отслеживающих Cookie технологий и активировать их в Chrome, после чего предоставить рекламным сетям и сайтам как минимум 9 месяцев на миграцию своих систем, наблюдение за работой и публикацию замечаний. В середине 2023 года начнётся постепенное отключение поддержки сторонних Cookie в Chrome, которое будет растянуто на три месяца.

Изменения продвигаются в рамках инициативы Privacy Sandbox, нацеленной на достижение компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей. Вместо отслеживающих Cookie для определения интересов пользователя без нарушения конфиденциальности предлагается использовать технологию FLoC (Federated Learning of Cohorts), которая позволяет выделять группы пользователей со сходными интересами, не идентифицируя отдельных пользователей.

Тестовое внедрение FLoC в Chrome вызвало сопротивление в сообществе и критику, связанную с тем, что FLoC не решает всех проблем и создаёт новые риски, такие как создание условий для дискриминации пользователей и появление дополнительного фактора для скрытой идентификации и отслеживания перемещений пользователя. По мнению Mozilla технология FLoC требует доработки и в текущем виде её массовое внедрение сопряжено со значительными рисками.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/products/c...)
  2. OpenNews: Google отменяет предложенное в Chrome 80 ужесточение обработки сторонних Cookie
  3. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
  4. OpenNews: В Chrome появится защита от передачи сторонних Cookie и скрытой идентификации
  5. OpenNews: EFF считает, что замена отслеживающих Cookie на FLoC может привести к новым проблемам
  6. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55387-chrome
Ключевые слова: chrome, cookie, privacy
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  • 1.1, Жироватт (ok), 11:14, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ха-ха-ха.
    На самом деле - смех сквозь слезы. Таки ведь продавят свои когорты. Не мытьём, так поражением в правах на топ в выдаче.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:19, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Товарищ Жироватт, вас очень много: вы "отрабатываете" свой ник таким образом?
     
     
  • 3.29, Жироватт (ok), 13:52, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не любо - не слушай
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 14:09, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Текст не слушают, текст читают
     
     
  • 5.34, КО (?), 14:19, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А к мнению прислушиваются, товарищ лингвист.
     
  • 3.33, КО (?), 14:18, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хех, думаешь этот монополист не продавит? Да ты наивный.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:18, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> так как внедрение замены сторонним Cookie требует больше времени, чем ожидалось.

    Замены кем? Т.е. Гугл на своих сервисах не успела заменить? А мы? Я например даже и не пытался пока ещё менять и не факт что буду.

     
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 11:21, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Тестовое внедрение FLoC в Chrome вызвало
    > Замены кем?

    FLoC

    > Я например даже и не пытался пока ещё менять и не факт что буду

    не переживайте, за вас всё сделают

     

  • 1.5, InuYasha (??), 11:26, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Веб-шпецалисты, расскажите, какие сейчас существуют новые адекватные средства удержания сессии кроме куки? Вот, только из-за логинов их не вырубаю. Да, наверное, практически все бы отключали.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:44, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Новых нет, все старые.
     
  • 2.9, Anonymus (?), 12:01, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какие сейчас существуют новые адекватные средства удержания сессии

    А какие вообще существуют?

     
  • 2.11, Аноним (-), 12:08, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    etag
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:14, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сия новость рассказывает не про отключение кук как класса а только сторонних кук. Куки для хранения сессии и логинов останутся.
     
     
  • 3.21, InuYasha (??), 12:54, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно. Но меня интересуют именно альтернативы. Даже без флэша в браузерах десяток всяких API и хранилищ - вдруг что-то полезное для этих целей найдётся?
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:48, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда начинаешь зависеть от js
    Включен не везде + блокировщики
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:54, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно зачем гуглу закапывать куки? Пчёлы против меда? А в чём выгода?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:57, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну куки, а сторонние куки.
     
  • 2.10, Rev (?), 12:01, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так ведь они и не закапывают. В очередной раз откладывают, и скорее всего будут тянуть до последнего. Как вы сказали - пчёлы не будут против мёда.

    Так что кто ещё не перешёл на Firefox - переходим. Только этот браузер реально заботится о приватности пользователей. (Ну может кроеме Tor).

     
     
  • 3.13, Аноним (31), 12:11, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Браузеры заботятся о приватности пользователей? Спасибо. Проржался.
     
     
  • 4.16, Rev (?), 12:22, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну не браузеры, а их разработчики. Я думал будет понятно.
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 13:21, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И?
     
  • 3.15, Аноним (25), 12:20, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Firefox - переходим. Только этот браузер реально заботится о приватности пользователей.

    Ты пьян? Или приболел совсем?

     
     
  • 4.17, Rev (?), 12:23, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что такое? Местные анонимусы вам тоже привили страх перед отключаемой телеметрией?
     
     
  • 5.24, Аноним (25), 13:20, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > отключаемой телеметрией?

    Ты пьян? Или приболел совсем?

     
     
  • 6.35, Аноним (35), 14:20, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Нет ты»
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:10, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл закапывает инструмент, с помощью которого пришёл к успеху.

    Они и без cookie знают о тебе всё: у них есть твой номер телефона и данные о тебе с сотен сайтов  которые ты посещаешь в Хроме (и на которых есть их капча). Они знают, где ты живёшь и работаешь, есть ли у тебя семья. Они читают твои письма и СМС-ки. Захватывают и отправляют себе на сервера всё что ты печатаешь на их Android-клавиатуре.

    Гугл уже может гораздо больше, чем спец-службы большинства государств. Зачем им cookie? А вот конкуренцию они не любят. Поэтому и стремятся закрыть ту дыру, с помощью которой долгие годы окучивали народ до появления Android.

     
     
  • 3.18, Rev (?), 12:25, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только всё наоборот. Если вы прочитаете новость, то поймёте, что они _не_закрывают_ ничего. Наоборот, оттягивают это как могут.
     
     
  • 4.26, Аноним (28), 13:35, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если вы прочитаете эту новость, несколько предыдущих по теме и включите критическое мышление, то поймёте что:
    Гугл против сторонних кук, чтоб не кормить конкурентов
    Гугл придумал floc и завязал на себя
    Floc пока не готов технически и рынок не готов смирится прямо сейчас, нужно время на пропаганду и доработки

    Цели как всегда благие - прибыль гугла и только гугла, через chrome и только chrome

     
  • 2.27, Аноним (28), 13:40, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Интересно зачем гуглу закапывать куки? Пчёлы против меда? А в чём выгода?

    Прибить мелких конкурентов
    Не столько про поиск речь, а скорее системы аналитики типа я.метрики и роистат

     

  • 1.19, Я (??), 12:38, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сколько-то лет уже живу с расширением блокирующим кроссдоменные куки...
     
     
  • 2.37, Гость (??), 14:44, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем расширение? оно в настройках есть очень очень давно, возможно даже с первых версий.
     

  • 1.22, Oe (?), 12:56, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пару лет уже стоит "блокировать сторонние cookie", просто задолбало уже вычищать тысячи сторонних куки из хранилища за месяц работы браузера. Сайты работает как обычно, очень редко какие глюки всплывают, зато хранилище куки раздувается на порядок меньше.
     
     
  • 2.36, Гость (??), 14:36, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимум лет семь тоже самое. Редко, но метко, на алиэкспрессе не очень давно, были проблемы с профилем и заказами с блокировкой сторонних.
     

  • 1.30, Ilya Indigo (ok), 13:59, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рекламщики и прочие торгаши данными занесли чемоданы Гуглу?
     
     
  • 2.32, пох. (?), 14:16, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Камни с неба тебе уже занесли, так радуйся, сиди тихо, коли вакцину
     

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