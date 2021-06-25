Прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome отложено до 2023 года

Компания Google объявила об изменении планов, касающихся прекращения в Chrome поддержки сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики.

Изначально поддержку сторонних Cookie в Chrome планировалось прекратить до 2022 года, но теперь этот срок сдвинут как минимум на полтора года, так как внедрение замены сторонним Cookie требует больше времени, чем ожидалось. До конца 2022 года планируется завершить тестирование идущих на смену отслеживающих Cookie технологий и активировать их в Chrome, после чего предоставить рекламным сетям и сайтам как минимум 9 месяцев на миграцию своих систем, наблюдение за работой и публикацию замечаний. В середине 2023 года начнётся постепенное отключение поддержки сторонних Cookie в Chrome, которое будет растянуто на три месяца.

Изменения продвигаются в рамках инициативы Privacy Sandbox, нацеленной на достижение компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей. Вместо отслеживающих Cookie для определения интересов пользователя без нарушения конфиденциальности предлагается использовать технологию FLoC (Federated Learning of Cohorts), которая позволяет выделять группы пользователей со сходными интересами, не идентифицируя отдельных пользователей.

Тестовое внедрение FLoC в Chrome вызвало сопротивление в сообществе и критику, связанную с тем, что FLoC не решает всех проблем и создаёт новые риски, такие как создание условий для дискриминации пользователей и появление дополнительного фактора для скрытой идентификации и отслеживания перемещений пользователя. По мнению Mozilla технология FLoC требует доработки и в текущем виде её массовое внедрение сопряжено со значительными рисками.



