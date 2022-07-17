В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF

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|1.1, DEF (?), 21:33, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Ждем, когда добавят музкальный плеер и редактор фотографий.
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|3.6, Dzen Python (ok), 21:48, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно разве сохранилось на ультрабуках и слим-моноблоках их главной американской ЦА?
Да и FirefoxOS (которая как хромоось, но другая) уже была. С приложениями на хтмл5 и блудницами.
Вот бы туда добавили встроенный принт-сервер (для локальных, не для облачных) и собственную реализацию TWAIN для всего зоопарка сканеров - тогда заживём.
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|4.22, НяшМяш (ok), 22:30, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да и FirefoxOS (которая как хромоось, но другая) уже была. С приложениями на хтмл5 и блудницами.
KaiOS ещё жива и вроде даже относительно популярна.
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|2.5, Dzen Python (ok), 21:45, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, технически уже есть и то, и то: HTML5 player и CSS-преобразования изображений. Осталось только оформить отдельными страничками.
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|2.9, Анонус (?), 21:51, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще говоря, есть некоторая логика. И HTML, и PDF, и ODT/DOC это все форматы документов. Но, имхо, разумнее было бы встраивать браузер в офисный пакет, а не наоборот.
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|3.26, InuYasha (??), 22:38, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, браузер-то уже давно не просмотрщик HTML-документов. Это HTTP-клиент. А открыть сохранённую HTML-страничку можно хоть в Ворде (который, вроде, ещё меньше браузера весит, не?).
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|3.54, Аноним (54), 04:44, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> разумнее было бы встраивать браузер в офисный пакет
И всё это на электроне.
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|2.30, Аноним (30), 22:52, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Музыкальный плеер есть, а редактор изображений вы можете на js написать
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|2.38, Kuromi (ok), 23:37, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так есть плеер уже, бросьте mp3 файл в окно ФФ и запустится плеер. С редактором фоток сложнее, во времена XUL такое можно было сделать, сейчас слишком сложно и коряво.
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|2.45, Xenia Joness (ok), 01:33, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Ждем, когда добавят музкальный плеер и редактор фотографий.
Ну почему бы и нет. Очень глупо, когда на каждое, даже атомарное, действие приходится запускать свою утилиту. Как по мне, очень удобно, когда всё в одном месте, например, в браузере.
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|2.46, Аноним (46), 01:40, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень не хватает программатора FPGA... чтобы тыкнул на *.v - он скомпилился и прошился.
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|1.2, Аноним (-), 21:38, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ещё одно место для уязвимостей учитывая поддержку джаваскрипт в стандарте пдф
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|2.11, Dzen Python (ok), 21:54, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не боись.
ПДФ будет парсится в оnдельном процессе внутри виртуальной машины на webassemby, в которой запускается хрустовый контейнер (для бизапашности), в котором запускается копия движка парса js, который уже и разбирает pdf. А для js внутри pdf сделают в движке парсинга js специализированную виртульную машину внутри специальной песочницы, которая написана на webassemly и крутится внутри процесса движка парсинга js внутри растового контейнера внутри вабсаамблевской виртуалки внутри отдельного процесса с нулевыми правами.
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|3.52, Аноним (52), 02:59, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забыл блокчейн для контроля целостности. Прикрути куда-нибудь и можешь закрывать спринт.
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|2.8, Dzen Python (ok), 21:50, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жаль, что в последнее время этим занимается microsoft.
Из браузера оказалось можно сделать переБлокнот/недоIDE, которое даже не тормозит, но зачем?
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|3.24, НяшМяш (ok), 22:31, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> переБлокнот/недоIDE, которое даже не тормозит
а вот и стадия принятия (;
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|3.33, ms (??), 22:57, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жаль, что в последнее время этим занимается microsoft.
Мы, конечно, являемся разработчиками браузера, но этот браузер ни разу не firefox.
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|2.27, InuYasha (??), 22:39, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я лучше сделаю из батона конской колбасы анальный зонд и отправлю в Мозиллу...
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|2.56, КО (?), 06:20, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот хоть кто-то понимает.
Так-то они все тупые фичи с гугла тащат.
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|2.13, Dzen Python (ok), 21:56, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, как раз есть чем. Просто квалификации нету, а кровати двигать с интерфейсом часто не получается. Вот и занимаются чем угодно, главное чтобы гугл платил им отчисления за поисковые движки и принудительное пользование юзерями safebrowsing'ом.
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|1.12, X86 (ok), 21:54, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот там не рисование меток нужно, а хотя бы простейшие возможности удаления/перестановки местами страниц и возможность добавления закладок...
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|2.19, Аноним (19), 22:03, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я очень доволен, что буфер выделения опять заработал. И даже вставка мидл кликом. Его периодически ломают уже много лет. Очёбы открытие файлого диалога не затирало его, но тут уже вопрос почему гтк такое днище.
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|1.17, Аноним (17), 22:01, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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зачем в фф опция "удалять куки и данные сайтов при закрытии" (там где можно сделать белый список сайтов), если она не работает? как бы есть в интерфейсе, но не работает.. это которая выпиленная network.cookie.lifetime.
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|2.21, grayich (ok), 22:17, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а иначе какой смысл
для тогож наверно и делается, чтоб заполнять PDF формы онлайн
для нас это мало актуально, а вот на западе местами пдф формы во всех щелях
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|1.23, InuYasha (??), 22:31, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да они там совсем охренели!?!?!?
У них кнопка "Stop" не работает как надо, а они хернёй страдают!! Этот bloatware вообще вырезаю, как и встроенный переигрыватель медиахерни которую надо на диск сохранять!
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|2.34, Аноним (30), 23:00, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Mozilla издевается над opennet экспертами, они почти переходят на визг
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|2.55, Аноним (55), 04:52, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кнопка "Стоп" не работает, кнопка "Назад" не работает, URLы незагруженных страниц теряются через раз. Но да, пдф..
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|1.28, Аноним (28), 22:42, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот так из программы для просомотра технической документации мы получили и GUI и плееры и черт в ступе, а все из-за попустительства разработчиков ОС и их религиозных войн по поводу GUI тулкитов. Бараны упустили такой рынок.
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|1.36, Аноним (30), 23:10, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Mozilla нужно в качестве project manager назначить эксперта с opennet. Он объяснит что делать не нужно и кто они такие.
Выбирать можно по самому оскорбительному комментарию
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|1.42, Корец (?), 00:41, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думаю, что через некоторое время смистема будет состоять всего из 2ух компонетов: ядра и браузера.
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|1.47, Аноним (47), 02:04, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зато поддержка ftp - уничтожена. rss - уничтожены. Ну оок. Безусловно "редактирование pdf" в, с-ка, браузере - гораздо нужнее.
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|2.53, Попандопала (?), 04:11, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выше пишут, раньше допами этот функционал добавлялся, а теперь в самом браузере сделали. Так браузеры и стали ХЗ чем.D
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|1.50, Songo (ok), 02:25, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я думал сделали рендер страниц как у гугла быстрым и плавным, а нет, очередную свистоперделку пилят.
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|1.51, Аноним (51), 02:31, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы сделали сохранение страниц в PDF без необходимости установки виртуального принтера.
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