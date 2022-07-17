В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF

В ночных сборках Firefox, на основе которых 23 августа будет сформирован релиз Firefox 104, во встроенный интерфейс для просмотра документов в формате PDF добавлен режим редактирования, в котором предложены такие возможности, как рисование произвольных меток и прикрепление комментариев. Для включения нового режима на странице about:config предложен параметр pdfjs.annotationEditorMode. До сих пор встроенные в Firefox возможности редактирования ограничивались поддержкой интерактивных XFA-форм, обычно используемых в электронных бланках.

После активации режима редактирования в панели инструментов появятся две кнопки - для прикрепления текстовых и графических (рисунки линиями от руки) меток. Цвет, толщина линий и размер шрифта настраиваются через связанные с кнопками меню. При клике правой кнопкой мыши выводится контекстное меню, позволяющее выделять, копировать, вставлять и вырезать элементы, а также отменять внесённые изменения (Undo/Redo).



