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В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF

17.07.2022 21:28

В ночных сборках Firefox, на основе которых 23 августа будет сформирован релиз Firefox 104, во встроенный интерфейс для просмотра документов в формате PDF добавлен режим редактирования, в котором предложены такие возможности, как рисование произвольных меток и прикрепление комментариев. Для включения нового режима на странице about:config предложен параметр pdfjs.annotationEditorMode. До сих пор встроенные в Firefox возможности редактирования ограничивались поддержкой интерактивных XFA-форм, обычно используемых в электронных бланках.

После активации режима редактирования в панели инструментов появятся две кнопки - для прикрепления текстовых и графических (рисунки линиями от руки) меток. Цвет, толщина линий и размер шрифта настраиваются через связанные с кнопками меню. При клике правой кнопкой мыши выводится контекстное меню, позволяющее выделять, копировать, вставлять и вырезать элементы, а также отменять внесённые изменения (Undo/Redo).

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2022/07/e...)
  2. OpenNews: В Chrome предложен новый интерфейс PDF-просмотрщика и добавлена поддержка AVIF
  3. OpenNews: Энтузиасты воссоздали метод мгновенной генерации PDF-файлов с одинаковым хэшем SHA-1
  4. OpenNews: Инициатива Mozilla по переносу PDFium и части Pepper API из Chromium в Firefox
  5. OpenNews: Релиз Firefox 102
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57515-firefox
Ключевые слова: firefox, pdf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, DEF (?), 21:33, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Ждем, когда добавят музкальный плеер и редактор фотографий.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:43, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Про возможность записи CD/DVD забыл.
     
     
  • 3.6, Dzen Python (ok), 21:48, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно разве сохранилось на ультрабуках и слим-моноблоках их главной американской ЦА?

    Да и FirefoxOS (которая как хромоось, но другая) уже была. С приложениями на хтмл5 и блудницами.

    Вот бы туда добавили встроенный принт-сервер (для локальных, не для облачных) и собственную реализацию TWAIN для всего зоопарка сканеров - тогда заживём.

     
     
  • 4.22, НяшМяш (ok), 22:30, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и FirefoxOS (которая как хромоось, но другая) уже была. С приложениями на хтмл5 и блудницами.

    KaiOS ещё жива и вроде даже относительно популярна.

     
  • 3.32, Аноним (32), 22:55, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем? Этим ещё кто-то пользуется?
     
  • 3.41, Самый Лучший Гусь (?), 00:30, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем-то, WebUSB уже есть и работает в Firefox. Бывают USB-дисководы.
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 21:45, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, технически уже есть и то, и то: HTML5 player и CSS-преобразования изображений. Осталось только оформить отдельными страничками.
     
  • 2.7, helloworld (?), 21:49, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Редактор скриншотов уже есть в хроме/хромиуме
     
  • 2.9, Анонус (?), 21:51, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще говоря, есть некоторая логика. И HTML, и PDF, и ODT/DOC это все форматы документов. Но, имхо, разумнее было бы встраивать браузер в офисный пакет, а не наоборот.
     
     
  • 3.26, InuYasha (??), 22:38, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, браузер-то уже давно не просмотрщик HTML-документов. Это HTTP-клиент. А открыть сохранённую HTML-страничку можно хоть в Ворде (который, вроде, ещё меньше браузера весит, не?).
     
  • 3.54, Аноним (54), 04:44, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разумнее было бы встраивать браузер в офисный пакет

    И всё это на электроне.

     
  • 2.30, Аноним (30), 22:52, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Музыкальный плеер есть, а редактор изображений вы можете на js написать
     
  • 2.38, Kuromi (ok), 23:37, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть плеер уже, бросьте mp3 файл в окно ФФ и запустится плеер. С редактором фоток сложнее, во времена XUL такое можно было сделать, сейчас слишком сложно и коряво.
     
  • 2.45, Xenia Joness (ok), 01:33, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Ждем, когда добавят музкальный плеер и редактор фотографий.

    Ну почему бы и нет. Очень глупо, когда на каждое, даже атомарное, действие приходится запускать свою утилиту. Как по мне, очень удобно, когда всё в одном месте, например, в браузере.

     
  • 2.46, Аноним (46), 01:40, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень не хватает программатора FPGA... чтобы тыкнул на *.v - он скомпилился и прошился.
     

  • 1.2, Аноним (-), 21:38, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ещё одно место для уязвимостей учитывая поддержку джаваскрипт в стандарте пдф
     
     
  • 2.11, Dzen Python (ok), 21:54, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не боись.
    ПДФ будет парсится в оnдельном процессе внутри виртуальной машины на webassemby, в которой запускается хрустовый контейнер (для бизапашности), в котором запускается копия движка парса js, который уже и разбирает pdf. А для js внутри pdf сделают в движке парсинга js специализированную виртульную машину внутри специальной песочницы, которая написана на webassemly и крутится внутри процесса движка парсинга js внутри растового контейнера внутри вабсаамблевской виртуалки внутри отдельного процесса с нулевыми правами.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 02:59, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл блокчейн для контроля целостности. Прикрути куда-нибудь и можешь закрывать спринт.
     
  • 2.39, Аноним (39), 00:10, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сразу видно человека не разбирающегося в теме
     

  • 1.4, microsoft (?), 21:44, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Можно сделать из булки хлеба троллейбус.
     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 21:50, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, что в последнее время этим занимается microsoft.
    Из браузера оказалось можно сделать переБлокнот/недоIDE, которое даже не тормозит, но зачем?
     
     
  • 3.24, НяшМяш (ok), 22:31, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > переБлокнот/недоIDE, которое даже не тормозит

    а вот и стадия принятия (;

     
  • 3.25, InuYasha (??), 22:32, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *кхе-кхе!* Про "не тормозит"...
     
  • 3.33, ms (??), 22:57, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль, что в последнее время этим занимается microsoft.

    Мы, конечно, являемся разработчиками браузера, но этот браузер ни разу не firefox.

     
  • 2.27, InuYasha (??), 22:39, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я лучше сделаю из батона конской колбасы анальный зонд и отправлю в Мозиллу...
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 22:53, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше оставь его в себе
     
  • 2.56, КО (?), 06:20, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот хоть кто-то понимает.
    Так-то они все тупые фичи с гугла тащат.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:51, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Людям заняться не чем.
     
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 21:56, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, как раз есть чем. Просто квалификации нету, а кровати двигать с интерфейсом часто не получается. Вот и занимаются чем угодно, главное чтобы гугл платил им отчисления за поисковые движки и принудительное пользование юзерями safebrowsing'ом.
     

  • 1.12, X86 (ok), 21:54, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот там не рисование меток нужно, а хотя бы простейшие возможности удаления/перестановки местами страниц и возможность добавления закладок...
     
  • 1.14, beck (??), 21:56, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем на это ответит vivaldi?
     
  • 1.15, grayich (ok), 21:59, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну хоть шото полезное в фф сделали, кроме как ухудшать внешний вид
     
  • 1.16, Dzen Python (ok), 22:01, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так победим, короче.
    ** А выделение текста на вебстраничках сделать не могут
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:03, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я очень доволен, что буфер выделения опять заработал. И даже вставка мидл кликом. Его периодически ломают уже много лет. Очёбы открытие файлого диалога не затирало его, но тут уже вопрос почему гтк такое днище.
     

  • 1.17, Аноним (17), 22:01, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем в фф опция "удалять куки и данные сайтов при закрытии" (там где можно сделать белый список сайтов), если она не работает? как бы есть в интерфейсе, но не работает.. это которая выпиленная network.cookie.lifetime.
     
     
  • 2.35, Аноним (19), 23:09, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему у меня всё работает? network.cookie.lifetimePolicy=2
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 01:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня удаляет её из prefs.js. они выкинули эту опцию, но в интерфейсе оставили, хз зачем..
    https://groups.google.com/a/mozilla.org/g/firefox-dev/c/_FRuuak55ag
     

  • 1.18, Аноним (19), 22:02, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как мы без этого жили.
     
  • 1.20, pashev.ru (?), 22:05, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закачивать обратно отредактированный пдф можно будет?
     
     
  • 2.21, grayich (ok), 22:17, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а иначе какой смысл
    для тогож наверно и делается, чтоб заполнять PDF формы онлайн

    для нас это мало актуально, а вот на западе местами пдф формы во всех щелях

     
  • 2.37, YetAnotherOnanym (ok), 23:25, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же? Иначе в Интернете ПДФников совсем не останется.
     

  • 1.23, InuYasha (??), 22:31, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да они там совсем охренели!?!?!?
    У них кнопка "Stop" не работает как надо, а они хернёй страдают!! Этот bloatware вообще вырезаю, как и встроенный переигрыватель медиахерни которую надо на диск сохранять!
     
     
  • 2.34, Аноним (30), 23:00, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Mozilla издевается над opennet экспертами, они почти переходят на визг
     
  • 2.55, Аноним (55), 04:52, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопка "Стоп" не работает, кнопка "Назад" не работает, URLы незагруженных страниц теряются через раз. Но да, пдф..
     

  • 1.28, Аноним (28), 22:42, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так из программы для просомотра технической документации мы получили и GUI и плееры и черт в ступе, а все из-за попустительства разработчиков ОС и их религиозных войн по поводу GUI тулкитов. Бараны упустили такой рынок.
     
  • 1.29, Аноним (30), 22:50, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль okular так не умеет
     
  • 1.36, Аноним (30), 23:10, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla нужно в качестве project manager назначить эксперта с opennet. Он объяснит что делать не нужно и кто они такие.
    Выбирать можно по самому оскорбительному комментарию
     
  • 1.40, vitalif (ok), 00:13, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опера, ненужный комбайн, говорили они. А редактор пдф это типа норм :-)
     
  • 1.42, Корец (?), 00:41, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю, что через некоторое время смистема будет состоять всего из 2ух компонетов: ядра и браузера.
     
     
  • 2.43, grayich (ok), 00:55, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как бы уже, ChromeOS зовётся
     
  • 2.49, Аноним (49), 02:11, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого как.
     

  • 1.47, Аноним (47), 02:04, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зато поддержка ftp - уничтожена. rss - уничтожены. Ну оок. Безусловно "редактирование pdf" в, с-ка, браузере - гораздо нужнее.

     
  • 1.48, Менеджер по поддержке коммунизма (?), 02:08, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    это как в эмаксе?
    скоро будем спрашивать "когда же в FF броузер добавят?"?
     
     
  • 2.53, Попандопала (?), 04:11, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше пишут, раньше допами этот функционал добавлялся, а теперь в самом браузере сделали. Так браузеры и стали ХЗ чем.D
     

  • 1.50, Songo (ok), 02:25, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я думал сделали рендер страниц как у гугла быстрым и плавным, а нет, очередную свистоперделку пилят.
     
  • 1.51, Аноним (51), 02:31, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы сделали сохранение страниц в PDF без необходимости установки виртуального принтера.
     
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