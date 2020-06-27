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В Chrome предложен новый интерфейс PDF-просмотрщика и добавлена поддержка AVIF

27.06.2020 11:10

В состав Chrome включена новая реализация интерфейса встроенного просмотрщика документов в формате PDF. Интерфейс примечателен выносом в верхнюю панель всех настроек. Если раньше в верхней панели отображались только название файла, информация о страницах, кнопки поворота, печати и сохранения, то теперь в неё перенесено и содержимое боковой панели, включавшей элементы управления масштабированием и размещения документа по размеру страницы. Добавлена возможность сохранения отредактированных PDF-форм, а также режим двухстраничного просмотра. Для включения новых возможностей предложены флаги "chrome://flags#pdf-viewer-update", "chrome://flags/#pdf-form-save" и "chrome://flags/#pdf-two-up-view".

Из изменений в Chrome также можно отметить включение по умолчанию поддержки формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1. Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). В Firefox экспериментальная поддержка AVIF добавлена в выпуске Firefox 77 (включается через image.avif.enabled в about:config).

Ранее в Chrome продвигался формат изображений WebP, который по тестам Google позволяет сократить размер файлов с изображениями на 25%-34% при сохранении качества на уровне формата JPEG. Альтернативные тесты показывают, что WebP не так эффективен как хотелось бы - если сравнивать его не с эталонным кодировщиком cjpeg от JPEG Group, а используя более эффективный кодировщик MozJPEG, то выигрыш WebP ощущается только для низких разрешений (500px), наиболее часто используемых в Web. При разрешении 1000px результ почти одинаков, а при разрешении 1500px WebP даже отстаёт от MozJPEG. AVIF в тех же тестах заметно обгоняет MozJPEG, cjpeg и WebP, поэтому рассматривается производителями браузеров как более перспективный формат.




  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/06/c...)
  2. OpenNews: Оценка влияния на производительность популярных дополнений к Chrome
  3. OpenNews: 111 Chrome-дополнений, загруженных 32 млн раз, уличены в загрузке конфиденциальных данных
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox внесены спорные изменения в интерфейс режима читателя
  5. OpenNews: В Chrome намерены перейти к показу только домена в адресной строке
  6. OpenNews: В Chrome 84 по умолчанию включат защиту от назойливых уведомлений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53243-chrome
Ключевые слова: chrome, pdf
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  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 27/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 2.3, Google (?), 11:17, 27/06/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.6, BlackRot (ok), 11:33, 27/06/2020 Скрыто модератором
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  • 2.8, Аноним (8), 11:42, 27/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 27/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    На базе хромиума есть браузер, где внутри только браузер?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:23, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/heads/master/content/she

    или

    https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/heads/master/weblayer/

    по вкусу.

    https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/heads/master/docs/#Check

    Инструкции по сборке. Вперёд!

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:32, 27/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понимаю что несколько лет до этого на просмотрщик им было плевать? А теперь "внезапно" они решили улучшить и вид и возможность редактирования форм?
     
     
  • 2.7, BlackRot (ok), 11:34, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 11:45, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ох уж эти комментаторы Opennet.
    То им «не пихайте лишнего в браузер», «не меняете внешний вид — мы привыкли к старому».
    А то «не развивают PDF просмотрщик».

    Там итак просмотрщик (в браузере), что чуть не любой отдельный специализированный побить может.

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:07, 27/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вся проблема в самом формате PDF, он очень пухлый.
     

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