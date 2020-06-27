В Chrome предложен новый интерфейс PDF-просмотрщика и добавлена поддержка AVIF

В состав Chrome включена новая реализация интерфейса встроенного просмотрщика документов в формате PDF. Интерфейс примечателен выносом в верхнюю панель всех настроек. Если раньше в верхней панели отображались только название файла, информация о страницах, кнопки поворота, печати и сохранения, то теперь в неё перенесено и содержимое боковой панели, включавшей элементы управления масштабированием и размещения документа по размеру страницы. Добавлена возможность сохранения отредактированных PDF-форм, а также режим двухстраничного просмотра. Для включения новых возможностей предложены флаги "chrome://flags#pdf-viewer-update", "chrome://flags/#pdf-form-save" и "chrome://flags/#pdf-two-up-view". Из изменений в Chrome также можно отметить включение по умолчанию поддержки формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1. Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). В Firefox экспериментальная поддержка AVIF добавлена в выпуске Firefox 77 (включается через image.avif.enabled в about:config). Ранее в Chrome продвигался формат изображений WebP, который по тестам Google позволяет сократить размер файлов с изображениями на 25%-34% при сохранении качества на уровне формата JPEG. Альтернативные тесты показывают, что WebP не так эффективен как хотелось бы - если сравнивать его не с эталонным кодировщиком cjpeg от JPEG Group, а используя более эффективный кодировщик MozJPEG, то выигрыш WebP ощущается только для низких разрешений (500px), наиболее часто используемых в Web. При разрешении 1000px результ почти одинаков, а при разрешении 1500px WebP даже отстаёт от MozJPEG. AVIF в тех же тестах заметно обгоняет MozJPEG, cjpeg и WebP, поэтому рассматривается производителями браузеров как более перспективный формат.





