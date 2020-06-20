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Оценка влияния на производительность популярных дополнений к Chrome

20.06.2020 23:11

Опубликованы результаты исследования влияния на производительность браузера тысячи наиболее популярных дополнений к Chrome. Показано, что некоторые дополнения могут достаточно сильно влиять на производительность и создавать большую нагрузку на систему, а также в разы увеличивать потребление памяти. При тестировании оценивалось создание нагрузки на CPU в активном и фоновом режимах, потребление памяти и влияние на скорость отображения открываемых страниц. Результаты представлены в двух выборках, охватывающих 100 и 1000 самых популярных дополнений.

Из 100 самых популярных дополнений наиболее сильно нагружающими CPU признаны дополнения "Evernote Web Clipper" (4 млн пользователей) и "Grammarly" (10 млн пользователей), которые приводят к трате дополнительных 500 мс процессорного времени при открытии каждой страницы (для сравнения открытие тестового сайта без дополнений расходует 40 мс). В общем виде 20 дополнений потребляют больше 100 мс, а 80 меньше 100 мс. Из неожиданных открытый стало относительно большое потребление ресурсов дополнением Ghostery, съедающим 120 мс времени CPU. Менеджер паролей LastPass съедал 241 мс, а Skype - 191 мс. Указанные ресурсы не приводят к остановке отрисовки, но блокируют начало взаимодействия со страницей и влияют на потребление энергии устройством.

При выборке из 1000 дополнений встречаются дополнения, создающие существенно более ощутимую нагрузку:

В тесте на задержку отрисовки страницы дополнения Clever, Grammarly, Cash Back for Shoping, LastPass и AVG замедляли открытие на 150-300 мс, в некоторых случаях внося задержки сопоставимые с отрисовкой самой страницы. В целом ситуация нормальная, так как из 100 дополнений только 6 приводят к задержке более 100 мс.

Результаты выборки из 1000 дополнений:

При оценке нагрузки на CPU, создаваемой при выполнении дополнением фоновых операций, проявило себя дополнение Avira Browser Safety, которое потратило почти 3 секунды времени CPU, в то время как затраты других дополнений не превышали 200 мс. Так как фоновый режим обычно используется для обработки сетевых запросов, выполняемых в процессе открытия страницы, тест был повторён на сайте apple.com, который делает 50 запросов вместо одного. Результаты изменились и в лидеры по созданию нагрузки выбился Ghostery, а Avira Browser Safety сместился на 9 место (разбор показал, что нагрузка снизилась из-за присутствия сайта apple.com в белом списке).

Результаты тестов 1000 дополнений:

  • В тесте на потребление памяти первое место заняло дополнение Avira Browser Safet, потребление памяти которым составило 218 МБ (из-за обработки более 30 тысяч регулярных выражений, хранимых в памяти). На втором и третьем местах оказались Adblock Plus и Adblock, потребляющие чуть меньше 200 МБ. Замыкает 20 худших по потреблению памяти - uBlock Origin, съедающий менее 100 МБ (при сравнении с другими блокировщиками рекламы, у uBlock Origin одно из самых низких потребления памяти, см. ниже сравнение блокировщиков).

    20 худших показателей при тестовании 1000 дополнений:

    Так как часто пользователь списывает низкую производительность и возникающие задержки на браузер, а не на установленные дополнений, компания Google начала эксперименты с информированием о проблемных дополнениях. В стабильном выпуске Chrome 83 появилась настройка "chrome://flags/#extension-checkup", включающая вывод информационных сообщений о возможном влиянии дополнений на конфиденциальность и производительность. При включении опции на странице новой вкладки и в менеджере дополнений начинает показываться предупреждение о том, что дополнения могут привести к потреблению значительных ресурсов или получить доступ к персональным данным и активности пользователя.


    Отдельно проведено сравнение дополнений для блокировки рекламы и обеспечения конфиденциальности, в контексте экономии ресурсов за счёт блокирования внешних скриптов и рекламных вставок. Все дополнения обеспечили снижение нагрузки как минимум в три раза при обработке тестовой статьи из одного из новостных сайтов. Лидером стало дополнение DuckDuckGo Privacy Essentials, при использовании которого нагрузка при открытии тестовой страницы снизилась с 31 сек до 1.6 сек времени СPU за счёт снижения числа сетевых запросов на 95% и размера загружаемых данных на 80%. Близкий результат показал uBlock Origin.

    DuckDuckGo Privacy Essentials и uBlock Origin также оказались лучшими при оценке потребления ресурсов при выполнении фоновых операций.

    При тестировании потребления памяти, DuckDuckGo Privacy Essentials и uBlock Origin позволили снизить расход памяти с 536 MB при полной обработке тестовой страницы до ~140 MB.

    Аналогичное тестирование проведено для дополнений для web-разработчиков. Нагрузка на CPU:

    Нагрузка на CPU при выполнении фоновых операций

    Задержки отрисовки:

    Потребление памяти:



    1. Главная ссылка к новости (https://www.debugbear.com/blog...)
    2. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
    3. OpenNews: Chrome начнёт помечать быстрые и медленные сайты
    4. OpenNews: Chrome начнёт блокировать ресурсоёмкую рекламу
    5. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
    6. OpenNews: В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Обобщение
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/53198-chrome
    Ключевые слова: chrome, browser, addon
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
    Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:25, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ясно к чему клонят -- дополнения зло, надо убрать их из браузеров!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:35, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неправильно.
    В топе большинство дополнений - адблокеры.
    Значит, адблокеры - зло, надо их запретить!
     

  • 1.2, Михрютка (ok), 23:26, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    >>>На втором и третьем местах оказались Adblock Plus и Adblock, потребляющие чуть меньше 200 МБ. Замыкает 20 худших - uBlock Origin c потреблением менее 100 МБ.

    пусть замыкает, зайчик мой. для мюблока не жалко. 20 худших, оёпт.

     
  • 1.3, Аноним (3), 23:32, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается, блокировщики рекламы лучше не ставить, так браузер будет лучше и эффективнее работать. Это писать везде крупными буквами. Далее мелкими "под работой подразумевается открытие about:blank".
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 23:36, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самое интересное, что никому в голову не пришло измерить, насколько производительность улучшается от блокировки рекламы и всяких там фейсбуковских кнопочек.

    Что-то мне подсказывает, что итоговый результат будет в пользу блокировщиков.

     
     
  • 3.7, sqrt (?), 23:44, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему не пришло?

    > Отдельно проведено сравнение дополнений для блокировки рекламы и обеспечения конфиденциальности, в контексте экономии ресурсов за счёт блокирования внешних скриптов и рекламных вставок. Все дополнения обеспечили снижение нагрузки как минимум в три раза при обработке тестовой статьи из одного из новостных сайтов. Лидером стало дополнение DuckDuckGo Privacy Essentials, при использовании которого нагрузка при открытии тестовой страницы снизилась с 31 сек до 1.6 сек времени СPU за счёт снижения числа сетевых запросов на 95% и размера загружаемых данных на 80%. Близкий результат показал uBlock Origin.

    95% данных -- реклама, с ума сойти.

     
     
  • 4.11, Аноним (4), 23:51, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новость не дочитывай, коммент пиши! Это про меня.

    Да, действительно офигеть. Я думал, процентов 30-50.
    Но вообще логично, если учесть, что код сайта кэшируется, а в рекламные блоки суют nocache.

     
  • 3.10, ilyafedin (ok), 23:50, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости же есть:

    > Отдельно проведено сравнение дополнений для блокировки рекламы и обеспечения конфиденциальности, в контексте экономии ресурсов за счёт блокирования внешних скриптов и рекламных вставок. Все дополнения обеспечили снижение нагрузки как минимум в три раза при обработке тестовой статьи из одного из новостных сайтов. Лидером стало дополнение DuckDuckGo Privacy Essentials, при использовании которого нагрузка при открытии тестовой страницы снизилась с 31 сек до 1.6 сек времени СPU за счёт снижения числа сетевых запросов на 95% и размера загружаемых данных на 80%. Близкий результат показал uBlock Origin.

     
  • 2.9, user90 (?), 23:49, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получается, блокировщики рекламы лучше не ставить

    Получается, что его нужно не только установить, но еще и грамотно НАСТРОИТЬ, LOL!

     

  • 1.6, anonymous (??), 23:44, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эх, сравнили бы влияние дополнений на открытие сайтов на плейнтекст/хтмл и жс
     
     
  • 2.14, Аноним (4), 00:02, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Измерять мне, конечно, лень, но чисто теоретически тут два аспекта.
    Первый - дополнения типа адблокеров неизбежно притормаживают каждый http-запрос. Тут всякие SPA могут быть даже и в выигрыше - тот же вебпак довольно разумно делит на бандлы, которые отлично кэшируются. Во всяком случае, в выигрыше, если рассматривать не первичное открытие одной страницы, а навигацию по сайту.
    Второй - тормоза при динамическом рендеринге, когда экстеншен срабатывает на каждую мутацию DOM. Вот тут со всякими Реактами будет все печально.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:47, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну с юзерами хромого все понятно итак ;) А вот у меня, в FF, установлены лишь дополнения, УСКОРЯЮЩИЕ работу браузера!
     
     
  • 2.13, Аноним (4), 23:55, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После выпила XUL в FF ровно те же расширения, что и в Хроме, сделанные на том же API, что и в Хроме.

    Небольшие отличия есть, и оптимизированные под FF расширения есть, но на общем фоне это единицы.

     

  • 1.12, user90 (?), 23:52, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как труЪ статью конечно не читал, но раз тут речь про «популярные дополнения к Хрому», то дальше все должно быть очень банально, скучно и неинтересно, извинити)
     
     
  • 2.15, Михрютка (ok), 00:13, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так стопэ куда пошол? не увиливай давай, ты за популярные дополнения или против?
     
     
  • 3.16, user90 (?), 00:17, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я низнайуу! Устанавливаю только необходимые, а уж популярны они или нет?..
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:40, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ж если все это говнецо интернетовское с мюблоком, который срезает 95% трафика так тормозит, как же ж оно должно лагать у тех, кто без него?
     
  • 1.18, Повидло19 (?), 00:45, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чо?
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:28, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хром - говно, и его производительность - в любом случае говно, хоть с дополнениями, хоть без.
     
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