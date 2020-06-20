Оценка влияния на производительность популярных дополнений к Chrome

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|2.4, Аноним (4), 23:35, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неправильно.
В топе большинство дополнений - адблокеры.
Значит, адблокеры - зло, надо их запретить!
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|1.2, Михрютка (ok), 23:26, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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>>>На втором и третьем местах оказались Adblock Plus и Adblock, потребляющие чуть меньше 200 МБ. Замыкает 20 худших - uBlock Origin c потреблением менее 100 МБ.
пусть замыкает, зайчик мой. для мюблока не жалко. 20 худших, оёпт.
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|1.3, Аноним (3), 23:32, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Получается, блокировщики рекламы лучше не ставить, так браузер будет лучше и эффективнее работать. Это писать везде крупными буквами. Далее мелкими "под работой подразумевается открытие about:blank".
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|2.5, Аноним (4), 23:36, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самое интересное, что никому в голову не пришло измерить, насколько производительность улучшается от блокировки рекламы и всяких там фейсбуковских кнопочек.
Что-то мне подсказывает, что итоговый результат будет в пользу блокировщиков.
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|3.7, sqrt (?), 23:44, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему не пришло?
> Отдельно проведено сравнение дополнений для блокировки рекламы и обеспечения конфиденциальности, в контексте экономии ресурсов за счёт блокирования внешних скриптов и рекламных вставок. Все дополнения обеспечили снижение нагрузки как минимум в три раза при обработке тестовой статьи из одного из новостных сайтов. Лидером стало дополнение DuckDuckGo Privacy Essentials, при использовании которого нагрузка при открытии тестовой страницы снизилась с 31 сек до 1.6 сек времени СPU за счёт снижения числа сетевых запросов на 95% и размера загружаемых данных на 80%. Близкий результат показал uBlock Origin.
95% данных -- реклама, с ума сойти.
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|4.11, Аноним (4), 23:51, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новость не дочитывай, коммент пиши! Это про меня.
Да, действительно офигеть. Я думал, процентов 30-50.
Но вообще логично, если учесть, что код сайта кэшируется, а в рекламные блоки суют nocache.
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|3.10, ilyafedin (ok), 23:50, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости же есть:
> Отдельно проведено сравнение дополнений для блокировки рекламы и обеспечения конфиденциальности, в контексте экономии ресурсов за счёт блокирования внешних скриптов и рекламных вставок. Все дополнения обеспечили снижение нагрузки как минимум в три раза при обработке тестовой статьи из одного из новостных сайтов. Лидером стало дополнение DuckDuckGo Privacy Essentials, при использовании которого нагрузка при открытии тестовой страницы снизилась с 31 сек до 1.6 сек времени СPU за счёт снижения числа сетевых запросов на 95% и размера загружаемых данных на 80%. Близкий результат показал uBlock Origin.
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|2.9, user90 (?), 23:49, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Получается, блокировщики рекламы лучше не ставить
Получается, что его нужно не только установить, но еще и грамотно НАСТРОИТЬ, LOL!
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|1.6, anonymous (??), 23:44, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Эх, сравнили бы влияние дополнений на открытие сайтов на плейнтекст/хтмл и жс
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|2.14, Аноним (4), 00:02, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Измерять мне, конечно, лень, но чисто теоретически тут два аспекта.
Первый - дополнения типа адблокеров неизбежно притормаживают каждый http-запрос. Тут всякие SPA могут быть даже и в выигрыше - тот же вебпак довольно разумно делит на бандлы, которые отлично кэшируются. Во всяком случае, в выигрыше, если рассматривать не первичное открытие одной страницы, а навигацию по сайту.
Второй - тормоза при динамическом рендеринге, когда экстеншен срабатывает на каждую мутацию DOM. Вот тут со всякими Реактами будет все печально.
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|1.8, Аноним (8), 23:47, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну с юзерами хромого все понятно итак ;) А вот у меня, в FF, установлены лишь дополнения, УСКОРЯЮЩИЕ работу браузера!
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|2.13, Аноним (4), 23:55, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После выпила XUL в FF ровно те же расширения, что и в Хроме, сделанные на том же API, что и в Хроме.
Небольшие отличия есть, и оптимизированные под FF расширения есть, но на общем фоне это единицы.
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|1.12, user90 (?), 23:52, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как труЪ статью конечно не читал, но раз тут речь про «популярные дополнения к Хрому», то дальше все должно быть очень банально, скучно и неинтересно, извинити)
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|2.15, Михрютка (ok), 00:13, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так стопэ куда пошол? не увиливай давай, ты за популярные дополнения или против?
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|3.16, user90 (?), 00:17, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я низнайуу! Устанавливаю только необходимые, а уж популярны они или нет?..
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|1.17, Аноним (17), 00:40, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это ж если все это говнецо интернетовское с мюблоком, который срезает 95% трафика так тормозит, как же ж оно должно лагать у тех, кто без него?
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|1.19, Аноним (19), 01:28, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хром - говно, и его производительность - в любом случае говно, хоть с дополнениями, хоть без.
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