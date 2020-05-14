Chrome начнёт блокировать ресурсоёмкую рекламу

Компания Google объявила о скором начале блокировки в Chrome рекламы, расходующей много трафика или сильно нагружающей CPU. При превышении определённых порогов рекламные iframe-блоки, потребляющие слишком много ресурсов, будут автоматически отключаться. В следующие несколько месяцев будут проведены эксперименты по выборочной активации блокировщика для некоторых категорий пользователей, после чего в конце августа новая возможность будет предложена широкой аудитории в стабильном выпуске Chrome.

Рекламные вставки будут блокироваться если в основном потоке израсходовано более 60 секунд процессорного времени в сумме или 15 секунд в 30-секундном интервале (потребляет 50% ресурсов более 30 секунд). Блокировка также будет срабатывать при загрузке рекламным блоком более 4 Мб данных по сети. По статистике Google, подпадающая под указанные критерии блокировки реклама составляет всего 0.30% от всех рекламных блоков. При этом подобные рекламные вставки потребляют 28% ресурсов CPU и 27% трафика от всего объёма рекламы.

Предлагаемые меры избавят пользователей от рекламы с неэффективной реализацией кода или преднамеренной паразитной активностью. Подобная реклама создаёт большую нагрузку на системы пользователя, замедляет загрузку основного контента, сокращает время автономной работы от аккумулятора и расходует трафик на ограниченных мобильных тарифах. Из типичных примеров рекламных блоков, подлежащих блокировке, упоминаются рекламные вставки с кодом для майнинга криптовалют, обработчиками больших несжатых изображений, декодировщиками видео на JavaScript или скриптами, интенсивно обрабатывающим события таймера.

После превышения ограничений проблемный iframe будет заменяться на страницу с ошибкой, информирующей пользователя о том, что рекламный блок удалён из-за чрезмерного потребления ресурсов. Блокировка будет срабатывать только если до момента превышения лимитов пользователь не взаимодействовал с рекламным блоком (например, не кликал на него), что с учётом ограничения на трафик позволит блокировать автовоспроизведение объёмных видеороликов в рекламе без явной активации воспроизведения пользователем.

Для исключения использования блокировки как признака для осуществления атак по сторонним каналам, по которым можно судить о мощности CPU, будут добавляться небольшие случайные флуктуации в пороговые значения. В Chrome 84, который ожидается 14 июля, появится возможность активации блокировщика через настройку "chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention".



