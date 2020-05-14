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Chrome начнёт блокировать ресурсоёмкую рекламу

14.05.2020 20:26

Компания Google объявила о скором начале блокировки в Chrome рекламы, расходующей много трафика или сильно нагружающей CPU. При превышении определённых порогов рекламные iframe-блоки, потребляющие слишком много ресурсов, будут автоматически отключаться. В следующие несколько месяцев будут проведены эксперименты по выборочной активации блокировщика для некоторых категорий пользователей, после чего в конце августа новая возможность будет предложена широкой аудитории в стабильном выпуске Chrome.

Рекламные вставки будут блокироваться если в основном потоке израсходовано более 60 секунд процессорного времени в сумме или 15 секунд в 30-секундном интервале (потребляет 50% ресурсов более 30 секунд). Блокировка также будет срабатывать при загрузке рекламным блоком более 4 Мб данных по сети. По статистике Google, подпадающая под указанные критерии блокировки реклама составляет всего 0.30% от всех рекламных блоков. При этом подобные рекламные вставки потребляют 28% ресурсов CPU и 27% трафика от всего объёма рекламы.

Предлагаемые меры избавят пользователей от рекламы с неэффективной реализацией кода или преднамеренной паразитной активностью. Подобная реклама создаёт большую нагрузку на системы пользователя, замедляет загрузку основного контента, сокращает время автономной работы от аккумулятора и расходует трафик на ограниченных мобильных тарифах. Из типичных примеров рекламных блоков, подлежащих блокировке, упоминаются рекламные вставки с кодом для майнинга криптовалют, обработчиками больших несжатых изображений, декодировщиками видео на JavaScript или скриптами, интенсивно обрабатывающим события таймера.

После превышения ограничений проблемный iframe будет заменяться на страницу с ошибкой, информирующей пользователя о том, что рекламный блок удалён из-за чрезмерного потребления ресурсов. Блокировка будет срабатывать только если до момента превышения лимитов пользователь не взаимодействовал с рекламным блоком (например, не кликал на него), что с учётом ограничения на трафик позволит блокировать автовоспроизведение объёмных видеороликов в рекламе без явной активации воспроизведения пользователем.

Для исключения использования блокировки как признака для осуществления атак по сторонним каналам, по которым можно судить о мощности CPU, будут добавляться небольшие случайные флуктуации в пороговые значения. В Chrome 84, который ожидается 14 июля, появится возможность активации блокировщика через настройку "chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
  3. OpenNews: Для Chrome предложен режим автоматической блокировки ресурсоёмкой рекламы
  4. OpenNews: Для Chrome разрабатывают режим блокировки ресурсоёмкой рекламы
  5. OpenNews: Chrome начнёт помечать быстрые и медленные сайты (232)
  6. OpenNews: Для Chrome реализован режим экономии ресурсов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52957-chrome
Ключевые слова: chrome, adv, block
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (-), 20:57, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не прошло и 100 лет, оперативненько.
     
     
  • 2.11, БСФК (?), 22:11, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    меня в рекламе больше бесит не то, что она жрет ресурсы, а то, что порой за баннерами не видно сайта
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если что, это всегда была плата за пиратское ПО, фильмы итд..
    Что в принипе стправедливо. Ты смотришь рекламу, за то что будешь 2 часа смотреть кино в HD качестве, или еще что пиратить..
     
     
  • 4.27, asdasd (?), 23:07, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно вы видели пиратские сайты с нормальным качеством? У них ресурсов на такое нет.
     
  • 4.29, Аноним (29), 23:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пираты давно умными стали - теперь рекламу вшивают прямо в фильм. тут любой блокировщик бессилен
     
  • 2.18, Total Anonimus (?), 22:33, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотришь всего лишь 30 секунд рекламы и в награду покажут страницу ошибки . Офигенный прогресс .
     

  • 1.2, jOKer (ok), 21:13, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Пчелы тоже недавно заявили в прессе, что они резко против бесконтрольного поглощения меда, что это вредит здоровью, и даже может обвалить рыночные цены на мед.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:13, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы блокировали прозрачные баннеры провайдера во весь экран (те, которые с автоматическими подписками). Браузерные блокировщики как погляжу совсем никуда не годятся: только ublock с кучей тяжёлых правил ещё как-то справляется.
     
     
  • 2.21, Total Anonimus (?), 22:39, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этим справляются все , без исключения , блокировщики . Но по личному опыту самое эффективное - специализированные расширения для отключения (вручную или автоматически) оверлеев .
     
     
  • 3.22, Аноним (3), 22:42, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опера не справилась. Во всяком случае мобильная.
     
  • 3.30, SoHm (ok), 23:38, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можете подсказать, что это за такие расширения?
    Например, для Firefox.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:20, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну и кто теперь контролирует твои вычисления?
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:40, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А мржно хромой будет ещё блокировать излишне жручие страницы, в которых перегруз JS-говен и которые из-за этого текут как пaдлы?!
     
     
  • 2.7, хромой (?), 21:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно можно - теперь ты будешь вместо них получать пустое место!

    Ведь ты этого достоин.

     

  • 1.6, user90 (?), 21:42, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишний раз убеждаюсь, что гугл клепает свое ПО именно для даунов.

    Нормальный юзер берет uBlock, стравит режим "блокировать сторонние скрипты" и потом ВЫБОРОЧНО разблокирует нужные. И с таким раскладом ему похрен вообще любая реклама!!

     
     
  • 2.8, хромой (?), 21:50, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да с таким раскладом ему похрен вообще интернет - все равно ж не работает нихрена сложнее опеннета.

     
     
  • 3.12, user90 (?), 22:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разблокирет, говорю, чтобы работало! ;) Но и только. Дальше объяснять лень, проще тогда будет скриншотами, но тоже лень.
     
     
  • 4.13, нах. (?), 22:16, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, ну если вместо просто смотреть прон...интернеты тебе хочется каждый раз вручную что-то там разблокировать (а это именно _каждый_ раз), конечно, др... в смысле, наслаждайся.

    Но вообще-то весь смысл ублока - чтобы такие вещи делал за тебя дядя.

     
     
  • 5.16, user90 (?), 22:20, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тебе хочется каждый раз вручную что-то там разблокировать

    Это делается ОДИН единственный раз, для сайтов из своих закладок, и все настройки сохраняются.

    Далее есть группа настроек "для всех сайтов".. тебе тоже скриншотег нужен?))

     
  • 3.14, хотел спросить (?), 22:18, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да все работает... не траливали

    выбирайте только не все листы с банами... рушный так себе.. корявенький

    хватает и тех что по умолчанию

     
     
  • 4.17, user90 (?), 22:23, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выбирайте только не все листы с банами

    Нефиг на дядю надеяться, буквально за пару дней ты соберешь свой собственный блок-лист, такой, какой нужен именно тебе.

     

  • 1.9, Аноним (9), 21:58, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    воистену
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:59, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пчёлы против меда?
     
     
  • 2.15, хотел спросить (?), 22:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну гугловая реклама самая православная, так что нет ))
     
  • 2.28, Аноним (29), 23:09, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шершень против пчел
     

  • 1.19, анонимно (?), 22:33, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    затея хорошая, но вот пороговые значения какие-то совсем дикие.
    Хорошо бы была возможность их снизить.
     
  • 1.20, Аноним (20), 22:33, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не станут ли браузеры жрать больше от того что тратят ресурсы на блокировку рекламы?
    Не будет ли когнитивного диссонанса?
     
     
  • 2.25, user90 (?), 22:51, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вслух-то бредить не нужно. Иначе кто бы разрабатывал и кто устанавливал аддоны-блокировщики рекламы? ;)
     

  • 1.23, Аноним (23), 22:42, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Предлагаемые меры избавят пользователей от рекламы ... или преднамеренной паразитной активностью"
    В смысле!? Реклама это и есть "преднамеренная паразитная активность"
     
  • 1.26, Gemorroj (ok), 22:56, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какие только формулировки не придумают, чтобы убрать конкурирующую рекламу)
     
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