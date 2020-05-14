Chrome начнёт блокировать ресурсоёмкую рекламу

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|2.11, БСФК (?), 22:11, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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меня в рекламе больше бесит не то, что она жрет ресурсы, а то, что порой за баннерами не видно сайта
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|3.24, Аноним (24), 22:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что, это всегда была плата за пиратское ПО, фильмы итд..
Что в принипе стправедливо. Ты смотришь рекламу, за то что будешь 2 часа смотреть кино в HD качестве, или еще что пиратить..
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|4.27, asdasd (?), 23:07, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно вы видели пиратские сайты с нормальным качеством? У них ресурсов на такое нет.
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|4.29, Аноним (29), 23:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пираты давно умными стали - теперь рекламу вшивают прямо в фильм. тут любой блокировщик бессилен
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|2.18, Total Anonimus (?), 22:33, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотришь всего лишь 30 секунд рекламы и в награду покажут страницу ошибки . Офигенный прогресс .
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|1.2, jOKer (ok), 21:13, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Пчелы тоже недавно заявили в прессе, что они резко против бесконтрольного поглощения меда, что это вредит здоровью, и даже может обвалить рыночные цены на мед.
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|1.3, Аноним (3), 21:13, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы блокировали прозрачные баннеры провайдера во весь экран (те, которые с автоматическими подписками). Браузерные блокировщики как погляжу совсем никуда не годятся: только ublock с кучей тяжёлых правил ещё как-то справляется.
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|2.21, Total Anonimus (?), 22:39, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С этим справляются все , без исключения , блокировщики . Но по личному опыту самое эффективное - специализированные расширения для отключения (вручную или автоматически) оверлеев .
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|3.30, SoHm (ok), 23:38, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можете подсказать, что это за такие расширения?
Например, для Firefox.
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|1.5, Аноним (5), 21:40, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А мржно хромой будет ещё блокировать излишне жручие страницы, в которых перегруз JS-говен и которые из-за этого текут как пaдлы?!
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|2.7, хромой (?), 21:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно можно - теперь ты будешь вместо них получать пустое место!
Ведь ты этого достоин.
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|1.6, user90 (?), 21:42, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лишний раз убеждаюсь, что гугл клепает свое ПО именно для даунов.
Нормальный юзер берет uBlock, стравит режим "блокировать сторонние скрипты" и потом ВЫБОРОЧНО разблокирует нужные. И с таким раскладом ему похрен вообще любая реклама!!
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|2.8, хромой (?), 21:50, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да с таким раскладом ему похрен вообще интернет - все равно ж не работает нихрена сложнее опеннета.
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|3.12, user90 (?), 22:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разблокирет, говорю, чтобы работало! ;) Но и только. Дальше объяснять лень, проще тогда будет скриншотами, но тоже лень.
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|4.13, нах. (?), 22:16, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не, ну если вместо просто смотреть прон...интернеты тебе хочется каждый раз вручную что-то там разблокировать (а это именно _каждый_ раз), конечно, др... в смысле, наслаждайся.
Но вообще-то весь смысл ублока - чтобы такие вещи делал за тебя дядя.
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|5.16, user90 (?), 22:20, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тебе хочется каждый раз вручную что-то там разблокировать
Это делается ОДИН единственный раз, для сайтов из своих закладок, и все настройки сохраняются.
Далее есть группа настроек "для всех сайтов".. тебе тоже скриншотег нужен?))
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|3.14, хотел спросить (?), 22:18, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да все работает... не траливали
выбирайте только не все листы с банами... рушный так себе.. корявенький
хватает и тех что по умолчанию
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|4.17, user90 (?), 22:23, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выбирайте только не все листы с банами
Нефиг на дядю надеяться, буквально за пару дней ты соберешь свой собственный блок-лист, такой, какой нужен именно тебе.
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|1.19, анонимно (?), 22:33, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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затея хорошая, но вот пороговые значения какие-то совсем дикие.
Хорошо бы была возможность их снизить.
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|1.20, Аноним (20), 22:33, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не станут ли браузеры жрать больше от того что тратят ресурсы на блокировку рекламы?
Не будет ли когнитивного диссонанса?
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|2.25, user90 (?), 22:51, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вслух-то бредить не нужно. Иначе кто бы разрабатывал и кто устанавливал аддоны-блокировщики рекламы? ;)
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|1.23, Аноним (23), 22:42, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Предлагаемые меры избавят пользователей от рекламы ... или преднамеренной паразитной активностью"
В смысле!? Реклама это и есть "преднамеренная паразитная активность"
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