В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона

2.11 , анонус ( ? ), 11:43, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть же сервисы временных номеров звонок тоже примешь?

3.17 , Аноним ( - ), 11:50, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прием.

Да, я принял. А какие звонки Вам надо принимать?

Насколько знаю в большинстве случаев приходит смс.

В наиболее упоротых звонки, но там говорить не надо. Надо ваодить 4 цифири номера сотрудника анб.

Но это можно сделать, посмотрев историю звонков на сервисе. Не?

2.15 , пох. ( ? ), 11:48, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Есть же сервисы временных номеров. Ничего сливать не надо. ну здрасьте. Я ваш сервис временных номеров. Я тебе - цифирки, ты мне почту или еще что (тебе ж надо как-то получить доступ к пришедешй на этот временный номер sms?) - опа, smsочка - теперь я знаю помимо твоих настоящих контактов еще и тот сайт, от которого ты "спрятался".

Сайт-то не знает, а я - знаю. И с кем надо поделюсь, если правильно попросят. Что, собственно, фуфлофокс и решила подгрести под себя, а то телеметрия видимо стала плохо продаваться, с ее 1%. > А еще краше, не регистрироваться в сервисах, где требуют номер телефона. Ну и сиди со своим мешком собачьего корма. Нет ножек - нет варенья, и шансов продать этот мешок тоже нет. 3.22 , Аноним ( - ), 11:58, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здрасьте.

Я ввел почту на майл ру, в которую никогда не заходил ни своим пипи, ни бравзиром с куками.

До свидания. >Ну и сиди со своим мешком собачьего корма. Нет ножек - нет варенья, и шансов продать этот мешок тоже нет. Я даже свою собаку кормом не кормлю.

Сочувствую Вашему псу. Скок он у Вас уже протянул на ферментированном гогне?

4.34 , пох. ( ? ), 12:32, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Здрасьте.

> Я ввел почту на майл ру, в которую никогда не заходил я что-то не понял - ты эту sms получать-то вообще собираешься? > Я даже свою собаку кормом не кормлю.

> Сочувствую Вашему псу. Скок он у Вас уже протянул на ферментированном гогне? предыдущий - 10 лет. И умер от лимфосаркомы, которая никак с этим не связана.

Для крупной собаки, да еще разок выброшенной на помойку - вполне хороший срок. Нынешняя вот второй день гадит дальше чем видит - потому что слопала не свой диетический корм, а крошечный кусочек сырой баранины. А дать ей "нормальную" еду - та через секунду окажется на полу. Проблема что в РФ теперь нет хорошего корма вообще. Что-то не продают, остальное запрещено ввозить роспозором - он, видите ли, нашел в нем ГМО, и очень боится что у собаки на голове вырастет ботва.

Ну вот у меня 20 кг осталось - моим этот не подходит. Берите, берите, он срок хранения всего на год перележал. 5.37 , холоп ( ? ), 12:39, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну ты и живодер...

5.40 , Аноним ( - ), 12:46, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я ее получил Но на этом ящике нет ни писем других, ни кук связанных с моим бров... 2.47 , Аноним ( 47 ), 13:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть же сервисы временных номеров. Ничего сливать не надо.

> А еще краше, не регистрироваться в сервисах, где требуют номер телефона. Да.

> Стэй хард. Да, и 99.9% из них уже в ЧС у всяких вконтачей и телег. Ну, или плати бабло и рискуй.

Проще уж другими методами.

3.49 , Аноним ( - ), 13:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пацыки я хз. Не юзаю все это аще. Так чисто гипотетически подумал.

А если купить полноценный вирт номер гденить в прибалтике? Тож банят?

