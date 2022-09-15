В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона

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|1.1, Аноним (1), 11:10, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну хоть какие-то здравые изменения в бузинесс модели. Не все ж оно гуглу продаваться.
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|2.14, Аноним (14), 11:45, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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У мозиллы есть поразительная способность не зарабатывать ни на чём.
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|2.28, Аноним (28), 12:13, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не все ж оно гуглу продаваться.
Таки да, мачылла не только гуглу продаётся. Только где эти бузинесс-модели здравые?
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|1.2, Аноним (2), 11:12, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В нынешних условиях да доверять бы свой номер и привязанные аккаунты иностранной компании...
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|2.5, Аноним (5), 11:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Каким образом это хуже, чем доверять свой номер и аккаунты российской компании?
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|4.50, a_kusb (ok), 13:20, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мозилла - российская?
Я не про Мозиллу же. Тогда уж Яндекс, Сбербанк какой-нибудь.
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|2.10, Lost Inside (ok), 11:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Уж коль ты доверил свои паспортные данные ОпСоСу для получения этого самого номера, то что уж теперь-то.
Снявши голову, по волосам не плачут.
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|3.57, a_kusb (ok), 13:43, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это разные вещи всё-таки. Я доверил ему и сначала он только знает что я купил у него тариф. А ещё всё что связано с договором (
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|2.12, Аноним (14), 11:44, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Авито на сквозь кишит мошенниками, как среди покупателей так и среди продавцов.
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|3.19, пох. (?), 11:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что собирает телефоны вовсе не для борьбы с мошенничеством, естественно.
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|4.44, a_kusb (ok), 13:03, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я работал в качестве непрошеного агента по продажам - нам не говорили откуда номера, но похоже из Авито.
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|4.45, a_kusb (ok), 13:03, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я работал в качестве непрошеного агента по продажам - нам не говорили откуда номера, но похоже из Авито.
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|5.51, a_kusb (ok), 13:21, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я работал в качестве непрошеного агента по продажам - нам не говорили
> откуда номера, но похоже из Авито.
Вот зачем ты, движок или мышка - дублируешь меня? Мне и с одного сообщения стыдно в таком признаваться.
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|6.52, a_kusb (ok), 13:23, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я работал в кaчестве непрошеного агента по продажам - нам не говорили
> откуда номера, но похоже из Авито.
Вот зачем ты, движок или мышка - дублируешь меня? Мне и с одного сообщения стыдно в таком признаваться.
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|2.20, rvs2016 (ok), 11:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> avito это делает уже несколько лет.
Причём делает это принудительно, нарушая свободу выбора.
Ну хотя свобода-то там простая: или пользуйся сайтом, или не пользуйся - никто ж не принуждает пользоваться - волен выбирать сам. :-)
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|1.7, Аноним (-), 11:23, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Есть же сервисы временных номеров. Ничего сливать не надо.
А еще краше, не регистрироваться в сервисах, где требуют номер телефона. Да.
Стэй хард.
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|3.17, Аноним (-), 11:50, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прием.
Да, я принял.
А какие звонки Вам надо принимать?
Насколько знаю в большинстве случаев приходит смс.
В наиболее упоротых звонки, но там говорить не надо. Надо ваодить 4 цифири номера сотрудника анб.
Но это можно сделать, посмотрев историю звонков на сервисе.
Не?
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|2.15, пох. (?), 11:48, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть же сервисы временных номеров. Ничего сливать не надо.
ну здрасьте. Я ваш сервис временных номеров. Я тебе - цифирки, ты мне почту или еще что (тебе ж надо как-то получить доступ к пришедешй на этот временный номер sms?) - опа, smsочка - теперь я знаю помимо твоих настоящих контактов еще и тот сайт, от которого ты "спрятался".
Сайт-то не знает, а я - знаю. И с кем надо поделюсь, если правильно попросят.
Что, собственно, фуфлофокс и решила подгрести под себя, а то телеметрия видимо стала плохо продаваться, с ее 1%.
> А еще краше, не регистрироваться в сервисах, где требуют номер телефона.
Ну и сиди со своим мешком собачьего корма. Нет ножек - нет варенья, и шансов продать этот мешок тоже нет.
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|3.22, Аноним (-), 11:58, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здрасьте.
Я ввел почту на майл ру, в которую никогда не заходил ни своим пипи, ни бравзиром с куками.
До свидания.
>Ну и сиди со своим мешком собачьего корма. Нет ножек - нет варенья, и шансов продать этот мешок тоже нет.
Я даже свою собаку кормом не кормлю.
Сочувствую Вашему псу. Скок он у Вас уже протянул на ферментированном гогне?
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|4.34, пох. (?), 12:32, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Здрасьте.
> Я ввел почту на майл ру, в которую никогда не заходил
я что-то не понял - ты эту sms получать-то вообще собираешься?
> Я даже свою собаку кормом не кормлю.
> Сочувствую Вашему псу. Скок он у Вас уже протянул на ферментированном гогне?
предыдущий - 10 лет. И умер от лимфосаркомы, которая никак с этим не связана.
Для крупной собаки, да еще разок выброшенной на помойку - вполне хороший срок.
Нынешняя вот второй день гадит дальше чем видит - потому что слопала не свой диетический корм, а крошечный кусочек сырой баранины. А дать ей "нормальную" еду - та через секунду окажется на полу.
Проблема что в РФ теперь нет хорошего корма вообще. Что-то не продают, остальное запрещено ввозить роспозором - он, видите ли, нашел в нем ГМО, и очень боится что у собаки на голове вырастет ботва.
Ну вот у меня 20 кг осталось - моим этот не подходит. Берите, берите, он срок хранения всего на год перележал.
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|5.40, Аноним (-), 12:46, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ее получил Но на этом ящике нет ни писем других, ни кук связанных с моим бров... большой текст свёрнут, показать
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|2.47, Аноним (47), 13:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть же сервисы временных номеров. Ничего сливать не надо.
> А еще краше, не регистрироваться в сервисах, где требуют номер телефона. Да.
> Стэй хард.
Да, и 99.9% из них уже в ЧС у всяких вконтачей и телег. Ну, или плати бабло и рискуй.
Проще уж другими методами.
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|3.49, Аноним (-), 13:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пацыки я хз. Не юзаю все это аще. Так чисто гипотетически подумал.
А если купить полноценный вирт номер гденить в прибалтике? Тож банят?
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|2.16, мразилла (?), 11:49, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в следующей версии, непременнейше - чтоб ты и свой кошелечек мог засветить.
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|1.13, пох. (?), 11:44, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, г-н полковник, отличный сборник данных всех учеток наивных лохов вы соорудили...
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|3.27, Аноним (-), 12:13, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше свободный инторнет, как в 90х и начале нулевых.
Пока массы не набижали все было огонь.
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|4.48, Аноним (47), 13:17, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше свободный инторнет, как в 90х и начале нулевых.
> Пока массы не набижали все было огонь.
Такого больше не будет никогда, разве что, в другой итерации цивилизаций, так что, помянем!
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|3.30, пох. (?), 12:23, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"оба хуже"
Причем нет гарантий что один с другим не поделится - ну там в рамках например нужных и полезных законах о противодействиям отмываниям...
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|1.29, Аноним (29), 12:21, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> автоматически будут перенаправляться на реальный номер
А, ну понятно, мозила хочет сама номера собирать, впаривая остальным мусор.
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|1.36, Аноним (36), 12:33, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользую Firefox Relay месяца три и доволен. Очень удобно интегрировано с Firefox, теперь при каждой регистрации создают новую почту. У них есть возможность фильтровать маркетинг или вообще запретить любую пересылку, но я ими пока не пользовался.
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|1.39, tonys (??), 12:42, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В целях улучшения качества обслуживания ваши разговоры могут быть записаны, проданы заинтересованным лицам.
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|1.46, Аноним (47), 13:12, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Звонки и SMS, поступающие на созданный виртуальный номер, автоматически будут перенаправляться на реальный номер пользователя, скрывая его от посторонних. "
т.е. фактически мурзила будет не только получать себе данные, отправленные на "левый" номер, но ещё и будет знать настоящий номер пользователя, я правильно понимаю?!
double kill
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|1.53, Аноним (53), 13:24, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Источник утечек? Сотовый оператор, лол. Это когда купил 4G модем, никому не палил номер, несколько лет пользовался как модемом, т.е. дозвонится никто не мог, а потом решил использовать как обычный мобильный, сменил оператора - и бах, сразу посыпался спам.
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|1.58, Аноним (58), 13:44, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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там что, регистрироваться надо? Да ну нафиг такое...есть куча сервисов для trash mail и trash sms
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