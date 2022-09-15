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В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона

15.09.2022 10:34

Компания Mozilla ведёт работу по расширению сервиса Firefox Relay, позволяющего генерировать временные почтовые адреса для прохождения регистрации на сайтах или оформления подписок, чтобы не афишировать свой реальный адрес. В настоящее время проходит рецензирование изменение, реализующее похожую функциональность для номеров телефонов. Firefox Relay позволит генерировать временные телефонные номера для скрытия реального номера пользователя при прохождении регистрации или получения SMS-оповещений.

Звонки и SMS, поступающие на созданный виртуальный номер, автоматически будут перенаправляться на реальный номер пользователя, скрывая его от посторонних. При необходимости пользователь может деактивировать виртуальный номер и не получать больше вызовы и SMS через него. Как и в случае с почтовыми адресами, сервис также можно использовать для выявления источника утечки информации. Например, для разных регистраций можно привязать отдельные виртуальные номера, что в случае поступления SMS-рассылок или рекламных звонков позволит понять, кто именно является источником утечки.

Кроме того, можно отметить намерение интегрировать поддержку Firefox Relay в основной состав Firefox. Если ранее для генерации и подстановки адресов требовалась установка специального дополнения, то теперь браузер при подключении пользователя к учётной записи в Firefox Account будет автоматически предлагать замены в полях ввода с email. Включение Firefox Relay в состав Firefox запланировано на 27 сентября.

Добавление в Firefox Relay возможности подмены номеров телефона ожидается 11 октября, пока только для пользователей из США и Канады. Услуга будет платная, но стоимость её пока не определена. Базовый сервис для перенаправления 5 почтовых адресов бесплатный, а стоимость расширенной платной версии Firefox Relay Premium для перенаправления почты (неограниченное число адресов, вырезание трекеров, возможность использования своего домена) после 27 сентября составит $1.99 в месяц или $12 в год (до 27 сентября действовал промо-период с ценой $0.99 в месяц). Код Firefox Relay открыт под лицензией MPL-2.0 и может быть использован для создания аналогичного сервиса на своём оборудовании.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Mozilla ввела в строй платный сервис MDN Plus
  3. OpenNews: Общедоступное тестирование сервиса анонимных email-адресов Firefox Relay
  4. OpenNews: Опубликованы результаты аудита VPN-клиента Mozilla
  5. OpenNews: Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала собственную систему машинного перевода
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57788-firefox
Ключевые слова: firefox, relay
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну хоть какие-то здравые изменения в бузинесс модели. Не все ж оно гуглу продаваться.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:45, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    У мозиллы есть поразительная способность не зарабатывать ни на чём.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 11:52, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предлагаете переименовать в распилзиллу?
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 13:39, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оставьте это название для отечественного браузера.
     
     
  • 5.55, Попандопала (?), 13:40, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странное у вас отечество.
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:01, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менеджерам надо как-то зарплату поднимать!
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:13, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не все ж оно гуглу продаваться.

    Таки да, мачылла не только гуглу продаётся. Только где эти бузинесс-модели здравые?

     
     
  • 3.43, Аноним (-), 12:57, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они пытаются...
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:12, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В нынешних условиях да доверять бы свой номер и привязанные аккаунты иностранной компании...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:14, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато придется слить свой номер один раз вместо сотни.
     
     
  • 3.4, anonymous (??), 11:17, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно, в что тянуть то. С утра выпил - весь день свободен.
     
  • 3.56, Аноним (54), 13:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тот, зарегистрированный на какого-нибудь Джамшуда.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Каким образом это хуже, чем доверять свой номер и аккаунты российской компании?
     
  • 2.9, a_kusb (ok), 11:35, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее уж российской. Иностранная то тут при чём?
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 12:50, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилла - российская?
     
     
  • 4.50, a_kusb (ok), 13:20, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мозилла - российская?

    Я не про Мозиллу же. Тогда уж Яндекс, Сбербанк какой-нибудь.

     
  • 2.10, Lost Inside (ok), 11:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Уж коль ты доверил свои паспортные данные ОпСоСу для получения этого самого номера, то что уж теперь-то.
    Снявши голову, по волосам не плачут.
     
     
  • 3.57, a_kusb (ok), 13:43, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это разные вещи всё-таки. Я доверил ему и сначала он только знает что я купил у него тариф. А ещё всё что связано с договором (
     
  • 2.42, Аноним (41), 12:50, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Мы не предоставляем данную услугу на территории РФ"
     

  • 1.6, birdie (ok), 11:21, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    avito это делает уже несколько лет.
     
     
  • 2.12, Аноним (14), 11:44, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Авито на сквозь кишит мошенниками, как среди покупателей так и среди продавцов.
     
     
  • 3.19, пох. (?), 11:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что собирает телефоны вовсе не для борьбы с мошенничеством, естественно.

     
     
  • 4.44, a_kusb (ok), 13:03, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я работал в качестве непрошеного агента по продажам - нам не говорили откуда номера, но похоже из Авито.
     
  • 4.45, a_kusb (ok), 13:03, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я работал в качестве непрошеного агента по продажам - нам не говорили откуда номера, но похоже из Авито.
     
     
  • 5.51, a_kusb (ok), 13:21, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я работал в качестве непрошеного агента по продажам - нам не говорили
    > откуда номера, но похоже из Авито.

    Вот зачем ты, движок или мышка - дублируешь меня? Мне и с одного сообщения стыдно в таком признаваться.

     
     
  • 6.52, a_kusb (ok), 13:23, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я работал в кaчестве непрошеного агента по продажам - нам не говорили
    > откуда номера, но похоже из Авито.

    Вот зачем ты, движок или мышка - дублируешь меня? Мне и с одного сообщения стыдно в таком признаваться.

     
  • 2.20, rvs2016 (ok), 11:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > avito это делает уже несколько лет.

    Причём делает это принудительно, нарушая свободу выбора.
    Ну хотя свобода-то там простая: или пользуйся сайтом, или не пользуйся - никто ж не принуждает пользоваться - волен выбирать сам. :-)

     

  • 1.7, Аноним (-), 11:23, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Есть же сервисы временных номеров. Ничего сливать не надо.

    А еще краше, не регистрироваться в сервисах, где требуют номер телефона. Да.

    Стэй хард.

     
     
  • 2.11, анонус (?), 11:43, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть же сервисы временных номеров

    звонок тоже примешь?

     
     
  • 3.17, Аноним (-), 11:50, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прием.
    Да, я принял.

    А какие звонки Вам надо принимать?
    Насколько знаю в большинстве случаев приходит смс.
    В наиболее упоротых звонки, но там говорить не надо. Надо ваодить 4 цифири номера сотрудника анб.
    Но это можно сделать, посмотрев историю звонков на сервисе.

    Не?

     
  • 2.15, пох. (?), 11:48, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть же сервисы временных номеров. Ничего сливать не надо.

    ну здрасьте. Я ваш сервис временных номеров. Я тебе - цифирки, ты мне почту или еще что (тебе ж надо как-то получить доступ к пришедешй на этот временный номер sms?) - опа, smsочка - теперь я знаю помимо твоих настоящих контактов еще и тот сайт, от которого ты "спрятался".
    Сайт-то не знает, а я - знаю. И с кем надо поделюсь, если правильно попросят.

    Что, собственно, фуфлофокс и решила подгрести под себя, а то телеметрия видимо стала плохо продаваться, с ее 1%.

    > А еще краше, не регистрироваться в сервисах, где требуют номер телефона.

    Ну и сиди со своим мешком собачьего корма. Нет ножек - нет варенья, и шансов продать этот мешок тоже нет.

     
     
  • 3.22, Аноним (-), 11:58, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здрасьте.
    Я ввел почту на майл ру, в которую никогда не заходил ни своим пипи, ни бравзиром с куками.
    До свидания.

    >Ну и сиди со своим мешком собачьего корма. Нет ножек - нет варенья, и шансов продать этот мешок тоже нет.

    Я даже свою собаку кормом не кормлю.
    Сочувствую Вашему псу. Скок он у Вас уже протянул на ферментированном гогне?

     
     
  • 4.34, пох. (?), 12:32, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Здрасьте.
    > Я ввел почту на майл ру, в которую никогда не заходил

    я что-то не понял - ты эту sms получать-то вообще собираешься?

    > Я даже свою собаку кормом не кормлю.
    > Сочувствую Вашему псу. Скок он у Вас уже протянул на ферментированном гогне?

    предыдущий - 10 лет. И умер от лимфосаркомы, которая никак с этим не связана.
    Для крупной собаки, да еще разок выброшенной на помойку - вполне хороший срок.

    Нынешняя вот второй день гадит дальше чем видит - потому что слопала не свой диетический корм, а крошечный кусочек сырой баранины. А дать ей "нормальную" еду - та через секунду окажется на полу.

    Проблема что в РФ теперь нет хорошего корма вообще. Что-то не продают, остальное запрещено ввозить роспозором - он, видите ли, нашел в нем ГМО, и очень боится что у собаки на голове вырастет ботва.
    Ну вот у меня 20 кг осталось - моим этот не подходит. Берите, берите, он срок хранения всего на год перележал.

     
     
  • 5.37, холоп (?), 12:39, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну ты и живодер...
     
  • 5.40, Аноним (-), 12:46, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ее получил Но на этом ящике нет ни писем других, ни кук связанных с моим бров... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.47, Аноним (47), 13:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть же сервисы временных номеров. Ничего сливать не надо.
    > А еще краше, не регистрироваться в сервисах, где требуют номер телефона. Да.
    > Стэй хард.

    Да, и 99.9% из них уже в ЧС у всяких вконтачей и телег. Ну, или плати бабло и рискуй.
    Проще уж другими методами.

     
     
  • 3.49, Аноним (-), 13:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пацыки я хз. Не юзаю все это аще. Так чисто гипотетически подумал.
    А если купить полноценный вирт номер гденить в прибалтике? Тож банят?
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:29, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оплата криптовалютой есть?
     
     
  • 2.16, мразилла (?), 11:49, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в следующей версии, непременнейше - чтоб ты и свой кошелечек мог засветить.
     
     
  • 3.59, Аноним (54), 13:45, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно через промежуточный кошелёчек.
     

  • 1.13, пох. (?), 11:44, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, г-н полковник, отличный сборник данных всех учеток наивных лохов вы соорудили...
     
     
  • 2.26, Аноним (14), 12:05, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше уж из полковник чем наш майор.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 12:13, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше свободный инторнет, как в 90х и начале нулевых.
    Пока массы не набижали все было огонь.
     
     
  • 4.48, Аноним (47), 13:17, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше свободный инторнет, как в 90х и начале нулевых.
    > Пока массы не набижали все было огонь.

    Такого больше не будет никогда, разве что, в другой итерации цивилизаций, так что, помянем!

     
  • 3.30, пох. (?), 12:23, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "оба хуже"
    Причем нет гарантий что один с другим не поделится - ну там в рамках например нужных и полезных законах о противодействиям отмываниям...
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 12:31, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потим ще и "санитизируют".
     
  • 3.60, Аноним (54), 13:46, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наш майор - это про Яндекс Браузер.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:21, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > автоматически будут перенаправляться на реальный номер

    А, ну понятно, мозила хочет сама номера собирать, впаривая остальным мусор.

     
  • 1.31, анонимчик (?), 12:27, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все номера быстро перебанят
     
  • 1.32, Попандопала (?), 12:27, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что мешает и без этого пользоваться временной почтой?
     
     
  • 2.35, Аноним (33), 12:33, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не секурно. А еще и ретрив может понадобиться.
     

  • 1.36, Аноним (36), 12:33, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользую Firefox Relay месяца три и доволен. Очень удобно интегрировано с Firefox, теперь при каждой регистрации создают новую почту. У них есть возможность фильтровать маркетинг или вообще запретить любую пересылку, но я ими пока не пользовался.

     
     
  • 2.38, морзилла (?), 12:40, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодчинка, отработал свою чайную ложку риса.
     

  • 1.39, tonys (??), 12:42, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В целях улучшения качества обслуживания ваши разговоры могут быть записаны, проданы заинтересованным лицам.
     
  • 1.46, Аноним (47), 13:12, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Звонки и SMS, поступающие на созданный виртуальный номер, автоматически будут перенаправляться на реальный номер пользователя, скрывая его от посторонних. "

    т.е. фактически мурзила будет не только получать себе данные, отправленные на "левый" номер, но ещё и будет знать настоящий номер пользователя, я правильно понимаю?!

    double kill

     
  • 1.53, Аноним (53), 13:24, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Источник утечек? Сотовый оператор, лол. Это когда купил 4G модем, никому не палил номер, несколько лет пользовался как модемом, т.е. дозвонится никто не мог, а потом решил использовать как обычный мобильный, сменил оператора - и бах, сразу посыпался спам.
     
  • 1.58, Аноним (58), 13:44, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    там что, регистрироваться надо? Да ну нафиг такое...есть куча сервисов для trash mail и trash sms
     

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