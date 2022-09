В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона

2.12 , Аноним ( 14 ), 11:44, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Авито на сквозь кишит мошенниками, как среди покупателей так и среди продавцов.

3.19 , пох. ( ? ), 11:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что собирает телефоны вовсе не для борьбы с мошенничеством, естественно. 4.44 , a_kusb ( ok ), 13:03, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я работал в качестве непрошеного агента по продажам - нам не говорили откуда номера, но похоже из Авито.

2.20 , rvs2016 ( ok ), 11:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > avito это делает уже несколько лет. Причём делает это принудительно, нарушая свободу выбора.

Ну хотя свобода-то там простая: или пользуйся сайтом, или не пользуйся - никто ж не принуждает пользоваться - волен выбирать сам. :-)