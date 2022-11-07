Выпуск web-браузера Wolvic 1.2, продолжающего развитие Firefox Reality

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|2.18, Аноним (18), 11:35, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>епифанцевы
Когда Аноним узнал, что, оказывается, некоторые фамилии в русском произошли от греческих религиозных терминов (как и имя браузера Epiphany) и теперь ходит по каждой новости связанной с браузерами, чтобы поделиться с нами этим открытием.
Опеннет этимологический.
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|3.25, Аноним (-), 12:19, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Программист-математик начал осваивать гумманитарный океан, начал он с узнавания смысла слов. Кончит он чем ...? Утонет?
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|3.29, InuYasha (??), 12:30, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я смотрю, ты, наверное, ни на гаубтвахте, ни просто на трубе не сидел, раз глубинного смысла не понимаешь...
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|4.32, Аноним (18), 12:59, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ты, наверное, ни на гаубтвахте, ни просто на трубе не сидел
И несказанно рад тому факту, что не был ни на гауптвахте, ни там, где гауптвахты водятся. Особенно сейчас.
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|5.34, Аноним (34), 13:08, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот был бы, услышал бы караван удивительных историй, постоял бы как цапля на одной ноге и познакомился бы с духовно богатыми воинами.
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|3.33, Аноним (34), 13:05, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так название же не делалось с поправкой на реалии отделлных языков, как и Pidora, как и Laputa ( La puta с испанского означает "шлюxa").
И да, браузер Епифанцева как минимум смешно звучит. Всяко смешнее, нежели антивирус Попова.
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|3.9, Аноним (4), 10:52, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И чего есть ещё старые устаревшие браузеры для этим вредных ЭВМ. Я же говорю ВСЕ браузеры будут такими.
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|3.8, QwertyReg (ok), 10:52, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> SATA - очередной баззворд для дойки инвесторов
> 3G - очередной баззворд для дойки инвесторов
> AI - очередной баззворд для дойки инвесторов
> ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
> AR очередной баззворд для дойки инвестеров
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|4.17, Аноним (17), 11:34, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть реально полезные вещи, которые могут быть просто непонятны людям в стиле "а мне и этого хватает", хотя на самом деле они делаются на общее благо. Например какие-нибудь 8к моники, где не нужен анти-алиасинг, мне с моим зрением нафиг не нужны, ибо я пиксели и так не вижу. А так же я родился в эру 320x200, 10FPS и мне пиксели и тормоза глаза не мозолят. А есть попытки создать искусственный спрос на свое предложение, когда делают нафиг не нужные вещи, а потом пытаются их втюхать, вещая назойливую рекламу и проплаченные обзоры из всех утюгов. Например всякие умные колонки для прослушивания дурачков, умные дома и всякую такую дичь.
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|4.22, Аноним (22), 12:00, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Технология Виар тупиковая ветвь. Пока не сделают рабочий нейроинтерфейс чтобы по юсб в мозг как в Матрице, широким народным массам не нужна виртуальная реальность.
А когда изобретут работающий нейроинтерфейс, виртуальная реальность не будет отличаться от реальности и никому не будут нужны эти убогие шлемы.
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|5.23, X86 (ok), 12:17, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Виар - это как "3D-очки" в телеках. Когда-то был бум на них, а теперь это даже не совсем прилично упоминать среди функций.
Но в шутеры прикольно играть в виар, особенно если не дома, а на специально оборудованной площадке.
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|6.36, Аноним (36), 13:13, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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очень жаль что неприлично.
3D фильмы очень интересно было смотреть.
Те которые настоящее 3д, а не восстановленные программой плоские картонки.
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|6.37, НяшМяш (ok), 13:23, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не совсем прилично упоминать среди функций
3д теликов уже давным-давно не делают. А жаль, с пассивными поляризационными очками очень даже заходит. Батя недавно разбирал такой телевизор дома - в дисплее со светодиода подсветки отвалилась линза, пришлось все переклеить.
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|6.38, FreeStyler (ok), 13:25, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на вкус и цвет! Мне VR очень понравился, но т.к. цена ещё сильно кусается и не сильно всё развито - не беру. Лет через 10 может и подтянется. А 3D фильмы до сих пор смотрю, которые ещё не глянул когда был бум - намного увлекательеней обычных 2D
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|3.11, Аноним (4), 10:54, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Про первый компьютер Mac тоже так говорили. Что это игрушка ненужная.
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|1.13, Аноним (13), 11:14, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Firefox Reality - это как метавселенные имени цукера. "Знанием", зачем они нужны, обладают только инвесторы. Но через некоторое время этого "знания" лишатся и они.
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|2.26, Аноним (24), 12:19, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Цукер несет большие убытки в этом квартале, скоро будут большие сокращения. Чето у них не полетела метавселенная
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|3.31, Аноним (31), 12:52, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у них не полетела метавселенная
полетела, но не в ту сторону.
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|1.30, InuYasha (??), 12:32, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer
Сильная команда. Использовать её продукцию я, конечно, не буду...
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|1.35, Аноним (36), 13:11, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Код Wolvic написан на языках Java и C++
фу как смузи-любно
Пусть перепишут на ANSI C тогда я так и быть может быть закоммичу.
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