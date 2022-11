Выпуск web-браузера Wolvic 1.2, продолжающего развитие Firefox Reality

2.6 , Аноним ( 5 ), 10:33, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – эм, шта? вот он есть уже — мы в будущем, выходит?

3.9 , Аноним ( 4 ), 10:52, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И чего есть ещё старые устаревшие браузеры для этим вредных ЭВМ. Я же говорю ВСЕ браузеры будут такими. 2.7 , Аноним ( 7 ), 10:42, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – не будут, AR очередной баззворд для дойки инвестеров

3.8 , QwertyReg ( ok ), 10:52, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > SATA - очередной баззворд для дойки инвесторов

> 3G - очередной баззворд для дойки инвесторов

> AI - очередной баззворд для дойки инвесторов

> ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

> AR очередной баззворд для дойки инвестеров 4.17 , Аноним ( 17 ), 11:34, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть реально полезные вещи, которые могут быть просто непонятны людям в стиле "а мне и этого хватает", хотя на самом деле они делаются на общее благо. Например какие-нибудь 8к моники, где не нужен анти-алиасинг, мне с моим зрением нафиг не нужны, ибо я пиксели и так не вижу. А так же я родился в эру 320x200, 10FPS и мне пиксели и тормоза глаза не мозолят. А есть попытки создать искусственный спрос на свое предложение, когда делают нафиг не нужные вещи, а потом пытаются их втюхать, вещая назойливую рекламу и проплаченные обзоры из всех утюгов. Например всякие умные колонки для прослушивания дурачков, умные дома и всякую такую дичь.

4.22 , Аноним ( 22 ), 12:00, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Технология Виар тупиковая ветвь. Пока не сделают рабочий нейроинтерфейс чтобы по юсб в мозг как в Матрице, широким народным массам не нужна виртуальная реальность.

А когда изобретут работающий нейроинтерфейс, виртуальная реальность не будет отличаться от реальности и никому не будут нужны эти убогие шлемы.

5.23 , X86 ( ok ), 12:17, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Виар - это как "3D-очки" в телеках. Когда-то был бум на них, а теперь это даже не совсем прилично упоминать среди функций.

Но в шутеры прикольно играть в виар, особенно если не дома, а на специально оборудованной площадке.

6.36 , Аноним ( 36 ), 13:13, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – очень жаль что неприлично.

3D фильмы очень интересно было смотреть.

Те которые настоящее 3д, а не восстановленные программой плоские картонки.

6.37 , НяшМяш ( ok ), 13:23, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не совсем прилично упоминать среди функций 3д теликов уже давным-давно не делают. А жаль, с пассивными поляризационными очками очень даже заходит. Батя недавно разбирал такой телевизор дома - в дисплее со светодиода подсветки отвалилась линза, пришлось все переклеить.

6.38 , FreeStyler ( ok ), 13:25, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на вкус и цвет! Мне VR очень понравился, но т.к. цена ещё сильно кусается и не сильно всё развито - не беру. Лет через 10 может и подтянется. А 3D фильмы до сих пор смотрю, которые ещё не глянул когда был бум - намного увлекательеней обычных 2D

4.24 , Аноним ( 24 ), 12:18, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чел, а давай ты просто сдриснешь отсюда?

3.11 , Аноним ( 4 ), 10:54, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Про первый компьютер Mac тоже так говорили. Что это игрушка ненужная.

4.16 , Аноним ( 16 ), 11:24, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – кто говорил ?

5.19 , Аноним ( 19 ), 11:46, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аноним №4

5.21 , Аноним ( 21 ), 11:56, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Продажи?