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Выпуск web-браузера Wolvic 1.2, продолжающего развитие Firefox Reality

07.11.2022 09:21

Опубликован релиз web-браузера Wolvic, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, HTC Vive Focus, Pico Neo и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm и Lenovo).

Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

В новой версии:

  • Значительно улучшен полноэкранный режим воспроизведения видео в 3D-окружении - интерфейс браузера скрывается и появляется что-то похожее на виртуальный кинотеатр. Окружающая виртуальный киноэкран область затеняется по аналогии с выключением света в кинотеатре для того, чтобы не отвлекать внимание от просмотра.

  • В интерфейсе управления закладками обеспечено отображение значков сайтов (favicon) для более наглядного выделения закладок.
  • Для 3D-шлемов производства Huawei, поставляемых с платформой Harmony 3.0 (редакция Android от Huawei), включено по умолчанию сглаживание с множественной выборкой (MSAA, Multi-Sample Anti-Aliasing), позволившее значительно повысить качество отрисовки.
  • Для устройств Huawei при входе в сеанс WebXR обеспечен показ изображений контроллеров и выведена подсказка о том, что нажать чтобы выйти из сеанса.
  • Для контроллеров Huawei с 3 и 6 степенями свободы (3DoF и 6DoF) подготовлен общий гибридный пакет (ранее, из-за ограничений Huawei VR SDK, для них поставлялись отдельные версии).
  • Решены проблемы с закрытием браузера при выходе из зоны безопасности устройств Huawei и устранено аварийное завершения при нажатии на ссылки "mailto:".


  1. Главная ссылка к новости (https://wolvic.com/blog/releas...)
  2. OpenNews: Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Google открыл наработки, связанные с технологией виртуальной реальности Cardboard
  4. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  6. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58060-wolvic
Ключевые слова: wolvic, browser, vr, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Волки, лисы, епифанцевы.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:29, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все звери в сборе.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:29, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и 5 бутылок водки
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:31, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    как же он вилкой-то будет смотреть 2D-волков в 3D?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:16, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3Д-котиков, ты хотел сказать?
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:35, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >епифанцевы

    Когда Аноним узнал, что, оказывается, некоторые фамилии в русском произошли от греческих религиозных терминов (как и имя браузера Epiphany) и теперь ходит по каждой новости связанной с браузерами, чтобы поделиться с нами этим открытием.

    Опеннет этимологический.

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 12:19, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программист-математик начал осваивать гумманитарный океан, начал он с узнавания смысла слов. Кончит он чем ...? Утонет?
     
  • 3.29, InuYasha (??), 12:30, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я смотрю, ты, наверное, ни на гаубтвахте, ни просто на трубе не сидел, раз глубинного смысла не понимаешь...
     
     
  • 4.32, Аноним (18), 12:59, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ты, наверное, ни на гаубтвахте, ни просто на трубе не сидел

    И несказанно рад тому факту, что не был ни на гауптвахте, ни там, где гауптвахты водятся. Особенно сейчас.

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 13:08, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот был бы, услышал бы караван удивительных историй, постоял бы как цапля на одной ноге и познакомился бы с духовно богатыми воинами.
     
  • 3.33, Аноним (34), 13:05, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так название же не делалось с поправкой на реалии отделлных языков, как и Pidora, как и Laputa ( La puta с испанского означает "шлюxa").
    И да, браузер Епифанцева как минимум смешно звучит. Всяко смешнее, нежели антивирус Попова.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:28, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В будущем все браузеры будут такими
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:33, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эм, шта? вот он есть уже — мы в будущем, выходит?
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 10:52, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чего есть ещё старые устаревшие браузеры для этим вредных ЭВМ. Я же говорю ВСЕ браузеры будут такими.

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:42, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не будут, AR очередной баззворд для дойки инвестеров
     
     
  • 3.8, QwertyReg (ok), 10:52, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > SATA - очередной баззворд для дойки инвесторов
    > 3G - очередной баззворд для дойки инвесторов
    > AI - очередной баззворд для дойки инвесторов
    > ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
    > AR очередной баззворд для дойки инвестеров
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:34, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть реально полезные вещи, которые могут быть просто непонятны людям в стиле "а мне и этого хватает", хотя на самом деле они делаются на общее благо. Например какие-нибудь 8к моники, где не нужен анти-алиасинг, мне с моим зрением нафиг не нужны, ибо я пиксели и так не вижу. А так же я родился в эру 320x200, 10FPS и мне пиксели и тормоза глаза не мозолят. А есть попытки создать искусственный спрос на свое предложение, когда делают нафиг не нужные вещи, а потом пытаются их втюхать, вещая назойливую рекламу и проплаченные обзоры из всех утюгов. Например всякие умные колонки для прослушивания дурачков, умные дома и всякую такую дичь.
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:00, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Технология Виар тупиковая ветвь. Пока не сделают рабочий нейроинтерфейс чтобы по юсб в мозг как в Матрице, широким народным массам не нужна виртуальная реальность.
    А когда изобретут работающий нейроинтерфейс, виртуальная реальность не будет отличаться от реальности и никому не будут нужны эти убогие шлемы.
     
     
  • 5.23, X86 (ok), 12:17, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Виар - это как "3D-очки" в телеках. Когда-то был бум на них, а теперь это даже не совсем прилично упоминать среди функций.
    Но в шутеры прикольно играть в виар, особенно если не дома, а на специально оборудованной площадке.
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 13:13, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    очень жаль что неприлично.
    3D фильмы очень интересно было смотреть.
    Те которые настоящее 3д, а не восстановленные программой плоские картонки.
     
  • 6.37, НяшМяш (ok), 13:23, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не совсем прилично упоминать среди функций

    3д теликов уже давным-давно не делают. А жаль, с пассивными поляризационными очками очень даже заходит. Батя недавно разбирал такой телевизор дома - в дисплее со светодиода подсветки отвалилась линза, пришлось все переклеить.

     
  • 6.38, FreeStyler (ok), 13:25, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на вкус и цвет! Мне VR очень понравился, но т.к. цена ещё сильно кусается и не сильно всё развито - не беру. Лет через 10 может и подтянется. А 3D фильмы до сих пор смотрю, которые ещё не глянул когда был бум - намного увлекательеней обычных 2D
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:18, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, а давай ты просто сдриснешь отсюда?
     
  • 3.11, Аноним (4), 10:54, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Про первый компьютер Mac тоже так говорили. Что это игрушка ненужная.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:24, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    кто говорил ?
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:46, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним №4
     
  • 5.21, Аноним (21), 11:56, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продажи?
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:14, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Firefox Reality - это как метавселенные имени цукера. "Знанием", зачем они нужны, обладают только инвесторы. Но через некоторое время этого "знания" лишатся и они.
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 12:19, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Цукер несет большие убытки в этом квартале, скоро будут большие сокращения. Чето у них не полетела метавселенная
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:52, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у них не полетела метавселенная

    полетела, но не в ту сторону.

     

  • 1.30, InuYasha (??), 12:32, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer

    Сильная команда. Использовать её продукцию я, конечно, не буду...

     
  • 1.35, Аноним (36), 13:11, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Код Wolvic написан на языках Java и C++

    фу как смузи-любно
    Пусть перепишут на ANSI C тогда я так и быть может быть закоммичу.

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:31, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может тебе на K&R лучше, чтобы закомитить твой Hello World?
     

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