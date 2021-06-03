Компания Huawei объявила о замене Android на HarmonyOS на своих смартфонах

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|1.1, OnTheEdge (??), 11:19, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> Отличия от Android главным образом сводятся к ребрендингу, использованию собственного каталога приложений AppGallery
поповщина на уровне корпораций
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|2.19, llolik (ok), 11:45, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а что не так-то? Им санкциями США запрещено использовать брендированую продукцию Google и заключать сделки с ним. AOSP - открытый некоммерческий продукт. Следовательно, санкции на него не распространяются и Huawei может и дальше его использовать.
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|3.25, OnTheEdge (??), 11:51, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> HarmonyOS находится в разработке начиная с 2017 года и представляет собой микроядерную ОС, подходящую для любых сценариев применения и любых видов устройств, но рассматриваемую скорее как конкурент Fuchsia/Zircon
да всё бы ничего, если бы не было гонора по поводу реальной альтернативы ведроиду и гугловской же фуксии, а так те же яйца, только в профиль
https://opennet.ru/51251-huawei
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|4.31, llolik (ok), 11:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а так те же яйца, только в профиль
Ну, в общем-то я и не спорю, маркетинг несколько странноватый.
Хотя с другой стороны, какая никакая работа проводится. К AOSP-у же как-минимум надо создавать экосистему (аналоги GApps-ов cо своими сервисами), писать firmware и т.д., что на полноценную ОС, в общем-то не тянет, согласен, но и утверждения, что "логотипы поменяли аля Дениска 2.0" тоже немного однобокие.
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|5.37, danonimous (?), 12:09, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они и раньше на AOSP-е со своим firmware делали свою сборку - разве нет? А то, что Google Services надо заменить на свои - так это к операционной системе никак не относится, это несколько отдельных приложений поверх устанавливается. Т.е. они выкидывают Google Play и преподносят это как разработку новой операционной системы.
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|5.38, OnTheEdge (??), 12:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но и утверждения, что "логотипы поменяли аля Дениска 2.0" тоже немного однобокие
ну любят здесь Дениса, что поделать)
> маркетинг несколько странноватый
хм... сейчас на ум пришло, а вдруг нам неправильно истолковали этот анонс и китайского пресс-атташе перевели как продавана с AliExpress?.. то есть речь-то была изначально про AOSP, а нам тут наворотили про альтернативы нанофуксиям всяким
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|2.30, Аноним (30), 11:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только Дениску травят анонимы, а на корпорацию тяфкать не решаются
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|1.2, Аноним (2), 11:20, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Вот посмотрел я ещё на тот же Matepad на основе Harmony OS его интерфейс, и мне всё ещё не понятно, почему люди не могут придумать ничего своего и всё воруют у Apple? Фантазия закончилась?
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|2.6, нах.. (?), 11:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Во-первых, интерфейс на основе тентаклей пользователи могут не принять сразу.
Во-вторых, с другими фантазиями на тему - действительно, бедновато.
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|2.7, OnTheEdge (ok), 11:24, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и мне всё ещё не понятно, почему люди не могут придумать ничего своего и всё воруют у Apple? Фантазия закончилась?
скорее никто не хочет рисковать, ведь убытки будут несравнимы с потенциальной прибылью от выхода новой монобровной лопаты
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|2.23, Аноним (30), 11:48, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сотни если не тысячи человеко-часов были потрачены в Гугл и Эпл на продумывание каждой мелочи интерфейса. Но тут приходит аноним и требует нового. Откуда вы только берётесь? В школе каникулы? Эти же люди пишут что Синамон и МАТЕ стагнируют
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|1.3, Аноним (3), 11:20, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Гармонизация, товарищи, всеобщая гармонизация. А кто не гармонизируется - того гармонизируют.
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|1.4, Annoynymous (ok), 11:22, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если б они загрузчики разблокировали, имело бы смысл. А так, от перестановки кроватей результат не изменится.
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|1.9, Аноним (9), 11:26, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как и всегда, мобильные встраиваемые операционные системы все на одно лицо. Никто не хочет придумывать новое
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|6.34, Аноним (30), 11:59, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное смотри чтобы инопланетяне не украли мозг у тебя и зонд не поставили.
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|1.11, Аноним (11), 11:33, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А как вы собираетесь обеспечить совместимость с приложениями для андроид? Это я про «совпадающие имена интерфейсов». Помнится, за это даже Гугл с Ораклом судились... Так что не будем торопиться с заявлениями...
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|2.17, OnTheEdge (ok), 11:43, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как вы собираетесь обеспечить совместимость с приложениями для андроид?
эмуляторами всех мастей
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|3.33, Аноним (33), 11:58, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например еще тем кому нужны большая часть готовых мобильных приложений из стора
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|1.14, Денис Попов (?), 11:37, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> HarmonyOS является самостоятельной операционной системой, не имеющей ни одной общей строчки кода с Android.
> манипулируют тем, что для смартфонов и IoT-устройств используется одно и то же название платформы HarmonyOS, а HarmonyOS для IoT-устройств действительно не имеет ничего общего с Android.
А что, так можно было?
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|1.16, Аноним (30), 11:41, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хуавей мог бы создать альтернативу Андроид, китайский рынок позволяет, но не захотел рисковать. Приложение для банк клиента можно написать, как и все остальные.
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|1.21, lockywolf (ok), 11:47, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличная новость.
Можно надеяться, что с версии 12 совместимость с андроидом будет поставляться путём отдельного пакета, а дальше они будут расходиться всё дальше.
Можно открывать бизнес по портированию проприетари под Гармонь.
华为加油！
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|2.28, OnTheEdge (ok), 11:53, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> президент по программным продуктам Huawei подтвердил в интервью немецкому изданию ComputerBase, что в HarmonyOS для смартфонов используется код AOSP (Android Open Source Project)
> а дальше они будут расходиться всё дальше
каким же образом?
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|1.36, DildoZilla (?), 12:02, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Не нравится -- форкни!", говорили они. А китайцы взяли и форкнули. Таки да, по правилам опенсорца это самостоятельная ОС.
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|1.41, Аноним (41), 12:18, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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так то есть по факту после надувания щек и угроз сделать чтото совсем иное мы имеем очередную сборку aosp от васяна только без сервисов и сторов, то есть без всего что дает возможность быстро получить доступ к гиганскому репозиторию готовых приложений под любой цвет и вкус.
как говорил торвальдс мы пользуемся не ос а приложеними под них.
потуги дениса попова действуют только на шигориных и прочих альтернативщиков здравому смыслу
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