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Компания Huawei объявила о замене Android на HarmonyOS на своих смартфонах

03.06.2021 10:34

Компания Huawei объявила о намерении перевести около 100 различных моделей смартфонов Huawei, изначально укомплектованных платформой Android, на собственную операционную систему HarmonyOS. Первыми обновления получат флагманские модели Mate 40, Mate 30, P40 и Mate X2. Для остальных устройств обновления будут формироваться поэтапно. Миграцию планируется завершить в первом квартале следующего года. Одновременно представлены первые планшет, смартфон и умные часы, которые будут сразу поставляться с HarmonyOS.

Примечательно, что подобная миграция не отразится на пользователях, так как на деле редакция HarmonyOS для смартфонов представляет собой не отдельную ОС, а лишь очередную модификацию Android, совпадающую с Android по элементам интерфейса, приложениям и служебным сервисам. В предлагаемом для тестирования эмуляторе интерфейс полностью совпадал с Android 10, но, судя по показанному в презентации прототипу, платформа уже обновлена до Android 11, так как включает специфичные для данной ветки особенности.

Отличия от Android главным образом сводятся к ребрендингу, использованию собственного каталога приложений AppGallery, поддержке технологии Super Device для организации связи другими устройствами пользователя, замене интерфейса для настройки устройства и поставке улучшенной оболочки "EMUI", которая и раньше устанавливалась в устройствах Huawei на базе Android.

Несмотря на совпадение названий, HarmonyOS для смартфонов никак не пересекается с редакцией HarmonyOS для IoT-устройств, которая развивается в репозитории OpenHarmony и базируется на собственном микроядре LiteOS. Ожидается, что на новых умных часах будет установлен вариант HarmonyOS на основе LiteOS (прошлые умные часы Huawei поставлялись с LiteOS). Т.е. если раньше Huawei поставлял планшеты и смартфоны под Android, а умные часты под LiteOS, то теперь будет поставлять их под разными вариантами операционной системы HarmonyOS, которые не деле те же Android и LiteOS.

При этом, не взирая на полное совпадение всех деталей интерфейса и сервисов в доступных для тестирования прототипах (в том числе сохранние имени android в названиях процессов), представители Huawei в интервью изданию TechCrunch продолжают утверждать, что HarmonyOS является самостоятельной операционной системой, не имеющей ни одной общей строчки кода с Android. В данном случае представители Huawei не детализируют о какой редакции HarmonyOS ведётся речь и манипулируют тем, что для смартфонов и IoT-устройств используется одно и то же название платформы HarmonyOS, а HarmonyOS для IoT-устройств действительно не имеет ничего общего с Android.

Интересно, что президент по программным продуктам Huawei подтвердил в интервью немецкому изданию ComputerBase, что в HarmonyOS для смартфонов используется код AOSP (Android Open Source Project) и новая платформа сделана максимально похожей на Android, чтобы не менять привычный для пользователей интерфейс. Утверждается, что Huawei соблюдает все требования и лицензии, под которыми распространяется код Android.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Развиваемая Huawei платформа HarmonyOS для смартфонов оказалась переделанным Android 10
  3. OpenNews: Компания Huawei начала тестирование бета-версии HarmonyOS 2.0 для смартфонов
  4. OpenNews: Huawei будет использовать собственную ОС Harmony для смартфонов
  5. OpenNews: Huawei анонсировал операционную систему Harmony
  6. OpenNews: Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55265-harmony
Ключевые слова: harmony, huawei, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, OnTheEdge (??), 11:19, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Отличия от Android главным образом сводятся к ребрендингу, использованию собственного каталога приложений AppGallery

    поповщина на уровне корпораций

     
     
  • 2.8, очень плохая дорога (?), 11:25, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зато нас в гугле не зобанют теперь!
     
  • 2.19, llolik (ok), 11:45, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а что не так-то? Им санкциями США запрещено использовать брендированую продукцию Google и заключать сделки с ним. AOSP - открытый некоммерческий продукт. Следовательно, санкции на него не распространяются и Huawei может и дальше его использовать.
     
     
  • 3.25, OnTheEdge (??), 11:51, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > HarmonyOS находится в разработке начиная с 2017 года и представляет собой микроядерную ОС, подходящую для любых сценариев применения и любых видов устройств, но рассматриваемую скорее как конкурент Fuchsia/Zircon

    да всё бы ничего, если бы не было гонора по поводу реальной альтернативы ведроиду и гугловской же фуксии, а так те же яйца, только в профиль

    https://opennet.ru/51251-huawei

     
     
  • 4.31, llolik (ok), 11:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а так те же яйца, только в профиль

    Ну, в общем-то я и не спорю, маркетинг несколько странноватый.

    Хотя с другой стороны, какая никакая работа проводится. К AOSP-у же как-минимум надо создавать экосистему (аналоги GApps-ов cо своими сервисами), писать firmware и т.д., что на полноценную ОС, в общем-то не тянет, согласен, но и утверждения, что "логотипы поменяли аля Дениска 2.0" тоже немного однобокие.

     
     
  • 5.37, danonimous (?), 12:09, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они и раньше на AOSP-е со своим firmware делали свою сборку - разве нет? А то, что Google Services надо заменить на свои - так это к операционной системе никак не относится, это несколько отдельных приложений поверх устанавливается. Т.е. они выкидывают Google Play и преподносят это как разработку новой операционной системы.
     
  • 5.38, OnTheEdge (??), 12:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но и утверждения, что "логотипы поменяли аля Дениска 2.0" тоже немного однобокие

    ну любят здесь Дениса, что поделать)

    > маркетинг несколько странноватый

    хм... сейчас на ум пришло, а вдруг нам неправильно истолковали этот анонс и китайского пресс-атташе перевели как продавана с AliExpress?.. то есть речь-то была изначально про AOSP, а нам тут наворотили про альтернативы нанофуксиям всяким

     
  • 2.30, Аноним (30), 11:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только Дениску травят анонимы, а на корпорацию тяфкать не решаются
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:20, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вот посмотрел я ещё на тот же Matepad на основе Harmony OS его интерфейс, и мне всё ещё не понятно, почему люди не могут придумать ничего своего и всё воруют у Apple? Фантазия закончилась?
     
     
  • 2.5, richman1000000 (ok), 11:22, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Apple у них ворует.
    Это обычное человеческое поведение
     
  • 2.6, нах.. (?), 11:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во-первых, интерфейс на основе тентаклей пользователи могут не принять сразу.
    Во-вторых, с другими фантазиями на тему - действительно, бедновато.

     
     
  • 3.15, Отпетый Анимешник (?), 11:38, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > интерфейс на основе тентаклей

    дайте два!

     
  • 2.7, OnTheEdge (ok), 11:24, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и мне всё ещё не понятно, почему люди не могут придумать ничего своего и всё воруют у Apple? Фантазия закончилась?

    скорее никто не хочет рисковать, ведь убытки будут несравнимы с потенциальной прибылью от выхода новой монобровной лопаты

     
  • 2.23, Аноним (30), 11:48, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сотни если не тысячи человеко-часов были потрачены в Гугл и Эпл на продумывание каждой мелочи интерфейса. Но тут приходит аноним и требует нового. Откуда вы только берётесь? В школе каникулы? Эти же люди пишут что Синамон и МАТЕ стагнируют
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:20, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гармонизация, товарищи, всеобщая гармонизация. А кто не гармонизируется - того гармонизируют.
     
  • 1.4, Annoynymous (ok), 11:22, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если б они загрузчики разблокировали, имело бы смысл. А так, от перестановки кроватей результат не изменится.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:26, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как и всегда, мобильные встраиваемые операционные системы все на одно лицо. Никто не хочет придумывать новое
     
     
  • 2.12, Аноним (30), 11:35, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай придумай.
     
     
  • 3.24, Аноним (9), 11:49, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придумал, но не расскажу
     
     
  • 4.27, Аноним (30), 11:53, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжай не рассказывать.
     
     
  • 5.29, Аноним (9), 11:55, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И буду. А то будете идеи у меня тырить и денег заработаете.
     
     
  • 6.34, Аноним (30), 11:59, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное смотри чтобы инопланетяне не украли мозг у тебя и зонд не поставили.
     

  • 1.10, Онаним (?), 11:30, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте код! А то только болтовня вокруг этой гармошки.
     
     
  • 2.13, OnTheEdge (ok), 11:36, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хороводы под гармонь
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:33, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А как вы собираетесь обеспечить совместимость с приложениями для андроид? Это я про «совпадающие имена интерфейсов». Помнится, за это даже Гугл с Ораклом судились... Так что не будем торопиться с заявлениями...
     
     
  • 2.17, OnTheEdge (ok), 11:43, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как вы собираетесь обеспечить совместимость с приложениями для андроид?

    эмуляторами всех мастей

     
  • 2.22, Аноним12345 (?), 11:47, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужна совместимость с андроидом ?
    Самому андроиду
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:58, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например еще тем кому нужны большая часть готовых мобильных приложений из стора
     

  • 1.14, Денис Попов (?), 11:37, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > HarmonyOS является самостоятельной операционной системой, не имеющей ни одной общей строчки кода с Android.
    > манипулируют тем, что для смартфонов и IoT-устройств используется одно и то же название платформы HarmonyOS, а HarmonyOS для IoT-устройств действительно не имеет ничего общего с Android.

    А что, так можно было?

     
     
  • 2.18, OnTheEdge (ok), 11:44, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    действительно...
     

  • 1.16, Аноним (30), 11:41, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хуавей мог бы создать альтернативу Андроид, китайский рынок позволяет, но не захотел рисковать. Приложение для банк клиента можно написать, как и все остальные.
     
  • 1.20, Аноним12345 (?), 11:46, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора
     
  • 1.21, lockywolf (ok), 11:47, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость.

    Можно надеяться, что с версии 12 совместимость с андроидом будет поставляться путём отдельного пакета, а дальше они будут расходиться всё дальше.

    Можно открывать бизнес по портированию проприетари под Гармонь.

    华为加油！

     
     
  • 2.26, Аноним (30), 11:52, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даёшь 10050 сборок ZverCD
     
  • 2.28, OnTheEdge (ok), 11:53, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> президент по программным продуктам Huawei подтвердил в интервью немецкому изданию ComputerBase, что в HarmonyOS для смартфонов используется код AOSP (Android Open Source Project)
    > а дальше они будут расходиться всё дальше

    каким же образом?

     
     
  • 3.35, lockywolf (ok), 12:00, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет пакет с Huawei Services, по аналогии с Google Services.

     

  • 1.32, Аноним (32), 11:57, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ггггг...

    Заменила Android на Android

     
  • 1.36, DildoZilla (?), 12:02, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Не нравится -- форкни!", говорили они. А китайцы взяли и форкнули. Таки да, по правилам опенсорца это самостоятельная ОС.
     
  • 1.39, Аноним (39), 12:11, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше BolgenOS?
     
     
  • 2.40, OnTheEdge (ok), 12:15, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем же, чем Android лучше Ubuntu
     

  • 1.41, Аноним (41), 12:18, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так то есть по факту после надувания щек и угроз сделать чтото совсем иное мы имеем очередную сборку aosp от васяна только без сервисов и сторов, то есть без всего что дает возможность быстро получить доступ к гиганскому репозиторию готовых приложений под любой цвет и вкус.
    как говорил торвальдс мы пользуемся не ос а приложеними под них.
    потуги дениса попова действуют только на шигориных и прочих альтернативщиков здравому смыслу
     
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