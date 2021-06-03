Компания Huawei объявила о замене Android на HarmonyOS на своих смартфонах

Компания Huawei объявила о намерении перевести около 100 различных моделей смартфонов Huawei, изначально укомплектованных платформой Android, на собственную операционную систему HarmonyOS. Первыми обновления получат флагманские модели Mate 40, Mate 30, P40 и Mate X2. Для остальных устройств обновления будут формироваться поэтапно. Миграцию планируется завершить в первом квартале следующего года. Одновременно представлены первые планшет, смартфон и умные часы, которые будут сразу поставляться с HarmonyOS. Примечательно, что подобная миграция не отразится на пользователях, так как на деле редакция HarmonyOS для смартфонов представляет собой не отдельную ОС, а лишь очередную модификацию Android, совпадающую с Android по элементам интерфейса, приложениям и служебным сервисам. В предлагаемом для тестирования эмуляторе интерфейс полностью совпадал с Android 10, но, судя по показанному в презентации прототипу, платформа уже обновлена до Android 11, так как включает специфичные для данной ветки особенности. Отличия от Android главным образом сводятся к ребрендингу, использованию собственного каталога приложений AppGallery, поддержке технологии Super Device для организации связи другими устройствами пользователя, замене интерфейса для настройки устройства и поставке улучшенной оболочки "EMUI", которая и раньше устанавливалась в устройствах Huawei на базе Android. Несмотря на совпадение названий, HarmonyOS для смартфонов никак не пересекается с редакцией HarmonyOS для IoT-устройств, которая развивается в репозитории OpenHarmony и базируется на собственном микроядре LiteOS. Ожидается, что на новых умных часах будет установлен вариант HarmonyOS на основе LiteOS (прошлые умные часы Huawei поставлялись с LiteOS). Т.е. если раньше Huawei поставлял планшеты и смартфоны под Android, а умные часты под LiteOS, то теперь будет поставлять их под разными вариантами операционной системы HarmonyOS, которые не деле те же Android и LiteOS. При этом, не взирая на полное совпадение всех деталей интерфейса и сервисов в доступных для тестирования прототипах (в том числе сохранние имени android в названиях процессов), представители Huawei в интервью изданию TechCrunch продолжают утверждать, что HarmonyOS является самостоятельной операционной системой, не имеющей ни одной общей строчки кода с Android. В данном случае представители Huawei не детализируют о какой редакции HarmonyOS ведётся речь и манипулируют тем, что для смартфонов и IoT-устройств используется одно и то же название платформы HarmonyOS, а HarmonyOS для IoT-устройств действительно не имеет ничего общего с Android. Интересно, что президент по программным продуктам Huawei подтвердил в интервью немецкому изданию ComputerBase, что в HarmonyOS для смартфонов используется код AOSP (Android Open Source Project) и новая платформа сделана максимально похожей на Android, чтобы не менять привычный для пользователей интерфейс. Утверждается, что Huawei соблюдает все требования и лицензии, под которыми распространяется код Android.



