Развиваемая Huawei платформа HarmonyOS для смартфонов оказалась переделанным Android 10

|
|
|
|2.71, Аноним (71), 12:33, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вопрос какое там ядро, они обещали микроядро, может быть они андроид натянули на свое микроядро.
|
|
|
|
|
|3.57, Моё оценочное суждение. (?), 11:46, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Взять чужое закрытое, поменять вывеску и выдавать за принципиально новое.
Я не любитель травли Принципиально новой OS Bolgenos, но это эталонный случай.
|
|1.5, Аноним (5), 10:16, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Следующие версии уже будут своими, 99%. Просто времени не было. По мере возникновения своего. А бренд останется =)
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 10:47, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А смысл Это нецелесообразно Android частично открытая платформа, они возьмут т... большой текст свёрнут, показать
|
|1.6, lockywolf (ok), 10:17, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ну и что? Вроде бы, это отлично, не нужно лишнего портировать.
АПД: Главное, чтобы пуши работали.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 10:25, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То что изначально они сказки рассказывали, что это не всё не правда. А получилось как с майскими указами
|
|
|
|3.17, lockywolf (ok), 10:29, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> То что изначально они сказки рассказывали, что это не всё не правда.
> А получилось как с майскими указами
С майскими указами вы получили шиш с маслом.
А здесь рабочая система, если я правильно понимаю, с пушами. (Но я не тестировал.)
Не знаю кем надо быть, чтобы сравнивать эти вещи.
|
|1.8, Аноним (8), 10:17, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
По этой причине и Аврора им не нужна была, хитрые Китайцы обЕгорить решили всех.
|
|1.9, Аноним (9), 10:18, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Реально, это доказательство?
Люди, ну емае... Вы хотябы ADB запустите... Что вы несете...
Поставьте APK или что там еще...
Ковырните нормально систему, а не это ваше "ВОО! ВИДАЛИ ЦИФРА 10"...
|
|
|
|2.10, lockywolf (ok), 10:20, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Реально, это доказательство?
> Люди, ну емае... Вы хотябы ADB запустите... Что вы несете...
> Поставьте APK или что там еще...
> Ковырните нормально систему, а не это ваше "ВОО! ВИДАЛИ ЦИФРА 10"...
Там наверное, и правда, Андроид, но какая разница? Это ж, в миллион раз лучше, если будет дегуглифицрованный Андроид с рабочими пушами, чем какой-нибудь странный кадавр, на котором ничего не работает.
|
|
|
|3.18, Lex (??), 10:29, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С пушами забавные дела творятся - на андройде они делаются в первую очередь через фаербейс( FCM ), который в последних версиях все сильнее на них забивает - он теперь "просто система отправки небольших порций данных на устройство, а сами пуши пилите через сторонние модули, нас не волнует"( тот же предлагаемый ими notifee - 'всего лишь' $ 240 за одно приложение в проде "просто потому что" )
В последнее время т.н "пуши" все чаще делаются локальными - приложение посредством обращения к апи получает данные об уведомлении или посредствам сокетного соединения с сервера прилетают данные, и локально на телефоне дергается уведомлялка
|
|
|
|4.20, lockywolf (ok), 10:33, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С пушами забавные дела творятся - на андройде они делаются в первую
> очередь через фаербейс( FCM ), который в последних версиях все сильнее
> на них забивает - он теперь "просто система отправки небольших порций
> данных на устройство, а сами пуши пилите через сторонние модули, нас
> не волнует"( тот же предлагаемый ими notifee - 'всего лишь' $
> 240 за одно приложение в проде "просто потому что" )
> В последнее время т.н "пуши" все чаще делаются локальными - приложение посредством
> обращения к апи получает данные об уведомлении или посредствам сокетного соединения
> с сервера прилетают данные, и локально на телефоне дергается уведомлялка
Я, к сожалению, не настолько шарю в Андроиде, чтобы понять твой комментарий :(.
|
|4.45, Anonym_1914 (?), 11:24, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть FCM забивает на пуши?
Ещё никогда с ним проблем не было, работает себе спокойно и все.
Локальные пуши так и вовсе мега-извращение, держать в фоновом режиме сервис который регулярно дергает апи на предмет уведомлений, сжирая при этом память и батарею.
|
|3.53, paulus (ok), 11:36, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>в миллион раз лучше, если будет дегуглифицрованный Андроид
Таких сборок уже полно и давно... К слову гугло гапсы весят как весь 9-й андроид. Вот что батарею жрет :)
|
|
|
|4.55, lockywolf (ok), 11:43, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>в миллион раз лучше, если будет дегуглифицрованный Андроид
> Таких сборок уже полно и давно... К слову гугло гапсы весят как
> весь 9-й андроид. Вот что батарею жрет :)
Я ставил пико, они маленькие. Но и этого я бы хотел избежать. Только без гуглоапи не всё работает.
|
|2.29, iPony129412 (?), 10:50, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ковырните нормально систему
А оно надо? Всё задвигали про опенсорс
Вот я беру даже "ubuntu phone architecture" в поиск по картинкам забью и всё понятно становится как оно там в общих чертах.
А тут чёрный не известный ящик недокументированный. Точнее документирован по принципу "записано в блокноте у Тань Минь".
|
|1.11, Lex (??), 10:22, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
ждем-с мамкиных китаедр.черов, все вещающих про "китай, который смог"(ц) запилить собственную мобильную ОСь
Правда, с самого начала была странность в происходящем - в разработке той гармони принимали участие в основном именно те, кто до этого пилил андройд и конторское нескучное окружение( EMUI ), что как бы намекало на не совсем полностью свое, с нуля и другое
|
|
|
|2.15, Аноним (9), 10:26, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"Правда, с самого начала была странность в происходящем - в разработке той гармони принимали участие в основном именно те, кто до этого пилил андройд и конторское нескучное окружение( EMUI ), что как бы намекало на не совсем полностью свое, с нуля и другое "
Что?:) Ваша логика:
Если позвать Линуса Торвальдса пилить ядро ВАШЕЙ операционной системы, вы думаете он вам линукс сделает?:))
|
|
|
|3.21, Lex (??), 10:35, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Едва ли он сделает что-то принципиально другое. Так или иначе, оно будет похоже.
Тем более, если вместе с ним то ядро будут пилить исключительно те, кто пилил ядро линукса и задачей будет стоять - запилить ядро для десктопной/серверной ОСи.
Тем более, если цель будет стоять сделать ядро, с чистой совестью пользуясь исходниками и наработками всего того, до чего дотянутся ручонки.
Хотя, разница все-таки есть - те китайцы не создатели андройда и ничего не теряют при его копировании в отличие от линукса торвальдса( для которого это именно копирование его собственного продукта со всеми вытекающими )
|
|3.24, InuYasha (??), 10:43, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В какой-то степени - логика есть :)
К написанию ОС пильщиков java-приложений и свистопердельных оболочек для тилифоньчиков лучше не допускать.
|
|1.12, Онаним (?), 10:23, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Да ладно?
Очередная китайская совковая поделка оказалась подделкой.
Неожиданно. Я бы сказал "внезапно".
|
|
|
|2.31, КО (?), 10:51, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я бы назвал это просто форком, чего драматизировать.
А вы и дальше жрите ОРИГИНАЛ от гугла
|
|
|
|3.36, Онаним (?), 10:57, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если бы это подавалось как форк - был бы форк.
А так - совок.
|
|1.13, Аноним (13), 10:24, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Мне очень забавно читать комментарии на каком-нибудь 4пда, с их черно-белым мышлением "android vs ios". А я не за тех и не за других, я за нормальную (главным образом чтобы был полноценный рут) мобильную ОС. И данная поделка под мои требования не подходит. А сейчас тем более...
|
|
|
|2.19, lockywolf (ok), 10:30, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Мне очень забавно читать комментарии на каком-нибудь 4пда, с их черно-белым мышлением
> "android vs ios". А я не за тех и не за
> других, я за нормальную (главным образом чтобы был полноценный рут) мобильную
> ОС. И данная поделка под мои требования не подходит. А сейчас
> тем более...
Чем тебе андроидный рут не рут?
|
|
|
|3.32, Козлетто (?), 10:52, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это недокументированная фича, которая:
1. Отсутствует из коробки. А её получение достигается использованием "дыр" и прочих недокументированных фич.
2. Её получение связано с риском окирпичивания и потери гарантии.
3. Гугл и производители всеми силами ставят палки в колеса для его получения. (блокируют загрузчики, с каждой новой версии андроида всё сильнее зажимают гайки)
|
|
|
|4.47, lockywolf (ok), 11:28, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это недокументированная фича, которая:
> 1. Отсутствует из коробки. А её получение достигается использованием "дыр" и прочих
> недокументированных фич.
> 2. Её получение связано с риском окирпичивания и потери гарантии.
> 3. Гугл и производители всеми силами ставят палки в колеса для его
> получения. (блокируют загрузчики, с каждой новой версии андроида всё сильнее зажимают
> гайки)
Не, друг, извини. Либо гарантия, либо рут. Когда ты покупаешь автомобиль, чтобы сохранить гарантию, ты тоже можешь проводить обслуживание только у сертифицированных сервисных центров.
Проблемы заблокированного загрузчика решаются покупкой телефона у производителя, который его не блокирует. Опять же, это не вопрос операционной системы.
Я купил OnePlus, там штатными средствами загрузчик разблокируется, и рут получается. Гарантия на этом заканчивается, естественно.
|
|
|
|5.68, Козлетто (?), 12:23, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Не, друг, извини. Либо гарантия, либо рут.
Странная логика. Почему когда я покупаю ПК или х86-планшет я имею полные права и это никак не влияет на гарантию, а когда покупаю смартфон/планшет и пр. arm-обрызки мне место системы дают кастрата. А если я туда полезу то меня тут же производитель даст по шее?
|
|1.16, Msk (?), 10:26, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если существо выглядит как утка, крякает как утка, то это утка.
Корпорации с миллиардами не хватило сил.
Бывает, бывает.
|
|
|
|2.67, Ag (ok), 12:21, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот именно так уток и ловят - на манки. "Выглядит как утка, крякает как утка" - а на деле чучело со свистком и мужик с ружьем в кустах.
|
|
|
|
|
|3.60, Аноним (60), 11:51, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я не просил совет не покупать самый дешёвый телефон.
Я не собираюсь покупать самый дешёвый телефон.
Смартфон с заданными параметрами не будет самым дешевым. Он будет самым дешевым среди смартфонов св заданными параметрами.
|
|
|
|4.61, dimez (?), 12:00, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Он будет самым дешевым среди смартфонов св заданными параметрами.
Совет от этого не потеряет актуальность. Даже с заданными параметрами не надо покупать "самый дешёвый смартфон".
|
|
|
|5.69, Аноним (60), 12:28, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Совет: не надо давать не прошенных советов. Универсальный совет на все случаи жизни.
|
|1.28, Аноним (28), 10:47, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Гугл с их шантажом пошел лесом и начались претензии.
Форк там или клон, в суде разберутся.
Что китайцам нужен был именно андроид, но свой, а не полностью новая ОС, как бы очевидно.
Для сообщества монополия Гугла хуже, чем конкуренция корпораций и создаваемых ими экосистем. Так что успехов китайцам.
|
|1.30, InuYasha (??), 10:50, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
О, надо поглядеть на реакцию публики китаерассадников типа 3дньюс и ixбт! :)
*пошёл за попкорном*
|
|1.34, волшебство (?), 10:55, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
но они его еще с 2012 делали же, как же так? если это правда, а она очень похожа на правду, то все уже, минус респек к хуавею.
|
|
|
|
|
|3.43, Аноним (-), 11:21, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
та даже если с 2012 разбирают эту блотаварь - 8 лет чтоб пересобрать это г..но довольно скромный срок
|
|1.38, Козлетто (?), 11:04, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
И опять android... Лучше бы дали нам денег на разработку pmOS, ну или наконец в своих хонорах разлочили загрузчики, чтобы мы (комьюнити) сами портировали нормальный линукс на их агрегаты.
|
|1.40, Чебур (?), 11:06, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как неожиданно и приятнооо... а что, кто-то думал что они за пол года ось напишут?
|
|
|
|2.48, mos87 (ok), 11:29, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
написать то можно, кто ей пользоваться будет.
ОСь это то что никому не нужно, поэтому Линукс должно хватить всем. Нефиг плодить босоту.
Если хочется, сделать ветку "першпективный Линукс" и пилить по-тихоньку. Только есть уже один такой Хурд называется (ну почти такой)...
|
|1.46, mos87 (ok), 11:26, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Развиваемая минцифры за 19 млрд российская ОС «Аврора» оказалась HarmonyOS с наклейкой «Сделано в России».
|
|1.49, Аноним (49), 11:30, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
хуевай всегда были ворами. вся компани начала с того что впаривала заблокированне "дешевые" телефоны за которые нужно еще доплатить столько же чтобы они включились (карта памяти+разблокировка). да и вообще вся история этой компании такая.
|
|1.54, Аноним (52), 11:38, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
К ним основная претензия не за то, что форкнули, а за то, что кх врали как Троцкий про ОС собственной разработки. Причем они даже описывали детали ее реализации, которые точно отличаются от Андроида.
В общем, Хуавей - самая брехливая контора, которую я видел в мобильной индустрии. У них еще (по их словам), как бы плохо не шли дела - а каждая новая модель продается лучше предыдущей (типа продали 100 миллиардов экземпляров за 3 секунды), так они рассказывают ))
|
|1.63, rioko (?), 12:05, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Здесь возможны варианты:
--либо преднамеренный наброс на вентилятор
--ну или "вотэтаповорот" \ "никадатакогонебылоивотопять" и вот это вот всё
:)
|
|1.65, Аноним (65), 12:10, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А чем вы так удивлены? Исторически Китай, китайская цивиллизация всегда всё копировала у соседей.
|