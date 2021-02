Развиваемая Huawei платформа HarmonyOS для смартфонов оказалась переделанным Android 10

2.19 , lockywolf ( ok ), 10:30, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Мне очень забавно читать комментарии на каком-нибудь 4пда, с их черно-белым мышлением

> "android vs ios". А я не за тех и не за

> других, я за нормальную (главным образом чтобы был полноценный рут) мобильную

> ОС. И данная поделка под мои требования не подходит. А сейчас

> тем более... Чем тебе андроидный рут не рут?

3.26 , InuYasha ( ?? ), 10:45, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Гомно с рутом не перестанет быть гомном.

Человеку Пинефон нужен.

4.58 , Аноним ( 58 ), 11:48, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Будильник там уже работает?

3.32 , Козлетто ( ? ), 10:52, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это недокументированная фича, которая:

1. Отсутствует из коробки. А её получение достигается использованием "дыр" и прочих недокументированных фич.

2. Её получение связано с риском окирпичивания и потери гарантии.

3. Гугл и производители всеми силами ставят палки в колеса для его получения. (блокируют загрузчики, с каждой новой версии андроида всё сильнее зажимают гайки)

4.47 , lockywolf ( ok ), 11:28, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это недокументированная фича, которая:

> 1. Отсутствует из коробки. А её получение достигается использованием "дыр" и прочих

> недокументированных фич.

> 2. Её получение связано с риском окирпичивания и потери гарантии.

> 3. Гугл и производители всеми силами ставят палки в колеса для его

> получения. (блокируют загрузчики, с каждой новой версии андроида всё сильнее зажимают

> гайки) Не, друг, извини. Либо гарантия, либо рут. Когда ты покупаешь автомобиль, чтобы сохранить гарантию, ты тоже можешь проводить обслуживание только у сертифицированных сервисных центров. Проблемы заблокированного загрузчика решаются покупкой телефона у производителя, который его не блокирует. Опять же, это не вопрос операционной системы. Я купил OnePlus, там штатными средствами загрузчик разблокируется, и рут получается. Гарантия на этом заканчивается, естественно.

5.59 , Хорошо лижешь ( ? ), 11:49, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Right to repair? Не, не слышал.

5.68 , Козлетто ( ? ), 12:23, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не, друг, извини. Либо гарантия, либо рут. Странная логика. Почему когда я покупаю ПК или х86-планшет я имею полные права и это никак не влияет на гарантию, а когда покупаю смартфон/планшет и пр. arm-обрызки мне место системы дают кастрата. А если я туда полезу то меня тут же производитель даст по шее?