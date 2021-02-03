Развиваемая Huawei платформа HarmonyOS для смартфонов оказалась переделанным Android 10

2.10 , lockywolf ( ok ), 10:20, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Реально, это доказательство?

> Люди, ну емае... Вы хотябы ADB запустите... Что вы несете...

> Поставьте APK или что там еще...

> Ковырните нормально систему, а не это ваше "ВОО! ВИДАЛИ ЦИФРА 10"... Там наверное, и правда, Андроид, но какая разница? Это ж, в миллион раз лучше, если будет дегуглифицрованный Андроид с рабочими пушами, чем какой-нибудь странный кадавр, на котором ничего не работает.

3.18 , Lex ( ?? ), 10:29, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С пушами забавные дела творятся - на андройде они делаются в первую очередь через фаербейс( FCM ), который в последних версиях все сильнее на них забивает - он теперь "просто система отправки небольших порций данных на устройство, а сами пуши пилите через сторонние модули, нас не волнует"( тот же предлагаемый ими notifee - 'всего лишь' $ 240 за одно приложение в проде "просто потому что" ) В последнее время т.н "пуши" все чаще делаются локальными - приложение посредством обращения к апи получает данные об уведомлении или посредствам сокетного соединения с сервера прилетают данные, и локально на телефоне дергается уведомлялка

4.20 , lockywolf ( ok ), 10:33, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С пушами забавные дела творятся - на андройде они делаются в первую

> очередь через фаербейс( FCM ), который в последних версиях все сильнее

> на них забивает - он теперь "просто система отправки небольших порций

> данных на устройство, а сами пуши пилите через сторонние модули, нас

> не волнует"( тот же предлагаемый ими notifee - 'всего лишь' $

> 240 за одно приложение в проде "просто потому что" )

> В последнее время т.н "пуши" все чаще делаются локальными - приложение посредством

> обращения к апи получает данные об уведомлении или посредствам сокетного соединения

> с сервера прилетают данные, и локально на телефоне дергается уведомлялка Я, к сожалению, не настолько шарю в Андроиде, чтобы понять твой комментарий :(.

4.45 , Anonym_1914 ( ? ), 11:24, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть FCM забивает на пуши?

Ещё никогда с ним проблем не было, работает себе спокойно и все. Локальные пуши так и вовсе мега-извращение, держать в фоновом режиме сервис который регулярно дергает апи на предмет уведомлений, сжирая при этом память и батарею.

3.53 , paulus ( ok ), 11:36, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в миллион раз лучше, если будет дегуглифицрованный Андроид Таких сборок уже полно и давно... К слову гугло гапсы весят как весь 9-й андроид. Вот что батарею жрет :)

4.55 , lockywolf ( ok ), 11:43, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>в миллион раз лучше, если будет дегуглифицрованный Андроид

> Таких сборок уже полно и давно... К слову гугло гапсы весят как

> весь 9-й андроид. Вот что батарею жрет :) Я ставил пико, они маленькие. Но и этого я бы хотел избежать. Только без гуглоапи не всё работает.

2.29 , iPony129412 ( ? ), 10:50, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ковырните нормально систему А оно надо? Всё задвигали про опенсорс Вот я беру даже "ubuntu phone architecture" в поиск по картинкам забью и всё понятно становится как оно там в общих чертах.

А тут чёрный не известный ящик недокументированный. Точнее документирован по принципу "записано в блокноте у Тань Минь".

