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Развиваемая Huawei платформа HarmonyOS для смартфонов оказалась переделанным Android 10

03.02.2021 09:33

Обозревателю издания Arstechnica удалось принять участие в программе тестирования предварительной версии SDK для разработки приложений для платформы HarmonyOS 2.0, развиваемой компанией Huawei в качестве альтернативы платформе Android. Компания Huawei заявляла, что HarmonyOS является самостоятельным проектом, полностью отличающимся от Android и iOS, но на деле то, что предлагается для тестирования в эмуляторе из состава SDK представляет собой клон Android 10, совпадающий по элементам интерфейса, приложениям и служебным сервисам. В системе используется оболочка "EMUI", устанавливаемая также в устройствах Huawei на базе Android. Компания утверждает, что используется порт "EMUI" для HarmonyOS, но все остальные компоненты также неотличимы от Android.

В статье утверждается, что опубликованный в репозитории OpenHarmony код редакции HarmonyOS для IoT-устройств никаким образом не пересекается с тем, что предлагается в эмуляторе HarmonyOS 2.0. В первом случае система основана на собственном микроядре LiteOS, а в случае HarmonyOS 2.0 предлагается системное окружение Android 10 на базе ядра Linux и набор типовых Android-приложений. Видимые отличия сводятся к ребрендингу. Анализа низкоуровневых системных компонентов пока нет.

В диалоге с информацией о системе платформа указана версия 10, что напоминает Android 10, а не HarmonyOS 2. Сторонние приложения, выводящие информацию о системе, идентифицируют окружение как "Android 10 Q".

Более того, предлагаемая в SDK среда разработки по интерфейсу и методам работы идентична Android Studio и также основана на IDE Jetbrains IntelliJ и использует систему сборки Gradle.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Компания Huawei начала тестирование бета-версии HarmonyOS 2.0 для смартфонов
  3. OpenNews: Huawei анонсировал операционную систему Harmony
  4. OpenNews: Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего
  5. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
  6. OpenNews: Huawei будет использовать собственную ОС Harmony для смартфонов
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54515-harmonyos
Ключевые слова: harmonyos, huawei, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Ну кто бы сомневался!
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 12:33, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос какое там ядро, они обещали микроядро, может быть они андроид натянули на свое микроядро.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:13, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Вот так новости! Никто не ожидал!
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:14, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Никогда такого не было и вот опять!
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Типичные китайцы. Взять чужое и переделать на свой лад
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:59, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Взять чужое

    Взять открытое.

     
     
  • 3.56, Any Name (?), 11:45, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отдали сами!
     
  • 3.57, Моё оценочное суждение. (?), 11:46, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Взять чужое закрытое, поменять вывеску и выдавать за принципиально новое.
    Я не любитель травли Принципиально новой OS Bolgenos, но это эталонный случай.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:16, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Следующие версии уже будут своими, 99%. Просто времени не было. По мере возникновения своего. А бренд останется =)
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:44, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тонкий сарказм.
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:47, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А смысл Это нецелесообразно Android частично открытая платформа, они возьмут т... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, lockywolf (ok), 10:17, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну и что? Вроде бы, это отлично, не нужно лишнего портировать.

    АПД: Главное, чтобы пуши работали.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:25, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что изначально они сказки рассказывали, что это не всё не правда. А получилось как с майскими указами
     
     
  • 3.17, lockywolf (ok), 10:29, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > То что изначально они сказки рассказывали, что это не всё не правда.
    > А получилось как с майскими указами

    С майскими указами вы получили шиш с маслом.

    А здесь рабочая система, если я правильно понимаю, с пушами. (Но я не тестировал.)

    Не знаю кем надо быть, чтобы сравнивать эти вещи.

     

  • 1.7, Константин (??), 10:17, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Дело попова живет! Нескучные обои хоть добавили? :)
     
     
  • 2.41, ACCA (ok), 11:18, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, так пОповы, чего от них ещё ожидать?
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:17, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По этой причине и Аврора им не нужна была, хитрые Китайцы обЕгорить решили всех.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:18, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Реально, это доказательство?

    Люди, ну емае... Вы хотябы ADB запустите... Что вы несете...
    Поставьте APK или что там еще...

    Ковырните нормально систему, а не это ваше "ВОО! ВИДАЛИ ЦИФРА 10"...

     
     
  • 2.10, lockywolf (ok), 10:20, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Реально, это доказательство?
    > Люди, ну емае... Вы хотябы ADB запустите... Что вы несете...
    > Поставьте APK или что там еще...
    > Ковырните нормально систему, а не это ваше "ВОО! ВИДАЛИ ЦИФРА 10"...

    Там наверное, и правда, Андроид, но какая разница? Это ж, в миллион раз лучше, если будет дегуглифицрованный Андроид с рабочими пушами, чем какой-нибудь странный кадавр, на котором ничего не работает.

     
     
  • 3.18, Lex (??), 10:29, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С пушами забавные дела творятся - на андройде они делаются в первую очередь через фаербейс( FCM ), который в последних версиях все сильнее на них забивает - он теперь "просто система отправки небольших порций данных на устройство, а сами пуши пилите через сторонние модули, нас не волнует"( тот же предлагаемый ими notifee - 'всего лишь' $ 240 за одно приложение в проде "просто потому что" )

    В последнее время т.н "пуши" все чаще делаются локальными - приложение посредством обращения к апи получает данные об уведомлении или посредствам сокетного соединения с сервера прилетают данные, и локально на телефоне дергается уведомлялка

     
     
  • 4.20, lockywolf (ok), 10:33, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С пушами забавные дела творятся - на андройде они делаются в первую
    > очередь через фаербейс( FCM ), который в последних версиях все сильнее
    > на них забивает - он теперь "просто система отправки небольших порций
    > данных на устройство, а сами пуши пилите через сторонние модули, нас
    > не волнует"( тот же предлагаемый ими notifee - 'всего лишь' $
    > 240 за одно приложение в проде "просто потому что" )
    > В последнее время т.н "пуши" все чаще делаются локальными - приложение посредством
    > обращения к апи получает данные об уведомлении или посредствам сокетного соединения
    > с сервера прилетают данные, и локально на телефоне дергается уведомлялка

    Я, к сожалению, не настолько шарю в Андроиде, чтобы понять твой комментарий :(.

     
  • 4.45, Anonym_1914 (?), 11:24, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть FCM забивает на пуши?
    Ещё никогда с ним проблем не было, работает себе спокойно и все.

    Локальные пуши так и вовсе мега-извращение, держать в фоновом режиме сервис который регулярно дергает апи на предмет уведомлений, сжирая при этом память и батарею.

     
  • 3.53, paulus (ok), 11:36, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в миллион раз лучше, если будет дегуглифицрованный Андроид

    Таких сборок уже полно и давно... К слову гугло гапсы весят как весь 9-й андроид. Вот что батарею жрет :)

     
     
  • 4.55, lockywolf (ok), 11:43, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>в миллион раз лучше, если будет дегуглифицрованный Андроид
    > Таких сборок уже полно и давно... К слову гугло гапсы весят как
    > весь 9-й андроид. Вот что батарею жрет :)

    Я ставил пико, они маленькие. Но и этого я бы хотел избежать. Только без гуглоапи не всё работает.

     
  • 2.29, iPony129412 (?), 10:50, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ковырните нормально систему

    А оно надо? Всё задвигали про опенсорс

    Вот я беру даже "ubuntu phone architecture" в поиск по картинкам забью и всё понятно становится как оно там в общих чертах.
    А тут чёрный не известный ящик недокументированный. Точнее документирован по принципу "записано в блокноте у Тань Минь".

     

  • 1.11, Lex (??), 10:22, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ждем-с мамкиных китаедр.черов, все вещающих про "китай, который смог"(ц) запилить собственную мобильную ОСь

    Правда, с самого начала была странность в происходящем - в разработке той гармони принимали участие в основном именно те, кто до этого пилил андройд и конторское нескучное окружение( EMUI ), что как бы намекало на не совсем полностью свое, с нуля и другое

     
     
  • 2.15, Аноним (9), 10:26, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Правда, с самого начала была странность в происходящем - в разработке той гармони принимали участие в основном именно те, кто до этого пилил андройд и конторское нескучное окружение( EMUI ), что как бы намекало на не совсем полностью свое, с нуля и другое "

    Что?:) Ваша логика:
    Если позвать Линуса Торвальдса пилить ядро ВАШЕЙ операционной системы, вы думаете он вам линукс сделает?:))

     
     
  • 3.21, Lex (??), 10:35, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Едва ли он сделает что-то принципиально другое. Так или иначе, оно будет похоже.
    Тем более, если вместе с ним то ядро будут пилить исключительно те, кто пилил ядро линукса и задачей будет стоять - запилить ядро для десктопной/серверной ОСи.

    Тем более, если цель будет стоять сделать ядро, с чистой совестью пользуясь исходниками и наработками всего того, до чего дотянутся ручонки.

    Хотя, разница все-таки есть - те китайцы не создатели андройда и ничего не теряют при его копировании в отличие от линукса торвальдса( для которого это именно копирование его собственного продукта со всеми вытекающими )

     
  • 3.24, InuYasha (??), 10:43, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой-то степени - логика есть :)
    К написанию ОС пильщиков java-приложений и свистопердельных оболочек для тилифоньчиков лучше не допускать.
     

  • 1.12, Онаним (?), 10:23, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Да ладно?
    Очередная китайская совковая поделка оказалась подделкой.
    Неожиданно. Я бы сказал "внезапно".
     
     
  • 2.31, КО (?), 10:51, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы назвал это просто форком, чего драматизировать.
    А вы и дальше жрите ОРИГИНАЛ от гугла
     
     
  • 3.36, Онаним (?), 10:57, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы это подавалось как форк - был бы форк.
    А так - совок.
     
     
  • 4.42, Аноним (-), 11:20, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за "совок" ?
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:24, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне очень забавно читать комментарии на каком-нибудь 4пда, с их черно-белым мышлением "android vs ios". А я не за тех и не за других, я за нормальную (главным образом чтобы был полноценный рут) мобильную ОС. И данная поделка под мои требования не подходит. А сейчас тем более...
     
     
  • 2.19, lockywolf (ok), 10:30, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мне очень забавно читать комментарии на каком-нибудь 4пда, с их черно-белым мышлением
    > "android vs ios". А я не за тех и не за
    > других, я за нормальную (главным образом чтобы был полноценный рут) мобильную
    > ОС. И данная поделка под мои требования не подходит. А сейчас
    > тем более...

    Чем тебе андроидный рут не рут?

     
     
  • 3.26, InuYasha (??), 10:45, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гомно с рутом не перестанет быть гомном.
    Человеку Пинефон нужен.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 11:48, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будильник там уже работает?
     
  • 3.32, Козлетто (?), 10:52, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это недокументированная фича, которая:
    1. Отсутствует из коробки. А её получение достигается использованием "дыр" и прочих недокументированных фич.
    2. Её получение связано с риском окирпичивания и потери гарантии.
    3. Гугл и производители всеми силами ставят палки в колеса для его получения. (блокируют загрузчики, с каждой новой версии андроида всё сильнее зажимают гайки)
     
     
  • 4.47, lockywolf (ok), 11:28, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Это недокументированная фича, которая:
    > 1. Отсутствует из коробки. А её получение достигается использованием "дыр" и прочих
    > недокументированных фич.
    > 2. Её получение связано с риском окирпичивания и потери гарантии.
    > 3. Гугл и производители всеми силами ставят палки в колеса для его
    > получения. (блокируют загрузчики, с каждой новой версии андроида всё сильнее зажимают
    > гайки)

    Не, друг, извини. Либо гарантия, либо рут. Когда ты покупаешь автомобиль, чтобы сохранить гарантию, ты тоже можешь проводить обслуживание только у сертифицированных сервисных центров.

    Проблемы заблокированного загрузчика решаются покупкой телефона у производителя, который его не блокирует. Опять же, это не вопрос операционной системы.

    Я купил OnePlus, там штатными средствами загрузчик разблокируется, и рут получается. Гарантия на этом заканчивается, естественно.

     
     
  • 5.59, Хорошо лижешь (?), 11:49, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Right to repair? Не, не слышал.
     
  • 5.68, Козлетто (?), 12:23, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не, друг, извини. Либо гарантия, либо рут.

    Странная логика. Почему когда я покупаю ПК или х86-планшет я имею полные права и это никак не влияет на гарантию, а когда покупаю смартфон/планшет и пр. arm-обрызки мне место системы дают кастрата. А если я туда полезу то меня тут же производитель даст по шее?

     

  • 1.16, Msk (?), 10:26, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если существо выглядит как утка, крякает как утка, то это утка.
    Корпорации с миллиардами не хватило сил.
    Бывает, бывает.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:40, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, а если квакает, то Android.
     
  • 2.67, Ag (ok), 12:21, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот именно так уток и ловят - на манки. "Выглядит как утка, крякает как утка" - а на деле чучело со свистком и мужик с ружьем в кустах.
     

  • 1.22, Моё оценочное суждение. (?), 10:36, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пожалуйста посоветуйте самый дешевый смартфон с Андроид 10 и 4G, и  NFC. Спасибо.
     
     
  • 2.39, Сейд (ok), 11:04, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    BQ-Mobile BQ-5045L Wallet
     
  • 2.50, dimez (?), 11:32, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не надо покупать самый дешёвый телефон.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 11:51, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не просил совет не покупать самый дешёвый телефон.
    Я не собираюсь покупать самый дешёвый телефон.
    Смартфон с заданными параметрами не будет самым дешевым. Он будет самым дешевым среди смартфонов св заданными параметрами.
     
     
  • 4.61, dimez (?), 12:00, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он будет самым дешевым среди смартфонов св заданными параметрами.

    Совет от этого не потеряет актуальность. Даже с заданными параметрами не надо покупать "самый дешёвый смартфон".

     
     
  • 5.69, Аноним (60), 12:28, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совет: не надо давать не прошенных советов. Универсальный совет на все случаи жизни.
     

  • 1.28, Аноним (28), 10:47, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Гугл с их шантажом пошел лесом и начались претензии.
    Форк там или клон, в суде разберутся.

    Что китайцам нужен был именно андроид, но свой, а не полностью новая ОС, как бы очевидно.

    Для сообщества монополия Гугла хуже, чем конкуренция корпораций и создаваемых ими экосистем. Так что успехов китайцам.

     
     
  • 2.64, имя_ (?), 12:07, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаба и гадюка, гугл и китайские компании
     

  • 1.30, InuYasha (??), 10:50, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, надо поглядеть на реакцию публики китаерассадников типа 3дньюс и ixбт! :)
    *пошёл за попкорном*
     
  • 1.33, Леголас (ok), 10:52, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иконка AppGallery очень похожа на логотип AliExpress.
     
  • 1.34, волшебство (?), 10:55, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    но они его еще с 2012 делали же, как же так? если это правда, а она очень похожа на правду, то все уже, минус респек к хуавею.
     
     
  • 2.35, волшебство (?), 10:55, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мой респект дорогого стоит
     
     
  • 3.43, Аноним (-), 11:21, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    та даже если с 2012 разбирают эту блотаварь - 8 лет чтоб пересобрать это г..но довольно скромный срок
     

  • 1.38, Козлетто (?), 11:04, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И опять android... Лучше бы дали нам денег на разработку pmOS, ну или наконец в своих хонорах разлочили загрузчики, чтобы мы (комьюнити) сами портировали нормальный линукс на их агрегаты.
     
     
  • 2.66, Ordu (ok), 12:18, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > pmOS

    Что за пмос? ПредМеструальная?

     

  • 1.40, Чебур (?), 11:06, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как неожиданно и приятнооо... а что, кто-то думал что они за пол года ось напишут?
     
     
  • 2.48, mos87 (ok), 11:29, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написать то можно, кто ей пользоваться будет.

    ОСь это то что никому не нужно, поэтому Линукс должно хватить всем. Нефиг плодить босоту.
    Если хочется, сделать ветку "першпективный Линукс" и пилить по-тихоньку. Только есть уже один такой Хурд называется (ну почти такой)...

     

  • 1.44, DildoZilla (?), 11:23, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Не нрафится? Форкни!"

    Они и форкнули. СПО жеж, в чём проблема? Имеют право.

     
  • 1.46, mos87 (ok), 11:26, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Развиваемая минцифры за 19 млрд российская ОС «Аврора» оказалась HarmonyOS с наклейкой «Сделано в России».
     
  • 1.49, Аноним (49), 11:30, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хуевай всегда были ворами. вся компани начала с того что впаривала заблокированне "дешевые" телефоны за которые нужно еще доплатить столько же чтобы они включились (карта памяти+разблокировка). да и вообще вся история этой компании такая.
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 11:35, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще у них весь топ-менеджмент с айфонами ходит ))
     

  • 1.54, Аноним (52), 11:38, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К ним основная претензия не за то, что форкнули, а за то, что кх врали как Троцкий про ОС собственной разработки. Причем они даже описывали детали ее реализации, которые точно отличаются от Андроида.
    В общем, Хуавей - самая брехливая контора, которую я видел в мобильной индустрии. У них еще (по их словам), как бы плохо не шли дела - а каждая новая модель продается лучше предыдущей (типа продали 100 миллиардов экземпляров за 3 секунды), так они рассказывают ))
     
  • 1.62, В пустыне вопрошает (?), 12:01, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И шо?
     
  • 1.63, rioko (?), 12:05, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здесь возможны варианты:
    --либо преднамеренный наброс на вентилятор
    --ну или "вотэтаповорот" \ "никадатакогонебылоивотопять" и вот это вот всё

    :)

     
  • 1.65, Аноним (65), 12:10, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем вы так удивлены? Исторически Китай, китайская цивиллизация всегда всё копировала у соседей.
     
  • 1.70, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:32, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот те на! Ну кто бы мог подумать.
     

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