Компания Huawei начала тестирование бета-версии HarmonyOS 2.0 для сматрфонов

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|1.1, Аноним (1), 23:15, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Звучит неплохо, но вопрос доверия к софту стоит не менее остро, чем с Андроидом.
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|3.24, jOKer (ok), 00:32, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть.
Кроме вопросов с качеством кода, есть еще и понимание, что для китайцев эта ось - вопрос в первую очередь политический. А это значит, что в этом изделии оптимальные инженерные решения будут не локомотивом, а всего лишь вагоном, и на первый план выйдут совсем иные "заботы". В этой ситуации, лично я, - признавая, разумеется, достижения китайцев и отдавая им дань уважения за них, - все же с большой осторожностью отнесся бы к их продукту, и к его перспективам.
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|2.14, VINRARUS (ok), 23:55, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда планируется запуск изготовления телефона на эльбрусе, хотя б дискового?
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|3.25, пох. (?), 01:00, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе мало обязательных намордников, хочешь еще повсюду таскать за собой дисковый телефон на эльбрусе?
Смотри, допросишься!
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|3.11, Аноним (11), 23:29, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В ведроиде - много.
А вот касательно микроядер, суперпользователь - это излишняя концепция, идущая в перекор рахитектуре. Рута здесь нет, ибо не должно быть. Вспомните такого вантузного пользователя, как System, но это уже костыль...
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|4.18, тоже Аноним (ok), 00:02, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> рахитектуре
Спасибо, вы в муках об клавиатуру родили прекрасный термин.
Рахитектура! Как много в этом слове!
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|3.12, Анон332 (?), 23:30, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ему лишь бы что-то ляпнуть, и абсолютно не важно что компетентность в теме у него нулевая. Он даже в доки для деволоперов HarmonyOS не заглянул.
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|3.21, имя_ (?), 00:09, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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какая разница: много или мало? Сам факт отсутствия многое говорит о их сосаети
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|3.22, Аноним (22), 00:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Рут - маркер. Владеешь ли ты девайсом или тебе дали попользоваться.
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|1.10, InuYasha (??), 23:29, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Always, I wanna be with you And make believe with you And live in harmony, harmony O S... *Rainbow Screen Of Death*
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|1.15, Аноним (15), 23:56, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Ядро системы верифицировано на уровне формальной логики/математики для минимизации риска появления уязвимостей
Верифицировано математикой коммунистической партии Китая. Товарищ майор подтверждает: уязвимостей нет*.
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|1.19, Аноним (19), 00:08, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Звучит очень вкусно. Но на деле будет закрытое со всех сторон, как оно сейчас у хуавей. Это ж китайцы.
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|1.26, Аноним (26), 01:14, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Думаю взлетит, так как монолитный(архитектура ОС 70 годов) linux это уже извращение в 21 веке, что говорить драйвер на лету перезагрузить нельзя... печаль
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