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Компания Huawei начала тестирование бета-версии HarmonyOS 2.0 для сматрфонов

18.12.2020 23:11

Компания Huawei опубликовала бета-версию редакции операционной системы HarmonyOS 2.0 для смартфонов и планшетов, развиваемой в качестве альтернативы платформам Android и Fuchsia. Сборки подготовлены для смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate30 и Mate30 Pro, а также для планшета MatePad Pro. Пользовательский интерфейс основан на оболочке EMUI 11, которая также используется в устройствах Huawei на базе платформы Android. Первые смартфоны на базе новой ОС планируется выпустить в продажу в октябре 2021 года.

Напомним, что проект Harmony находится в разработке начиная с 2017 года и представляет собой микроядерную операционную систему. Наработки проекта по мере готовности публикуются под лицензией BSD в рамках проекта OpenHarmony, который курирует некоммерческая организация China Open Atomic Open Source Foundation. Особенности Harmony:

  • Ядро системы верифицировано на уровне формальной логики/математики для минимизации риска появления уязвимостей. Верификация проведена с использованием методов, которые обычно используются при разработке критически важных систем в таких областях, как авиация и космонавтика, и позволяют добиться соответствия уровню защищённости EAL 5+.
  • Микроядро изолированно от внешних устройств. Система отделена от оборудования и даёт возможность разработчикам создавать приложения, которые можно использовать на различных категориях устройств без создания отдельных пакетов.
  • Микроядро реализует только планировщик и IPC, а всё остальное вынесено в системные сервисы, большая часть которых выполняется в пространстве пользователя.
  • В качестве планировщика задач предлагается минимизирующий задержки детерминистический движок распределения ресурсов (Deterministic Latency Engine), анализирующий нагрузку в режиме реального времени и использующий методы предсказания поведения приложений. По сравнению с другими системами планировщик позволяет добиться сокращения задержек на 25.7% и снизить флуктуации задержек на 55.6%.
  • Для обеспечения связи между микроядром и внешними сервисами ядра, такими как ФС, сетевой стек, драйверы и подсистема запуска приложений, применяется IPC, который по заявлениям компании работает в пять раз быстрее, чем IPC в Zircon, и в три раза быстрее, чем IPC в QNX.
  • Вместо обычно применяемого четырёхуровневого стека протоколов для уменьшения накладных расходов в Harmony задействована упрощённая одноуровневая модель на основе распределённой виртуальной шины, обеспечивающей взаимодействие с оборудованием, таким как экраны, камеры, звуковые платы и т.п.
  • В системе не предоставляется доступ пользователей на уровне root.
  • Для сборки приложения применяется собственный компилятор Arc, который поддерживает код на языках C, C++, Java, JavaScript и Kotlin.
  • Для создания приложений для различных классов устройств, таких как телевизоры, смартфоны, умные часы, автомобильные информационные системы и т.п, будет предоставлен собственный универсальный фреймворк для разработки интерфейсов и SDK с интегрированной средой разработки. Инструментарий позволит автоматически адаптировать приложения для разных экранов, элементов управления и методов взаимодействия с пользователем. Также упоминается предоставление инструментов для адаптации для Harmony существующих Android-приложений с минимальными изменениями.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Huawei будет использовать собственную ОС Harmony для смартфонов
  3. OpenNews: Huawei анонсировал операционную систему Harmony
  4. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива openEuler 20.03, развиваемого компанией Huawei
  5. OpenNews: Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего
  6. OpenNews: В ОС Fuchsia начат приём изменений от представителей сообщества
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54282-harmony
Ключевые слова: harmony, huawei
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:15, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Звучит неплохо, но вопрос доверия к софту стоит не менее остро, чем с Андроидом.
     
     
  • 2.16, VINRARUS (ok), 23:58, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А есть повод недоверять китайскому софту?
     
     
  • 3.24, jOKer (ok), 00:32, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть.

    Кроме вопросов с качеством кода, есть еще и понимание, что для китайцев эта ось - вопрос в первую очередь политический. А это значит, что в этом изделии оптимальные инженерные решения будут не локомотивом, а всего лишь вагоном, и на первый план выйдут совсем иные "заботы". В этой ситуации, лично я, - признавая, разумеется, достижения китайцев и отдавая им дань уважения за них, - все же с большой осторожностью отнесся бы к их продукту, и к его перспективам.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:16, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Звучит интересно. Но, конечно, не нужно. Правда, коллеги?
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:17, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нафиг, у нас ОС Аврора есть и Эльбрусы
     
     
  • 2.14, VINRARUS (ok), 23:55, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда планируется запуск изготовления телефона на эльбрусе, хотя б дискового?
     
     
  • 3.25, пох. (?), 01:00, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе мало обязательных намордников, хочешь еще повсюду таскать за собой дисковый телефон на эльбрусе?
    Смотри, допросишься!

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:17, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без рута не нужно
     
  • 1.6, Dzen Python (ok), 23:18, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >  нет root

    Сразу нахрен.

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 23:20, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там пока непонятно, а много ли даст наличие рута-то.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:29, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В ведроиде - много.
    А вот касательно микроядер, суперпользователь - это излишняя концепция, идущая в перекор рахитектуре. Рута здесь нет, ибо не должно быть. Вспомните такого вантузного пользователя, как System, но это уже костыль...
     
     
  • 4.18, тоже Аноним (ok), 00:02, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > рахитектуре

    Спасибо, вы в муках об клавиатуру родили прекрасный термин.
    Рахитектура! Как много в этом слове!

     
  • 3.12, Анон332 (?), 23:30, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ему лишь бы что-то ляпнуть, и абсолютно не важно что компетентность в теме у него нулевая. Он даже в доки для деволоперов HarmonyOS не заглянул.
     
  • 3.21, имя_ (?), 00:09, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какая разница: много или мало? Сам факт отсутствия многое говорит о их сосаети
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рут - маркер. Владеешь ли ты девайсом или тебе дали попользоваться.
     

  • 1.9, proninyaroslav (ok), 23:24, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну щас начнут пилить свои ОС кому не лень, как в бородатые годы
     
  • 1.10, InuYasha (??), 23:29, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Always, I wanna be with you And make believe with you And live in harmony, harmony O S... *Rainbow Screen Of Death*
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:31, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смартфоны умерли! Да здраствуют сматрфоны!
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:56, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Ядро системы верифицировано на уровне формальной логики/математики для минимизации риска появления уязвимостей

    Верифицировано математикой коммунистической партии Китая. Товарищ майор подтверждает: уязвимостей нет*.

     
     
  • 2.17, VINRARUS (ok), 23:59, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все уязвимости оперативно затыкаются длинным комунистичессским носом .
     
  • 2.20, mikhailnov (ok), 00:09, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бекдоры тоже верифицированы, если есть
     

  • 1.19, Аноним (19), 00:08, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Звучит очень вкусно. Но на деле будет закрытое со всех сторон, как оно сейчас у хуавей. Это ж китайцы.
     
  • 1.23, jOKer (ok), 00:30, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боюсь китайцев, даже приносящих дары.
     
  • 1.26, Аноним (26), 01:14, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Думаю взлетит, так как монолитный(архитектура ОС 70 годов) linux это уже извращение в 21 веке, что говорить драйвер на лету перезагрузить нельзя... печаль
     
  • 1.27, Аноним1x1x1x1 (?), 01:19, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, а они чё, изобрели заново Symbian?
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 01:39, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы да
     

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