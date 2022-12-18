В Firefox реализован показ поисковых ключей вместо URL в адресной строке

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|2.7, Аноним (7), 09:17, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это слоупок, а не догоняльщик. Люди уже давно воспринимают поиск в адресной строке как привычное.
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|3.17, Аноним (17), 10:15, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости речь не о поиске из адресной строки (это есть давно), а о показе в ней поискового запроса вместо адреса страницы.
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|2.5, Аноним (5), 08:59, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для тех, кто пользуется больше чем одним поисковиком. Вбиваешь запрос, один поисковик ничего толкового не выдал, нажимаешь на строку с запросом, и выбираешь другой поисковик.
Тут проблема в другом - сейчас эта фитча нормально работает только с гуглом
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|3.8, Аноним (7), 09:20, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде к адресной строке привязан один какой-то поисковик.
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|1.3, Аноним (3), 08:50, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дичь какая то. Таким темпом лет через 5 люди вообще забудут что такое URL.
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|2.4, Аноним (4), 08:57, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так и забудут. зачем поедателям контента знать про какие-то url
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|2.6, Бывалый смузихлёб (?), 09:11, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем пользователю показывать телеметрию и прочее, передающееся в GET-параметрах
Разумеется, только поисковая фраза и ничего более )
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|2.10, Аноним (1), 09:43, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Файрфокс -- это предустановленный в линуксах браузер, при помощи которого скачивают гугл-хром.
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|4.13, Аноним (1), 09:59, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И где там в пакетном менеджере гугл-хром? Он не redistributable.
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|5.14, Anonymus (?), 10:08, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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хз что за гугл-хром, но хромиум нормально ставится пакетным менеджером.
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|1.11, Аноним (11), 09:46, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осуждаю. Это лишь запутывание пользователя и сокрытие настоящего адреса, непонятно ради чего.
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|1.15, YM2608 (?), 10:09, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, как вытащить сертификаты из нового браузера и вставить в старый под Windos XP ???
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|1.18, Агл (?), 10:16, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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копирую текст ошибки чтобы загуглить, а ff считает это адресом и пытается открыть...бывает. Пробую искать через поисковую строку на стартовой странице ff -- а браузер просто перебрасывает весь запрос в свою адресную строку чтобы снова попытаться открыть несуществующий адрес... Значит надо искать как отключить это недоразумение. И так с каждым подобным нововведением ff.
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