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В Firefox реализован показ поисковых ключей вместо URL в адресной строке

18.12.2022 08:29

В ночных сборках Firefox, на основе которых формируется ветка 110, релиз которой запланирован на 14 февраля, активирована возможность отображения в адресной строке введённого поискового запроса, вместо показа URL-адреса поисковой системы. Т.е. ключи будут показываться в адресной строке не только в процессе ввода, но и после обращения к поисковой системе и показа связанных с введёнными ключами результатов поиска. Изменение применяется только при обращении к выбранной по умолчанию поисковой системе из адресной строки.

Для отключения нового поведения и возвращение отображения полного адреса в настройках в секции Search реализована специальная опция. О возможности отключения также сообщается в специальной подсказке, которая выводится при первом использовании поиска из адресной строки. Для управления режимом в about:config предусмотрена настройка "browser.urlbar.showSearchTerms.featureGate", при помощи которой режим также можно включить в ветке Firefox 109.

Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск Firefox 108.0.1, в котором устранена одна ошибка, приводящая к сбросу настроек поисковой системы по умолчанию после обновления конфигураций с профилями, ранее скопированными из других мест.

Кроме того, выпущена новая версия браузера Tor Browser 12.0.1, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В выпуск перенесены исправления уязвимостей из ветки Firefox ESR 102.6 и устранено регрессивное изменение в реализации механизма защиты от утечек при использовании интерфейса drag&drop (перенос URL из адресной строки отключается, чтобы избежать утечки данных об открытом сайте через отправку DNS-запроса после перетаскивания в другое приложение). Кроме блокировки перетаскивания URL были поломаны и такие функции, как перегруппировка закладок мышью. Также исправлена ошибка, приводящая к игнорированию переменной окружения TOR_SOCKS_IPC_PATH.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 108
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.2, продолжающего развитие Firefox Reality
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  5. OpenNews: В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона
  6. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58348-firefox
Ключевые слова: firefox, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 08:47, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Файрфокс. Догоняя хромиум.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:17, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это слоупок, а не догоняльщик. Люди уже давно воспринимают поиск в адресной строке  как привычное.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:15, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости речь не о поиске из адресной строки (это есть давно), а о показе в ней поискового запроса вместо адреса страницы.
     

  • 1.2, Омоним (?), 08:49, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если я правильно понял, то теперь после ввода поискового запроса в адресную строку и нажатия Enter в адресной строке будет оставаться запрос.

    https://blog.nightly.mozilla.org/files/2022/12/image5.png

    Зачем и для кого?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:59, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для тех, кто пользуется больше чем одним поисковиком. Вбиваешь запрос, один поисковик ничего толкового не выдал, нажимаешь на строку с запросом, и выбираешь другой поисковик.

    Тут проблема в другом - сейчас эта фитча нормально работает только с гуглом

     
     
  • 3.8, Аноним (7), 09:20, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде к адресной строке привязан один какой-то поисковик.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:50, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дичь какая то. Таким темпом лет через 5 люди вообще забудут что такое URL.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:57, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так и забудут. зачем поедателям контента знать про какие-то url
     
  • 2.6, Бывалый смузихлёб (?), 09:11, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем пользователю показывать телеметрию и прочее, передающееся в GET-параметрах
    Разумеется, только поисковая фраза и ничего более )
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:36, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередное новшество на отключение сразу после появления.
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 09:43, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Файрфокс -- это предустановленный в линуксах браузер, при помощи которого скачивают гугл-хром.
     
     
  • 3.12, Anonymus (?), 09:55, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В линуксах мы пользуемся пакетными менеджерами для установки софта.
     
     
  • 4.13, Аноним (1), 09:59, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И где там в пакетном менеджере гугл-хром? Он не redistributable.
     
     
  • 5.14, Anonymus (?), 10:08, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хз что за гугл-хром, но хромиум нормально ставится пакетным менеджером.
     
     
  • 6.19, Аноним (1), 10:19, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не отличаешь гугл-хром от хромиума?
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:46, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Осуждаю. Это лишь запутывание пользователя и сокрытие настоящего адреса, непонятно ради чего.
     
  • 1.15, YM2608 (?), 10:09, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, как вытащить сертификаты из нового браузера и вставить в старый под Windos XP ???
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:09, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь отключалку этой дичи они не забыли реализовать
     
  • 1.18, Агл (?), 10:16, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    копирую текст ошибки чтобы загуглить, а ff считает это адресом и пытается открыть...бывает. Пробую искать через поисковую строку на стартовой странице ff -- а браузер просто перебрасывает весь запрос в свою адресную строку чтобы снова попытаться открыть несуществующий адрес... Значит надо искать как отключить это недоразумение. И так с каждым подобным нововведением ff.
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:19, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    99% людей не врубается что такое URL, так что нехай.
     
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