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Выпуск Tor Browser 12.0

07.12.2022 21:21

Сформирован значительный релиз специализированного браузера Tor Browser 12.0, в котором осуществлён переход на ESR-ветку Firefox 102. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP-адрес пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS. Формирование новой версии для Android задерживается.

Для обеспечения дополнительной защиты в состав Tor Browser входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy.

Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на кодовую базу Firefox 102 ESR и стабильную ветку tor 0.4.7.12.
  • Предоставлены многоязычные сборки - ранее для каждого языка было необходимо загружать отдельную сборку, а теперь предоставляется универсальная сборка, позволяющая переключать языки на лету. Для новых установок в Tor Browser 12.0 будет автоматически выбран язык, соответствующий выставленной в системе локали (язык может быть изменён в процессе работы), а при переходе с ветки 11.5.x будут сохранён ранее используемый в Tor Browser язык. Многоязычная сборка занимает около 105 МБ.
  • В версии для платформы Android по умолчанию включён режим HTTPS-Only при котором все запросы, выполняемые без шифрования, автоматически перенаправляются на защищённые варианты страниц ("http://" заменяется на "https://"). В сборках для настольных систем подобный режим был включён в прошлой значительной версии.
  • В версии для платформы Android в секцию "Privacy and Security" добавлена настройка "Prioritize .onion sites", обеспечивающая автоматический проброс на onion-сайты при попытке открытия web-сайтов, выдающих HTTP-заголовок "Onion-Location", указывающий на наличие варианта сайта в сети Tor.
  • Добавлены переводы интерфейса на албанский и украинский языки.
  • Переработан компонент tor-launcher, обеспечивающий запуск Tor для Tor Browser.
  • Улучшена реализация механизма letterboxing, добавляющего отступы вокруг содержимого веб-страниц для блокирования идентификации по размеру окна. Предоставлена возможность отключения letterboxing для заслуживающих доверия страниц, реализовано удаление однопиксельных рамок вокруг полноэкранных видео, устранены потенциальные утечки информации.
  • После проведения аудита включена поддержка HTTP/2 Push.
  • Предотвращены утечки данных о локали через API Intl, системных цветах через CSS4 и заблокированных портах (network.security.ports.banned).
  • Отключён API Presentation и Web MIDI.
  • Подготовлены родные сборки для устройств Apple с чипами Apple Silicon.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.torproject.net/t...)
  2. OpenNews: Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом
  3. OpenNews: Выпуск Firefox 102
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.5
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  6. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58284-torbrowser
Ключевые слова: torbrowser, tor, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:59, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае

    А блокировку клаудфляхи может пробить?

     
  • 1.2, Аноним (2), 21:59, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, завезли албанский. А олбанский будет?
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:09, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > После проведения аудита включена поддержка HTTP/2 Push.

    А зачем? Его же наоборот выпиливают отовсюду.

     
     
  • 2.5, Аноним (2), 22:11, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, отовсюду выпиливают, в торбразуер берут. Выводы делайте сами
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:34, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проверял я его в Китае. Нифига оно там не работает.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 23:09, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    obfs курва пердоле
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:06, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем дополнение HTTPS Everywhere, если есть режим HTTPS-Only?
     

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