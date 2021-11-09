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Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом

09.11.2021 12:10

Сформирован значительный релиз специализированного браузера Tor Browser 11.0, в котором осуществлён переход на ESR-ветку Firefox 91. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP-адрес пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS. Формирование новой версии для Android задерживается.

Для обеспечения дополнительной защиты в состав Tor Browser входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy.

Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на кодовую базу Firefox 91 ESR и новую стабильную ветку tor 0.4.6.8.
  • В интерфейсе пользователя отражены значительные изменения оформления, предложенные в Firefox 89. Обновлены пиктограммы значков, унифицирован стиль разных элементов, переработана цветовая палитра, изменено оформление панели вкладок, проведена реструктуризация меню, удалено встроенное в адресную строку меню "...", изменено оформление информационных панелей и модальных диалогов с предупреждениями, подтверждениями и запросами.

    Из специфичных для Tor Browser изменений интерфейса отмечается модернизация оформления экрана подключения к сети Tor, показа выбранных цепочек узлов, интерфейса выбора уровня безопасности и страниц с ошибками при обработке onion-подключений. Переработана страница "about:torconnect".

  • Реализован новый модуль TorSettings, в который вынесена функциональность, отвечающая за изменение специфичных настроек Tor Browser в конфигураторе (about:preferences#tor).
  • Прекращена поддержка старых onion-сервисов на базе второй версии протокола, который был объявлен устаревшим полтора года назад.При попытке открытия старого 16-символьного onion-адреса теперь будет выводится ошибка "Invalid Onion Site Address". Вторая версия протокола была разработана около 16 лет назад и из-за применения устаревших алгоритмов в современных условиях не может считаться безопасной. Два с половиной года назад в выпуске 0.3.2.9 пользователям была предложена третья версия протокола для onion-сервисов, примечательная переходом на 56-символьные адреса, более надёжной защитой от утечек данных через серверы директорий, расширяемой модульной структурой и использованием алгоритмов SHA3, ed25519 и curve25519 вместо SHA1, DH и RSA-1024.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.16, 0.4.5.10 и 0.4.6.7 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.5
  4. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6
  6. OpenNews: Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56126-tor
Ключевые слова: tor, torbrowser
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:49, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > а также отключены средства отправки телеметрии

    Звучит неплохо, если это правда конечно.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:57, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С 90х версий добавили новых зондов, и средств слежения (в том числе по разным обскурным апи), раньше они действительно выпиливали большинство или все дыры и приводили сливаемые данные к некому среднему значению (что невозможно сделать на ванильном фф, без перелопачивания исходников). По-прежнему необходимо выключать жс, чтобы избегать утечек, и не стоит ставить какие-либо дополнения (они удобные, но они сливают слишком много данных). Что делать с css я не уверен, css по-прежнему значительный инструмент деаномизации и используется повсеместно с этими целями.
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:41, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На торе серфить так себе занятие. В то время как все аноны хором орут о скорости. Типа, это самое главное, что надо от браузера (конечно, это бред..., но мы вслух не скажем)
     

  • 1.3, mumu (ok), 12:57, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну наконец-то похоронили вторую версию. А то одмины и-так-сойдёт откровенно запарили. Привет флибуста
     
     
  • 2.7, kai3341 (ok), 14:00, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через i2p на флибусту лучше
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:15, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I2P нет в репозитории Fedora, а Тор есть.
     
     
  • 4.14, kai3341 (ok), 14:18, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > I2P нет в репозитории Fedora, а Тор есть.

    Есть резон ставить последнюю версию из репозитория i2pd на Github или из snap. Там 70 билдов, включая Fedora, RHEL и CentOS

     
     
  • 5.17, Аноним (17), 14:29, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Есть резон пооихоньку хоронить эти корпоративные кейсы. Рачика на всех хватит)
     
     
  • 6.19, kai3341 (ok), 14:36, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На раче в ауре должна быть последняя версия. Но это не точно
     
  • 5.45, Аноним (13), 16:22, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я доверяю только репозиторию Fedora. В репозиторях из Гитхаба могут подкинуть вирус.
     
  • 4.27, псевдонимус (?), 15:24, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тор-то нужен, а вот тестовый полигон шляпы нет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:04, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нативно под apple Silicon когда уже?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:05, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >apple

    А вам зачем? О всех ваших данных ведь уже Позаботилась Больша Серьезная Корпорация(tm).

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:10, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Очень странная "безопасность", да там напичкано разными запретами, но от спец.служб это не спасёт/
     
     
  • 2.12, Шпиливили (?), 14:15, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Верно, от средств терморектальной криптоаналитики эти запреты не спасут
     
  • 2.15, Аноним (-), 14:19, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > но от спец.служб это не спасёт

    вертим фсб, сливая рос. секреты АНБ и продаём наркотики малолетним россиянам с 2001-го года
    ибо как известно на россии самые тупые в мире хакеры (да-да, самые тупые, что бы там соловьёв со своим помётом не заливал)
    на россии две беды. хочешь стать третьей? вступай к нам - к элитным хаксорам и долби лишнехромосомных.

     
     
  • 3.24, Аноним (-), 14:55, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Privet daunito!
     
  • 2.23, Аноним (-), 14:54, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > но от спец.служб это не спасёт/

    Пишешь из спецприемника? ;)

     
  • 2.31, Растоманя (ok), 15:40, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепишут на Раст и безопастность появиться, не волнуйтесь
     
  • 2.33, Растоманя (ok), 15:42, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Безопастность прийдет с Раст Ланжуа
     

  • 1.18, Аноним (21), 14:30, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновился Палемун.
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:37, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К лисе столько же доверия, сколько и к хромому. Если нужна безопасность, то нужно пилить свой браузер на своем движке, а не использовать что-то напичканное телеметрией. Пусть свой движок будет работать не так быстро и не иметь поддержки многих современных технологий, но это даст 100% гарантию отсутствия закладок. А использовать для этого лису довольно сомнительное решение.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:01, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И операционку свою, и свой хардварь из транзисторов с рынка. А то мало ли...
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 15:09, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А почему бы собственно и нет
     
  • 3.48, garrick (?), 16:30, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На лампах надёжнее, там на свет всё видно, а в эти ваши транзисторы неизвестно чего напихали.
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:44, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе никто не мешает использовать браузерный движок с любой обвязкой + системный тор. Со скриптами и куками знаешь, что делать.
     

  • 1.28, йцу (?), 15:31, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ТорБраузер и правда попахивает.

    Есть мысль, что браузер для линукса - нечто легковесное, dillo как самый хреновый пример, работающее в идеале через плагин с privoxy, а через namespace/cgroups заворачивать насильно в tor/i2p. Т.к. privoxy это мощная штука очень. По сути это и есть ubolock, umatrix, dissconnect, ghostery, privacybadger,и другие фичи типа читстить реферы, хедеры и т.п в одном флаконе.

    Хотя браузер можно взять и iceweasel какойнибудь, что-то постабильнее firefox вечно ломающего совместимости с плагинами, таскающего фичи ненужные подозрительные. Вот к нему плагин и прикрутить.

     
     
  • 2.32, Растоманя (ok), 15:41, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Его скоро перепишут на современный, безопастный язык системного программирования Rust. Ломаться больше ничего не будет, все хорошо
     
  • 2.46, Kuromi (ok), 16:27, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, заходишь в таком легковесном браузере на сайт и не видишь ничего кроме белой пустой страницы...или текста бессистемно разбросанного по экрану...или не нажимается ничто, даже ссылки...или он вообще падает.

    Полагаю товарищи из Тор тоже бы использовали бы какую-то альтернативу Хрому и ФФ, но пилить свой браузер у них ресурсов не хватит, а новая оболочка над WebKitGTK никому не нужна.

     

  • 1.29, Аноним (-), 15:37, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кому нибудь еще не прилетает обновление? застрял на 10.5.10, в about tor browser пишет что оно up to date
     
     
  • 2.49, Oleg (??), 16:41, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В OpenSuse TW пока тоже. Up to date.
     

  • 1.30, Растоманя (ok), 15:38, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Насколько успешно идет переписывание на безопастный язык?
     
     
  • 2.35, МарьВанна (?), 15:50, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >безопасТный язык?

    "Безопасный". Пиши без ошибок.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 15:57, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там всё правильно написано. Имеется в виду "безкопипастный", так как придётся дофига либ переписать на раст.
     

  • 1.37, Аноним (36), 15:59, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не доверяю я этим "товарищам" совсем. Сильно запятнанная у них репутация. За подробностями - в гугель.
     
     
  • 2.38, Растоманя (ok), 16:02, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен с вами, пока на Раст не перейдут никокого им доверия
     
     
  • 3.42, 1111 (??), 16:13, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Согласен с вами, пока на Раст не перейдут никокого им доверия

    пока раст на аду не перепишут к нему тоже не может быть никакого доверия

     
     
  • 4.44, Растоманя (ok), 16:18, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > пока раст на аду не перепишут к нему тоже не может быть
    > никакого доверия

    нет аду на раст

     

  • 1.40, кек (?), 16:07, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда смотришь ЦП на моношрифт не обращаешь внимание, ведь так мои маленькие лолидр*черы?
     
     
  • 2.41, Растоманя (ok), 16:12, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я вас не понимаю
     
  • 2.43, Быдлоюзер (?), 16:17, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глянул щас на ЦП, там не просто моношрифт, без линзы вообще хрен что прочтёшь, что то похоже на 17-4999K malasiya
     
     
  • 3.47, кек (?), 16:28, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот браузер не для чтения "Mein kampf", не переживайте)
     

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