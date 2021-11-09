Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом

Сформирован значительный релиз специализированного браузера Tor Browser 11.0, в котором осуществлён переход на ESR-ветку Firefox 91. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP-адрес пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS. Формирование новой версии для Android задерживается. Для обеспечения дополнительной защиты в состав Tor Browser входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns. В новой версии: Осуществлён переход на кодовую базу Firefox 91 ESR и новую стабильную ветку tor 0.4.6.8.

В интерфейсе пользователя отражены значительные изменения оформления, предложенные в Firefox 89. Обновлены пиктограммы значков, унифицирован стиль разных элементов, переработана цветовая палитра, изменено оформление панели вкладок, проведена реструктуризация меню, удалено встроенное в адресную строку меню "...", изменено оформление информационных панелей и модальных диалогов с предупреждениями, подтверждениями и запросами. Из специфичных для Tor Browser изменений интерфейса отмечается модернизация оформления экрана подключения к сети Tor, показа выбранных цепочек узлов, интерфейса выбора уровня безопасности и страниц с ошибками при обработке onion-подключений. Переработана страница "about:torconnect".

Реализован новый модуль TorSettings, в который вынесена функциональность, отвечающая за изменение специфичных настроек Tor Browser в конфигураторе (about:preferences#tor).

Прекращена поддержка старых onion-сервисов на базе второй версии протокола, который был объявлен устаревшим полтора года назад.При попытке открытия старого 16-символьного onion-адреса теперь будет выводится ошибка "Invalid Onion Site Address". Вторая версия протокола была разработана около 16 лет назад и из-за применения устаревших алгоритмов в современных условиях не может считаться безопасной. Два с половиной года назад в выпуске 0.3.2.9 пользователям была предложена третья версия протокола для onion-сервисов, примечательная переходом на 56-символьные адреса, более надёжной защитой от утечек данных через серверы директорий, расширяемой модульной структурой и использованием алгоритмов SHA3, ed25519 и curve25519 вместо SHA1, DH и RSA-1024.



