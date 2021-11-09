Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом

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|1.2, Аноним (2), 12:49, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> а также отключены средства отправки телеметрии
Звучит неплохо, если это правда конечно.
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|2.4, Аноним (4), 12:57, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С 90х версий добавили новых зондов, и средств слежения (в том числе по разным обскурным апи), раньше они действительно выпиливали большинство или все дыры и приводили сливаемые данные к некому среднему значению (что невозможно сделать на ванильном фф, без перелопачивания исходников). По-прежнему необходимо выключать жс, чтобы избегать утечек, и не стоит ставить какие-либо дополнения (они удобные, но они сливают слишком много данных). Что делать с css я не уверен, css по-прежнему значительный инструмент деаномизации и используется повсеместно с этими целями.
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|2.21, Аноним (21), 14:41, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На торе серфить так себе занятие. В то время как все аноны хором орут о скорости. Типа, это самое главное, что надо от браузера (конечно, это бред..., но мы вслух не скажем)
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|1.3, mumu (ok), 12:57, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну наконец-то похоронили вторую версию. А то одмины и-так-сойдёт откровенно запарили. Привет флибуста
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|4.14, kai3341 (ok), 14:18, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> I2P нет в репозитории Fedora, а Тор есть.
Есть резон ставить последнюю версию из репозитория i2pd на Github или из snap. Там 70 билдов, включая Fedora, RHEL и CentOS
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|5.17, Аноним (17), 14:29, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Есть резон пооихоньку хоронить эти корпоративные кейсы. Рачика на всех хватит)
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|5.45, Аноним (13), 16:22, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я доверяю только репозиторию Fedora. В репозиторях из Гитхаба могут подкинуть вирус.
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|2.39, Аноним (39), 16:05, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>apple
А вам зачем? О всех ваших данных ведь уже Позаботилась Больша Серьезная Корпорация(tm).
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|1.9, Аноним (9), 14:10, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Очень странная "безопасность", да там напичкано разными запретами, но от спец.служб это не спасёт/
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|2.15, Аноним (-), 14:19, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> но от спец.служб это не спасёт
вертим фсб, сливая рос. секреты АНБ и продаём наркотики малолетним россиянам с 2001-го года
ибо как известно на россии самые тупые в мире хакеры (да-да, самые тупые, что бы там соловьёв со своим помётом не заливал)
на россии две беды. хочешь стать третьей? вступай к нам - к элитным хаксорам и долби лишнехромосомных.
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|2.23, Аноним (-), 14:54, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> но от спец.служб это не спасёт/
Пишешь из спецприемника? ;)
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|1.20, Аноним (20), 14:37, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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К лисе столько же доверия, сколько и к хромому. Если нужна безопасность, то нужно пилить свой браузер на своем движке, а не использовать что-то напичканное телеметрией. Пусть свой движок будет работать не так быстро и не иметь поддержки многих современных технологий, но это даст 100% гарантию отсутствия закладок. А использовать для этого лису довольно сомнительное решение.
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|2.25, Аноним (25), 15:01, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И операционку свою, и свой хардварь из транзисторов с рынка. А то мало ли...
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|3.48, garrick (?), 16:30, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На лампах надёжнее, там на свет всё видно, а в эти ваши транзисторы неизвестно чего напихали.
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|2.34, Аноним (34), 15:44, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе никто не мешает использовать браузерный движок с любой обвязкой + системный тор. Со скриптами и куками знаешь, что делать.
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|1.28, йцу (?), 15:31, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ТорБраузер и правда попахивает.
Есть мысль, что браузер для линукса - нечто легковесное, dillo как самый хреновый пример, работающее в идеале через плагин с privoxy, а через namespace/cgroups заворачивать насильно в tor/i2p. Т.к. privoxy это мощная штука очень. По сути это и есть ubolock, umatrix, dissconnect, ghostery, privacybadger,и другие фичи типа читстить реферы, хедеры и т.п в одном флаконе.
Хотя браузер можно взять и iceweasel какойнибудь, что-то постабильнее firefox вечно ломающего совместимости с плагинами, таскающего фичи ненужные подозрительные. Вот к нему плагин и прикрутить.
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|2.32, Растоманя (ok), 15:41, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его скоро перепишут на современный, безопастный язык системного программирования Rust. Ломаться больше ничего не будет, все хорошо
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|2.46, Kuromi (ok), 16:27, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, заходишь в таком легковесном браузере на сайт и не видишь ничего кроме белой пустой страницы...или текста бессистемно разбросанного по экрану...или не нажимается ничто, даже ссылки...или он вообще падает.
Полагаю товарищи из Тор тоже бы использовали бы какую-то альтернативу Хрому и ФФ, но пилить свой браузер у них ресурсов не хватит, а новая оболочка над WebKitGTK никому не нужна.
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|1.29, Аноним (-), 15:37, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кому нибудь еще не прилетает обновление? застрял на 10.5.10, в about tor browser пишет что оно up to date
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|3.36, Аноним (36), 15:57, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там всё правильно написано. Имеется в виду "безкопипастный", так как придётся дофига либ переписать на раст.
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|1.37, Аноним (36), 15:59, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не доверяю я этим "товарищам" совсем. Сильно запятнанная у них репутация. За подробностями - в гугель.
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|3.42, 1111 (??), 16:13, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Согласен с вами, пока на Раст не перейдут никокого им доверия
пока раст на аду не перепишут к нему тоже не может быть никакого доверия
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|4.44, Растоманя (ok), 16:18, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пока раст на аду не перепишут к нему тоже не может быть
> никакого доверия
нет аду на раст
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|1.40, кек (?), 16:07, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда смотришь ЦП на моношрифт не обращаешь внимание, ведь так мои маленькие лолидр*черы?
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|2.43, Быдлоюзер (?), 16:17, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Глянул щас на ЦП, там не просто моношрифт, без линзы вообще хрен что прочтёшь, что то похоже на 17-4999K malasiya
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|3.47, кек (?), 16:28, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот браузер не для чтения "Mein kampf", не переживайте)
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