Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом

2.7 , kai3341 ( ok ), 14:00, 09/11/2021 Через i2p на флибусту лучше

3.13 , Аноним ( 13 ), 14:15, 09/11/2021 I2P нет в репозитории Fedora, а Тор есть.

4.14 , kai3341 ( ok ), 14:18, 09/11/2021 > I2P нет в репозитории Fedora, а Тор есть. Есть резон ставить последнюю версию из репозитория i2pd на Github или из snap. Там 70 билдов, включая Fedora, RHEL и CentOS

5.17 , Аноним ( 17 ), 14:29, 09/11/2021 Есть резон пооихоньку хоронить эти корпоративные кейсы. Рачика на всех хватит)

6.19 , kai3341 ( ok ), 14:36, 09/11/2021 На раче в ауре должна быть последняя версия. Но это не точно

5.45 , Аноним ( 13 ), 16:22, 09/11/2021 Я доверяю только репозиторию Fedora. В репозиторях из Гитхаба могут подкинуть вирус.

4.27 , псевдонимус ( ? ), 15:24, 09/11/2021 Тор-то нужен, а вот тестовый полигон шляпы нет.