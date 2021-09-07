Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций

Состоялся релиз дистрибутива Whonix 16, нацеленного на предоставление гарантированной анонимности, безопасности и защиты частной информации. Загрузочные образы Whonix сформированы для запуска под управлением гипервизора KVM. Сборки для VirtualBox и для использования в операционной системе Qubes задерживаются (пока продолжают поставляться тестовые сборки Whonix 16). Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и использует Tor для обеспечения анонимности. Особенностью Whonix является разделение дистрибутива на два отдельно устанавливаемых компонента - Whonix-Gateway с реализацией сетевого шлюза для анонимных коммуникаций и Whonix-Workstation с рабочим столом. Оба компонента поставляются внутри одного загрузочного образа. Выход в сеть из окружения Whonix-Workstation производится только через шлюз Whonix-Gateway, что изолирует рабочее окружение от прямого взаимодействия с внешним миром и допускает использование только фиктивных сетевых адресов. Подобный подход позволяет защитить пользователя от утечки реального IP-адреса в случае взлома web-браузера и даже при эксплуатации уязвимости, дающей атакующему root-доступ к системе. Взлом Whonix-Workstation позволят атакующему получить только фиктивные сетевые параметры, так как реальный IP и параметры DNS скрыты за границей сетевого шлюза, который направляет трафик только через Tor. При этом следует учитывать, что компоненты Whonix рассчитаны на запуск в форме гостевых систем, т.е. не исключена возможность эксплуатации критических 0-day уязвимостей в платформах виртуализации, которые могут предоставить доступ к хост-системе. В связи с этим, не рекомендуется запускать Whonix-Workstation на том же компьютере, что и Whonix-Gateway. В Whonix-Workstation по умолчанию предоставляется пользовательское окружение Xfce. В поставку включены такие программы, как VLC, Tor Browser (Firefox), Thunderbird+TorBirdy, Pidgin и т.д. В поставке Whonix-Gateway можно найти набор серверных приложений, в том числе Apache httpd, ngnix и IRC-серверы, которые могут использоваться для организации работы скрытых сервисов Tor. Возможен проброс поверх Tor туннелей для Freenet, i2p, JonDonym, SSH и VPN. Сравнение Whonix с Tails, Tor Browser, Qubes OS TorVM и corridor можно найти на данной странице. При желании, пользователь может обойтись только Whonix-Gateway и подключить через него свои обычные системы, в том числе Windows, что даёт возможность обеспечить анонимный выход для уже находящихся в обиходе рабочих станций. Основные изменения: Пакетная база дистрибутива обновлена c Debian 10 (buster) до Debian 11 (bullseye).

Репозиторий для установки Tor переключен с deb.torproject.org на packages.debian.org.

Объявлен устаревшим пакет binaries-freedom, так как electrum теперь доступен из штатного репозитория Debian.

Включён по умолчанию репозиторий fasttrack (fasttrack.debian.net) через который можно установить свежие версии Gitlab, VirtualBox и Matrix.

Файловые пути обновлены с /usr/lib на /usr/libexec.

VirtualBox обновлён до версии 6.1.26 из репозитория Debian.



