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Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций

07.09.2021 21:56

Состоялся релиз дистрибутива Whonix 16, нацеленного на предоставление гарантированной анонимности, безопасности и защиты частной информации. Загрузочные образы Whonix сформированы для запуска под управлением гипервизора KVM. Сборки для VirtualBox и для использования в операционной системе Qubes задерживаются (пока продолжают поставляться тестовые сборки Whonix 16). Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и использует Tor для обеспечения анонимности. Особенностью Whonix является разделение дистрибутива на два отдельно устанавливаемых компонента - Whonix-Gateway с реализацией сетевого шлюза для анонимных коммуникаций и Whonix-Workstation с рабочим столом. Оба компонента поставляются внутри одного загрузочного образа. Выход в сеть из окружения Whonix-Workstation производится только через шлюз Whonix-Gateway, что изолирует рабочее окружение от прямого взаимодействия с внешним миром и допускает использование только фиктивных сетевых адресов. Подобный подход позволяет защитить пользователя от утечки реального IP-адреса в случае взлома web-браузера и даже при эксплуатации уязвимости, дающей атакующему root-доступ к системе.

Взлом Whonix-Workstation позволят атакующему получить только фиктивные сетевые параметры, так как реальный IP и параметры DNS скрыты за границей сетевого шлюза, который направляет трафик только через Tor. При этом следует учитывать, что компоненты Whonix рассчитаны на запуск в форме гостевых систем, т.е. не исключена возможность эксплуатации критических 0-day уязвимостей в платформах виртуализации, которые могут предоставить доступ к хост-системе. В связи с этим, не рекомендуется запускать Whonix-Workstation на том же компьютере, что и Whonix-Gateway.

В Whonix-Workstation по умолчанию предоставляется пользовательское окружение Xfce. В поставку включены такие программы, как VLC, Tor Browser (Firefox), Thunderbird+TorBirdy, Pidgin и т.д. В поставке Whonix-Gateway можно найти набор серверных приложений, в том числе Apache httpd, ngnix и IRC-серверы, которые могут использоваться для организации работы скрытых сервисов Tor. Возможен проброс поверх Tor туннелей для Freenet, i2p, JonDonym, SSH и VPN. Сравнение Whonix с Tails, Tor Browser, Qubes OS TorVM и corridor можно найти на данной странице. При желании, пользователь может обойтись только Whonix-Gateway и подключить через него свои обычные системы, в том числе Windows, что даёт возможность обеспечить анонимный выход для уже находящихся в обиходе рабочих станций.

Основные изменения:

  • Пакетная база дистрибутива обновлена c Debian 10 (buster) до Debian 11 (bullseye).
  • Репозиторий для установки Tor переключен с deb.torproject.org на packages.debian.org.
  • Объявлен устаревшим пакет binaries-freedom, так как electrum теперь доступен из штатного репозитория Debian.
  • Включён по умолчанию репозиторий fasttrack (fasttrack.debian.net) через который можно установить свежие версии Gitlab, VirtualBox и Matrix.
  • Файловые пути обновлены с /usr/lib на /usr/libexec.
  • VirtualBox обновлён до версии 6.1.26 из репозитория Debian.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.whonix.org/t/wh...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 11 "Bullseye"
  3. OpenNews: Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland
  4. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.6
  5. OpenNews: Доступен Whonix 14, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  6. OpenNews: Выпуск Whonix 15, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55759-whonix
Ключевые слова: whonix
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.5, user90 (?), 22:45, 07/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Целевая аудитория проджекта?)))
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:04, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимные коммуникаторы
     
  • 2.7, докерман (?), 23:04, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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    от 6 до 14, и Дениска Попов
     

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