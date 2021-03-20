Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.6

2.6 , Аноным ( ok ), 10:43, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну дык пару анонов чо блочить-то

3.7 , Аноним ( - ), 10:47, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как блочить-то?

4.30 , Аноним ( 30 ), 13:28, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – как у китайцев - всё что непонятно

5.41 , Аноним ( - ), 14:13, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И понятное тоже!

Чкьурнет не за горами..

На днях примут еще пару законов

2.19 , Аноним ( 19 ), 12:36, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Tox работает прекрасно (и работал в августе).

3.23 , Аноним ( 22 ), 13:07, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +1 за токсь

2.25 , Сейд ( ok ), 13:15, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Иггдрасиль, Псифон и XMPP тоже работают.

2.46 , Аноним ( 42 ), 14:40, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На хабре есть подробный анализ блокировок в Беларуси, что не работало и почему. Tor они тупо забанили все узлы которые нашли, в том числе мосты. Сейчас кстати через мосты Tor работает, видимо свой список блокировки не обновляли давно. Через Opera можно использовать ее встроенный VPN и получить мосты Tor, которые потом использовать. На github есть даже скрипт вытаскивающий прокси адресс/пароль из Opera. Во время серьезных блокировок Opera тоже отключат. Для SSH они резали соединения если оно было дольше нескольких минут. Собствено через несколько дней убытки от блокировок стали очень дорогими. А it было готово вот прямо встать и уехать в другие страны, оно и сейчас на стороже, крупные компании не стесняясь пишут что сейчас у них плохо с финансами, плюс налоги подняли, заказчики знают про риски работы с ними. Лука уже высказывался о "группировке с зарплатами в несколько раз более высокими чем по стране". У кого была возможность уехать на роботу с теми же условиями или выше, тот или уехал или скоро свалит (не без исключений). Танки своих ключевых разработчиков вывезли, некоторых готовы вывезти, тут остаются только самые неважные. Вообще когда ОМОН бегает по улицам, стреляет пластиковыми пулями, кидает свето-шумовые гранаты во все подозрительное и просто так ради шутки в столице, колечит людей (я уже не говорю что многие реально просто гуляли не протестовали). В общем "особо умных" до сих пор чувствующих хоть какую-то защищенность осталось мало. Особенно в свете того, что несколько лет назад уже вводили запрет на продаже долларов на несколько дней. То есть держать деньги в банках если сумма более-менее сносная "особо умных" тоже не много.

3.47 , Аноним ( - ), 14:45, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правда можно сделать свой мост?

