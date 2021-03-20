Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.6

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|2.22, Аноним (22), 13:06, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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телега - это практически фсб терминал к твоему компу/телефону. Как винда - црушный ремоут десктоп
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|3.42, Аноним (42), 14:29, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Код клиента телеграмма открыт. Давай покажи нам строчку со шпионом, будь мужиком.
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|1.4, Аноним (-), 10:35, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Единственное, что работает в Беларуси на момент демократизаций. VPN через пень колода. Тор — даже через мосты. А это долбит насквозь, непробиваемая штука.
С 25-м марта.
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|5.41, Аноним (-), 14:13, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И понятное тоже!
Чкьурнет не за горами..
На днях примут еще пару законов
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|2.46, Аноним (42), 14:40, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На хабре есть подробный анализ блокировок в Беларуси, что не работало и почему. Tor они тупо забанили все узлы которые нашли, в том числе мосты. Сейчас кстати через мосты Tor работает, видимо свой список блокировки не обновляли давно. Через Opera можно использовать ее встроенный VPN и получить мосты Tor, которые потом использовать. На github есть даже скрипт вытаскивающий прокси адресс/пароль из Opera. Во время серьезных блокировок Opera тоже отключат. Для SSH они резали соединения если оно было дольше нескольких минут. Собствено через несколько дней убытки от блокировок стали очень дорогими. А it было готово вот прямо встать и уехать в другие страны, оно и сейчас на стороже, крупные компании не стесняясь пишут что сейчас у них плохо с финансами, плюс налоги подняли, заказчики знают про риски работы с ними. Лука уже высказывался о "группировке с зарплатами в несколько раз более высокими чем по стране". У кого была возможность уехать на роботу с теми же условиями или выше, тот или уехал или скоро свалит (не без исключений). Танки своих ключевых разработчиков вывезли, некоторых готовы вывезти, тут остаются только самые неважные. Вообще когда ОМОН бегает по улицам, стреляет пластиковыми пулями, кидает свето-шумовые гранаты во все подозрительное и просто так ради шутки в столице, колечит людей (я уже не говорю что многие реально просто гуляли не протестовали). В общем "особо умных" до сих пор чувствующих хоть какую-то защищенность осталось мало. Особенно в свете того, что несколько лет назад уже вводили запрет на продаже долларов на несколько дней. То есть держать деньги в банках если сумма более-менее сносная "особо умных" тоже не много.
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|1.8, t28 (?), 10:49, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лет семь в рапидшару не заходил.
Как там ASmith поживает?
Всё так же постит новости из альтернативной реальности (Farsnews, RT)? 🤣
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|2.10, Аноним (-), 10:52, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перешёл на контрафакт. Постит фильмы в количестве 40 тыс. ед. Сионисты прут. Ненависть умеренная. Отношение к Байдену не определено.
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|1.13, Retromensch (?), 12:02, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Из новости в новость кочует глупость «только с пирами, которым доверяет». Даже разработчики отказались от понятия "доверие". Доверие/недоверие на данный момент не актуально, поскольку применятся хитрая внутрисетевая маршрутизация.
Более того, каналы и форумы не привязаны к сертификату пользователя от слова "совсем". Файлообмен туннелируется по цепочке пользователей с, внезапно, сквозным шифрованием.
Автор, исправься.
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|1.15, Retromensch (?), 12:12, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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К слову, анонимность в версиях 0.6.х обеспечивается уже при трёх пользователях. В данном варианте скачиваемый файл физически передаётся от двух пользователей, и определить кто из них источник технически невозможно.
На данный момент, по косвенным признакам, в RetroShare 70 тыс. пользователей, но это единственная коммуникационная платформа, где определить количество участников принципиально невозможно.
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|2.16, Товарищ Майор (?), 12:23, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В данном варианте скачиваемый файл физически передаётся от двух пользователей, и определить кто из них источник технически невозможно.
Посадим обоих!
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|3.18, RetroMensch (?), 12:26, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Товарищ майор! Вы правильно оценили суть моего послания. Нужно брать обоих, а там разберёмся.
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|3.38, Аноним (-), 14:09, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предлагаю начать чистку
с своих рядов!
Там уж есть кого приземлить в хату
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|1.21, Аноним (22), 13:04, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обеспечена совместимость с третьей версией протокола onion-сервисов Tor.
Так а он что, на Торе что ли работает?
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|2.28, Аноним (28), 13:19, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там встроенная поддержка тора искаропки, как у васаби например. Не помню есть ли возможность цеплять пятые носки и другие прокси
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|1.26, Аноним (28), 13:18, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нубский вопрос, но... а чего там есть то?
Есть какой то список форумов по интересам например? или вообще где находить людей пообщаться?
Варезники есть? Что то кроме локальных кружков радикальных левых/правых/параноиков есть? Ну, там, клуб любителей экспериментального пост-брейккора. Или филиал доброчана например
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|1.31, Аноним (31), 13:33, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мудреная какая-то система. Я так понимаю, что все это работает через тор? А это уже само по себе не безопасно, есть повод кому надо задуматься, что это ты через тор смотришь?! В сети уже сложилось устойчивое мнение, что тором пользуются исключительно торговцы: рабами, оружием, органами или веществами, а приличному человеку Тор не к чему, и следовательно след Тора в сети это как лакмусовая бумажка о принадлежности к этой преступной группе. Лучше пользоваться старым добрым жаббером с шифрованием, так гораздо безопаснее.
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|1.32, Аноним (32), 13:33, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что то поставил, запустил, тыкнул в открытый сервер. На него надо запостить свой айдишник (и тут твои данные браузера запомнили наверное и сопоставили с айдишником, но не суть :)). Запостил, открыл, много всего оно может, но найти сеть к которой подрубиться где ты не один, фиг знает где. Не хватает там каких то публичных листов айдишников на гитхабе лежищих для подключения или вшитых в приложение. Раз айдишники все равно анонимные, то почему бы и да?
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|1.34, Аноним (-), 14:05, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Через tor не соединяется
85% и ступор
[TOR DEBUG LOG] Mar 20 14:01:13.000 [warn] Failed to find node for hop #1 of our path. Discarding this circuit.
Connexion Proxy: 127.0.0.1:34891
Connexion Proxy: 127.0.0.1:34891
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