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Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Jami

20.10.2020 08:11

Увидел свет первый выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Jami, распространяемый под кодовым именем "Together". Jami входит в число проектов GNU и ранее развивался под именем Ring (до этого SFLphone), но в 2018 году был переименован, чтобы избежать столкновений с торговыми марками, принадлежащими компаниям, развивающим коммуникационные решения. Код распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE, RHEL и т.п.), Windows, macOS, iOS, Android и Android TV. Развивается несколько вариантов интерфейсов на базе Qt, GTK и Electron.

В отличие от традиционных коммуникационных клиентов Jami способен передавать сообщения без обращения к внешним серверам через организацию прямого соединения между пользователями с применением оконечного шифрования (End-to-end, ключи присутствуют только на стороне клиента) и аутентификации на основе сертификатов X.509. Кроме защищённого обмена сообщениями, программа позволяет совершать голосовые и видео-звонки, создавать телеконференции, обмениваться файлами, организовывать совместный доступ к файлам и содержимому экрана.

Изначально проект развивался как программный телефон на базе протокола SIP, но уже давно вышел за эти рамки в пользу модели P2P, сохранив при этом совместимость с SIP и возможность совершения звонков при помощи данного протокола. Программа поддерживает различные кодеки (G711u, G711a, GSM, Speex, Opus, G.722) и протоколы (ICE, SIP, TLS), обеспечивает надёжное шифрование видео, голоса и сообщений. Из сервисных функций можно отметить переадресацию и удержание вызовов, запись звонков, история вызовов с поиском, автоматический контроль громкости, интеграция с адресными книгами GNOME и KDE.

Для идентификации пользователя в Jami применяется децентрализованный глобальный механизм аутентификации учётных записей, основанный на реализации адресной книги в форме блокчейна (применяются наработки проекта Ethereum). Один идентификатор пользователя (RingID) может использоваться одновременно на нескольких устройствах и позволяет связываться с пользователем независимо от того, какое из устройств активно, без необходимости поддержания разных идентификаторов на смартфоне и ПК. Адресная книга, отвечающая за трансляцию имён в RingID, хранится на группе узлов, поддерживаемых разными участниками, в том числе можно запустить свой узел для поддержания локальной копии глобальной адресной книги (Jami также реализует отдельную внутреннюю адресную книгу, поддерживаемую клиентом).

Для адресации пользователей в Jami используется протокол OpenDHT (распределённая хэш таблица), не требующий применения централизованных реестров c информацией о пользователях. Основу Jami составляет фоновый процесс jami-daemon, который отвечает за обработку соединений, организацию связи, работу с видео и звуком. Взаимодействие с jami-daemon организовано при помощи библиотеки LibRingClient, которая служит основой для построения клиентского ПО и предоставляет всю типовую функциональность, не привязанную к интерфейсу пользователя и платформам. Поверх LibRingClient создаются непосредственно клиентские приложения, что позволяет достаточно просто создавать и поддерживать различные интерфейсы.

При разработке новой версии принято решение трансформировать Jami из простой P2P-системы в систему групповых коммуникаций, позволяющую организовать общение больших групп, сохранив при этом высокий уровень конфиденциальности и безопасности при индивидуальном общении. Jami "Together" включает в себя основу для развития данной идеи. Главные изменения:

  • Существенно улучшена работа в сетях с низкой пропускной способностью. Для взаимодействия пользователей теперь достаточно пропускной способности всего в 50 kB/s в режиме передачи видео и 10 kB/s для аудиовызовов.
  • Снижено потребление ресурсов версиями для платформ Android и iOS, как для активности в фоновом режиме, так и при выполнении звонков, что положительно отразилось на времени автономной работы устройств.
  • Полностью переписан клиент Jami для платформы Windows, который теперь более органично вписывается в интерфейс Windows 10 и может использоваться в планшетном режиме.
  • Расширены средства для создания видеоконференций с несколькими участниками. До сих пор поддержка конференции была скорее формальной и не работала должным образом. В новом выпуске реализация конференций доведена до рабочего вида и сняты ограничения на число участников - размер конференций теперь ограничивается только имеющейся пропускной способностью и системными ресурсами.
  • Предоставлена возможность динамической смены режима трансляции в конференции, например, участник может переключиться на показ презентации или предоставить доступ к содержимому экрана.
  • Предложена функция "Точки рандеву" ("Rendezvous Points"), позволяющая одним кликом превратить клиентское приложение в сервер для проведения конференций. Точки рандеву создаются в форме специальной учётной записи, к которой можно присоединить несколько участников, через отправку им приглашений. Возможно создание как приватных, так и публичных конференций. Подобные конференции остаются постоянно активными и не мешают совершению других звонков. Например, учитель можно создать точку рандеву и использовать её для дистанционного обучения учеников. Для подключения после получения приглашения достаточно совершить звонок на связанную с точкой рандеву учётную запись.
  • Реализован сервер управления учётными записями JAMS (Jami Account Management Server), позволяющий централизованно управлять учётными записями локального сообщества или организации, сохраняя при этом распределённый характер сети. JAMS может применяться для интеграции с LDAP, ведения адресной книги и применения специфичных настроек для групп пользователей.
  • Реализована возможность подключения плагинов, позволяющих создавать дополнительные возможности без необходимости изучения внутренностей Jami. На данном этапе возможности плагинов ограничены обработкой видеопотока, например, предложен плагин GreenScreen, использующий методы машинного обучения для скрытия или замены фона при видеовызовах.


  1. Главная ссылка к новости (https://jami.net/together-the-...)
  2. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0
  4. OpenNews: Децентрализованный коммуникационный клиент Ring присоединился к проекту GNU
  5. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  6. OpenNews: Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53920-jami
Ключевые слова: jami, ring, p2p, sip, sflphone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:44, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как оно, в сравнении с почившим токсом?
     
     
  • 2.4, FixingGunsInAir (ok), 09:04, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Tox всё?

    P.S. Да, с разморозкой меня

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 09:10, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    оригинальный разработчик забил, оригинальную реализацию забросили - сейчас пилят какие то школьники которые пытаются переизобретать криптографические библиотеки, не имея даже базовых познаний для этого. Так что, по сути - да, оно мертво
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 09:55, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно подробности? Где там переизобретается криптография?

    Вы про новую реализацию на Rust, которая сейчас пилится?

     
     
  • 5.23, uis (ok), 10:56, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы про новую реализацию на Rust, которая сейчас пилится?

    Шо, опять? Нечем им заняться...

     
  • 4.19, Аноним (19), 10:30, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оперсурс для того и нужен, чтобы изобретать, пока не поймёшь, что уже всё изобретено
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 10:34, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И откуда берутся эти знатоки того, для чего нужен open source…
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 11:03, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это индусы из микрософт.
     
  • 2.18, nickname (??), 10:27, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает, но без групповых чатов. Зато с групповыми звонками.
     
  • 2.22, trdm (ok), 10:52, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я скучаю по qip, по его мультипротокольности.
    Когда все в одном.
    А то сотня болталок, и в каждом по капле.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:05, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Квип был успешно просран, а точнее куплен и намеренно прикрыт. Сейчас мог бы быть вторым вацапом. Точно так же как и Sm@per на Simbian.
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:11, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Матрикс клиент + мосты?
     
  • 3.34, xmpp (?), 12:32, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй pidgin - это тоже мультипротокольный клиент, только лучше:)
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:00, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Изначально проект развивался как программный телефон на базе протокола SIP, но уже давно вышел за эти рамки в пользу модели P2P, сохранив при этом совместимость с SIP и возможность совершения звонков при помощи данного протокола.

    Формально да, а по факту пользоваться неудобно. Нет возможности даже присвоить позвонившему имя в адресной книге. Или вообще добавить запись в адресную книгу, если включен только SIP-аккаунт.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:06, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты, конечно же, отписал им по этому поводу в issues? Какой молодец!
     
     
  • 3.13, Атон (?), 09:45, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, как бы странно писать авторам о не работающем _базовом_ функционале.

    Завтра нам громогласно сообщат о выходе нового полнофункционального SIP клиента, весь код которого будет printf("Yello world!");  и ты тоже будешь защищать ленивых чудаков "авторов" от справедливого позора?

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:03, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержка HEVC / H.265 в Jami
    Понятный,простой интерфеис,работает хорошо,без тормозов,есть даже плагины,QR код,я уж забыл как выглядел токс)))В общем понравился.
     
  • 1.5, Аноним (6), 09:05, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. Еще и интерфейс на любой вкус. Вот если бы так все писали свои приложухи...
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:16, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется я знаю каким будет мой новый мессенджер. :-) Столлмана еще обратно верните. И скажите ему, что то, что он не первый год делает, называется коммунизм, а не ранний капитализм. Так что пусть назовет себя коммунистом и не взрывает народу мозг. Заодно многое на свои места встанет.
     
     
  • 2.15, Ю.Т. (?), 10:04, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он-то не глупее, небось. Это бы выступить в Штатах в 1987 (да?) году со словом "коммунизм". Тем более сейчас.
     
     
  • 3.24, Аноним (28), 11:02, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всем и так понятно, без каминаутов, в вузах они там все леваки. Смотрел видео, где Столман говорил, что когда приехал в РФ, препод ему сказал, что даже для наших студентов это слишком по-коммунистически.
     
  • 2.29, uis (ok), 11:05, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего на RMS гнали? Вроде гномосеки.
     

  • 1.9, uis (ok), 09:17, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А смысл в постоянных переименованиях?
     
     
  • 2.17, A.Stahl (ok), 10:22, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытаются найти место где жопа будет в безопасности. Они мало того что делают "фу" с точки зрения империалистов, так ещё и нищие. Их жопы в опасности, почти в Сноуден-tier опасности...
     
     
  • 3.25, IRASoldier_registered (ok), 11:02, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"фу" с точки зрения империалистов

    Да-да, а с точки зрения коммунистов, конечно же, каждый террорист имеет право шифрованно обсуждать свои дела с коллегами, коммунистов-то террористы никогда трогать не станут, правда-правда. И вообще террористов не существует, это всё борцы с империализмом.

     
     
  • 4.31, anonymous (??), 11:24, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще конституция многих страх гарантирует тайну переписки в той или иной форме.
     
  • 3.27, Lex (??), 11:04, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может им только того и надо ?)
    Вспоминая Челси Мэннинг..
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:19, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько не пытался позвонить, звонок не проходил, если устройства не в одной локальной сети. Возможно, виноват нат, но на мобилки с белым адресом звонок тоже не проходил. Текст худо-бедно пересылался.

    А еще они до сих пор не реализовали многопользовательские чаты, aka swarm chat. Планируется делать его на базе git, от чего уже страшно. Нет, не ход хранить в гит, а именно иметь чатик в виде git-репозитория, расшаренного по p2p-сети.

     
  • 1.11, YetAnotherOnanym (ok), 09:33, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Джами-то за что?
     
  • 1.12, Аноним (28), 09:45, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скайп здорового человека.
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:17, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    диалоги в настройках, как и половина клиента, сделаны на отвали, неюзабельно
     
  • 1.20, m.makhno (ok), 10:34, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Развивается несколько вариантов интерфейсов на базе Qt, GTK и Electron.

    А вот последние два так нужны? xD

     
     
  • 2.30, Lex (??), 11:05, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как минимум, не менее, чем первый
     
  • 2.32, uis (ok), 11:36, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Развивается несколько вариантов интерфейсов на базе Qt, GTK и Electron.
    > А вот последние два так нужны? xD

    Предпоследний пусть будет. А последний - никто не знает.

     
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