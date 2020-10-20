Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Jami

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|3.7, Аноним (-), 09:10, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оригинальный разработчик забил, оригинальную реализацию забросили - сейчас пилят какие то школьники которые пытаются переизобретать криптографические библиотеки, не имея даже базовых познаний для этого. Так что, по сути - да, оно мертво
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|4.14, Аноним (14), 09:55, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно подробности? Где там переизобретается криптография?
Вы про новую реализацию на Rust, которая сейчас пилится?
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|5.23, uis (ok), 10:56, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы про новую реализацию на Rust, которая сейчас пилится?
Шо, опять? Нечем им заняться...
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|4.19, Аноним (19), 10:30, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оперсурс для того и нужен, чтобы изобретать, пока не поймёшь, что уже всё изобретено
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|2.22, trdm (ok), 10:52, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я скучаю по qip, по его мультипротокольности.
Когда все в одном.
А то сотня болталок, и в каждом по капле.
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|3.28, Аноним (28), 11:05, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Квип был успешно просран, а точнее куплен и намеренно прикрыт. Сейчас мог бы быть вторым вацапом. Точно так же как и Sm@per на Simbian.
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|3.34, xmpp (?), 12:32, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй pidgin - это тоже мультипротокольный клиент, только лучше:)
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|1.2, Аноним (2), 09:00, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изначально проект развивался как программный телефон на базе протокола SIP, но уже давно вышел за эти рамки в пользу модели P2P, сохранив при этом совместимость с SIP и возможность совершения звонков при помощи данного протокола.
Формально да, а по факту пользоваться неудобно. Нет возможности даже присвоить позвонившему имя в адресной книге. Или вообще добавить запись в адресную книгу, если включен только SIP-аккаунт.
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|2.6, Аноним (6), 09:06, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты, конечно же, отписал им по этому поводу в issues? Какой молодец!
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|3.13, Атон (?), 09:45, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, как бы странно писать авторам о не работающем _базовом_ функционале.
Завтра нам громогласно сообщат о выходе нового полнофункционального SIP клиента, весь код которого будет printf("Yello world!"); и ты тоже будешь защищать ленивых чудаков "авторов" от справедливого позора?
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|1.3, Аноним (3), 09:03, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поддержка HEVC / H.265 в Jami
Понятный,простой интерфеис,работает хорошо,без тормозов,есть даже плагины,QR код,я уж забыл как выглядел токс)))В общем понравился.
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|1.5, Аноним (6), 09:05, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годно. Еще и интерфейс на любой вкус. Вот если бы так все писали свои приложухи...
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|1.8, Аноним (8), 09:16, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кажется я знаю каким будет мой новый мессенджер. :-) Столлмана еще обратно верните. И скажите ему, что то, что он не первый год делает, называется коммунизм, а не ранний капитализм. Так что пусть назовет себя коммунистом и не взрывает народу мозг. Заодно многое на свои места встанет.
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|2.15, Ю.Т. (?), 10:04, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он-то не глупее, небось. Это бы выступить в Штатах в 1987 (да?) году со словом "коммунизм". Тем более сейчас.
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|3.24, Аноним (28), 11:02, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всем и так понятно, без каминаутов, в вузах они там все леваки. Смотрел видео, где Столман говорил, что когда приехал в РФ, препод ему сказал, что даже для наших студентов это слишком по-коммунистически.
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|2.17, A.Stahl (ok), 10:22, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пытаются найти место где жопа будет в безопасности. Они мало того что делают "фу" с точки зрения империалистов, так ещё и нищие. Их жопы в опасности, почти в Сноуден-tier опасности...
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|3.25, IRASoldier_registered (ok), 11:02, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"фу" с точки зрения империалистов
Да-да, а с точки зрения коммунистов, конечно же, каждый террорист имеет право шифрованно обсуждать свои дела с коллегами, коммунистов-то террористы никогда трогать не станут, правда-правда. И вообще террористов не существует, это всё борцы с империализмом.
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|4.31, anonymous (??), 11:24, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще конституция многих страх гарантирует тайну переписки в той или иной форме.
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|3.27, Lex (??), 11:04, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может им только того и надо ?)
Вспоминая Челси Мэннинг..
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|1.10, Аноним (10), 09:19, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько не пытался позвонить, звонок не проходил, если устройства не в одной локальной сети. Возможно, виноват нат, но на мобилки с белым адресом звонок тоже не проходил. Текст худо-бедно пересылался.
А еще они до сих пор не реализовали многопользовательские чаты, aka swarm chat. Планируется делать его на базе git, от чего уже страшно. Нет, не ход хранить в гит, а именно иметь чатик в виде git-репозитория, расшаренного по p2p-сети.
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|1.16, Аноним (16), 10:17, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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диалоги в настройках, как и половина клиента, сделаны на отвали, неюзабельно
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|1.20, m.makhno (ok), 10:34, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Развивается несколько вариантов интерфейсов на базе Qt, GTK и Electron.
А вот последние два так нужны? xD
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|2.32, uis (ok), 11:36, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Развивается несколько вариантов интерфейсов на базе Qt, GTK и Electron.
> А вот последние два так нужны? xD
Предпоследний пусть будет. А последний - никто не знает.
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