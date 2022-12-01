Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust

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|1.1, Аноним (1), 09:36, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ждём лет через 5-10 новость об очередном странном баге, затрагивающем Rust 1.60.
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|1.4, Аноним (4), 09:48, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си
Спасибо, посмеялся. На rust самая болезненная и долгая разработка.
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|2.15, Аноним (15), 10:22, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По сравнению с си не всё так однозначно -- сахара у раста прилично есть, да и батарейки какие-никакие.
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|2.31, Аноним (31), 11:29, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя есть опыт разработки большой программы на rust или ты просто делишься своим экспертным мнением?
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|3.36, Аноним (-), 12:29, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для больших программ на расте - нужны большие диски. Самое страшное что это не шутка..
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|1.5, Аноним (15), 09:48, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я тут заметил интересную вещь, каким образом фф оказывается в каталоге сессии баша в konsole (в смысле PWD, где ему ВООБЩЕ делать нечего), когда долго запущен? Ворует ресурсы где-то, но почему они остаются в том каталоге, где были запущенны прошлые команды? Когда он открывает ссылки и запускает программы, в итоге, они стартуют не в домашнем каталоге, а там, где они никогда не должны были быть. Это выглядит как неприятная уязвимость. В моём случае у скрипта была логика, что если браузер запущен с ярлыка, у нег рабочий каталог == $HOME, а если нет, то надо и работать там, откуда запустили.
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|2.7, Аноним (7), 09:55, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты удивишься, какие программы, куда, и как часто, ломятся на твоём диске и к другим ресурсам.
Особенно, настраивая что-нибудь вроде selinux.
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|3.9, Аноним (7), 09:56, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще, 30% прог просто забивают на структуру папок в хомяке и срут везде.
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|4.13, Аноним (15), 10:09, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так и много, около десятка, в основном шляпа вроде gnupg и openssh. Все остальные в своих каталогах в .cache/.config (и .local для переопределения данных). но рабочий каталог это вещь совершенно отдельная, это либо то место откуда запущена программа, либо то место, куда она перешла. Зачем браузер оказывается там, где его быть никак может?
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|3.10, Аноним (15), 10:03, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузеры -- это примерно единственные программы, которые имеют столько постоянно перезапускаемых процессов и занимаются чем-то странным. То, что хром и скайп читают твой /etc/shadow, чтобы знать пароль рута, это совершенно другая проблема, не утечка ресурсов и параметров процессов в соседние программы (интересно, какие уязвимости для apparmor открываются таким образом).
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|4.38, Вася (??), 13:07, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтением etc shadow невозможно узнать пароль рута, не говоря уже о том, что чтение это не доступно хрому и скайпу
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|5.39, Аноним (15), 13:09, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хэш пароля, который можно восстановить по радужным таблицам и так далее. Хрому точно доступно, у него суидные бинари присутствуют.
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|5.40, Аноним (15), 13:11, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ещё системы где хэш даже не md5, а md4, там вообще можно не париться.
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|1.6, Аноним (6), 09:49, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто в теме, у нас в России TOR заблокирован? И если да, то насколько?
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|2.8, Аноним (8), 09:55, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Тор вне за кона" (с) Пистон
Да, заблокирован хорошо. У меня на РТ не работает.
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|3.12, ryoken (ok), 10:08, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RT - ростелеком?
Так-то оно работает, только для венды надо через альтернативные ссылки браузер качать.
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|4.29, Бывалый смузихлёб (?), 11:15, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там как повезёт. Часть мостов отвалилась, часть - работает. Причём, рабочие частенько банят.
Поэтому приходится новые подбирать. С 1-20-й попытки новый рабочий находится
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|3.21, анон (?), 10:42, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на Ростелекоме работает, только бридж нужно подобрать.
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|1.11, ryoken (ok), 10:07, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>серверов директорий
Поясните, с целью повышения уровня образованности - вот это ЧТО, особенно в контексте ТОРа?
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|2.14, Аноним (15), 10:20, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты подключаешься к серверам американских спецслужб, и они дают тебе адреса, по которым ты должен подключаться. Разве тор не так работает? А то откуда ты узнаешь адреса нод.
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|1.20, Аноним (20), 10:36, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну что, хотя бы в этом клиенте появится tun/tap-интерфейс, чтоб вообще всю систему через тор гонять?
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|3.34, Аноним (20), 11:59, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтобы он работал, нужен iptables/nftables, который бы редиректил на этот порт. А я говорю про вариант, когда весь трафик можно пустить в тор через ip route add default via ... Т. е. совсем как с VPN, который тоже не требует iptables/nftables для своей работы.
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|1.23, Xasd8 (?), 10:54, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe"
в каком смысле "если"?
блоки unsafe были или нет? релиз же выпустили?
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|1.25, Аноним (25), 11:00, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, а местные иксперты говорили что на Раст ничего сложнее хеллоуворлд нельзя написать:) А оказывается, что Собака лает, а караван идёт!
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|2.32, Аноним (31), 11:30, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они про себя говорили. Они не могут написать ничего сложнее hello world. И не только на rust
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|1.26, ilowry (?), 11:00, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, как прекрасны ожидания чудесного! И как горько разочарование о несбывшихся мечтах потом.
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|1.28, Аноним (-), 11:14, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ветка 1.x отмечена как пригодная для использования обычными пользователями
> В течение следующих нескольких лет работа будет направлена на реализацию функциональности, необходимой для работы релеев
Ну правильно, когда релеи в полнейшей **** из-за ддосов и утечек памяти, у нас зато всё готово для обычных пользователей, а релеи как-нибудь сами.
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|2.30, Аноним (30), 11:24, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем тебе релей, если он от ддоса даже подняться не может :)
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