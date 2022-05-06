The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7

06.05.2022 23:32

Представлен выпуск инструментария Tor 0.4.7.7, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Версия Tor 0.4.7.7 признана первым стабильным выпуском ветки 0.4.7, которая развивалась последние десять месяцев. Ветка 0.4.7 будет сопровождаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.8.x.

Основные изменения в новой ветке:

  • Добавлена реализация протокола управления перегрузкой (RTT Congestion Control), регулирующего трафик через сеть Tor (между клиентом и выходным узлом или onion-сервисом). Протокол нацелен на уменьшение размера очередей на релеях и преодоление текущих ограничений пропускной способности. До сих пор скорость одного потока загрузки через выходные узлы и onion-сервисы упиралась в 1 MB/sec, так как окно отправки имеет фиксированный размер в 1000 ячеек на поток и в каждой ячейке можно отправить 512 байт данных (скорость потока при задержке в цепочке 0.5 сек = 1000*512/0.5 = ~1 МБ/sec).

    Для прогнозирования имеющейся пропускной способности и определения размера очереди пакетов в новом протоколе используется оценка времени приема-передачи (RTT, Round Trip Time). Проведённое моделирование показало, что применение нового протокола на выходных узлах и onion-сервисах приведёт к снижению задержек нахождения в очереди, снятию ограничений на скорость потока, увеличению производительности сети Tor и более оптимальному использованию имеющейся пропускной способности. На стороне клиента поддержка управления потоком будет предложена 31 мая в следующем значительном выпуске Tor Browser, построенном на ветке Tor 0.4.7.

  • Добавлена упрощённая защита Vanguards-lite от проведения атак по деанонимизации короткоживущих onion-сервисов, которая снижает риск определения сторожевых узлов (guard) onion-сервиса или onion-клиента, в условиях когда сервис работает менее месяца (для onion-сервисов работающих более месяца рекомендуется использовать дополнение vanguards). Суть метода в том, что onion-клиенты и сервисы автоматически выбирают 4 долгоработающих сторожевых узла ("layer 2 guard relay") для использования в середине цепочки и данные узлы сохраняются случайное время (в среднем неделю).
  • Для серверов директорий реализована возможность назначения релеям флага MiddleOnly с использованием нового метода достижения консенсуса. Новый метод подразумевает вынос логики выставления флага MiddleOnly с уровня клиента на сторону серверов директорий. Для релеев помеченных MiddleOnly автоматически снимаются флаги Exit, Guard, HSDir и V2Dir, и выставляется флаг BadExit.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/co...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6
  3. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.16, 0.4.5.10 и 0.4.6.7 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом
  5. OpenNews: Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor
  6. OpenNews: Выпуск Arti 0.2.0, официальной реализации Tor на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57143-tor
Ключевые слова: tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 23:47, 06/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Народ, кроме шуток, а что там делать если "веществами" не увлекаешься и ЦП вообще не входит в сферу интересов? В смысле, чем он лучше любого бесплатного дешманского VPN?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:14, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня модем, оператор режет торренты, тор установлен как служба, торрент клиент через него качает.
    Так же настроен антизапрет через него, открывает сайты владельцы которых заблокировали доступ из РФ.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:31, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    качаешь торренты пока люди пытаются открыть страницы в тор. Ну че сказать, умничка
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:31, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    модем?! оператор режет торренты?! Сейчас в любом селе можно поставить 4G модем и качать торренты без проблем.
     
  • 3.8, dullish (ok), 00:37, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так разрабы тора, вроде, слёзно просили не использовать его для торрентов и прозрачно намекали на i2p, которому p2p только на пользу.
    Что касается второй части, то, честно говоря, удивлён тем, что ещё есть массовые ресурсы, где выходные ноды тора не забанены.
    В общем, ИМХО в любом случае, даже халявный VPN будет удобнее, а уж если раскошелиться на 200 рублей в месяц и взять простенькую випиэску, можно вообще горя не знать.
     

  • 1.3, Аноним (5), 00:00, 07/05/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    годная обнова, лимит на скорость сильно портит жизнь
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру