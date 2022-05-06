Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7

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|1.1, dullish (ok), 23:47, 06/05/2022 [ответить]
|+/–
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Народ, кроме шуток, а что там делать если "веществами" не увлекаешься и ЦП вообще не входит в сферу интересов? В смысле, чем он лучше любого бесплатного дешманского VPN?
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|2.5, Аноним (5), 00:14, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У меня модем, оператор режет торренты, тор установлен как служба, торрент клиент через него качает.
Так же настроен антизапрет через него, открывает сайты владельцы которых заблокировали доступ из РФ.
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|3.6, Аноним (6), 00:31, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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качаешь торренты пока люди пытаются открыть страницы в тор. Ну че сказать, умничка
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|3.7, Аноним (7), 00:31, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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модем?! оператор режет торренты?! Сейчас в любом селе можно поставить 4G модем и качать торренты без проблем.
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|3.8, dullish (ok), 00:37, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так разрабы тора, вроде, слёзно просили не использовать его для торрентов и прозрачно намекали на i2p, которому p2p только на пользу.
Что касается второй части, то, честно говоря, удивлён тем, что ещё есть массовые ресурсы, где выходные ноды тора не забанены.
В общем, ИМХО в любом случае, даже халявный VPN будет удобнее, а уж если раскошелиться на 200 рублей в месяц и взять простенькую випиэску, можно вообще горя не знать.
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|1.3, Аноним (5), 00:00, 07/05/2022 [ответить]
|+2 +/–
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годная обнова, лимит на скорость сильно портит жизнь
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