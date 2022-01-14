Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor

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|1.1, Аноним (1), 13:59, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Перевожу на понятный язык: вам официально заявили, что те, кому надо, уже давно могут
>> выявлять узкие места, моделировать ваше поведение в результате атак, оптимизировать старые и обкатывать новые методы атак в реальных условиях, и проверять концепции, связанных с обеспечением нарушения безопасности.
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|3.18, torvn77 (ok), 15:07, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>И?
и при разработке персоны её будут будут отрезать от основной сети тора давая выход из симуляции на контролируемые большим братом выходные ноды.
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|6.64, Аноним (64), 18:22, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сначала бы в своём отечестве права человека научиться исполнять. Уж потом на другие зеркала пенять.
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|2.22, Аноним (64), 15:17, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Да и хр. с ним, что создатели могут. Главное, что они его пилят для помощи странам с плохой демократией. Тут важно, чтобы Tor защищал пользователей от пытающихся мочь внутри этих плоходемократичных стран.
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|4.60, Аноним (64), 18:10, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Практически уже все ФБКшники вынуждены находиться в эмиграции.
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|5.70, Аноним (70), 19:03, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но ведь они думают, что там, на Западе, всё замечательно, ну или хотя бы лучше, чем тут? Так давайте порадуемся за этих ФБКшников!
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|5.38, деанон (?), 16:24, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе домашнее задание делать не надо, а, ну да, завтра же школа закрыта
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|6.67, lufog (ok), 18:41, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по твоей орфографии, ты вообще никогда школу не посещал...
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|3.44, Жироватт (ok), 16:39, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> Главное, что они его пилят для "помощи" странам, не желающим становится вассалом-марионеткой одной неназванной страны с передачей месторождений, земель и ресурсов в бесплатное пользование совсем тут непричемушным Union Fruit Company Inc, Shell и Whestingouse, а потому с тоталитарно-фашитским строем, плохой демократией, угнетенными "правами человека" и неприятием анального жарева гомогеев. Тут важно, чтобы Tor защищал тех, кто за малую подачку пойдет жечь покрышки от пытающихся сохранить мир внутри этих плоходемократичных стран.
Поправил, не благодари
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|4.63, Аноним (64), 18:17, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, пост этот я написал отчасти для подрыва пуканов у псевдопатриотов.
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|3.72, Аноним (72), 19:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А плоходемократичные страны мы будем определять революционным^Wдемкократическим путем среди своих.
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|2.23, Аноним (23), 15:20, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Перевожу на понятный язык: вам официально заявили, что те, кому надо, уже давно могут
Перевожу на более понятный язык: что вы, что "официально заявившие" - полковники Очевидность.
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|2.19, torvn77 (ok), 15:10, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>позволили на компьютере с 4 ТБ ОЗУ
> Так вот почему дефицит ddr5
Не думаю 1Тб=1000Гб => 1000Гб/8Гб=125 компьютеров по 8ГБ на каждом.
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|2.6, Аноним (6), 14:29, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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"Интернет возник как спецпроект ЦРУ США, так и развивается"
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|4.34, Жироватт (ok), 16:19, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не. Опеннет - проект вежливых медведей, которые путём точечного написания комментариев генерируют у простых юзеров сверхгорячее пламя, чтобы использовать высвободившуюся энергию для свержения президентов США и замены их на Байденов-на-перфокартах. Только тс-с-с-с, мне они сами так сказали.
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|5.53, УмНашМаш (?), 17:09, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не морочите нам голову, право слово. Все знают, что Опеннет это русский ответ ихнему поhанаму тору.
Работает на медведях с балалайками, использует стеганографию в русских народных мелодиях для генштаба России и 7-40 для передачи шифровок масонам. Михаил не даст соврать, он покровы срывает на раз.
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|4.21, Аноним (21), 15:16, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то сие было написано в кавычках, потому что это была цитата, на которую, кстати, даже сам Сэр Тим Бернерс-Ли – на минуточку, создатель интернетов^W^Wодин из создателей WWW (и, в частности, URI/URL, HTML, HTTP) – отреагировал: https://habr.com/ru/post/356586/
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|5.24, Аноним (23), 15:26, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сэр
Вы ожидаете от рыцаря нелояльности к своему Суверену, британской короне?
>отреагировал
мы знаем, как он на EME отреагировал.
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|6.32, Анонии (?), 16:18, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ничего от него не ожидаю. А при чём тут лояльность?
> EME
Я знаю. Он не святой. Одна моя знакомая работала с ним непосредственно. Говорит, была не в восторге.
Но речь была о цитате в кавычках и о том, как её прокомментировал один из отцов-основателей. Да, я в курсе про то, что Интернет ≠ WWW, но в данном случае его мнение можно считать авторитетным. Ведь его действительно не ЦРУ создало.
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|7.56, Аноним (23), 17:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Ведь его действительно не ЦРУ создало.
Разумеется, не ЦРУ. А DARPA, где D stands for "Defense", что означает "оборонное", что означает "военное".
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|5.39, Жироватт (ok), 16:24, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Вы все врети! Я скозал! Военные просто дали мне денег! Это не было обкаткой систем связи для раннего оповещения, тля буду! Зуб даю, это не был проект негласного введения разведкой наблюдения за учёными, мля! Век воли не видать!" (с)Сэр Тим Бернерс-Ли
ВЕРЮ! Военные же такие святые. Военные же просто так деньги раздают, ради продвижения наук (не чисто военных и околовоенных прикладных к проектам) и искусств (которые не пропаганда про штатовскую армию - военов света, убивающих иракских дьяволят в заливе и их матерей-суккуб). Особенно в капстранах.
Верую, ибо абсурдно!
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|2.14, Аноним (21), 14:55, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего вы хотели? Tor был создан именно в этой Исследовательской лаборатории Военно-морского флота США. Не знали?
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|3.52, Аноним (52), 17:09, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Забано, гос. контора страны которая жестоко давит любые проявления свободы слова и анонимности, разрабатывает систему которая позволяет пользователям скрываться от надсмоторщиков этой страны
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|1.4, keydon (ok), 14:26, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Исследовательской лаборатории Военно-морского флота США
Самое главное в новости
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|3.58, keydon (ok), 17:32, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> См. #14 выше. Это знать надо!
Знать то все знают, вот только по официальной истории: создали, отдали сообществу и удалились.
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|1.10, Ordu (ok), 14:42, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> университета Уотерлу
Ватерлоо же, не? Там ещё Наполеону последний раз надрали задницу. Каким только членом сюда флот непонятно.
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|2.20, Аноним (21), 15:12, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотел написать что в английском оно читается как Ўотерлу и что я не знаю каким образом в русском устоявшимся вариантом стало Ватерлоо, но решил проверить и оказался неправ, так как название не английское:
https://en.wikipedia.org/wiki/Waterloo,_Belgium (есть произношения на голландском и французском)
https://forvo.com/word/waterloo/ (см. French и Dutch)
Видимо, таки из голландского, т.к. в других языках там скорее -лу, а не -ло.
А по поводу флота см. комментарий #14 выше. Они же и создали Tor ведь.
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|3.49, Михрютка (ok), 16:53, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ландэн - столица Великобритании, ага.
а англичане, козлы безграмотные, пишут Moscow вместо Maskva.
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|2.55, Какаянахренразница (ok), 17:17, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ватерлоо же, не?
Это другой Ватерлоо. Пишется так же, но находится в Канаде и поэтому читается по правилам английского языка.
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|3.73, Аноним (72), 19:35, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поэтому читается по правилам английского языка.
Ах аха ха.
В ютуб -ПРАВИЛ ЧТЕНИЯ НЕТ? Дичь с названиями британских городов в английском языке
После послушаем про правила английского.
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|1.13, Корец (?), 14:55, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>на компьютере с 4 ТБ ОЗУ
Когда-нибудь может быть я куплю себе 7702p и поставлю туда столько рамы, тогда я смогу пересобирать мир в 128 потоков!
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|2.25, ыы (?), 15:34, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он же медленный как незнамо что... Толку то с тех 128 потоков..
купи себе 128 малин и собери с них кластер- будет и дешевле и быстрее...
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|1.15, Инженер (?), 14:56, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чего мне от экспериментов ваших , с Тором? Мне в Раше что , включат Тор? Нет. Не включат.
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|2.17, torvn77 (ok), 15:04, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не переживай, включат и вежливо отправят в симуляцию выходы из которой ведут к контролируемым ФСБ мостам и выходным нодам.
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|3.27, Аноним (27), 15:47, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я знал что им нраица смотреть на какую порнуху я передергиваю. Ммм это возбуждает еще сильнее, как будто на меня смотрят.
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|1.37, swabrostionnayaformapravleniya (?), 16:23, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Демократические страны изобретают диктатуру. В будущем в США выборы будут нарисованы, а людей будут избивать на митингах. Они посмотрели на РФ и поняли что в США и Евросоюзе так же можно. Рептилоиды провели эксперимент на РФ и в будущем так же сделают в США и Евросоюзе.
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|2.41, Admino (ok), 16:32, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В будущем в США выборы будут нарисованы, а людей будут избивать на митингах.
Почему в будущем?
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|1.47, Жироватт (ok), 16:45, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хм. Как-то странно, что эта новость появилась почти сразу же после задавленного казахского майдана.
Товарищи в мундире исправлять собственные ошибки будут?
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|1.54, Иваня (?), 17:10, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Круто, очень круто. Классные инструменты, добавил в закладки. Спасибо за информацию.
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|1.59, Аноним (59), 17:35, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я не удивлюсь, что у них уже Web3.0 в действии. Клали они болт на централизованный веб.. так щитаю
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