Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor

2.5 , Аноним ( 5 ), 14:26, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Допустим, вы правы (хотя я в этом сомневаюсь). И?

3.18 , torvn77 ( ok ), 15:07, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >И? и при разработке персоны её будут будут отрезать от основной сети тора давая выход из симуляции на контролируемые большим братом выходные ноды.

4.30 , Аноним ( 5 ), 16:01, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Предложения по этому поводу?

5.43 , swabrostionnayaformapravleniya ( ? ), 16:34, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Изменить права человека и обязать США их исполнять.

6.64 , Аноним ( 64 ), 18:22, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Сначала бы в своём отечестве права человека научиться исполнять. Уж потом на другие зеркала пенять.

7.68 , InuYasha ( ?? ), 19:01, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сначала этим "Человеком" надо стать.

3.57 , Аноним ( 57 ), 17:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Горь

2.22 , Аноним ( 64 ), 15:17, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Да и хр. с ним, что создатели могут. Главное, что они его пилят для помощи странам с плохой демократией. Тут важно, чтобы Tor защищал пользователей от пытающихся мочь внутри этих плоходемократичных стран.

3.29 , Аноним ( 29 ), 15:58, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – И снова здравствуйте:

https://tjournal.ru/news/511572

4.60 , Аноним ( 64 ), 18:10, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Практически уже все ФБКшники вынуждены находиться в эмиграции.

5.70 , Аноним ( 70 ), 19:03, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но ведь они думают, что там, на Западе, всё замечательно, ну или хотя бы лучше, чем тут? Так давайте порадуемся за этих ФБКшников!

3.31 , деанон ( ? ), 16:11, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ахахахахахахахахахахахахахаха

4.35 , Аноним ( 5 ), 16:20, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Маловато буковок. Клавиатурка испортилась или пальчик устал?

5.38 , деанон ( ? ), 16:24, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тебе домашнее задание делать не надо, а, ну да, завтра же школа закрыта

6.67 , lufog ( ok ), 18:41, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по твоей орфографии, ты вообще никогда школу не посещал...

3.44 , Жироватт ( ok ), 16:39, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – > Главное, что они его пилят для "помощи" странам, не желающим становится вассалом-марионеткой одной неназванной страны с передачей месторождений, земель и ресурсов в бесплатное пользование совсем тут непричемушным Union Fruit Company Inc, Shell и Whestingouse, а потому с тоталитарно-фашитским строем, плохой демократией, угнетенными "правами человека" и неприятием анального жарева гомогеев. Тут важно, чтобы Tor защищал тех, кто за малую подачку пойдет жечь покрышки от пытающихся сохранить мир внутри этих плоходемократичных стран. Поправил, не благодари

4.63 , Аноним ( 64 ), 18:17, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, пост этот я написал отчасти для подрыва пуканов у псевдопатриотов.

3.72 , Аноним ( 72 ), 19:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А плоходемократичные страны мы будем определять революционным^Wдемкократическим путем среди своих.

2.23 , Аноним ( 23 ), 15:20, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Перевожу на понятный язык: вам официально заявили, что те, кому надо, уже давно могут Перевожу на более понятный язык: что вы, что "официально заявившие" - полковники Очевидность.