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Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor

14.01.2022 11:52

Исследователи из университета Уотерлу и Исследовательской лаборатории Военно-морского флота США представили результаты разработки симулятора сети Tor, сравнимого по числу узлов и пользователей с основной сетью Tor и позволяющего проводить эксперименты, приближенные к реальным условиям. Подготовленный в ходе эксперимента инструментарий и методология моделирования сети позволили на компьютере с 4 ТБ ОЗУ симулировать работу сети из 6489 узлов Tor, к которой одновременно подключено 792 тысячи виртуальных пользователей.

Отмечается, что это первая полномасштабная симуляция сети Tor, число узлов в которой соответствует реальной сети (рабочая сеть Tor насчитывает около 6 тысяч узлов и 2 млн подключённых пользователей). Полноценная симуляция сети Tor представляет интерес с точки зрения выявления узких мест, моделирования поведения в результате атак, обкатки новых методов оптимизации в реальных условиях и проверки концепций, связанных с обеспечением безопасности.

При наличии полноценного симулятора разработчики Tor смогут уйти от практики проведения экспериментов в основной сети или на отдельных рабочих узлах, которые создают дополнительные риски нарушения конфиденциальности пользователей и не исключают возникновение сбоев. Например, в ближайшие месяцы ожидается внедрение в Tor поддержки нового протокола управления перегрузкой и симуляция позволит полноценно изучить его работу до развёртывания в реальной сети.

Кроме исключения влияния экспериментов на конфиденциальность и надёжность работы основной сети Tor наличие отдельных тестовых сетей даст возможность оперативно тестировать и отлаживать новый код в процессе разработки, сразу внедрять изменения для всех узлов и пользователей без ожидания завершения длительных промежуточных внедрений, более оперативно создавать и обкатывать прототипы с реализацией новых идей.

Ведётся работа по усовершенствованию инструментария, которая, как заявлено разработчиками, сократит потребление ресурсов в 10 раз и позволит на том же оборудовании симулировать работу сетей, превосходящих реальную сеть, что может потребоваться для выявления возможных проблем с масштабированием Tor. В ходе работы также создано несколько новых методов моделирования сети, позволяющих прогнозировать изменение состояние сети во времени и использовать фоновые генераторы трафика для симуляции активности пользователей.

Исследователями также изучена закономерность между размером симулируемой сети и достоверностью проецирования результатов экспериментов на реальную сеть. В ходе разработки Tor предварительная проверка вносимых изменений и оптимизаций производится в небольших тестовых сетях, которые содержат значительно меньше узлов и пользователей, чем реальная сеть. Выявлено, что статистические погрешности прогнозов, полученных при проведении небольших симуляций, можно компенсировать за счёт многократного повторения независимых экспериментов с разными наборами исходных данных, при том, что чем больше симулируемая сеть, тем меньше повторных испытаний требуется для получения статистически значимых выводов.

Для моделирования и симуляции сети Tor исследователями развивается несколько открытых проектов, распространяемых под лицензией BSD:

  • Shadow - универсальный симулятор сети, позволяющий запускать код настоящих сетевых приложений для воссоздания работы распределённых систем с тысячами сетевых процессов. Для симуляции систем на базе реальных немодифицированных приложений в Shadow применяется техника эмуляции системных вызовов. Сетевое взаимодействие приложений в симулированном окружении осуществляется через развёртывание VPN и использование симуляторов типовых сетевых протоколов (TCP, UDP). Поддерживается настраиваемое моделирование характеристик виртуальной сети, таких как потеря пакетов и задержки при доставке. Кроме экспериментов с Tor была предпринята попытка разработки плагина к Shadow для симуляции сети Bitcoin, но данный проект не получил развития.
  • Tornettools - инструментарий для генерации реалистичных моделей сети Tor, которые могут быть запущены в окружении Shadow, а также для запуска и настройки процесса симуляции, накопления и визуализации результатов. В качестве шаблонов для генерации сети могут использоваться метрики, отражающие работу реальной сети Tor.
  • TGen - генератор потоков трафика на основе параметров, заданных пользователем (размер, задержки, число потоков и т.п.). Схемы формирования трафика могут задаваться как на основе специальных сценариев в формате GraphML, так и при помощи вероятностных Марковских моделей распределения TCP-потоков и пакетов.
  • OnionTrace - инструментарий для отслеживания производительности и событий в симулируемой сети Tor, а также для записи и воспроизведения сведений о формировании цепочек узлов Tor и привязки к ним потоков трафика.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Компания DeepMind анонсировала открытие симулятора физических процессов MuJoCo
  3. OpenNews: Отчёт о возможных попытках проведения атак по деанонимизации пользователей Tor
  4. OpenNews: DoS-атаки для снижения производительности сети Tor
  5. OpenNews: Атака на пользователей Tor, в которую вовлечено четверть мощности выходных узлов
  6. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56507-tor
Ключевые слова: tor, simulator, shadow
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Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:59, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Перевожу на понятный язык: вам официально заявили, что те, кому надо, уже давно могут

    >> выявлять узкие места, моделировать ваше поведение в результате атак, оптимизировать старые и обкатывать новые методы атак в реальных условиях, и проверять концепции, связанных с обеспечением нарушения безопасности.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:26, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Допустим, вы правы (хотя я в этом сомневаюсь).

    И?

     
     
  • 3.18, torvn77 (ok), 15:07, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >И?

    и при разработке персоны её будут будут отрезать от основной сети тора давая выход из симуляции на контролируемые большим братом выходные ноды.

     
     
  • 4.30, Аноним (5), 16:01, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предложения по этому поводу?
     
     
  • 5.43, swabrostionnayaformapravleniya (?), 16:34, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Изменить права человека и обязать США их исполнять.
     
     
  • 6.64, Аноним (64), 18:22, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сначала бы в своём отечестве права человека научиться исполнять. Уж потом на другие зеркала пенять.
     
     
  • 7.68, InuYasha (??), 19:01, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала этим "Человеком" надо стать.
     
  • 3.57, Аноним (57), 17:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Горь
     
  • 2.22, Аноним (64), 15:17, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да и хр. с ним, что создатели могут. Главное, что они его пилят для помощи странам с плохой демократией. Тут важно, чтобы Tor защищал пользователей от пытающихся мочь внутри этих плоходемократичных стран.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:58, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    И снова здравствуйте:
    https://tjournal.ru/news/511572
     
     
  • 4.60, Аноним (64), 18:10, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Практически уже все ФБКшники вынуждены находиться в эмиграции.
     
     
  • 5.70, Аноним (70), 19:03, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь они думают, что там, на Западе, всё замечательно, ну или хотя бы лучше, чем тут? Так давайте порадуемся за этих ФБКшников!
     
  • 3.31, деанон (?), 16:11, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ахахахахахахахахахахахахахаха
     
     
  • 4.35, Аноним (5), 16:20, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Маловато буковок.

    Клавиатурка испортилась или пальчик устал?

     
     
  • 5.38, деанон (?), 16:24, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе домашнее задание делать не надо, а, ну да, завтра же школа закрыта
     
     
  • 6.67, lufog (ok), 18:41, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по твоей орфографии, ты вообще никогда школу не посещал...
     
  • 3.44, Жироватт (ok), 16:39, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > Главное, что они его пилят для "помощи" странам, не желающим становится вассалом-марионеткой одной неназванной страны с передачей месторождений, земель и ресурсов в бесплатное пользование совсем тут непричемушным Union Fruit Company Inc, Shell и Whestingouse, а потому с тоталитарно-фашитским строем, плохой демократией, угнетенными "правами человека" и неприятием анального жарева гомогеев. Тут важно, чтобы Tor защищал тех, кто за малую подачку пойдет жечь покрышки от пытающихся сохранить мир внутри этих плоходемократичных стран.

    Поправил, не благодари

     
     
  • 4.63, Аноним (64), 18:17, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, пост этот я написал отчасти для подрыва пуканов у псевдопатриотов.
     
  • 3.72, Аноним (72), 19:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А плоходемократичные страны мы будем определять революционным^Wдемкократическим путем среди своих.
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:20, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Перевожу на понятный язык: вам официально заявили, что те, кому надо, уже давно могут

    Перевожу на более понятный язык: что вы, что "официально заявившие" - полковники Очевидность.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:19, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >позволили на компьютере с 4 ТБ ОЗУ

    Так вот почему дефицит ddr5

     
     
  • 2.19, torvn77 (ok), 15:10, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>позволили на компьютере с 4 ТБ ОЗУ
    > Так вот почему дефицит ddr5

    Не думаю 1Тб=1000Гб => 1000Гб/8Гб=125 компьютеров по 8ГБ на каждом.

     
     
  • 3.51, penetrator (?), 17:08, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 головый Epyc
     

  • 1.3, Аноним12345 (?), 14:25, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разработка тора ведется армейской разведкой, а тестируют простые смертные
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:29, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    "Интернет возник как спецпроект ЦРУ США, так и развивается"
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:40, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А opennet поект АНБ
     
     
  • 4.34, Жироватт (ok), 16:19, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Опеннет - проект вежливых медведей, которые путём точечного написания комментариев генерируют у простых юзеров сверхгорячее пламя, чтобы использовать высвободившуюся энергию для свержения президентов США и замены их на Байденов-на-перфокартах. Только тс-с-с-с, мне они сами так сказали.
     
     
  • 5.53, УмНашМаш (?), 17:09, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не морочите нам голову, право слово. Все знают, что Опеннет это русский ответ ихнему поhанаму тору.
    Работает на медведях с балалайками, использует стеганографию в русских народных мелодиях для генштаба России и 7-40 для передачи шифровок масонам. Михаил не даст соврать, он покровы срывает на раз.
     
     
  • 6.69, Аноним (69), 19:02, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Михаил не даст соврать

    Телефонистка-то?

     
  • 3.12, Аноним (5), 14:52, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так, может, вам лучше в чебурнет?

    (Мне-то в Интернете ОК.)

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 15:16, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то сие было написано в кавычках, потому что это была цитата, на которую, кстати, даже сам Сэр Тим Бернерс-Ли – на минуточку, создатель интернетов^W^Wодин из создателей WWW (и, в частности, URI/URL, HTML, HTTP) – отреагировал: https://habr.com/ru/post/356586/
     
     
  • 5.24, Аноним (23), 15:26, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сэр

    Вы ожидаете от рыцаря нелояльности к своему Суверену, британской короне?

    >отреагировал

    мы знаем, как он на EME отреагировал.

     
     
  • 6.32, Анонии (?), 16:18, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ничего от него не ожидаю. А при чём тут лояльность?

    > EME

    Я знаю. Он не святой. Одна моя знакомая работала с ним непосредственно. Говорит, была не в восторге.

    Но речь была о цитате в кавычках и о том, как её прокомментировал один из отцов-основателей. Да, я в курсе про то, что Интернет ≠ WWW, но в данном случае его мнение можно считать авторитетным. Ведь его действительно не ЦРУ создало.

     
     
  • 7.56, Аноним (23), 17:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ведь его действительно не ЦРУ создало.

    Разумеется, не ЦРУ. А DARPA, где D stands for "Defense", что означает "оборонное", что означает "военное".

     
  • 5.26, Аноним (5), 15:43, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за информацию!
     
  • 5.39, Жироватт (ok), 16:24, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вы все врети! Я скозал! Военные просто дали мне денег! Это не было обкаткой систем связи для раннего оповещения, тля буду! Зуб даю, это не был проект негласного введения разведкой наблюдения за учёными, мля! Век воли не видать!" (с)Сэр Тим Бернерс-Ли

    ВЕРЮ! Военные же такие святые. Военные же просто так деньги раздают, ради продвижения наук (не чисто военных и околовоенных прикладных к проектам) и искусств (которые не пропаганда про штатовскую армию - военов света, убивающих иракских дьяволят в заливе и их матерей-суккуб). Особенно в капстранах.
    Верую, ибо абсурдно!

     
  • 4.45, swabrostionnayaformapravleniya (?), 16:40, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему ты не думаешь что в будущем в США Интернет будет по кредитной карте с биометрией?
     
  • 2.14, Аноним (21), 14:55, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего вы хотели? Tor был создан именно в этой Исследовательской лаборатории Военно-морского флота США. Не знали?
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 17:09, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Забано, гос. контора страны которая жестоко давит любые проявления свободы слова и анонимности, разрабатывает систему которая позволяет пользователям скрываться от надсмоторщиков этой страны
     

  • 1.4, keydon (ok), 14:26, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Исследовательской лаборатории Военно-морского флота США

    Самое главное в новости

     
     
  • 2.16, Аноним (21), 15:04, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    См. #14 выше. Это знать надо!
     
     
  • 3.58, keydon (ok), 17:32, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > См. #14 выше. Это знать надо!

    Знать то все знают, вот только по официальной истории: создали, отдали сообществу и удалились.

     

  • 1.8, Аноним (8), 14:34, 14/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.10, Ordu (ok), 14:42, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > университета Уотерлу

    Ватерлоо же, не? Там ещё Наполеону последний раз надрали задницу. Каким только членом сюда флот непонятно.

     
     
  • 2.20, Аноним (21), 15:12, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотел написать что в английском оно читается как Ўотерлу и что я не знаю каким образом в русском устоявшимся вариантом стало Ватерлоо, но решил проверить и оказался неправ, так как название не английское:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Waterloo,_Belgium (есть произношения на голландском и французском)
    https://forvo.com/word/waterloo/ (см. French и Dutch)

    Видимо, таки из голландского, т.к. в других языках там скорее -лу, а не -ло.

    А по поводу флота см. комментарий #14 выше. Они же и создали Tor ведь.

     
     
  • 3.49, Михрютка (ok), 16:53, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ландэн - столица Великобритании, ага.

    а англичане, козлы безграмотные, пишут Moscow вместо Maskva.

     
  • 2.55, Какаянахренразница (ok), 17:17, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ватерлоо же, не?

    Это другой Ватерлоо. Пишется так же, но находится в Канаде и поэтому читается по правилам английского языка.

     
     
  • 3.73, Аноним (72), 19:35, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поэтому читается по правилам английского языка.

    Ах аха ха.
    В ютуб -ПРАВИЛ ЧТЕНИЯ НЕТ? Дичь с названиями британских городов в английском языке

    После послушаем про правила английского.

     

  • 1.13, Корец (?), 14:55, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на компьютере с 4 ТБ ОЗУ

    Когда-нибудь может быть я куплю себе 7702p и поставлю туда столько рамы, тогда я смогу пересобирать мир в 128 потоков!

     
     
  • 2.25, ыы (?), 15:34, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же медленный как незнамо что... Толку то с тех 128 потоков..

    купи себе 128 малин и собери с них кластер- будет и дешевле и быстрее...

     

  • 1.15, Инженер (?), 14:56, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чего мне от экспериментов ваших , с Тором? Мне в Раше что , включат Тор? Нет. Не включат.
     
     
  • 2.17, torvn77 (ok), 15:04, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не переживай, включат и вежливо отправят в симуляцию выходы из которой ведут к контролируемым ФСБ мостам и выходным нодам.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 15:47, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я знал что им нраица смотреть на какую порнуху я передергиваю. Ммм это возбуждает еще сильнее, как будто на меня смотрят.
     
     
  • 4.28, Аноним (8), 15:58, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ё...ый стыд!
    Здесь же школьники комментарии читают!
     
     
  • 5.36, деанон (?), 16:21, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты думаешь это не школьник написал?!
     
  • 5.62, Аноним (64), 18:14, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школьники ещё больше этим занимаются. Их не удивишь.
     
  • 4.40, swabrostionnayaformapravleniya (?), 16:26, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она в ближайшие годы в РФ станет незаконной и ты сидеть будешь за неё
     
     
  • 5.46, Жироватт (ok), 16:42, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Марьпетровна так сказала, да?
     

  • 1.33, swabrostionnayaformapravleniya (?), 16:18, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда в сша уже стали легальны дос атаки?
     
  • 1.37, swabrostionnayaformapravleniya (?), 16:23, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Демократические страны изобретают диктатуру. В будущем в США выборы будут нарисованы, а людей будут избивать на митингах. Они посмотрели на РФ и поняли что в США и Евросоюзе так же можно. Рептилоиды провели эксперимент на РФ и в будущем так же сделают в США и Евросоюзе.
     
     
  • 2.41, Admino (ok), 16:32, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В будущем в США выборы будут нарисованы, а людей будут избивать на митингах.

    Почему в будущем?

     
     
  • 3.48, swabrostionnayaformapravleniya (?), 16:45, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что рептилоиды ещё не прилетели
     
     
  • 4.50, Admino (ok), 17:02, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А выборы уже нарисовали и митингующих избили. Готовятся.
     
     
  • 5.61, владик крутой (?), 18:12, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и кто же их нарисовал, мистер умник?
     

  • 1.47, Жироватт (ok), 16:45, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм. Как-то странно, что эта новость появилась почти сразу же после задавленного казахского майдана.
    Товарищи в мундире исправлять собственные ошибки будут?
     
  • 1.54, Иваня (?), 17:10, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто, очень круто. Классные инструменты, добавил в закладки. Спасибо за информацию.
     
  • 1.59, Аноним (59), 17:35, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не удивлюсь, что у них уже Web3.0 в действии. Клали они болт на централизованный веб.. так щитаю
     
  • 1.65, Аноним (65), 18:27, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    осталось i2p асилить
     
  • 1.71, InuYasha (??), 19:15, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ни новость - то грусть :(
     

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