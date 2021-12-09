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Выпуск Tor Browser 11.0.2. Расширение блокировки сайтов Tor. Возможные атаки на Tor

09.12.2021 10:51

Представлен релиз специализированного браузера Tor Browser 11.0.2, сосредоточенного на обеспечении анонимности, безопасности и приватности. При использовании Tor Browser весь трафик перенаправляется только через сеть Tor, а обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP-адрес пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Для обеспечения дополнительной защиты в состав Tor Browser входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются альтернативные транспорты. Для защиты от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns.

В новой версии осуществлена синхронизация с кодовой базой выпуска Firefox 91.4.0, в котором устранено 15 уязвимостей, из которых 10 помечены как опасные. 7 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти, и потенциально способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Из сборки для платформы Linux исключены некоторые ttf-шрифты, использование которых приводило к нарушению отрисовки текста в элементах интерфейса в Fedora Linux. Отключена настройка "network.proxy.allow_bypass", управляющая активностью защиты от некорректного использования API Proxy в дополнениях. Для транспорта obfs4 по умолчанию задействован новый шлюз "deusexmachina".


Тем временем продолжается история с блокировкой Tor в РФ. Роскомнадзор изменил в реестре запрещённых сайтов маску блокируемых доменов с "www.torproject.org" на "*.torproject.org" и расширил список IP-адресов, подлежащих блокировке. Из-за изменения оказались заблокированными большинство поддоменов проекта Tor, включая blog.torproject.org, gettor.torproject.org и support.torproject.org. Остаётся доступен forum.torproject.net, размещённый в инфраструктуре Discourse. Частично доступны gitlab.torproject.org и lists.torproject.org, к которым вначале пропал доступ, но потом был восстановлен, вероятно после смены IP-адресов (gitlab сейчас направлен на хост gitlab-02.torproject.org).

При этом перестали отмечаться блокировки шлюзов и узлов сети Tor, а также хоста ajax.aspnetcdn.com (CDN Microsoft), используемого в транспорте meek-asure. Судя по всему, эксперименты с блокировкой узлов сети Tor после блокировки сайта Tor прекратились. Непростая ситуация складывается с зеркалом tor.eff.org, которое продолжает работать. Дело в том, что зеркало tor.eff.org привязано к тому же IP-адресу, что используется для домена eff.org организации EFF (Electronic Frontier Foundation), поэтому блокировка tor.eff.org приведёт к частичной блокировке сайта известной правозащитной организации.




Дополнительно можно отметить публикацию нового отчёта о возможных попытках проведения атак по деанонимизации пользователей Tor, связываемых с группой KAX17, выделяемой по специфичным фиктивным контактным email в параметрах узлов. В течение сентября и октября проектом Tor было заблокировано 570 потенциально вредоносных узлов. В пике группе KAX17 удалось довести число подконтрольных узлов в сети Tor до 900, размещённых у 50 различных провайдеров, что соответствует примерно 14% от общего числа релеев (для сравнения в 2014 году атакующим удалось получить контроль почти над половиной релеев Tor, а в 2020 году над 23.95% выходных узлов).

Размещение большого числа подконтрольных одному оператору узлов позволяет деанонимизировать пользователей при помощи атаки класса Sybil, которая может быть проведена при наличии у злоумышленников контроля над первым и последним узлами в цепочке анонимизации. Первый узел в цепочке Tor знает IP-адрес пользователя, а последний знает IP-адрес запрошенного ресурса, что позволяет деанонимизировать запрос через добавление на стороне входного узла определённой скрытой метки в заголовки пакетов, остающихся неизменными на протяжении всей цепочки анонимизации, и анализа данной метки на стороне выходного узла. При наличии подконтрольных выходных узлов атакующие также могут вносить изменения в незашифрованный трафик, например, удалять перенаправления на HTTPS-варианты сайтов и перехватывать незашифрованное содержимое.

По данным представителей сети Tor большинство из удалённых осенью узлов использовались только как промежуточные узлы, не используемые для обработки входящих и исходящих запросов. Отдельные исследователи отмечают, что узлы относились ко всем категориям и вероятность попадания на подконтрольный группе KAX17 входной узел составляла 16%, а на выходной - 5%. Но даже если это так, то общая вероятность попадания пользователя одновременно на входной и выходной узлы группы из 900 подконтрольных KAX17 узлов оценивается в 0.8%. Прямые доказательства использования узлов KAX17 для совершения атак отсутствуют, но потенциально подобные атаки не исключены.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Капча CloudFlare может применяться для деанонимизации пользователей Tor
  3. OpenNews: Новый вид теоретической атаки по деанонимизации в Tor
  4. OpenNews: Атака на пользователей Tor, в которую вовлечено четверть мощности выходных узлов
  5. OpenNews: Хакерская группа Lizard Squad получила контроль почти над половиной релеев Tor
  6. OpenNews: DoS-атаки для снижения производительности сети Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56312-tor
Ключевые слова: tor
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 12:53, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо, что GitHub не забанили https://github.com/torproject , надо обновиться!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:58, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На GitHub нет Tor Browser, только утилиты tor.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:39, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А больше и не надо, если всё что нужно — просто прокси.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:58, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но почему первый узел знает, что он передаёт дальше, и почему последний узел знает, что он получает и откуда? Вероятность не должна быть выше, учитывая, что там всего полтора хопа в среднем (я так понимаю в угоду тем, кто жаловался на скорость)?
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 13:13, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В простейшем случае идентификатор можно передавать через timestamp.
     
     
  • 3.21, Аноним (2), 13:36, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таймстамп тоже можно стрипать или модифицировать, разве нет?
     
  • 2.9, онан (?), 13:14, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же, хакеры метку ставят на пакет при прохождении им входного узла, подконтрольного этим хакерам
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 13:19, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем нужна эта фича? Почему нельзя стрипать эту метку и вообще приводить пакет к одинаковому виду?
     

  • 1.3, Аноним (-), 12:58, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора переходить на i2p
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 13:26, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там жизнь есть?
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:32, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они и туда ручки тянут:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46944
    https://www.linux.org.ru/forum/talks/15573174
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51911
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:00, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я предлагаю написать петицию в РКН о блокировке зеркал и основного сайта пакетов FreeBSD и пр. Linux'ов - они распространяют TOR и поэтому нарушают закон. Посмотрим как админчики взвоют без обновлений.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 13:05, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо ещё яндекс с его зеркалами забанить для начала, а то большинство и не заметит, что там что-то заблокировали.
     
     
  • 3.20, А где же каменты (?), 13:36, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс просто удалит тор из списка пакетов.
     
  • 2.7, q (??), 13:05, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будет смешно когда после этого альтлинукс забанят с его адептами путинского режима
     
  • 2.10, mumu (ok), 13:17, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рано или поздно это случится. Точка невозврата уже пройдена.
     
  • 2.11, X86 (ok), 13:17, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши петицию в Гугл, там в очередной раз пользовательское соглашение изменили. Теперь ты обязан соблюдать американские санкции, даже если никак не связан с США. Иначе тебя могут заблочить.
     
  • 2.13, Тфьк (?), 13:23, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банят не софт, а каналы и сети.
    Собственно им нет смысла банить софт, дела-то новые нужны.
     

  • 1.15, kusb (?), 13:31, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что, хотите как на Украине?
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 13:35, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А будет как в Китае:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_websites_blocked_in_mainland_China
     

  • 1.16, TormoZilla (?), 13:32, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Роскомнадзор изменил в реестре запрещённых сайтов маску блокируемых доменов с "www.torproject.org" на "*.torproject.org"

    Сразу видно потомственных победителей!

     
  • 1.18, Аноним (-), 13:32, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот поэтому и нужно использовать связку VPN->Tor->бесплатный VPN или анонимно купленый за крипу VPN.
    Tor не будет знать IP адресата и не сможет перенаправлять траф на версию сайта без https и т.п.
     
  • 1.22, Zenitur (ok), 13:39, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Согласно этой новости:

    https://tjournal.ru/news/488730-roskomnadzor-potreboval-ot-tor-udalit-zapreshc

    Претензия регулятора к сайту Tor заключается в том, что на этом сайте размещена информация, нарушающая закон. Причём она размещена на какой-то конкретной странице (страница "О проекте"). Возможно, это какой-то блок текста.

    А так как,из-за протокола HTTPS, нельзя заблокировать конкретную страницу, то блокируют весь сайт.

    Можно скрыть этот блок текста для русскоязычных IP, и получить разбан. Осталось только узнать, какая именно информация. по мнению регулятора, нарушает закон. Регулятор не хочет говорить.

     
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