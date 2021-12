Сайт Tor официально заблокирован в РФ. Выпуск дистрибутива Tails 4.25 для работы через Tor

2.6 , iPony129412 ( ? ), 09:50, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тор VS Saratov: 0 : 1

2.8 , timur.davletshin ( ok ), 09:52, 08/12/2021
Правильным методом было бы не нытьё на форумах, а создание коллективного иска об отмене данного решения. Не нравится? Создаём инициативную группу, собираем деньги на юриста. А то только в Матриксе "Пиратскую партию России" сподобились создать. P.S. оценка под этим комментарием будет отображением степени дизорганизованности нашей айтишной братии.

3.10 , FkRKN ( ? ), 09:53, 08/12/2021
В Спортлото ещё можно написать.

4.12 , timur.davletshin ( ok ), 09:54, 08/12/2021
Или помайданить.

3.13 , Аноним ( 13 ), 09:54, 08/12/2021
> инициативную группу
Заранее с пометкой "выполняющая функцию иностранного агента".

4.16 , timur.davletshin ( ok ), 09:57, 08/12/2021
>> инициативную группу

> Заранее с пометкой "выполняющая функцию иностранного агента".
А ты не собирай донаты из зарубежья и не будешь агентом. Плюс, даже у агентов есть право на защиту в суде.

5.25 , Аноним ( 25 ), 10:01, 08/12/2021
да, живи гордо на деревянный наш рубль

3.18 , iPony129412 ( ? ), 09:58, 08/12/2021
> Пиратскую партию России
У нас всё это быстро и хорошо дискретитуется (как правильно по русски?) вот всякими этими «а мне кинчик бесплатно смотреть надо!». И в итоге всё скатывается в примитивное вот это всё

3.19 , Sluggard ( ok ), 09:59, 08/12/2021
Слушай, если не секрет, почему очень часто когда кто-то высказывается, неважно с какой эмоциональной окраской, у некоторых бинарно-разумных граждан это всегда либо «ноет», либо «бомбит»?

И почему на основании этих, ими самими навешенных, ярлыков, эти граждане начинают либо ржать, либо пытаться общаться свысока?

Всегда интересно, как это работает.

4.26 , iPony129412 ( ? ), 10:01, 08/12/2021
Ну вот поныл, а теперь бомбанул 💥

3.24 , Аноним ( 24 ), 10:00, 08/12/2021
Да-да-да, «действуйте в правовом поле».

2.15 , A.Stahl ( ok ), 09:56, 08/12/2021
>И книги.
Даже Библию?

3.22 , Аноним ( 25 ), 09:59, 08/12/2021
Даже Коран.

3.23 , Sluggard ( ok ), 10:00, 08/12/2021
А верующим не надо читать и знать Библию. За них её прочитает священник, и донесёт, как говорится, «в части, их касающейся».

2.20 , iCat ( ok ), 09:59, 08/12/2021
>...И книги.
Обе?