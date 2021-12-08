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Сайт Tor официально заблокирован в РФ. Выпуск дистрибутива Tails 4.25 для работы через Tor

08.12.2021 09:09

Роскомнадзор официально внёс изменения в единый реестр запрещённых сайтов, блокирующие доступ к сайту www.torproject.org. В реестр внесены все IPv4 и IPv6 адреса основного сайта проекта, но дополнительные сайты, не связанные с распространением Tor Browser, например, blog.torproject.org, forum.torproject.net и gitlab.torproject.org, остаются доступны. Блокировка также не коснулась официальных зеркал, таких как tor.eff.org, gettor.torproject.org и tb-manual.torproject.org. Версия для платформы Android продолжает распространяться через каталог Google Play.

Блокировка выполнена на основании старого решения Саратовского районного суда, принятого ещё в 2017 году. Саратовский районный суд признал незаконным распространение на сайте www.torproject.org браузера-анонимайзера Tor Browser, так как с его помощью пользователи могут получить доступ к сайтам, на которых размещена информация, включённая в Федеральный список экстремистских материалов, запрещённых к распространению на территории Российской Федерации.

Таким образом, решением суда информация, содержащаяся на сайте www.torproject.org, признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Данное решение было внесено в реестр запрещённых сайтов в 2017 году, но последние четыре года запись была помечена как не подлежащая блокировке. Сегодня статус был изменён на "доступ ограничивается".

Примечательно, что изменения для активации блокировки были внесены через несколько часов после публикации на сайте проекта Tor предупреждения о ситуации с блокировками в России, в котором упоминалось, что ситуация может быстро перерасти в полномасштабную блокировку Tor в РФ и описывались возможные пути обхода блокировки. Россия находится на втором месте по числу пользователей Tor (около 300 тысяч пользователей, что примерно 14% от всех пользователей Tor), уступая лишь США (20.98%).

В случае блокировки самой сети, а не только сайта, пользователям рекомендуется использовать мостовые узлы. Получить адрес скрытого мостового узла можно на сайте bridges.torproject.org, отправив сообщение Telegram-боту @GetBridgesBot или отправив письмо через сервисы Riseup или Gmail на email bridges@torproject.org с пустой темой письма и текстом "get transport obfs4". Для того чтобы помочь в обходе блокировок в РФ энтузиастам предлагается принять участие в создании новых мостовых узлов. В настоящее время насчитывается около 1600 подобных узлов (1000 можно использовать с транспортом obfs4), из которых 400 было добавлено за последний месяц.


Дополнительно можно отметить выпуск специализированного дистрибутива Tails 4.25 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новой версии:

  • Обновлены версии Tor Browser 11.0.2 (официально релиз ещё не анонсирован) и Tor 0.4.6.8.
  • В состав включена утилита с интерфейсом для создания и обновления резервных копий постоянного хранилища, в котором содержатся изменяемые данные пользователей. Резервные копии сохраняются на другой USB-носитель c Tails, который может рассматриваться как клон текущего накопителя.
  • В загрузочное меню GRUB добавлен новый пункт "Tails (External Hard Disk)", позволяющий запустить Tails с внешнего жёсткого диска или одного из нескольких USB-накопителей. Режим может применяться когда штатный процесс загрузки завершается ошибкой о невозможности найти образ live-системы.
  • Добавлен ярлык для перезапуска Tails в случае, если Unsafe Browser не включён в приложении приветствия входа в систему (Welcome Screen).
  • В сообщения об ошибках соединения с сетью Tor добавлены ссылки на документацию с рекомендациями по решению типовых проблем.

Также можно упомянуть корректирующий выпуск дистрибутива Whonix 16.0.3.7, нацеленного на предоставление гарантированной анонимности, безопасности и защиты частной информации. Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и использует Tor для обеспечения анонимности. Особенностью Whonix является разделение дистрибутива на два отдельно устанавливаемых компонента - Whonix-Gateway с реализацией сетевого шлюза для анонимных коммуникаций и Whonix-Workstation с рабочим столом Xfce. Оба компонента поставляются внутри одного загрузочного образа для систем виртуализации. Выход в сеть из окружения Whonix-Workstation производится только через шлюз Whonix-Gateway, что изолирует рабочее окружение от прямого взаимодействия с внешним миром и допускает использование только фиктивных сетевых адресов.

Подобный подход позволяет защитить пользователя от утечки реального IP-адреса в случае взлома web-браузера и даже при эксплуатации уязвимости, дающей атакующему root-доступ к системе. Взлом Whonix-Workstation позволят атакующему получить только фиктивные сетевые параметры, так как реальный IP и параметры DNS скрыты за границей сетевого шлюза, который направляет трафик только через Tor. В новой версии обновлены Tor 0.4.6.8 и Tor Browser 11.0.1, в межсетевой экран Whonix-Workstation добавлена опциональная настройка для фильтрации исходящих IP-адресов с использованием белого списка outgoing_allow_ip_list.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/to...)
  2. OpenNews: Провайдер сайта анонимной сети Tor получил уведомление от Роскомнадзора (дополнено)
  3. OpenNews: В РФ наблюдаются проблемы с подключением к Tor
  4. OpenNews: Delta Chat получил от Роскомнадзора требование о доступе к данным пользователей
  5. OpenNews: Попытка запрета в РФ сайта за публикацию инструкции по использованию анонимайзеров
  6. OpenNews: Инициатива запрета в РФ анонимных сетей, таких как Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56303-tor
Ключевые слова: tor, tails
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Sluggard (ok), 09:41, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Блокировка выполнена на основании старого решения Саратовского районного суда, принятого ещё в 2017 году. Саратовский районный суд признал незаконным распространение на сайте www.torproject.org браузера-анонимайзера Tor Browser, так как с его помощью пользователи могут получить доступ к сайтам, на которых размещена информация, включённая в Федеральный список экстремистских материалов, запрещённых к распространению на территории Российской Федерации.

    Что так мелко-то? Надо было тогда сразу все браузеры запретить. И интернет. И книги.
    Шигорин может открывать шампанское.

     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 09:50, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тор VS Saratov: 0 : 1
     
  • 2.8, timur.davletshin (ok), 09:52, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Правильным методом было бы не нытьё на форумах, а создание коллективного иска об отмене данного решения. Не нравится? Создаём инициативную группу, собираем деньги на юриста. А то только в Матриксе "Пиратскую партию России" сподобились создать.

    P.S. оценка под этим комментарием будет отображением степени дизорганизованности нашей айтишной братии.

     
     
  • 3.10, FkRKN (?), 09:53, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Спортлото ещё можно написать.
     
     
  • 4.12, timur.davletshin (ok), 09:54, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Или помайданить.
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:54, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > инициативную группу

    Заранее с пометкой "выполняющая функцию иностранного агента".

     
     
  • 4.16, timur.davletshin (ok), 09:57, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >> инициативную группу
    > Заранее с пометкой "выполняющая функцию иностранного агента".

    А ты не собирай донаты из зарубежья и не будешь агентом. Плюс, даже у агентов есть право на защиту в суде.


     
     
  • 5.25, Аноним (25), 10:01, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, живи гордо на деревянный наш рубль
     
  • 3.18, iPony129412 (?), 09:58, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пиратскую партию России

    У нас всё это быстро и хорошо дискретитуется (как правильно по русски?) вот всякими этими «а мне кинчик бесплатно смотреть надо!».

    И в итоге всё скатывается в примитивное вот это всё

     
  • 3.19, Sluggard (ok), 09:59, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слушай, если не секрет, почему очень часто когда кто-то высказывается, неважно с какой эмоциональной окраской, у некоторых бинарно-разумных граждан это всегда либо «ноет», либо «бомбит»?
    И почему на основании этих, ими самими навешенных, ярлыков, эти граждане начинают либо ржать, либо пытаться общаться свысока?
    Всегда интересно, как это работает.
     
     
  • 4.26, iPony129412 (?), 10:01, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот поныл, а теперь бомбанул 💥
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:00, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да-да, «действуйте в правовом поле».
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 09:56, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И книги.

    Даже Библию?

     
     
  • 3.22, Аноним (25), 09:59, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже Коран.
     
  • 3.23, Sluggard (ok), 10:00, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А верующим не надо читать и знать Библию. За них её прочитает священник, и донесёт, как говорится, «в части, их касающейся».
     
  • 2.20, iCat (ok), 09:59, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >...И книги.

    Обе?

     

  • 1.11, Аноним (-), 09:54, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё, даже через Иггдрасиль на Тор не вылезти?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:55, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через тор на тор можно вылезти
     
     
  • 3.17, Аноним (25), 09:58, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тор — геометрически замкнутая фигура.
     

  • 1.21, iCat (ok), 09:59, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С Телеграмом не наигрались...
     

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