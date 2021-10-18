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Компания DeepMind анонсировала открытие симулятора физических процессов MuJoCo

18.10.2021 21:08

Принадлежащая Google компания DeepMind, получившая известность своими разработками в области искусственного интеллекта и построения нейронных сетей, способных играть в компьютерные игры на уровне человека, объявила об открытии движка для симуляции физических процессов MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact). Движок нацелен на моделирование сочленённых структур, взаимодействующих с окружающей средой, и применяется для симуляции при разработке роботов и систем искусственного интеллекта, на стадии перед воплощением развиваемой технологии в виде готового устройства.

Код написан на языках C/C++ и будет опубликован под лицензией Apache 2.0. Поддерживаются платформы Linux, Windows и macOS. Работу по открытию всех связанных с проектом исходных текстов планируют завершить в 2022 году, после чего MuJoCo перейдёт на открытую модель разработки, подразумевающую возможность участия в разработке представителей сообщества.

MuJoCo представляет собой библиотеку с реализацией движка симуляции физических процессов общего назначения, который может применяться в процессе исследований и разработки роботов, биомеханических устройств и систем машинного обучения, а также при создании графики, анимации и компьютерных игр. Движок симуляции оптимизирован для достижения максимальной производительности и позволяет манипулировать объектами на низком уровне, обеспечивая при этом высокую точность и широкие возможности моделирования.

Модели определяются при помощи языка описания сцен MJCF, основанного на XML и компилируемого при помощи специального оптимизирующего компилятора. Помимо MJCF движок поддерживает загрузку файлов в универсальном формате URDF (Unified Robot Description Format). MuJoCo также предоставляет графический интерфейс для интерактивной 3D-визуализации процесса симуляции и рендеринга результатов с использованием OpenGL.

Основные возможности:

  • Симуляция в обобщённых координатах, исключающая нарушение сочленений.
  • Обратная динамика, определяемая даже при наличии соприкосновений.
  • Использование выпуклого программирования для унифицированного формулирования ограничений в непрерывном времени.
  • Возможность задания различных ограничений, включая мягкие касания и сухое трение.
  • Симуляция систем частиц, тканей, верёвок и мягких объектов.
  • Исполнительные элементы (актуаторы), включая моторы, цилиндры, мышцы, сухожилия и кривошипно-шатунные механизмы.
  • Решающие программы на основе методов Ньютона, сопряжённых градиентов и Гаусса-Зейделя.
  • Возможность использования пирамидальных или эллиптических конусов трения.
  • Использование на выбор методов численного интегрирования Эйлера или Рунге-Кутты.
  • Многопоточная дискретизация и аппроксимация методом конечных разностей.











  1. Главная ссылка к новости (https://deepmind.com/blog/anno...)
  2. OpenNews: Доступен Luminoth, тулкит для решения задач компьютерного зрения
  3. OpenNews: Система для экспериментов с искусственным интеллектом в реальных играх и приложениях
  4. OpenNews: Анонсировано открытие кода платформы искусственного интеллекта DeepMind Lab
  5. OpenNews: Google выпустил движок для симуляции физических процессов LiquidFun 1.1
  6. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55990
Ключевые слова: , deepmind
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, QwertyReg (ok), 21:23, 18/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Звучит полезно. Жаль только, что сейчас придут нытики со своим: "Ой, открыли, чтобы всемогущее свободное сообщество довело до ума, а потом закроют!".
     
     
  • 2, QwertyReg (ok), 21:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Звучит полезно.

    Посмотрел приложенные ролики и беру свои слова обратно. Да в Сталкере бородатых годов физика лучше.

     
     
  • 3, Аноним (3), 21:40, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то  MuJoCo крутейший симулятор, который разные Boston Dynamics для виртуальной обкатки своих роботов используют. До поглащения DeepMind-ом лицензия на MuJoCo стоила $500 в год для _некоммерческого_ использования и  $12000 в год на 10 компьютеров команды, занимающейся разработкой коммерческих систем. От симуляторов для игровых движков он отличается как небо и земля.
     
     
  • 4, QwertyReg (ok), 21:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие есть свободные альтернативы?
     
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