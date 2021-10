Компания DeepMind анонсировала открытие симулятора физических процессов MuJoCo

1, QwertyReg ( ok ), 21:23, 18/10/2021 [ответить] + / – Звучит полезно. Жаль только, что сейчас придут нытики со своим: "Ой, открыли, чтобы всемогущее свободное сообщество довело до ума, а потом закроют!".

2, QwertyReg ( ok ), 21:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Звучит полезно. Посмотрел приложенные ролики и беру свои слова обратно. Да в Сталкере бородатых годов физика лучше.

3, Аноним ( 3 ), 21:40, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то MuJoCo крутейший симулятор, который разные Boston Dynamics для виртуальной обкатки своих роботов используют. До поглащения DeepMind-ом лицензия на MuJoCo стоила $500 в год для _некоммерческого_ использования и $12000 в год на 10 компьютеров команды, занимающейся разработкой коммерческих систем. От симуляторов для игровых движков он отличается как небо и земля.

4, QwertyReg ( ok ), 21:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какие есть свободные альтернативы?